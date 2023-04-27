Эвертон - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 27.04.2023

Чемпионат Англии, 33-й тур

27 апреля 2023. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” 21:45 “Ньюкасл”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ньюкасл” в прошлом туре красиво разгромил “Тоттенхэм” со счетом 6:1. “Эвертон” довольствовался безголевой ничьей с “Кристал Пэлас” (0:0). Команды разделены 15 позициями в турнирной таблицы и 30 забитыми голами.

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Новости Эвертона

“Эвертон” уже второй с конца. “Ириски” худшие в чемпионате по количеству забитых голов (24), и побед (шесть, столько же у “Саутгемптона”). Команда Шона Дайча выиграла всего один матч из последних девяти и опустилась на девятнадцатое место в турнирной таблице АПЛ.

Несколько туров назад “Эвертон” мог гордиться своими ничьими с “Челси” (2:2) и “Тоттенхэмом” (1:1) благодаря голам на последних минутах, но ввиду того, как эти лондонские гранды заканчивают сезон, одно очко с ними уже и не назовешь достижением.

Но “Эвертон” вынужден довольствоваться тем, что есть. У команды просто нет игроков, которые забивают голы.

В этой связи возвращение Доминика Калверт-Льюина в прошлом туре с “Кристал Пэлас” (0:0) дает “ирискам” лучик надежды. 26-летний форвард идеально подходит футболу Шона Дайча, он может стать завершающей точкой атак “ирисок”.

Помимо Калверт-Льюина, восстановился после травмы полузащитник Онана, пропустивший два последних матчах, а Дукуре вернулся после дисквалификации.

Новости Ньюкасла

Это было очень мощно. Игру “Тоттенхэма” в первые 20 минут матча с “Ньюкаслом” называют худшим игровым отрезком от любой команды в истории АПЛ, но этой слабостью и дезорганизованностью соперника нужно было еще воспользоваться. И “Ньюкасл” сыграл по-максимуму. Прекрасные вертикальные атаки, скорость, решительность, и как результат – пять голов за 20 минут. Дубль Мерфи, дубль Исака, еще один мяч Жоэлинтона.

Забив пять голов, “Ньюкасл” на некоторое время решил перевести дух, “Тоттенхэм” даже отыграл один мяч, но последнее слово за все осталось за “сороками”. Точный удар Каллума Уилсона и 6:1.

Это был прекрасный ответ команды Эдди Хау после поражения “Астон Вилле” туром ранее со счетом (0:3). Кроме того, “сороки” переиграли одного из конкурентов топ-4, путевка в Лигу чемпионов остается в их руках.

Эдди Хау говорит, что против “Эвертона” на “Гудисон Парке” его команде нужно быть сильной психологически и физически, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества. У центрбека Фабиана Шера есть небольшое повреждение, но он должен быть готовым к игре. Остается травмированным Сен-Максимен.

Статистика команд, цифры и факты

24 гола “Эвертона” в 32 матчах – это худший показатель забитых голов среди всех команд шести английских лиг.

“Эвертон” хорошо проводил свои последние матчи Премьер-лиги в четверг (четыре победы, четыре ничьи).

“Ньюкасл” не делал клиншит в четырех последних выездных матчах АПЛ (три победы, одно поражение).

“Эвертон” выиграл всего один матч в чемпионате из последних девяти.

“Эвертон” выиграл пять матчей на “Гудисон Парк” в английской Премьер-лиги, и в каждом из них “ириски” не пропускали.

Форвард “Ньюкасла” Александер Исак забил десять голов в 11 матчах АПЛ, в которых выходил в старте.

Последние пять матчей Эвертона и Ньюкасла

Эвертон

22.04 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)

15.04 “Фулхэм” 1:3 (АПЛ)

08.04 “Манчестер Юнайтед” 0:2 (АПЛ)

03.04 “Тоттенхэм” 1:1 (АПЛ)

18.03 “Челси” 2:2 (АПЛ)

Ньюкасл

23.04 “Тоттенхэм” 6:1 (АПЛ)

15.04 “Астон Вилла” 0:3 (АПЛ)

08.04 “Брентфорд” 2:1 (АПЛ)

05.04 “Вест Хэм” 5:1 (АПЛ)

02.04 “Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 33 23 6 4 78-38 +40 75 2 "Манчестер Сити" 31 23 4 4 82-29 +53 73 3 "Ньюкасл" 31 16 11 4 54-25 +29 59 4 "Манчестер Юнайтед" 30 18 5 7 46-37 +9 59 5 "Астон Вилла" 33 16 6 11 46-41 +5 54 6 "Ливерпуль" 32 15 8 9 61-39 +22 53 7 "Тоттенхэм" 32 16 5 11 58-51 +7 53 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 30 14 7 9 55-40 +15 49 9 "Брентфорд" 33 11 14 8 50-43 +7 47 10 "Фулхэм" 32 13 6 13 44-43 +1 45 11 "Челси" 32 10 9 13 30-35 -5 39 12 "Кристал Пэлас" 33 9 10 14 31-42 -11 37 13 "Вулверхэмптон" 33 10 7 16 29-44 -15 37 14 "Вест Хэм Юнайтед" 32 9 7 16 34-43 -9 34 15 "Борнмут" 32 9 6 17 31-63 -32 33 16 "Лидс Юнайтед" 33 7 9 17 42-63 -21 30 17 "Ноттингем Форест" 33 7 9 17 29-60 -31 30 18 "Лестер Сити" 33 8 5 20 44-57 -13 29 19 "Эвертон" 32 6 10 16 24-46 -22 28 20 "Саутгемптон" 32 6 6 20 27-56 -29 24

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Личные встречи

В первом круге “Ньюкасл” выиграл 1:0 благодаря голу Альмирона. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами (“Эвертон” 1:0, “Ньюкасл” 3:1). Общая статистика АПЛ: 22 победы “Эвертона”, 22 “Ньюкасла”, 11 ничьих.

Ориентировочные составы

“Эвертон”: Пикфорд – Годфри, Тарковски, Кин, Коулмен – Макнил, Онана, Гейе, Дукуре, Грэй – Калверт-Льюин

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимарайнс, Уиллок – Мерфи, Исак, Жоэлинтон

Ставки и Коэффициенты на матч Эвертон – Ньюкасл

Прогноз на матч Эвертон – Ньюкасл от UA-Football

Возвращение Онана и Дукуре сильно усилит среднюю линию “Эвертона”, а с помощью Калверт-Льюина “ириски” смогут играть в предельное прямолинейный футбол, избегая прессинга “Ньюкасла”. Для “сорок” это будет непростой матч, но они вероятнее всего возьмут три очка. Прогноз – победа “Ньюкасла” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша