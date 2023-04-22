Ливерпуль - Ноттингем Форест. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.04.2023

Чемпионат Англии, 32-й тур

22 апреля 2023. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 17:00 “Ноттингем Форест”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” все еще надеется попасть в топ-4. Команде Юргена Клоппа нужно как минимум выиграть восемь последних матчей чемпионата, начиная с домашнего поединка против “Ноттингем Фореста”.

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Новости Ливерпуля

В понедельник “Ливерпуль” выдал великолепную игру, разгромив “Лидс” со счетом 6:1. Юрген Клопп не мог скрывать своего удовольствия, особенно когда в конце матча сразу четыре футболиста его команды вступили в отбор против одного соперника. После игры тренер “Ливерпуля” сказал, что в плане прессинга этот матч был для его команды лучшим в сезоне.

Для “Ливерпуля” это была первая победа с пятого марта. В чемпионате “красные” не могли выиграть в четырех турах, и еще уступили “Реалу” в ответном матче Лиги чемпионов.

“Ливерпуль” весь сезон страдает из-за отсутствия стабильности, и очень важно “красных”, чтобы эта великолепная игра не стала единичным всплеском. Можно вспомнить как после побед над “Борнмутом” 9:0 и “Манчестер Юнайтед” (7:0) следовали серии неубедительных поединков.

Игра против “Лидса” была примечательна своим счетом, но и тем, как Александер-Арнольд обострял игру через центр, и долгожданным возвращением Луиса Диаса после травмы.

Снова на несколько матчей вылетел Фирмино, но у Клоппа остается пять футболистов на три позиции: Салах, Жота, Гакпо, Диас и Нуньес.

Новости Ноттингем Форест

“Ситуация далеко не позитивная, но она могла быть еще хуже. Мы не делаем никаких оправданий, и не говорим, что все хорошо – это не так. Но мы настроены все изменить”, – говорит Стив Купер о готовности своей команды перед матчем с “Ливерпулем”.

“Ноттингем Форест” не может победить в чемпионате десять матчей подряд. “Лесники” опустились в зону вылета, и у них едва ли не самый сложный календарь среди всех участников борьбы за выживание. Перспективны не самые радостные. Но руки пока никто не опускает.

В матче против “Манчестер Юнайтед” в последнем туре “Форест” мог пропускать больше двух мячей, если бы не великолепная игра ветеранов Фелипе и Навас. Они присоединились к команде зимой. У новичка АПЛ та же проблема, как и у “Челси” – в составе слишком много футболистов, что не позволяет Стиву Куперу найти идеальное сочетание и наконец-то определиться со стартовым составом.

Статистика команд, цифры и факты

“Ливерпуль” забил 39% в своих голов в Премьер-лиге (22 из 56) в матчах с “Борнмутом” (9:0), “Манчестер Юнайтед” (7:0) и “Лидсом” (6:1). В этих поединках “красные” превзошли показатель xG на 13.2. В других матчах АПЛ “Ливерпуль” наоборот недобрал (xG минус 12.7).

В матче с “Лидсом” Трент Алексадер-Арнольд оформил свой пятидесятый ассист в Премьер-лиге.

“Ливерпуль” проиграл всего один матч на “Энфилде” в нынешнем сезоне АПЛ. В четырех из пяти последних поединков на своем поле “Ливерпуль” не пропускал.

“Ноттингем Форест” набрал всего шесть очков в выездных поединках лиги – это худший показатель в АПЛ. Команда Стива Купера проиграла в последних пяти гостевых матчах.

“Ливерпуль” только один раз с марта 2021 года не забил в домашнем матче АПЛ.

Последние пять матчей Ливерпуля и Ноттингем Форест

Ливерпуль

17.04 “Лидс” 6:1 (АПЛ)

09.04 “Арсенал” 2:2 (АПЛ)

04.04 “Челси” 0:0 (АПЛ)

01.04 “Манчестер Сити” 1:4 (АПЛ)

15.03 “Реал” Мадрид 0:1 (Лига чемпионов)

Ноттингем Форест

16.04 “Манчестер Юнайтед” 0:2

08.04 “Астон Вилла” 0:2 (АПЛ)

04.04 “Лидс” 1:2 (АПЛ)

01.04 “Вулверхэмптон” 1:1 (АПЛ)

17.03 “Ньюкасл” 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 32 23 6 3 77-34 +43 75 2 "Манчестер Сити" 30 22 4 4 78-28 +50 70 3 "Манчестер Юнайтед" 30 18 5 7 46-37 +9 59 4 "Ньюкасл" 30 15 11 4 48-24 +24 56 5 "Тоттенхэм" 31 16 5 10 57-45 +12 53 6 "Астон Вилла" 31 15 5 11 44-40 +4 50 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 29 14 7 8 54-37 +17 49 8 "Ливерпуль" 30 13 8 9 56-36 +20 47 9 "Брентфорд" 31 10 13 8 47-42 +5 43 10 "Фулхэм" 30 12 6 12 42-41 +1 42 11 "Челси" 31 10 9 12 30-33 -3 39 12 "Кристал Пэлас" 31 9 9 13 31-40 -9 36 13 "Вулверхэмптон" 31 9 7 15 26-42 -16 34 14 "Борнмут" 31 9 6 16 31-59 -28 33 15 "Вест Хэм Юнайтед" 30 8 7 15 29-41 -12 31 16 "Лидс Юнайтед" 31 7 8 16 40-60 -20 29 17 "Эвертон" 31 6 9 16 24-46 -22 27 18 "Ноттингем Форест" 31 6 9 16 24-56 -32 27 19 "Лестер Сити" 31 7 4 20 41-55 -14 25 20 "Саутгемптон" 32 6 6 20 27-56 -29 24

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Личные встречи

В первом круге “Ноттингем Форест” неожиданно обыграл “Ливерпуль” на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол забил экс-игрок “красных” Авонийи. Общая статистика АПЛ – четыре победы “Ливерпуля”, три “Ноттингем Форест”, четыре ничьи.

Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон – Фабиньо, Хендерсон, Тьяго – Салах, Жота, Гакпо

“Ноттингем Форест”: Навас – Маккенна, Ньякате, Фелипе – Лоди, Фройлер, Мангаля, Уильямс – Данилу, Гиббз-Уайт – Джонсон

Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Ноттингем Форест

Прогноз на матч Ливерпуль – Ноттингем Форест от UA-Football

“Ливерпуль” больше месяца не выигрывал в двух подряд матчах АПЛ, но разгром “Лидса”, а затем домашняя игра с командой, которая не умеет проводить гостевые матчи дают шансам “красным” наконец-то набрать шесть очков в двух турах. У “Форест” самая продолжительная в лиге серия без побед, “Ливерпуль” силен на “Энфилде”. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.