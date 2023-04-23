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Ньюкасл - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.04.2023
Один из решающих матчей в борьбе за топ-4
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 32-й тур
23 апреля 2023. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” 16:00 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Несмотря на все трудности на поле и вне его “Тоттенхэм” остается одним из претендентов на первую четверку. Очередным вызовом для “шпор” будет выезд на “Сент-Джеймс Парк” к своему конкуренту за еврокубки.
- Новости Ньюкасла
- Новости Тоттенхэма
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Ньюкасла и Тоттенхэма
- Турнирная таблица
- Где смотреть матч Ньюкасл – Тоттенхэм
- Личные встречи
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Ньюкасл – Тоттенхэм
- Прогноз на матч Ньюкасл – Тоттенхэм от UA-Football
Новости Ньюкасла
В прошлую субботу “Ньюкасл” провел, возможно, свой худший матч в сезоне. Можно даже сказать, что это была самая слабая игра под руководством Эдди Хау. “Сороки” были полностью и без шансов переиграны “Астон Виллой” Унаи Эмери (3:0).
“Это был нехарактерный матч от нас. В этом сезоне мы были стабильны, в домашних матчах и на выезде. Мы не всегда выигрывали, но в нашей игре всегда были отличительные черты, по которым можно было сказать, что это “Ньюкасл”. Это был первый раз, когда их не было заметно”, – рассказывает Эдди Хау.
У тренера “Ньюкасла” была неделя, чтобы восстановить своих футболистов и перенаправить их концентрацию. Лига чемпионов не была целью на сезон новых богачей АПЛ, но раз появился такой шанс, им хочется воспользоваться.
Сен-Максимен остается травмированным и против “Тоттенхэма” французский вингер не сыграет. Альмирон снова может появиться в заявке, как и в прошлую субботу в Бирмингеме. Парагваец является важным игроком для “Ньюкасла”.
Новости Тоттенхэма
“Тоттенхэм” проиграл в чемпионате десять матчей из 31, пропустил 45 голов (хуже защита только у шести команд), но при этом каким-то чудом остается на пятом месте.
Но тенденции по набору очков у “шпор” неутешительны. В последних шести турах Премьер-лиги – две победы, две ничьи и два поражения, в том числе и “Борнмуту” на своем поле в прошлом туре.
Это был матч с неприятным инцидентом, когда болельщики “Тоттенхэма” освистали своего же игрока (Санчес), который вышел на замену в первом тайме, но уже через двадцать минут был заменен обратно. “Шпоры” допускали ужасные ошибки в обороне, и “Борнмут” был рад ими воспользоваться.
Скандал с отставкой Фабио Паратичи только добавляет масла в огонь нестабильности, хаоса и недовольства.
Кристиан Стеллини сообщил перед матчем, что Клеман Лангле восстановился к игре с “Ньюкаслом”, по Бену Дэвису остаются вопросы. Моура пропускает последний матч своей дисквалификации, остаются травмированными Бентанкур, Биссума, Эмерсон и Сессеньон.
Статистика команд, цифры и факты
- “Ньюкасл” проиграл только один домашний матч в нынешнем сезоне, уступив на “Сент-Джеймс Парк” “Ливерпулю”.
- “Тоттенхэм” выиграл пять из 15 выездных поединков в АПЛ.
- Форвард “шпор” Харри Кейн забил шесть голов на “Сент-Джеймс Парк”.
- До матча с “Астон Виллой” центральный нападающий “Ньюкасла” Александер Исак забил пять голов в пяти матчах. Из футболистов с пяти и больше голами в АПЛ только Эрлинг Холанд забивает чаще, чем шведский форвард (гол каждые 70 и 113 минут).
- Только у “Астон Виллы” (24) “Ньюкасл" выиграл больше матчей в АПЛ, чем у “Тоттенхэма” (23). “Сороки” не делали дубль против “шпор” с сезона 2015/16.
- В последний раз “Ньюкасл” и “Тоттенхэм” играли между собою безголевую ничью в 1971 году.
Последние пять матчей Ньюкасла и Тоттенхэма
Ньюкасл
- 15.04 “Астон Вилла” 0:3 (АПЛ)
- 08.04 “Брентфорд” 2:1 (АПЛ)
- 05.04 “Вест Хэм” 5:1 (АПЛ)
- 02.04 “Манчестер Юнайтед” 2:0 (АПЛ)
- 17.03 “Ноттингем Форест” 2:1 (АПЛ)
Тоттенхэм
- 15.04 “Борнмут” 2:3 (АПЛ)
- 08.04 “Брайтон” 1:2 (АПЛ)
- 03.04 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)
- 18.03 “Саутгемптон” 3:3 (АПЛ)
- 11.03 “Ноттингем Форест” 3:1 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|32
|23
|6
|3
|77-34
|+43
|75
|2
|"Манчестер Сити"
|30
|22
|4
|4
|78-28
|+50
|70
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|30
|18
|5
|7
|46-37
|+9
|59
|4
|"Ньюкасл"
|30
|15
|11
|4
|48-24
|+24
|56
|5
|"Тоттенхэм"
|31
|16
|5
|10
|57-45
|+12
|53
|6
|"Астон Вилла"
|32
|15
|6
|11
|45-41
|+4
|51
|7
|"Ливерпуль"
|31
|14
|8
|9
|59-38
|+21
|50
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|29
|14
|7
|8
|54-37
|+17
|49
|9
|"Фулхэм"
|31
|13
|6
|12
|44-42
|+2
|45
|10
|"Брентфорд"
|32
|10
|14
|8
|48-43
|+5
|44
|11
|"Челси"
|31
|10
|9
|12
|30-33
|-3
|39
|12
|"Кристал Пэлас"
|32
|9
|10
|13
|31-40
|-9
|37
|13
|"Вулверхэмптон"
|32
|9
|7
|16
|27-44
|-17
|34
|14
|"Борнмут"
|31
|9
|6
|16
|31-59
|-28
|33
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|30
|8
|7
|15
|29-41
|-12
|31
|16
|"Лидс Юнайтед"
|32
|7
|8
|17
|41-62
|-21
|29
|17
|"Лестер Сити"
|32
|8
|4
|20
|43-56
|-13
|28
|18
|"Эвертон"
|32
|6
|10
|16
|24-46
|-22
|28
|19
|"Ноттингем Форест"
|32
|6
|9
|17
|26-59
|-33
|27
|20
|"Саутгемптон"
|32
|6
|6
|20
|27-56
|-29
|24
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Где смотреть матч Ньюкасл – Тоттенхэм
Личные встречи
В первом круге “Ньюкаслу” удалось выиграть у “Тоттенхэма” на его стадионе со счетом 2:1. У гостей по голу забили Уилсон и Альмирон, Харри Кейн отыграл один мяч. В прошлом сезоне дважды победили “шпоры” (5:1 и 3:2). Общая статистика АПЛ: 24 победы “Тоттенхэма”, 23 “Ньюкасла”, восемь ничьих.
Ориентировочные составы
“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимарайнс, Уиллок – Альмирон, Исак, Жоэлинтон
“Тоттенхэм”: Льорис – Танганга, Дайер, Ромеро – Перишич, Хейбьерг, Скипп, Порро – Сон, Кейн, Кулушевски
Ставки и Коэффициенты на матч Ньюкасл – Тоттенхэм
Прогноз на матч Ньюкасл – Тоттенхэм от UA-Football
Поражение “Астон Виллы” пока нужно воспринимать как единичное затмение, команда Эмери прекрасно подготовилась к “Ньюкаслу” и сыграла на своих сильных сторонах. Сможет ли Стеллини сделать что-то подобное? В этом есть сомнения. Кроме того, Эдди Хау точно извлек уроки из прошлого матча. Качество игры и результаты “шпор” оставляют им мало шансов. Прогноз – победа “Ньюкасла” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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