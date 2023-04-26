  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Вест Хэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча на 26.04.2023
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча на 26.04.2023

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Обе команды встретятся после двух побед подряд

Вест Хэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча на 26.04.2023

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 33-й тур

26 апреля, 21:45. "Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

Прямая трансляция: Setanta Sports+

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Вест Гем - Ліверпуль
Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Содержание

На фоне достижений конкурентов (кроме “Тоттенхэма”, конечно) “Ливерпулю” все труднее надеяться на что-то выше, чем зона Лига Европы. Но и туда еще нужно попасть. Сегодня подопечным Клоппа будет противостоять команда, которая только оттолкнулась от зоны вылета.

Favbet
4500 грн
Ставка без риска
Узнать больше

Новости Вест Хэма

"Молотобойцы" все еще выступают под руководством Дэвида Мойеса. Шотландский наставник, согласно сообщению английских СМИ, уже имел сразу несколько "китайских предупреждений". Особенно они были активны во время того, как команда находилась в зоне вылета. В настоящее время "Вест Хэм" идет на 14 месте, а от красной зоны шесть очков. Да еще и матч в запасе.

В "Вест Хэма" продолжается самая длинная серия матчей без поражений в этом сезоне. За последние пять встреч "молотобойцы" трижды победили и дважды сыграли вничью. В том числе в прошлом туре был разгромлен "Борнмут" – прямой конкурент за сохранение прописки в АПЛ. А 16 апреля лидер чемпионата “Арсенал” не досчитался очков. К тому же “Вест Хэм” пробился в полуфинал Лиги конференций, где продолжает быть основным претендентом на титул.

Кадры хозяев

В "Вест Хэма" лазарет практически пуст. Там находится только Скамакка – он травмировался во время мартовской паузы на матчи сборных. В прошлом туре, кроме итальянца, еще Траоре и Станислас не участвовали, но они уже на финальном этапе восстановления.

Новости Ливерпуля

После пяти матчей без побед "Ливерпуль" дважды подряд взял верх над соперниками. Если в позапрошлом туре против “Лидса” была легкая прогулка с шестью забитыми голами (6:1), то с “Ноттингемом” уже было труднее. “Лесники” дважды восстанавливали паритет после голов Жоты, однако Салах все-таки поставил точку и принес три очка “мерсисайдцам”.

Подопечные Клоппа находятся на седьмом месте – в девяти очках от четвертого МЮ, у которого есть еще матч в запасе. Немецкий наставник и сам не верит уже в то, что удастся попасть в топ-4. На самом деле, здесь хотя бы какую-то путевку в еврокубки получить, потому что "Астон Вилла" набрала ход и уже пятая, а "Брайтон" уступает "Ливерпулю" всего одним очком при двух матчах в кармане. Параллельно еще "шпоры" барахтаются. Финиш будет интересным, однако приз в виде четверговых (ЛЕ, ЛК) еврокубковых матчей вряд ли подходит "мерсисайдцам".

Кадры гостей

Четыре потери у Клоппа: Байчетич, Кейта, Рэмзи и Фирмино не сыграют сегодня. Наби особенно интересный персонаж. Он с начала марта был в лазарете, затем сыграл два матча за сборную Гвинеи и снова травмировался.

Последние пять матчей Вест Хэма и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

  • 23.04. Борнмут – Вест Хэм 0:4 (АПЛ)
  • 20.04. Вест Хэм – Гент 4:1 (Лига конференций)
  • 16.04. Вест Хэм – Арсенал 2:2 (АПЛ)
  • 13.04. Гент – Вест Хэм 1:1 (Лига конференций)
  • 08.04. Фулхэм – Вест Хэм 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 22.04. Ливерпуль – Ноттингем 3:2
  • 17.04. Лидс – Ливерпуль 1:6 (АПЛ)
  • 09.04. Ливерпуль – Арсенал 2:2 (АПЛ)
  • 04.04. Челси – Ливерпуль 0:0 (АПЛ)
  • 01.04. Манчестер Сити – Ливерпуль 4:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Арсенал Арсенал 32 23 6 3 77 - 34 75
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 22 4 4 78 - 28 70
3 Ньюкасл Ньюкасл 31 16 11 4 54 - 25 59
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 18 5 7 46 - 37 59
5 Астон Вилла Астон Вилла 33 16 6 11 46 - 41 54
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 16 5 11 58 - 51 53
7 Ливерпуль Ливерпуль 31 14 8 9 59 - 38 50
8 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 29 14 7 8 54 - 37 49
9 Фулхэм Фулхэм 32 13 6 13 44 - 43 45
10 Брентфорд Брентфорд 32 10 14 8 48 - 43 44
11 Челси Челси 31 10 9 12 30 - 33 39
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 9 10 14 31 - 42 37
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 10 7 16 29 - 44 37
14 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 9 7 15 33 - 41 34
15 Борнмут Борнмут 32 9 6 17 31 - 63 33
16 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 33 7 9 17 42 - 63 30
17 Лестер Сити Лестер Сити 33 8 5 20 44 - 57 29
18 Эвертон Эвертон 32 6 10 16 24 - 46 28
19 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 32 6 9 17 26 - 59 27
20 Саутгемптон Саутгемптон 32 6 6 20 27 - 56 24

Последние пять встреч между командами

19.10.22. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

05.03.22. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

07.11.21. Вест Хэм – Ливерпуль 3:2 (АПЛ)

31.01.21. Вест Хэм – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

31.10.21. Ливерпуль – Вест Хэм 2:1 (АПЛ)

Цифры и факты

  • На выезде в этом сезоне АПЛ "Ливерпуль" набрал 16 очков в 16 матчах.
  • Лучший бомбардир "мерсисайдцев" Мохамед Салах имеет в своем активе 16 голов, аналогичный футболист "Вест Хэма" – Дэнни Ингс – восемь мячей.
  • "Молотобойцы" уступили подопечным Клоппа в четырех из последних шести домашних встреч.

Ставки и коэффициенты на матч Вест Хэм – Ливерпуль

Favbet
3.98
3.98
1.90
Узнать больше

Прогноз на матч Вест Хэм – Ливерпуль от UA-Football

"Молотобойцы" осторожно играют в последних встречах, поэтому продолжат это делать и сегодня. "Ливерпуль" после огненного поединка с "Лидсом" хотел так же обыграть и "Ноттингем", но "лесники" подстроились под футбол команды Клоппа. Не исключено, что и Мойес так не поступит. Прогноз: "Вест Хэм" не проиграет (Кф 2).

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.04.2023
yellow-arrow
Ньюкасл - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 23.04.2023
yellow-arrow
Без Магуайра. Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 1/2 финала Кубка Англии на 23.04.23
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Дэвид Мойес Ливерпуль Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде