Ньюкасл - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.04.2023

Чемпионат Англии, 32-й тур

23 апреля 2023. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 16:00 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Несмотря на все трудности на поле и вне его “Тоттенхэм” остается одним из претендентов на первую четверку. Очередным вызовом для “шпор” будет выезд на “Сент-Джеймс Парк” к своему конкуренту за еврокубки.

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Новости Ньюкасла

В прошлую субботу “Ньюкасл” провел, возможно, свой худший матч в сезоне. Можно даже сказать, что это была самая слабая игра под руководством Эдди Хау. “Сороки” были полностью и без шансов переиграны “Астон Виллой” Унаи Эмери (3:0).

“Это был нехарактерный матч от нас. В этом сезоне мы были стабильны, в домашних матчах и на выезде. Мы не всегда выигрывали, но в нашей игре всегда были отличительные черты, по которым можно было сказать, что это “Ньюкасл”. Это был первый раз, когда их не было заметно”, – рассказывает Эдди Хау.

У тренера “Ньюкасла” была неделя, чтобы восстановить своих футболистов и перенаправить их концентрацию. Лига чемпионов не была целью на сезон новых богачей АПЛ, но раз появился такой шанс, им хочется воспользоваться.

Сен-Максимен остается травмированным и против “Тоттенхэма” французский вингер не сыграет. Альмирон снова может появиться в заявке, как и в прошлую субботу в Бирмингеме. Парагваец является важным игроком для “Ньюкасла”.

Новости Тоттенхэма

“Тоттенхэм” проиграл в чемпионате десять матчей из 31, пропустил 45 голов (хуже защита только у шести команд), но при этом каким-то чудом остается на пятом месте.

Но тенденции по набору очков у “шпор” неутешительны. В последних шести турах Премьер-лиги – две победы, две ничьи и два поражения, в том числе и “Борнмуту” на своем поле в прошлом туре.

Это был матч с неприятным инцидентом, когда болельщики “Тоттенхэма” освистали своего же игрока (Санчес), который вышел на замену в первом тайме, но уже через двадцать минут был заменен обратно. “Шпоры” допускали ужасные ошибки в обороне, и “Борнмут” был рад ими воспользоваться.

Скандал с отставкой Фабио Паратичи только добавляет масла в огонь нестабильности, хаоса и недовольства.

Кристиан Стеллини сообщил перед матчем, что Клеман Лангле восстановился к игре с “Ньюкаслом”, по Бену Дэвису остаются вопросы. Моура пропускает последний матч своей дисквалификации, остаются травмированными Бентанкур, Биссума, Эмерсон и Сессеньон.

Статистика команд, цифры и факты

“Ньюкасл” проиграл только один домашний матч в нынешнем сезоне, уступив на “Сент-Джеймс Парк” “Ливерпулю”.

“Тоттенхэм” выиграл пять из 15 выездных поединков в АПЛ.

Форвард “шпор” Харри Кейн забил шесть голов на “Сент-Джеймс Парк”.

До матча с “Астон Виллой” центральный нападающий “Ньюкасла” Александер Исак забил пять голов в пяти матчах. Из футболистов с пяти и больше голами в АПЛ только Эрлинг Холанд забивает чаще, чем шведский форвард (гол каждые 70 и 113 минут).

Только у “Астон Виллы” (24) “Ньюкасл" выиграл больше матчей в АПЛ, чем у “Тоттенхэма” (23). “Сороки” не делали дубль против “шпор” с сезона 2015/16.

В последний раз “Ньюкасл” и “Тоттенхэм” играли между собою безголевую ничью в 1971 году.

Последние пять матчей Ньюкасла и Тоттенхэма

Ньюкасл

15.04 “Астон Вилла” 0:3 (АПЛ)

08.04 “Брентфорд” 2:1 (АПЛ)

05.04 “Вест Хэм” 5:1 (АПЛ)

02.04 “Манчестер Юнайтед” 2:0 (АПЛ)

17.03 “Ноттингем Форест” 2:1 (АПЛ)

Тоттенхэм

15.04 “Борнмут” 2:3 (АПЛ)

08.04 “Брайтон” 1:2 (АПЛ)

03.04 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)

18.03 “Саутгемптон” 3:3 (АПЛ)

11.03 “Ноттингем Форест” 3:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 32 23 6 3 77-34 +43 75 2 "Манчестер Сити" 30 22 4 4 78-28 +50 70 3 "Манчестер Юнайтед" 30 18 5 7 46-37 +9 59 4 "Ньюкасл" 30 15 11 4 48-24 +24 56 5 "Тоттенхэм" 31 16 5 10 57-45 +12 53 6 "Астон Вилла" 32 15 6 11 45-41 +4 51 7 "Ливерпуль" 31 14 8 9 59-38 +21 50 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 29 14 7 8 54-37 +17 49 9 "Фулхэм" 31 13 6 12 44-42 +2 45 10 "Брентфорд" 32 10 14 8 48-43 +5 44 11 "Челси" 31 10 9 12 30-33 -3 39 12 "Кристал Пэлас" 32 9 10 13 31-40 -9 37 13 "Вулверхэмптон" 32 9 7 16 27-44 -17 34 14 "Борнмут" 31 9 6 16 31-59 -28 33 15 "Вест Хэм Юнайтед" 30 8 7 15 29-41 -12 31 16 "Лидс Юнайтед" 32 7 8 17 41-62 -21 29 17 "Лестер Сити" 32 8 4 20 43-56 -13 28 18 "Эвертон" 32 6 10 16 24-46 -22 28 19 "Ноттингем Форест" 32 6 9 17 26-59 -33 27 20 "Саутгемптон" 32 6 6 20 27-56 -29 24

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Личные встречи

В первом круге “Ньюкаслу” удалось выиграть у “Тоттенхэма” на его стадионе со счетом 2:1. У гостей по голу забили Уилсон и Альмирон, Харри Кейн отыграл один мяч. В прошлом сезоне дважды победили “шпоры” (5:1 и 3:2). Общая статистика АПЛ: 24 победы “Тоттенхэма”, 23 “Ньюкасла”, восемь ничьих.

Ориентировочные составы

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимарайнс, Уиллок – Альмирон, Исак, Жоэлинтон

“Тоттенхэм”: Льорис – Танганга, Дайер, Ромеро – Перишич, Хейбьерг, Скипп, Порро – Сон, Кейн, Кулушевски

Ставки и Коэффициенты на матч Ньюкасл – Тоттенхэм

Прогноз на матч Ньюкасл – Тоттенхэм от UA-Football

Поражение “Астон Виллы” пока нужно воспринимать как единичное затмение, команда Эмери прекрасно подготовилась к “Ньюкаслу” и сыграла на своих сильных сторонах. Сможет ли Стеллини сделать что-то подобное? В этом есть сомнения. Кроме того, Эдди Хау точно извлек уроки из прошлого матча. Качество игры и результаты “шпор” оставляют им мало шансов. Прогноз – победа “Ньюкасла” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша