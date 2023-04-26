Вест Хэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча на 26.04.2023

Английская Премьер-лига, 33-й тур

26 апреля, 21:45. "Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

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На фоне достижений конкурентов (кроме “Тоттенхэма”, конечно) “Ливерпулю” все труднее надеяться на что-то выше, чем зона Лига Европы. Но и туда еще нужно попасть. Сегодня подопечным Клоппа будет противостоять команда, которая только оттолкнулась от зоны вылета.

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Новости Вест Хэма

"Молотобойцы" все еще выступают под руководством Дэвида Мойеса. Шотландский наставник, согласно сообщению английских СМИ, уже имел сразу несколько "китайских предупреждений". Особенно они были активны во время того, как команда находилась в зоне вылета. В настоящее время "Вест Хэм" идет на 14 месте, а от красной зоны шесть очков. Да еще и матч в запасе.

В "Вест Хэма" продолжается самая длинная серия матчей без поражений в этом сезоне. За последние пять встреч "молотобойцы" трижды победили и дважды сыграли вничью. В том числе в прошлом туре был разгромлен "Борнмут" – прямой конкурент за сохранение прописки в АПЛ. А 16 апреля лидер чемпионата “Арсенал” не досчитался очков. К тому же “Вест Хэм” пробился в полуфинал Лиги конференций, где продолжает быть основным претендентом на титул.

Кадры хозяев

В "Вест Хэма" лазарет практически пуст. Там находится только Скамакка – он травмировался во время мартовской паузы на матчи сборных. В прошлом туре, кроме итальянца, еще Траоре и Станислас не участвовали, но они уже на финальном этапе восстановления.

Новости Ливерпуля

После пяти матчей без побед "Ливерпуль" дважды подряд взял верх над соперниками. Если в позапрошлом туре против “Лидса” была легкая прогулка с шестью забитыми голами (6:1), то с “Ноттингемом” уже было труднее. “Лесники” дважды восстанавливали паритет после голов Жоты, однако Салах все-таки поставил точку и принес три очка “мерсисайдцам”.

Подопечные Клоппа находятся на седьмом месте – в девяти очках от четвертого МЮ, у которого есть еще матч в запасе. Немецкий наставник и сам не верит уже в то, что удастся попасть в топ-4. На самом деле, здесь хотя бы какую-то путевку в еврокубки получить, потому что "Астон Вилла" набрала ход и уже пятая, а "Брайтон" уступает "Ливерпулю" всего одним очком при двух матчах в кармане. Параллельно еще "шпоры" барахтаются. Финиш будет интересным, однако приз в виде четверговых (ЛЕ, ЛК) еврокубковых матчей вряд ли подходит "мерсисайдцам".

Кадры гостей

Четыре потери у Клоппа: Байчетич, Кейта, Рэмзи и Фирмино не сыграют сегодня. Наби особенно интересный персонаж. Он с начала марта был в лазарете, затем сыграл два матча за сборную Гвинеи и снова травмировался.

Последние пять матчей Вест Хэма и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

23.04. Борнмут – Вест Хэм 0:4 (АПЛ)

20.04. Вест Хэм – Гент 4:1 (Лига конференций)

16.04. Вест Хэм – Арсенал 2:2 (АПЛ)

13.04. Гент – Вест Хэм 1:1 (Лига конференций)

08.04. Фулхэм – Вест Хэм 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

22.04. Ливерпуль – Ноттингем 3:2

17.04. Лидс – Ливерпуль 1:6 (АПЛ)

09.04. Ливерпуль – Арсенал 2:2 (АПЛ)

04.04. Челси – Ливерпуль 0:0 (АПЛ)

01.04. Манчестер Сити – Ливерпуль 4:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 32 23 6 3 77 - 34 75 2 Манчестер Сити 30 22 4 4 78 - 28 70 3 Ньюкасл 31 16 11 4 54 - 25 59 4 Манчестер Юнайтед 30 18 5 7 46 - 37 59 5 Астон Вилла 33 16 6 11 46 - 41 54 6 Тоттенхэм 32 16 5 11 58 - 51 53 7 Ливерпуль 31 14 8 9 59 - 38 50 8 Брайтон энд Хоув Альбион 29 14 7 8 54 - 37 49 9 Фулхэм 32 13 6 13 44 - 43 45 10 Брентфорд 32 10 14 8 48 - 43 44 11 Челси 31 10 9 12 30 - 33 39 12 Кристал Пэлас 33 9 10 14 31 - 42 37 13 Вулверхэмптон 33 10 7 16 29 - 44 37 14 Вест Хэм Юнайтед 31 9 7 15 33 - 41 34 15 Борнмут 32 9 6 17 31 - 63 33 16 Лидс Юнайтед 33 7 9 17 42 - 63 30 17 Лестер Сити 33 8 5 20 44 - 57 29 18 Эвертон 32 6 10 16 24 - 46 28 19 Ноттингем Форест 32 6 9 17 26 - 59 27 20 Саутгемптон 32 6 6 20 27 - 56 24

Последние пять встреч между командами

19.10.22. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

05.03.22. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

07.11.21. Вест Хэм – Ливерпуль 3:2 (АПЛ)

31.01.21. Вест Хэм – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

31.10.21. Ливерпуль – Вест Хэм 2:1 (АПЛ)

Цифры и факты

На выезде в этом сезоне АПЛ "Ливерпуль" набрал 16 очков в 16 матчах.

Лучший бомбардир "мерсисайдцев" Мохамед Салах имеет в своем активе 16 голов, аналогичный футболист "Вест Хэма" – Дэнни Ингс – восемь мячей.

"Молотобойцы" уступили подопечным Клоппа в четырех из последних шести домашних встреч.

Ставки и коэффициенты на матч Вест Хэм – Ливерпуль

Прогноз на матч Вест Хэм – Ливерпуль от UA-Football

"Молотобойцы" осторожно играют в последних встречах, поэтому продолжат это делать и сегодня. "Ливерпуль" после огненного поединка с "Лидсом" хотел так же обыграть и "Ноттингем", но "лесники" подстроились под футбол команды Клоппа. Не исключено, что и Мойес так не поступит. Прогноз: "Вест Хэм" не проиграет (Кф 2).