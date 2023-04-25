Манчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.04.2023

Чемпионат Англии, 33-й тур

26 апреля 2023. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” передал инициативу в чемпионской гонке “Манчестер Сити”. “Канониры” лидируют в АПЛ с пятиочковым отрывом, но “Сити” сыграл на два матча меньше. “Арсеналу” нельзя проигрывать “Ман Сити”, но именно победами “горожан” закончились 11 последних противостояний команд в лиге.

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Новости Манчестер Сити

Последней английской командой, которая выиграла требл остается “Манчестер Юнайтед” в сезоне 1998/99. Именно МЮ, как соперник “горожан” в финале Кубка Англии может стать одной из преград “Сити”. Впереди полуфиналы Лиги чемпионов с “Реалом” и решающий матч с “Арсеналом” в чемпионате.

Решающий ли? Пеп Гвардиола говорит, что нет, отводя ему статус “важного”. У обеих команд еще будет несколько сложных поединков, считает тренер “Сити”.

Пока “Манчестер Сити” проводит сезон близкий к идеальному, хотя сам Гвардиола говорит, что в футболе идеала не существует. Тем не менее, его команда в этом сезоне демонстрирует всевозможные качества – она может побеждать соперников со счетом 6:0 или 7:0, она может вскрывать защитные команды, она может играть под давлением, как против “Баварии” в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов, действуя на контратаках.

В субботу “Манчестер Сити” оформил выход в финал Кубка Англии, победив в не самом зрелищном матче “Шеффилд Юнайтед”. Хет-трик оформил Рияд Марез. Грилиш и Холанд начали эту игру в старте, но ряд игроков основы (Стоунз, Диаш, Де Брюйне, Родри) смогли отдохнуть и перезарядиться на матч с “Арсеналом”.

“Сити” выиграл восемь из девяти последних матчей АПЛ, на Этихаде “горожане” выиграли 13 из 15 матчей в текущем сезоне. Последнее поражение было в феврале от “Тоттенхэма”.

“Премьер-лига – это 11 месяцев работы, работы и еще раз работы. И мы хотим воспользоваться этим шансом”, – говорит тренер “Манчестер Сити”. В его распоряжении полная команда, за исключением центрбека Натана Аке.

Новости Арсенала

Три подряд ничьи, семь пропущенных голов, две упущенные победы после счета 2:0, два пропущенных гола к четырнадцатой минуте в игре с последней командой лиги на своем поле… так не играют чемпионские команды. “Чемпионат нельзя выиграть на эмоциях. Кубок, Лигу чемпионов, Чемпионат мира, может быть. Но когда у тебя 38 матчей, нельзя быть слишком эмоциональным, а по матчам “Арсенала” видно, что они слишком эмоциональны. Да, определенные переживания неизбежны, но нельзя им позволять овладевать тобой”, – рассказывал легенда “Арсенала” Тьерри Анри после матча с “Саутгемптоном” (3:3).

Кипер “Арсенала” Аарон Рэмсдейл, который спас “канониров” от поражения в игре с “Ливерпулем”, уже на 23-й секунде подарил мяч сопернику, а на 14-й минуте второй гол в ворота “Арсенал” забил Уолкотт. Мартинелли еще в первом тайме отыграл один гол, но после перерыва “Арсенал” в который уже раз пропустил после углового, и только два гола в конце матча (Эдегор и Сака) позволили команде Артеты избежать поражения. В дополнительное время Троссард пробил в перекладину – какой бы эмоциональный это был бы камбек! Но нет. 3:3, третья подряд ничья, и теперь “Сити” вышел в лидеры по потерянным очкам.

Чувствуется, как игрокам “Арсеналам” сложно справляться с давлением, отсюда и большое количество индивидуальных ошибок и проблемы с контролем матчей. “Верните нам скучный “Арсенал”!, – восклицают неравнодушные наблюдатели.

Но у спада “Арсенала” есть и объективные причины. Главная из них – это травма центрбека Уильяма Салиба. В 27 матчах АПЛ с французским защитником “Арсенал” в среднем пропускал 0.9 гола за 90 минут, без него – 1.8. Заменяющий Салиба Роб Холдинг не самый плохой футболист, но он явно уступает французу в скорости, что вынуждает линию обороны “Арсенал” играть ниже, соответственно больше работы выпадает на плечи опорника Томаса Парти, который тоже немало ошибается в последних матчах.

И у Артеты нет других вариантов. Салиба по-прежнему травмирован, но раньше и вылетел и универсал Такехиро Томиясу. Японец может действовать в центре или на двух флангах. Без Томиясну у Уайта нет альтернатив справа, соответственно его нельзя вернуть в центр.

Под вопросом остается и Гранит Джака, пропустивший матч с “Саутгемптоном”. Попробует ли Артета в такой ситуации что-то изменить в игре своей команды? “Посмотрим в среду”, – лаконично ответил тренер “Арсенала”.

Артета называют игру с “Манчестер Сити” очень важно, но не считает, что она станет определяющей.

Статистика команд, цифры и факты

У “Арсенала” самая продолжительная серия без поражений в чемпионате (десять матчей). Последней командой, которая победила лидера АПЛ остается… “Манчестер Сити” (3:1 в середине февраля).

До Чемпионата мира “Арсенала” пропустил один гол после стандарта (в 14 матчах), после – пять (в 17 матчах).

Форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд забил 15 голов в последних восьми матчах.

“Арсенал” забивает два и больше голов в последних восьми матчах АПЛ.

“Манчестер Сити” выиграл у “Арсенала” 11 последних матчей в чемпионате. На своем поле – шесть побед в последних шести поединках с общим счетом 17:3.

“Арсенал” не забивал на “Этихаде” в последних четырех матчах.

“Манчестер Сити” в среднем забивает 2.2 в первых таймах домашних поединков.

“Арсенал” пропускал два и больше голов в шести из 11 последних матчей АПЛ.

На своем поле “Манчестер Сити” выиграл 17 из 19 последних матчей чемпионата (одна ничья, одно поражение).

Последние четыре поражения “горожан” на своем поле случались в поединках с лондонскими командами (“Челси”, “Кристал Пэлас”, “Тоттенхэм”, “Брентфорд”).

“Сити” не проигрывает во всех турнирах в 16 матчах подряд (13 побед).

Последние пять матчей Манчестер Сити и Арсенала

Манчестер Сити

22.04 “Шеффилд Юнайтед” 3:0 (Кубок Англии)

19.04 “Бавария” 1:1 (Лига чемпионов)

15.04 “Лестер” 3:1 (АПЛ)

11.04 “Бавария” 3:0 (Лига чемпионов)

08.04 “Саутгемптон” 4:1 (АПЛ)

Арсенал

21.04 “Саутгемптон” 3:3 (АПЛ)

16.04 “Вест Хэм” 2:2 (АПЛ)

09.04 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)

01.04 “Лидс” 4:1 (АПЛ)

19.03 “Кристал Пэлас” 4:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 32 23 6 3 77-34 +43 75 2 "Манчестер Сити" 30 22 4 4 78-28 +50 70 3 "Ньюкасл" 31 16 11 4 54-25 +29 59 4 "Манчестер Юнайтед" 30 18 5 7 46-37 +9 59 5 "Тоттенхэм" 32 16 5 11 58-51 +7 53 6 "Астон Вилла" 32 15 6 11 45-41 +4 51 7 "Ливерпуль" 31 14 8 9 59-38 +21 50 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 29 14 7 8 54-37 +17 49 9 "Фулхэм" 31 13 6 12 44-42 +2 45 10 "Брентфорд" 32 10 14 8 48-43 +5 44 11 "Челси" 31 10 9 12 30-33 -3 39 12 "Кристал Пэлас" 32 9 10 13 31-40 -9 37 13 "Вест Хэм Юнайтед" 31 9 7 15 33-41 -8 34 14 "Вулверхэмптон" 32 9 7 16 27-44 -17 34 15 "Борнмут" 32 9 6 17 31-63 -32 33 16 "Лидс Юнайтед" 32 7 8 17 41-62 -21 29 17 "Лестер Сити" 32 8 4 20 43-56 -13 28 18 "Эвертон" 32 6 10 16 24-46 -22 28 19 "Ноттингем Форест" 32 6 9 17 26-59 -33 27 20 "Саутгемптон" 32 6 6 20 27-56 -29 24

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Личные встречи

Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне. В четвертом раунде Кубка Англии в январе “Сити” выиграл 1:0 благодаря голу Аке, в феврале команда Гвардиолы победила 3:1 на “Эмирейтс”. В прошлом сезоне – две победы “горожан” (5:0 на своем поле и 2:1 в гостях). Общая статистика АПЛ – 23 победы “Арсенала”, 18 “Манчестер Сити”, десять ничьих.

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Лапорт – Стоунз, Родри – Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш – Холанд

“Арсенал”: Рэмсдейл – Зинченко, Габриэл, Холдинг, Уайт – Джака, Парти, Эдегор – Мартинелли, Жезус, Сака

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Арсенал

Прогноз на матч Манчестер Сити – Арсенал от UA-Football

“Арсеналу” нужно побеждать в этой игре, чтобы вновь перехватить инициативу. Но как это сделать в игре против “Сити”? Команды, которые стараются играть смело против “горожан”, оставляют свободные зоны, что только играет на руку Грилишу, Холанду и другим. “Сити” стал контратакующей командой. С другой стороны, “Арсенал” не способен играть вторым номером и долго оставаться без мяча. Отсутствие Салиба делает “канониров” очень уязвимыми у своих ворот. “Арсенал” много забивает, но и пропускает не меньше. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.