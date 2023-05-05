Встреча прямых конкурентов. Борнмут – Челси. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 06.05.2023

Английская Премьер-лига. 35-й тур.

6 мая. 17:00. Борнмут. "Вайталити Стэдиум"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: app.setantasports.com

То ли "Борнмут" так хорошо прыгнул вверх, то ли "Челси" так круто упал вниз. Или оба утверждения одновременно верны. В 35-м туре чемпионата Англии лондонцы приедут играть на "Вайталити Стэдиум". Искрометной интриги в матче не будет, но есть надежда увидеть украинское дерби между Ильей Забарным и Михаилом Мудриком.

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Новости "Борнмута"

С огромной долей вероятности "вишни" все-таки сохранят прописку в АПЛ на следующий сезон, прогноз подкрепляется незамысловатым математическим расчетом. Розыгрыш-2022/23 стремительно подходит к концу, до финиша всего 4 тура, а у команд из зоны вылета минимум на 9 очков меньше, чем у "Борнмута".

Именно сейчас команда Гари О'Нила оправданно занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. У английского специалиста за плечами лишь должность помощника в тренерском штабе молодежки "Ливерпуля" и опыт работы ассистентом в том же "Борнмуте", но, заменив Скотта Паркера на посту рулевого, О'Нил справляется со своей задачей. Если Гари удержит аутсайдера на плаву, не позволит "вишням" сесть обратно в лифт и вернуться в Чемпионшип, то станет городским героем.

Сразу же после его назначения "Борнмут", если вспомнить, даже провел беспроигрышную серию из 6 матчей, сам Гари номинировался на звание лучшего тренера месяца в АПЛ. Уже осенью у О'Нила убрали приставку и.о. и дали контракт на 1,5 года с опцией продления еще на кампанию.

Да, на момент переезда в Англию Ильи Забарного (середина сезона, конец января – начало февраля) команда закономерно свалилась чуть ли не на самое дно двадцатки. Естественно, О'Нил был тотально ограничен ресурсами, а оттого и невозможностью прививать команде хоть какой-то узнаваемый стиль, кроме автобуса. Дырявого автобуса.

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Тем не менее, где-то на параллельных проблемах у конкурентов, где-то на везении в матчах с более сложными оппонентами "Борнмут" постепенно поправил свое положение. Вклад Забарного в скачок по таблице, как и других новичков, минимален. Илья провел всего два поединка и оба матча украинец начинал со скамейки. Скорее, вся команда встряхнулась психологически, стала лучше готовой физически.

Например, в марте на "Вайталити Стэдиум" приехал "Ливерпуль", выхолощенный после издевательства над "МЮ", вот он взял и влетел минимально скромным "вишенкам" (1:0). Апрель вообще вышел сверхудачным для "Борнмута". На "Тоттенхэм Хотспур Арене" в ворота разбалансированных "шпор" мяч залетел трижды (2:3). "Фулхэм" дома (2:1) и "Лестер" на выезде (0:1) "Борнмут" тоже обыграл, как и "Лидс" (4:1) с "Саутгемптоном (0:1) соответственно. Вот так все нужные очки после невзрачной зимы и набрались.

A good Bank Holiday weekend ???? pic.twitter.com/zbXpBC9JGR — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) May 1, 2023

Новости "Челси"

Сезон для "синих" завершился в аккурат после вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов от мадридского "Реала" (закономерные 4:0 по сумме двух встреч). В целом, о кампании-2022/23 в исполнении "Челси" сказано и написано уже очень многое, особо повторяться и в n-й раз говорить про непоследовательность новых владельцев не хочется. Фрэнк Лэмпард стал четвертым тренером "пенсионеров" по ходу текущего розыгрыша, как раз перед поединками против "сливочных" в ЛЧ. Вот, примерно с этого момента можно и стартовать.

И тут, казалось бы, мы взяли разгон и сейчас ка-а-а-а-к все хорошенько проанализируем. Но, секундочку, а что обсуждать вообще? Лэмпард близок к статусу агента 007: ноль побед, ноль ничей, семь проигрышей. Фрэнк еще ни разу не выиграл за время своей второй каденции в "Челси", у него 6 поражений подряд. Выиграют ли лондонцы хоть раз до конца сезона? Впереди матчи с "МЮ", "Сити", "Ньюкаслом"… Вот она, интрига в контексте бесед о сегодняшнем "Челси".

Пожалуй, первые 45 минут ответного матча ЛЧ на "Стэмфорд Бридж" – единственный отрезок на этой грустной прямой (луче?), на котором "синие" реально верили в то, что они делали на поле. Все остальные таймы "Челси" напоминал безвкусное желе, отдавал апатией. Очевидно, команда откровенно доигрывает этот сезон. Не вылетит – и на том большое спасибо от фанатов. Состав перегружен, игроки не берут на себя ответственность, Лэмпард метается между полями в Кобхэме. Летом нужна чистка, но даже проредить состав будет сложно. Кто захочет покупать футболистов с такими жирными зарплатами? Все станут тянуть до конца трансферного окна и вынуждать "Челси" отдавать игроков за бесценок…

В Лондоне ждут нового тренера и хоть примерного понимания ситуации. Отсутствие еврокубков в следующей кампании у "синих" и крупного турнира на уровне сборных наверняка поможет пятому за год наставнику "Челси" в его и без того непростой работе. Вероятно, команду возглавит Маурисио Почеттино, хотя слухи по поводу назначения аргентинца в последнее время поутихли. Нельзя исключать, что Поч откажется, как и Нагельсманн пару недель назад. Говорят, Маурисио нравится Мудрик, якобы специалист выразил убеждение, что в его системе украинец сможет стать классным бомбардиром. Действительно, слепить из Михаила нового Сон Хин Мина можно, но возникнет ли схожая эффективность без Харри Кейна? Лучший бомбардир в истории "Тоттенхэма" подыскивает новый клуб, а в "Челси" как не было профильного нападающего, так и нет.

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К слову, о Мудрике. Увы, пока украинец получает не так много игрового времени, как того заслуживает и как бы нам этого хотелось, однако в моменты пребывания на поле он выглядит интереснее всей вместе взятой именитой атаки "Челси". Из явных недостатков виден лишь приличный процент потерь мяча, но на статичном "синем" фоне ведь лучше попробовать что-то сделать, взять инициативу на себя, рискнуть, пробить и так далее. Наши впечатления красиво обрамляются не только благодаря вере в соотечественника, цифры тоже не лгут. После выхода на замену в середине второго тайма в лондонском дерби Михаил создал три голевых шанса – больше любого другого игрока "Челси" и "Арсенала" в рамках 90 минут. И это несмотря на лазер в глаза от фанатов "Арсенала" и некрасивый прием от болельщиков на "Эмирейтс" в целом.

Турнирная таблица

Личные встречи

27.12.22 АПЛ "Челси" – "Борнмут" 2:0

27.07.21 КТМ "Борнмут" – "Челси" 1:2

29.02.20 АПЛ "Борнмут" – "Челси" 2:2

14.12.19 АПЛ "Челси" – "Борнмут" 0:1

30.01.19 АПЛ "Борнмут" – "Челси" 4:0

Цифры и факты

– "Челси" проигрывает уже 6 матчей кряду во всех турнирах;

– Серия лондонцев без побед насчитывает девять поединков;

– "Борнмут" и "Челси" на "Вайталити Стэдиум" выдали ТБ 2.5 в 5 матчах из последних 6 во всех соревнованиях.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете "Борнмута" находятся Фредерикс, Станислас и Тавернье. Под вопросом Траоре, Мефам и Мур. Лэмпард не рассчитывает на Джеймса, Маунта (до конца сезона), Брою и Кукурелью; не факт, что сыграет Кулибали. Мудрика однозначно ждем с первых минут, Забарного хотелось бы увидеть хотя бы во втором тайме с лавки.

"Борнмут", 4-2-3-1: Нето – Смит, Сенеси, Келли, Винья – Ротуэлл, Лерма – Кристи, Биллинг, Уаттара – Соланке

"Челси", 4-3-3: Аррисабалага – Аспиликуэта, Фофана, Бадьяшиль, Чилвелл – Ковачич, Фернандес, Канте – Мадуэке, Хавертц, Мудрик

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:2. В декабре "Челси" обыграл "Борнмут" со счетом 2:0. Вообще, в последний раз "синие" кого-то обыгрывали еще в начале весны (11 марта, "Лестер", 3:1). Поэтому фаворитами в этом конкретном случае выглядят, скорее, "вишенки". Можно рискнуть и зарядить на успех "Борнмута", более аккуратная ставка – результативная ничья.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.