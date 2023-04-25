Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.04.2023
Определяющий матч сезона в чемпионате Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 33-й тур
26 апреля 2023. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 22:00 “Арсенал”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Арсенал” передал инициативу в чемпионской гонке “Манчестер Сити”. “Канониры” лидируют в АПЛ с пятиочковым отрывом, но “Сити” сыграл на два матча меньше. “Арсеналу” нельзя проигрывать “Ман Сити”, но именно победами “горожан” закончились 11 последних противостояний команд в лиге.
Новости Манчестер Сити
Последней английской командой, которая выиграла требл остается “Манчестер Юнайтед” в сезоне 1998/99. Именно МЮ, как соперник “горожан” в финале Кубка Англии может стать одной из преград “Сити”. Впереди полуфиналы Лиги чемпионов с “Реалом” и решающий матч с “Арсеналом” в чемпионате.
Решающий ли? Пеп Гвардиола говорит, что нет, отводя ему статус “важного”. У обеих команд еще будет несколько сложных поединков, считает тренер “Сити”.
Пока “Манчестер Сити” проводит сезон близкий к идеальному, хотя сам Гвардиола говорит, что в футболе идеала не существует. Тем не менее, его команда в этом сезоне демонстрирует всевозможные качества – она может побеждать соперников со счетом 6:0 или 7:0, она может вскрывать защитные команды, она может играть под давлением, как против “Баварии” в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов, действуя на контратаках.
В субботу “Манчестер Сити” оформил выход в финал Кубка Англии, победив в не самом зрелищном матче “Шеффилд Юнайтед”. Хет-трик оформил Рияд Марез. Грилиш и Холанд начали эту игру в старте, но ряд игроков основы (Стоунз, Диаш, Де Брюйне, Родри) смогли отдохнуть и перезарядиться на матч с “Арсеналом”.
“Сити” выиграл восемь из девяти последних матчей АПЛ, на Этихаде “горожане” выиграли 13 из 15 матчей в текущем сезоне. Последнее поражение было в феврале от “Тоттенхэма”.
“Премьер-лига – это 11 месяцев работы, работы и еще раз работы. И мы хотим воспользоваться этим шансом”, – говорит тренер “Манчестер Сити”. В его распоряжении полная команда, за исключением центрбека Натана Аке.
Новости Арсенала
Три подряд ничьи, семь пропущенных голов, две упущенные победы после счета 2:0, два пропущенных гола к четырнадцатой минуте в игре с последней командой лиги на своем поле… так не играют чемпионские команды. “Чемпионат нельзя выиграть на эмоциях. Кубок, Лигу чемпионов, Чемпионат мира, может быть. Но когда у тебя 38 матчей, нельзя быть слишком эмоциональным, а по матчам “Арсенала” видно, что они слишком эмоциональны. Да, определенные переживания неизбежны, но нельзя им позволять овладевать тобой”, – рассказывал легенда “Арсенала” Тьерри Анри после матча с “Саутгемптоном” (3:3).
Кипер “Арсенала” Аарон Рэмсдейл, который спас “канониров” от поражения в игре с “Ливерпулем”, уже на 23-й секунде подарил мяч сопернику, а на 14-й минуте второй гол в ворота “Арсенал” забил Уолкотт. Мартинелли еще в первом тайме отыграл один гол, но после перерыва “Арсенал” в который уже раз пропустил после углового, и только два гола в конце матча (Эдегор и Сака) позволили команде Артеты избежать поражения. В дополнительное время Троссард пробил в перекладину – какой бы эмоциональный это был бы камбек! Но нет. 3:3, третья подряд ничья, и теперь “Сити” вышел в лидеры по потерянным очкам.
Чувствуется, как игрокам “Арсеналам” сложно справляться с давлением, отсюда и большое количество индивидуальных ошибок и проблемы с контролем матчей. “Верните нам скучный “Арсенал”!, – восклицают неравнодушные наблюдатели.
Но у спада “Арсенала” есть и объективные причины. Главная из них – это травма центрбека Уильяма Салиба. В 27 матчах АПЛ с французским защитником “Арсенал” в среднем пропускал 0.9 гола за 90 минут, без него – 1.8. Заменяющий Салиба Роб Холдинг не самый плохой футболист, но он явно уступает французу в скорости, что вынуждает линию обороны “Арсенал” играть ниже, соответственно больше работы выпадает на плечи опорника Томаса Парти, который тоже немало ошибается в последних матчах.
И у Артеты нет других вариантов. Салиба по-прежнему травмирован, но раньше и вылетел и универсал Такехиро Томиясу. Японец может действовать в центре или на двух флангах. Без Томиясну у Уайта нет альтернатив справа, соответственно его нельзя вернуть в центр.
Под вопросом остается и Гранит Джака, пропустивший матч с “Саутгемптоном”. Попробует ли Артета в такой ситуации что-то изменить в игре своей команды? “Посмотрим в среду”, – лаконично ответил тренер “Арсенала”.
Артета называют игру с “Манчестер Сити” очень важно, но не считает, что она станет определяющей.
Статистика команд, цифры и факты
- У “Арсенала” самая продолжительная серия без поражений в чемпионате (десять матчей). Последней командой, которая победила лидера АПЛ остается… “Манчестер Сити” (3:1 в середине февраля).
- До Чемпионата мира “Арсенала” пропустил один гол после стандарта (в 14 матчах), после – пять (в 17 матчах).
- Форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд забил 15 голов в последних восьми матчах.
- “Арсенал” забивает два и больше голов в последних восьми матчах АПЛ.
- “Манчестер Сити” выиграл у “Арсенала” 11 последних матчей в чемпионате. На своем поле – шесть побед в последних шести поединках с общим счетом 17:3.
- “Арсенал” не забивал на “Этихаде” в последних четырех матчах.
- “Манчестер Сити” в среднем забивает 2.2 в первых таймах домашних поединков.
- “Арсенал” пропускал два и больше голов в шести из 11 последних матчей АПЛ.
- На своем поле “Манчестер Сити” выиграл 17 из 19 последних матчей чемпионата (одна ничья, одно поражение).
- Последние четыре поражения “горожан” на своем поле случались в поединках с лондонскими командами (“Челси”, “Кристал Пэлас”, “Тоттенхэм”, “Брентфорд”).
- “Сити” не проигрывает во всех турнирах в 16 матчах подряд (13 побед).
Последние пять матчей Манчестер Сити и Арсенала
Манчестер Сити
- 22.04 “Шеффилд Юнайтед” 3:0 (Кубок Англии)
- 19.04 “Бавария” 1:1 (Лига чемпионов)
- 15.04 “Лестер” 3:1 (АПЛ)
- 11.04 “Бавария” 3:0 (Лига чемпионов)
- 08.04 “Саутгемптон” 4:1 (АПЛ)
Арсенал
- 21.04 “Саутгемптон” 3:3 (АПЛ)
- 16.04 “Вест Хэм” 2:2 (АПЛ)
- 09.04 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)
- 01.04 “Лидс” 4:1 (АПЛ)
- 19.03 “Кристал Пэлас” 4:1 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|32
|23
|6
|3
|77-34
|+43
|75
|2
|"Манчестер Сити"
|30
|22
|4
|4
|78-28
|+50
|70
|3
|"Ньюкасл"
|31
|16
|11
|4
|54-25
|+29
|59
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|30
|18
|5
|7
|46-37
|+9
|59
|5
|"Тоттенхэм"
|32
|16
|5
|11
|58-51
|+7
|53
|6
|"Астон Вилла"
|32
|15
|6
|11
|45-41
|+4
|51
|7
|"Ливерпуль"
|31
|14
|8
|9
|59-38
|+21
|50
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|29
|14
|7
|8
|54-37
|+17
|49
|9
|"Фулхэм"
|31
|13
|6
|12
|44-42
|+2
|45
|10
|"Брентфорд"
|32
|10
|14
|8
|48-43
|+5
|44
|11
|"Челси"
|31
|10
|9
|12
|30-33
|-3
|39
|12
|"Кристал Пэлас"
|32
|9
|10
|13
|31-40
|-9
|37
|13
|"Вест Хэм Юнайтед"
|31
|9
|7
|15
|33-41
|-8
|34
|14
|"Вулверхэмптон"
|32
|9
|7
|16
|27-44
|-17
|34
|15
|"Борнмут"
|32
|9
|6
|17
|31-63
|-32
|33
|16
|"Лидс Юнайтед"
|32
|7
|8
|17
|41-62
|-21
|29
|17
|"Лестер Сити"
|32
|8
|4
|20
|43-56
|-13
|28
|18
|"Эвертон"
|32
|6
|10
|16
|24-46
|-22
|28
|19
|"Ноттингем Форест"
|32
|6
|9
|17
|26-59
|-33
|27
|20
|"Саутгемптон"
|32
|6
|6
|20
|27-56
|-29
|24
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Личные встречи
Команды уже дважды встречались в нынешнем сезоне. В четвертом раунде Кубка Англии в январе “Сити” выиграл 1:0 благодаря голу Аке, в феврале команда Гвардиолы победила 3:1 на “Эмирейтс”. В прошлом сезоне – две победы “горожан” (5:0 на своем поле и 2:1 в гостях). Общая статистика АПЛ – 23 победы “Арсенала”, 18 “Манчестер Сити”, десять ничьих.
Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Лапорт – Стоунз, Родри – Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш – Холанд
“Арсенал”: Рэмсдейл – Зинченко, Габриэл, Холдинг, Уайт – Джака, Парти, Эдегор – Мартинелли, Жезус, Сака
Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Арсенал
Прогноз на матч Манчестер Сити – Арсенал от UA-Football
“Арсеналу” нужно побеждать в этой игре, чтобы вновь перехватить инициативу. Но как это сделать в игре против “Сити”? Команды, которые стараются играть смело против “горожан”, оставляют свободные зоны, что только играет на руку Грилишу, Холанду и другим. “Сити” стал контратакующей командой. С другой стороны, “Арсенал” не способен играть вторым номером и долго оставаться без мяча. Отсутствие Салиба делает “канониров” очень уязвимыми у своих ворот. “Арсенал” много забивает, но и пропускает не меньше. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Цыганков против Реала и главный матч АПЛ: Сити - Арсенал. Расписание футбола на 24-30 апреля
- Сезон мести: как 36-летний Кройф наказал Аякс, перебравшись к его злейшему врагу
- Сборная Украины скоро получит тренера, характер Днепра-1, новое подписание Шахтера. Главные новости за 24 апреля
- Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз на полуфинал Кубка Англии на 22.04.2023
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО