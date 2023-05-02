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Манчестер Сити - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.05.2023
Горожане начинают майский марафон домашней игрой с хаммерс
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 28-й тур
3 мая 2023. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 22:00 “Вест Хэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Вероятно, нужно уже принять тот факт, что “Манчестер Сити” выиграет пятое чемпионство за последние шесть лет. “Горожанам” осталось сыграть еще шесть туров, но в каждой игре они побеждают с большим запасом.
- Новости Манчестер Сити
- Новости Вест Хэма
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Манчестер Сити и Вест Хэма
- Турнирная таблица
- Где смотреть матч Манчестер Сити – Вест Хэм
- Личные встречи
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Вест Хэм
- Прогноз на матч Манчестер Сити – Вест Хэм от UA-Football
Новости Манчестер Сити
В мае “Манчестер Сити” сыграет восемь матчей, шесть в чемпионате Англии, два в Лиге чемпионов. Это большое испытание для любой команды, даже настолько непробивной, как “Манчестер Сити”. Но “горожане” знают как проходить сложные месяцы. Например, можно вспомнить декабрь-2021, когда “Сити” выиграл все свои девять матчей в чемпионате.
Игра против “Фулхэма” на прошлых выходных, или против “Лестера” двумя неделями ранее показала, как будет действовать "Сити". Два-три гола в первом тайме – остальное игровое планомерно убивается. Даже в игре с “Арсеналом” команда Гвардиолы забила свой третий гол на 54-й минуте, фактически превратив оставшиеся полчаса матча в формальность.
Матч с “Фулхэмом” из-за травмы пропустил Кевин Де Брюйне и главной творческой силой “Сити” на “Крейвен Коттедж” стал Хулиан Альварес, “нападающий с душой полузащитника”. Аргентинец заработал пенальти, который реализовал Эрлинг Холанд, а затем забил победный гол, красиво уложив мяч в верхний угол дальним ударом.
Вновь очень сильный матч провел и Джек Грилиш, Родри и Стоунз связали руки “Фулхэму” в центре поля. Это была не самая зрелищная победа, но очень профессиональная.
К матчу с “Вест Хэмом” восстановился Натан Аке, но Кевин де Брюйне остается под вопросом.
Новости Вест Хэма
Статистические порталы оценивают вероятность вылета “Вест Хэма” в один-два процента. Это может показаться странным, так как “хаммерс” всего на четыре очка опережают зону вылета, но “Лестер”, “Лидс”, “Ноттингем Форест” (по 30 очков) и “Эвертон” (29) побеждают крайне редко, а “Саутгемптон” (24) фактически уже вылетел. “Вест Хэму” должен быть рад тому, что некоторые команды проводят еще более слабый сезон, чем “хаммерс”.
“Вест Хэм” смог оттолкнуться от зоны вылета, выиграв в апреле три матча, но поражение “Кристал Пэлас” в последнем туре (3:4) показало, что “хаммерс” остаются проблемой командой.
“Всех четырех голов в наши ворота можно было избежать”, – говорил после игры Деклан Райс с ним сложно не согласиться. Когда “Вест Хэм” проваливается в защите, то проваливается по полной, как и в недавней игре на “Лондон Стэдиум” с “Ньюкаслом” (1:5).
Три забитых гола не говорят о какой-то сверхпродуктивности “Вест Хэма” в атаке – все они были забиты после угловых. Тем не менее, нельзя не заметить, что “хаммерс” уже забивают в восьми турах АПЛ подряд. Не в последнюю очередь благодаря удачным действиям Майкла Антонио.
Центрбек Курт Зума получил очередную травму, и против “Манчестер Сити” не сыграет. Продолжает восстановление Джанлука Скамакка.
Статистика команд, цифры и факты
- Дэвиду Мойесу пока еще ни разу не удалось обыграть Пепа Гвардиолу (четыре ничьи, девять поражений).
- “Манчестер Сити” не проигрывает “Вест Хэму” с сентября 2015 года (12 побед, четыре ничьи).
- “Манчестер Сити” выиграл семь последних домашних матчей АПЛ, забив в них 23 гола.
- “Вест Хэм” выиграл три из 16 выездных поединков в Премьер-лиге 2022/23, два из них – в апреле (три ничьи, десять поражений).
- “Вест Хэм” забивал как минимум один гол в последних 12 матчах всех турниров.
- Форвард “Вест Хэма” Майкл Антонио забил четыре гола в последних четырех матчах.
- “Манчестер Сити” пропускал по одному голу в последних пяти турах.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Вест Хэма
Манчестер Сити
- 30.04 “Фулхэм” 2:1 (АПЛ)
- 26.04 “Арсенал” 4:1 (АПЛ)
- 22.04 “Шеффилд Юнайтед” 3:0 (Кубок Агглии)
- 19.04 “Бавария” 1:1 (Лига чемпионов)
- 15.04 “Лестер” 3:1 (АПЛ)
Вест Хэм
- 29.04 “Кристал Пэлас” 3:4 (АПЛ)
- 26.04 “Ливерпуль” 1:2 (АПЛ)
- 23.04 “Борнмут” 4:0 (АПЛ)
- 20.04 “Гент” 4:1 (Лига конференций)
- 16.04 “Арсенал” 2:2 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|32
|24
|4
|4
|84-30
|+54
|76
|2
|"Арсенал"
|33
|23
|6
|4
|78-38
|+40
|75
|3
|"Ньюкасл"
|33
|18
|11
|4
|61-27
|+34
|65
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|32
|19
|6
|7
|49-39
|+10
|63
|5
|"Ливерпуль"
|33
|16
|8
|9
|65-42
|+23
|56
|6
|"Тоттенхэм"
|34
|16
|6
|12
|63-57
|+6
|54
|7
|"Астон Вилла"
|34
|16
|6
|12
|46-42
|+4
|54
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|31
|15
|7
|9
|61-40
|+21
|52
|9
|"Брентфорд"
|34
|12
|14
|8
|52-44
|+8
|50
|10
|"Фулхэм"
|33
|13
|6
|14
|45-45
|0
|45
|11
|"Кристал Пэлас"
|34
|10
|10
|14
|35-45
|-10
|40
|12
|"Челси"
|32
|10
|9
|13
|30-35
|-5
|39
|13
|"Борнмут"
|34
|11
|6
|17
|36-64
|-28
|39
|14
|"Вулверхэмптон"
|34
|10
|7
|17
|29-50
|-21
|37
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|33
|9
|7
|17
|37-47
|-10
|34
|16
|"Лестер Сити"
|34
|8
|6
|20
|46-59
|-13
|30
|17
|"Лидс Юнайтед"
|34
|7
|9
|18
|43-67
|-24
|30
|18
|"Ноттингем Форест"
|34
|7
|9
|18
|30-62
|-32
|30
|19
|"Эвертон"
|34
|6
|11
|17
|27-52
|-25
|29
|20
|"Саутгемптон"
|34
|6
|6
|22
|28-60
|-32
|24
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Где смотреть матч Манчестер Сити – Вест Хэм
Личные встречи
“Манчестер Сити” и “Вест Хэм” играли на “Лондон Стэдиум” еще в августе, это был первый тур, и Эрлинг Холанд забил свои первые голы (2:0). В прошлом сезоне команды встречались трижды и “Вест Хэм” проиграл всего один раз, в гостевом матче АПЛ (1:2). На “Лондон Стэдиум” команды сыграли вничью в чемпионате (2:2) и в четвертом раунде Кубка лиги (0:0, пенальти 5:3 в пользу “хаммерс”). Общая статистика АПЛ: 26 побед “Манчестер Сити”, девять “Вест Хэма”, восемь ничьих.
Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аканджи – Стоунз, Родри – Марез, Альварес, Силва, Грилиш – Холанд
“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Агерд, Огбонна, Цоуфал – Райс, Соучек – Бенрахма, Пакета, Боуэн – Антонио
Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Вест Хэм
Прогноз на матч Манчестер Сити – Вест Хэм от UA-Football
Дэвид Мойес говорит, что каждый матч не отличается от другого, но все же не против “Манчестер Сити”, который ведет борьбу за чемпионство. “Хаммерс” не отличаются стабильной игрой у своих ворот, а большинство команд в последних матчах на “Этихаде” получают по три-четыре гола в свои ворота. Прогноз – победа "Манчестер Сити" 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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