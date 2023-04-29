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Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.04.23
Команды, идущие рядом в турнирной таблице
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 34-й тур
30 апреля, 16:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
“Манчестер Юнайтед” и “Астон Вилла” в этом сезоне имели стадии прогресса. Его в обоих случаях обусловили новые тренера. Разница лишь в одном: тэн Хаг стартовал с самого начала розыгрыша чемпионата, а Эмери пришел по ходу сезона. Однако в таблице они идут практически бок о бок.
Новости Манчестер Юнайтед
Если у команды Эмери продолжается пик их результатов, то коллектив тен Хага переживает кризис. Участие в сразу четырех турнирах вымучило игроков МЮ. И, как мы неоднократно отмечали, не нужно забывать о том, что нидерландец очень консервативно подходит к выбору состава и ставит лучших. Ротацией он редко занимается. Отсюда и большое количество травм.
После победы над "Брайтоном" в полуфинале Кубка Англии 23 апреля "манкунианцы" не удержали положительный результат против "Тоттенхэма" в 33-м туре АПЛ. По большому счету, эта ничья практически не влияет на шансы МЮ на Лигу чемпионов, однако в перспективе все может случиться. "Красные дьяволы" в том поединке со "шпорами" опять же столкнулись с проблемой вторых таймов. До перерыва они полностью переиграли "Тоттенхэм", а после 15-минутной паузы так же полностью и уступили "шпорам". Не хватает физических кондиций и мотивации на второй тайм.
Кадры хозяев
Потери в МЮ до сих пор велики. Гарначо хоть и уже тренируется с командой, но сыграть против "Виллы" не готов. Ему компанию в лазарете составляют Варан, Мартинес, Джонс, ван де Бек и Хитон. Также Магуайр и Мактоминей под вопросом.
Новости Астон Виллы
Унаи Эмери стал для бирмингемцев настоящей панацеей. Поначалу не все было гладко. Команду шатало: от побед до поражений. В феврале даже было три проигрыша подряд (два из них – от лидеров АПЛ "Арсенала" и "Манчестер Сити"), однако потом дела пошли вверх. "Вилла" за 10 матчей победила в восьми, лишь дважды сыграв вничью. Невероятный результат.
В частности, в прошлом туре – 25 апреля – от команды Эмери пострадал достаточно крепкий в этом сезоне "Фулхэм". И страдал – это как раз то слово, которое описывает игру “дачников”. Они за весь матч смогли лишь однажды пробить по воротам соперника. "Астон Вилла" руководила событиями на поле, ведя в счете с 22-й минуты. Собственно, как и во многих предыдущих матчах.
Кадры гостей
В "Вилле" точно не сыграют Бубакар Камара и Коутинью – они до сих пор залечивают травму. Также неизвестно, смогут ли принять участие в матче Кэш и Бейли. Возвращение хотя бы одного из них на поле помогло бы бирмингемцам.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Астон Виллы
Последние пять встреч хозяев
- 27.04. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)
- 23.04. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:0 (6:7 в с. п.) (Кубок Англии)
- 20.04. Севилья – Манчестер Юнайтед 3:0 (ЛЕ)
- 16.04. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)
- 13.04. Манчестер Юнайтед – Севилья 2:2 (ЛЕ)
Последние пять встреч гостей
- 25.04. Астон Вилла – Фулхэм 1:0 (АПЛ)
- 22.04. Брентфорд – Астон Вилла 1:1 (АПЛ)
- 15.04. Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед 3:0 (АПЛ)
- 08.04. Астон Вилла – Ноттингем Форест 2:0 (АПЛ)
- 04.04. Лестер – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)
Последние пять встреч между командами
10.11.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 4:2 (Кубок лиги)
06.11.22. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)
23.07.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 2:2 (ТМ)
15.01.22. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)
10.01.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (Кубок Англии)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|33
|23
|6
|4
|78 - 38
|75
|2
|Манчестер Сити
|31
|23
|4
|4
|82 - 29
|73
|3
|Ньюкасл
|32
|17
|11
|4
|58 - 26
|62
|4
|Манчестер Юнайтед
|31
|18
|6
|7
|48 - 39
|60
|5
|Тоттенхэм
|33
|16
|6
|11
|60 - 53
|54
|6
|Астон Вилла
|33
|16
|6
|11
|46 - 41
|54
|7
|Ливерпуль
|32
|15
|8
|9
|61 - 39
|53
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|15
|7
|9
|61 - 40
|52
|9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52 - 44
|50
|10
|Фулхэм
|32
|13
|6
|13
|44 - 43
|45
|11
|Кристал Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35 - 45
|40
|12
|Челси
|32
|10
|9
|13
|30 - 35
|39
|13
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29 - 50
|37
|14
|Борнмут
|33
|10
|6
|17
|32 - 63
|36
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|9
|7
|17
|37 - 47
|34
|16
|Лидс Юнайтед
|33
|7
|9
|17
|42 - 63
|30
|17
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|18
|Лестер Сити
|33
|8
|5
|20
|44 - 57
|29
|19
|Эвертон
|33
|6
|10
|17
|25 - 50
|28
|20
|Саутгемптон
|33
|6
|6
|21
|27 - 57
|24
Цифры и факты
- Если принимать во внимание последние 20 поединков в чемпионате, то "Астон Вилла" идет на втором месте за набранными очками в АПЛ. Первый – "Манчестер Сити".
- Команды сойдутся 196 раз в официальных матчах.
- Дома МЮ за 15 встреч этого сезона АПЛ пропустил восемь голов.
- За последние 13 лет бирмингемцы выиграли у "манкунианцев" на "Олд Траффорд" один раз.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Астон Вилла
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Астон Вилла от UA-Football
Бирмингемцы сейчас в очень хорошей форме – соперники этим похвастаться не могут. Однако МЮ сыграет на “Олд Траффорд”, на котором не проигрывает в чемпионате с августа. Это настоящая крепость для “красных дьяволов” в этом сезоне. Но и команда Эмери – достойные футбольные воины. Прогноз: ничья.
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