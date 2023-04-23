Без Магуайра. Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 1/2 финала Кубка Англии на 23.04.23

Кубок Англии, 1/2 финала

23 апреля, 18:30. "Уэмбли" (Лондон)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Накануне в субботу уже определился первый финалист текущего розыгрыша Кубка Англии. "Манчестер Сити" благодаря хет-трику Мареза деклассировал одного из лидеров Чемпионшипа. Теперь встает вопрос: будет ли в решающем матче за Кубок Манчестерское дерби, или Де Дзерби сможет в первом же своем сезоне в Англии бороться за трофей в поединке против Гвардиолы?

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Новости Брайтона

С 19 февраля "чайки" за девять матчей уступили всего раз. Это был очень эмоциональный поединок, в том числе с удалением Роберто Де Дзерби. Тогда "Тоттенхэм" благодаря голам своих лидеров Сона и Кейна победили "Брайтон". Однако "чайки" сразу же на следующей неделе реабилитировались. На минувших выходных подопечные итальянского наставника одержали волевую победу над “Челси” на Стэмфорд Бридж.

"Брайтон" крепко закрепился на восьмом месте в турнирной таблице. От пятого "Тоттенхэма" "чайки" отстают на четыре очка при двух матчах в запасе. В Кубке Англии "чайкам" везло с жеребьевкой. Они только однажды на пути к полуфиналу сыграли с командой АПЛ. Да и то, встречались в январе с невероятно кризисным тогда "Ливерпулем". И тоже, как и в случае недавнего матча против "Челси", одержали волевую победу.

Кадры хозяев

В матче против "аристократов" Де Дзерби потерял сразу двух подопечных. Велтман и Фергюсон были заменены еще в первом тайме из-за травм. Компанию в лазарете им составят еще как минимум трое одноклубников: Лаллана, Лемпти и Сармьенто. Также под вопросом голкипер Стил, который в недавних матчах стал первым выбором Де Дзерби.

Новости Манчестер Юнайтед

Единичные провалы "манкунианцев" продолжаются. В целом неплохом сезоне подопечные тен Хага четыре раза разгромно уступили с общим счетом 20:3. Последнее из таких поражений было в недавнем ответном матче против "Севильи" в прошлый четверг. Ошибки Магуайра и де Хеа подарили испанцам два гола, также "андалусийцы" со стандарта забили еще один. В итоге МЮ впервые в сезоне прекратил выступления в турнире.

После небольшого застоя в АПЛ, который состоял из двух поражений и одной ничьей без забитых голов, МЮ дважды подряд победил. Благодаря, в том числе, и осечкам соперников "манкунианцы" хорошо закрепились в тройке лидеров. Если говорить о пути команды в Кубке, то здесь МЮ, как и "Брайтону", тоже довольно часто улыбалась удача. Как минимум в том, что подопечные тен Хага все свои встречи играли дома. Однако в четырех случаях это были представители АПЛ, и во всех матчах "красные дьяволы" пропускали.

Кадры гостей

У "Манчестер Юнайтед" еще большие проблемы с составом, чем у "Брайтона". Недоступны на этот матч сразу три центральных защитника: Варан и Мартинес выбыли из-за травм, а Магуайр – из-за перебора желтых. Учитывая последние матчи Харри – его потеря может быть для МЮ незначительной. Парой центрбеков сегодня будут Линделоф и Шоу. Также находятся в лазарете Гарначо, ван де Бек, Хитон и Мактоминей.

Последние пять матчей Брайтона и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

15.04. Челси – Брайтон 1:2 (АПЛ)

08.04. Тоттенхэм – Брайтон 2:1 (АПЛ)

04.04. Борнмут – Брайтон 0:2 (АПЛ)

01.04. Брайтон – Брентфорд 3:3 (АПЛ)

19.03. Брайтон – Гримсби 5:0 (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

20.04. Севилья – Манчестер Юнайтед 3:0 (ЛЕ)

16.04. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)

13.04. Манчестер Юнайтед – Севилья 2:2 (ЛЕ)

08.04. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)

05.04. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

Цифры и факты

За последние 39 лет "Брайтон" однажды играл в полуфинале Кубка Англии. И также против команды из Манчестера. В 2019-м году гол Габриэля Жезуса позволил подопечным Гвардиолы пройти дальше.

"Манчестер Юнайтед" во всех встречах этого сезона в кубковых английских турнирах (Кубок лиги и Кубок Англии) играл дома, если речь идет об одноматчевом противостоянии. Даже сегодня МЮ играет не в гостях, а на нейтральном поле, хоть и номинально "Брайтон" – хозяин.

МЮ в этом сезоне уже играл на “Уэмбли”. В финале Кубка лиги "манкунианцы" обыграли "Ньюкасл" 2:0 и завоевали трофей.

Последние пять личных встреч между командами

07.08.22. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:2 (АПЛ)

07.05.22. Брайтон – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)

15.02.22. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:0 (АПЛ)

04.04.21. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:1 (АПЛ)

30.09.20. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)

Турнирный путь коллективов в Кубке Англии

Третий раунд

Мидлсбро – Брайтон 1:5

Манчестер Юнайтед – Эвертон 3:1

Четвертый раунд

Брайтон – Ливерпуль 2:1

Манчестер Юнайтед – Рединг 3:1

Пятый раунд (1/8 финала)

Сток Сити – Брайтон 0:1

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:1

Четвертьфинал

Брайтон – Гримсби 5:0

Манчестер Юнайтед – Фулхэм 3:1

Ставки и коэффициенты на матч Брайтон – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Брайтон – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Отличный шанс для "чаек" пробиться в решающий матч. Для “манкунианцев” это неплохо попытка реабилитироваться за вылет из Лиги Европы. "Чайки" не слишком надежно играют в обороне, об их сегодняшних соперниках можно сказать то же самое. Еще и много потерь у обеих сторон. Поэтому будут провалы, а, соответственно, и голы. Прогноз: Обе забьют во втором тайме (Кф 2,8).