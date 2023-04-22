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Ливерпуль - Ноттингем Форест. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.04.2023
Худшая выездная команда чемпионата отправляется на Энфилд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 32-й тур
22 апреля 2023. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 17:00 “Ноттингем Форест”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Ливерпуль” все еще надеется попасть в топ-4. Команде Юргена Клоппа нужно как минимум выиграть восемь последних матчей чемпионата, начиная с домашнего поединка против “Ноттингем Фореста”.
- Новости Ливерпуля
- Новости Ноттингем Форест
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Ливерпуля и Ноттингем Форест
- Турнирная таблица
- Где смотреть матч Ливерпуль – Ноттингем Форест
- Личные встречи
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Ноттингем Форест
- Прогноз на матч Ливерпуль – Ноттингем Форест от UA-Football
Новости Ливерпуля
В понедельник “Ливерпуль” выдал великолепную игру, разгромив “Лидс” со счетом 6:1. Юрген Клопп не мог скрывать своего удовольствия, особенно когда в конце матча сразу четыре футболиста его команды вступили в отбор против одного соперника. После игры тренер “Ливерпуля” сказал, что в плане прессинга этот матч был для его команды лучшим в сезоне.
Для “Ливерпуля” это была первая победа с пятого марта. В чемпионате “красные” не могли выиграть в четырех турах, и еще уступили “Реалу” в ответном матче Лиги чемпионов.
“Ливерпуль” весь сезон страдает из-за отсутствия стабильности, и очень важно “красных”, чтобы эта великолепная игра не стала единичным всплеском. Можно вспомнить как после побед над “Борнмутом” 9:0 и “Манчестер Юнайтед” (7:0) следовали серии неубедительных поединков.
Игра против “Лидса” была примечательна своим счетом, но и тем, как Александер-Арнольд обострял игру через центр, и долгожданным возвращением Луиса Диаса после травмы.
Снова на несколько матчей вылетел Фирмино, но у Клоппа остается пять футболистов на три позиции: Салах, Жота, Гакпо, Диас и Нуньес.
Новости Ноттингем Форест
“Ситуация далеко не позитивная, но она могла быть еще хуже. Мы не делаем никаких оправданий, и не говорим, что все хорошо – это не так. Но мы настроены все изменить”, – говорит Стив Купер о готовности своей команды перед матчем с “Ливерпулем”.
“Ноттингем Форест” не может победить в чемпионате десять матчей подряд. “Лесники” опустились в зону вылета, и у них едва ли не самый сложный календарь среди всех участников борьбы за выживание. Перспективны не самые радостные. Но руки пока никто не опускает.
В матче против “Манчестер Юнайтед” в последнем туре “Форест” мог пропускать больше двух мячей, если бы не великолепная игра ветеранов Фелипе и Навас. Они присоединились к команде зимой. У новичка АПЛ та же проблема, как и у “Челси” – в составе слишком много футболистов, что не позволяет Стиву Куперу найти идеальное сочетание и наконец-то определиться со стартовым составом.
Статистика команд, цифры и факты
- “Ливерпуль” забил 39% в своих голов в Премьер-лиге (22 из 56) в матчах с “Борнмутом” (9:0), “Манчестер Юнайтед” (7:0) и “Лидсом” (6:1). В этих поединках “красные” превзошли показатель xG на 13.2. В других матчах АПЛ “Ливерпуль” наоборот недобрал (xG минус 12.7).
- В матче с “Лидсом” Трент Алексадер-Арнольд оформил свой пятидесятый ассист в Премьер-лиге.
- “Ливерпуль” проиграл всего один матч на “Энфилде” в нынешнем сезоне АПЛ. В четырех из пяти последних поединков на своем поле “Ливерпуль” не пропускал.
- “Ноттингем Форест” набрал всего шесть очков в выездных поединках лиги – это худший показатель в АПЛ. Команда Стива Купера проиграла в последних пяти гостевых матчах.
- “Ливерпуль” только один раз с марта 2021 года не забил в домашнем матче АПЛ.
Последние пять матчей Ливерпуля и Ноттингем Форест
Ливерпуль
- 17.04 “Лидс” 6:1 (АПЛ)
- 09.04 “Арсенал” 2:2 (АПЛ)
- 04.04 “Челси” 0:0 (АПЛ)
- 01.04 “Манчестер Сити” 1:4 (АПЛ)
- 15.03 “Реал” Мадрид 0:1 (Лига чемпионов)
Ноттингем Форест
- 16.04 “Манчестер Юнайтед” 0:2
- 08.04 “Астон Вилла” 0:2 (АПЛ)
- 04.04 “Лидс” 1:2 (АПЛ)
- 01.04 “Вулверхэмптон” 1:1 (АПЛ)
- 17.03 “Ньюкасл” 1:2 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|32
|23
|6
|3
|77-34
|+43
|75
|2
|"Манчестер Сити"
|30
|22
|4
|4
|78-28
|+50
|70
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|30
|18
|5
|7
|46-37
|+9
|59
|4
|"Ньюкасл"
|30
|15
|11
|4
|48-24
|+24
|56
|5
|"Тоттенхэм"
|31
|16
|5
|10
|57-45
|+12
|53
|6
|"Астон Вилла"
|31
|15
|5
|11
|44-40
|+4
|50
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|29
|14
|7
|8
|54-37
|+17
|49
|8
|"Ливерпуль"
|30
|13
|8
|9
|56-36
|+20
|47
|9
|"Брентфорд"
|31
|10
|13
|8
|47-42
|+5
|43
|10
|"Фулхэм"
|30
|12
|6
|12
|42-41
|+1
|42
|11
|"Челси"
|31
|10
|9
|12
|30-33
|-3
|39
|12
|"Кристал Пэлас"
|31
|9
|9
|13
|31-40
|-9
|36
|13
|"Вулверхэмптон"
|31
|9
|7
|15
|26-42
|-16
|34
|14
|"Борнмут"
|31
|9
|6
|16
|31-59
|-28
|33
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|30
|8
|7
|15
|29-41
|-12
|31
|16
|"Лидс Юнайтед"
|31
|7
|8
|16
|40-60
|-20
|29
|17
|"Эвертон"
|31
|6
|9
|16
|24-46
|-22
|27
|18
|"Ноттингем Форест"
|31
|6
|9
|16
|24-56
|-32
|27
|19
|"Лестер Сити"
|31
|7
|4
|20
|41-55
|-14
|25
|20
|"Саутгемптон"
|32
|6
|6
|20
|27-56
|-29
|24
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Где смотреть матч Ливерпуль – Ноттингем Форест
Личные встречи
В первом круге “Ноттингем Форест” неожиданно обыграл “Ливерпуль” на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол забил экс-игрок “красных” Авонийи. Общая статистика АПЛ – четыре победы “Ливерпуля”, три “Ноттингем Форест”, четыре ничьи.
Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон – Фабиньо, Хендерсон, Тьяго – Салах, Жота, Гакпо
“Ноттингем Форест”: Навас – Маккенна, Ньякате, Фелипе – Лоди, Фройлер, Мангаля, Уильямс – Данилу, Гиббз-Уайт – Джонсон
Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Ноттингем Форест
Прогноз на матч Ливерпуль – Ноттингем Форест от UA-Football
“Ливерпуль” больше месяца не выигрывал в двух подряд матчах АПЛ, но разгром “Лидса”, а затем домашняя игра с командой, которая не умеет проводить гостевые матчи дают шансам “красным” наконец-то набрать шесть очков в двух турах. У “Форест” самая продолжительная в лиге серия без побед, “Ливерпуль” силен на “Энфилде”. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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