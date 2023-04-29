Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.04.23

Английская Премьер-лига, 34-й тур

30 апреля, 16:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)

Прямая трансляция: Setanta Sports

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“Манчестер Юнайтед” и “Астон Вилла” в этом сезоне имели стадии прогресса. Его в обоих случаях обусловили новые тренера. Разница лишь в одном: тэн Хаг стартовал с самого начала розыгрыша чемпионата, а Эмери пришел по ходу сезона. Однако в таблице они идут практически бок о бок.

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Новости Манчестер Юнайтед

Если у команды Эмери продолжается пик их результатов, то коллектив тен Хага переживает кризис. Участие в сразу четырех турнирах вымучило игроков МЮ. И, как мы неоднократно отмечали, не нужно забывать о том, что нидерландец очень консервативно подходит к выбору состава и ставит лучших. Ротацией он редко занимается. Отсюда и большое количество травм.

После победы над "Брайтоном" в полуфинале Кубка Англии 23 апреля "манкунианцы" не удержали положительный результат против "Тоттенхэма" в 33-м туре АПЛ. По большому счету, эта ничья практически не влияет на шансы МЮ на Лигу чемпионов, однако в перспективе все может случиться. "Красные дьяволы" в том поединке со "шпорами" опять же столкнулись с проблемой вторых таймов. До перерыва они полностью переиграли "Тоттенхэм", а после 15-минутной паузы так же полностью и уступили "шпорам". Не хватает физических кондиций и мотивации на второй тайм.

Кадры хозяев

Потери в МЮ до сих пор велики. Гарначо хоть и уже тренируется с командой, но сыграть против "Виллы" не готов. Ему компанию в лазарете составляют Варан, Мартинес, Джонс, ван де Бек и Хитон. Также Магуайр и Мактоминей под вопросом.

Новости Астон Виллы

Унаи Эмери стал для бирмингемцев настоящей панацеей. Поначалу не все было гладко. Команду шатало: от побед до поражений. В феврале даже было три проигрыша подряд (два из них – от лидеров АПЛ "Арсенала" и "Манчестер Сити"), однако потом дела пошли вверх. "Вилла" за 10 матчей победила в восьми, лишь дважды сыграв вничью. Невероятный результат.

В частности, в прошлом туре – 25 апреля – от команды Эмери пострадал достаточно крепкий в этом сезоне "Фулхэм". И страдал – это как раз то слово, которое описывает игру “дачников”. Они за весь матч смогли лишь однажды пробить по воротам соперника. "Астон Вилла" руководила событиями на поле, ведя в счете с 22-й минуты. Собственно, как и во многих предыдущих матчах.

Кадры гостей

В "Вилле" точно не сыграют Бубакар Камара и Коутинью – они до сих пор залечивают травму. Также неизвестно, смогут ли принять участие в матче Кэш и Бейли. Возвращение хотя бы одного из них на поле помогло бы бирмингемцам.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Астон Виллы

Последние пять встреч хозяев

27.04. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

23.04. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:0 (6:7 в с. п.) (Кубок Англии)

20.04. Севилья – Манчестер Юнайтед 3:0 (ЛЕ)

16.04. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)

13.04. Манчестер Юнайтед – Севилья 2:2 (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

25.04. Астон Вилла – Фулхэм 1:0 (АПЛ)

22.04. Брентфорд – Астон Вилла 1:1 (АПЛ)

15.04. Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед 3:0 (АПЛ)

08.04. Астон Вилла – Ноттингем Форест 2:0 (АПЛ)

04.04. Лестер – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)

Последние пять встреч между командами

10.11.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 4:2 (Кубок лиги)

06.11.22. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)

23.07.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 2:2 (ТМ)

15.01.22. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

10.01.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (Кубок Англии)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 33 23 6 4 78 - 38 75 2 Манчестер Сити 31 23 4 4 82 - 29 73 3 Ньюкасл 32 17 11 4 58 - 26 62 4 Манчестер Юнайтед 31 18 6 7 48 - 39 60 5 Тоттенхэм 33 16 6 11 60 - 53 54 6 Астон Вилла 33 16 6 11 46 - 41 54 7 Ливерпуль 32 15 8 9 61 - 39 53 8 Брайтон энд Хоув Альбион 31 15 7 9 61 - 40 52 9 Брентфорд 34 12 14 8 52 - 44 50 10 Фулхэм 32 13 6 13 44 - 43 45 11 Кристал Пэлас 34 10 10 14 35 - 45 40 12 Челси 32 10 9 13 30 - 35 39 13 Вулверхэмптон 34 10 7 17 29 - 50 37 14 Борнмут 33 10 6 17 32 - 63 36 15 Вест Хэм Юнайтед 33 9 7 17 37 - 47 34 16 Лидс Юнайтед 33 7 9 17 42 - 63 30 17 Ноттингем Форест 34 7 9 18 30 - 62 30 18 Лестер Сити 33 8 5 20 44 - 57 29 19 Эвертон 33 6 10 17 25 - 50 28 20 Саутгемптон 33 6 6 21 27 - 57 24

Цифры и факты

Если принимать во внимание последние 20 поединков в чемпионате, то "Астон Вилла" идет на втором месте за набранными очками в АПЛ. Первый – "Манчестер Сити".

Команды сойдутся 196 раз в официальных матчах.

Дома МЮ за 15 встреч этого сезона АПЛ пропустил восемь голов.

За последние 13 лет бирмингемцы выиграли у "манкунианцев" на "Олд Траффорд" один раз.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Астон Вилла

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Астон Вилла от UA-Football

Бирмингемцы сейчас в очень хорошей форме – соперники этим похвастаться не могут. Однако МЮ сыграет на “Олд Траффорд”, на котором не проигрывает в чемпионате с августа. Это настоящая крепость для “красных дьяволов” в этом сезоне. Но и команда Эмери – достойные футбольные воины. Прогноз: ничья.