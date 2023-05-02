Манчестер Сити - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.05.2023

Чемпионат Англии, 28-й тур

3 мая 2023. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Вест Хэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Вероятно, нужно уже принять тот факт, что “Манчестер Сити” выиграет пятое чемпионство за последние шесть лет. “Горожанам” осталось сыграть еще шесть туров, но в каждой игре они побеждают с большим запасом.

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Новости Манчестер Сити

В мае “Манчестер Сити” сыграет восемь матчей, шесть в чемпионате Англии, два в Лиге чемпионов. Это большое испытание для любой команды, даже настолько непробивной, как “Манчестер Сити”. Но “горожане” знают как проходить сложные месяцы. Например, можно вспомнить декабрь-2021, когда “Сити” выиграл все свои девять матчей в чемпионате.

Игра против “Фулхэма” на прошлых выходных, или против “Лестера” двумя неделями ранее показала, как будет действовать "Сити". Два-три гола в первом тайме – остальное игровое планомерно убивается. Даже в игре с “Арсеналом” команда Гвардиолы забила свой третий гол на 54-й минуте, фактически превратив оставшиеся полчаса матча в формальность.

Матч с “Фулхэмом” из-за травмы пропустил Кевин Де Брюйне и главной творческой силой “Сити” на “Крейвен Коттедж” стал Хулиан Альварес, “нападающий с душой полузащитника”. Аргентинец заработал пенальти, который реализовал Эрлинг Холанд, а затем забил победный гол, красиво уложив мяч в верхний угол дальним ударом.

Вновь очень сильный матч провел и Джек Грилиш, Родри и Стоунз связали руки “Фулхэму” в центре поля. Это была не самая зрелищная победа, но очень профессиональная.

К матчу с “Вест Хэмом” восстановился Натан Аке, но Кевин де Брюйне остается под вопросом.

Новости Вест Хэма

Статистические порталы оценивают вероятность вылета “Вест Хэма” в один-два процента. Это может показаться странным, так как “хаммерс” всего на четыре очка опережают зону вылета, но “Лестер”, “Лидс”, “Ноттингем Форест” (по 30 очков) и “Эвертон” (29) побеждают крайне редко, а “Саутгемптон” (24) фактически уже вылетел. “Вест Хэму” должен быть рад тому, что некоторые команды проводят еще более слабый сезон, чем “хаммерс”.

“Вест Хэм” смог оттолкнуться от зоны вылета, выиграв в апреле три матча, но поражение “Кристал Пэлас” в последнем туре (3:4) показало, что “хаммерс” остаются проблемой командой.

“Всех четырех голов в наши ворота можно было избежать”, – говорил после игры Деклан Райс с ним сложно не согласиться. Когда “Вест Хэм” проваливается в защите, то проваливается по полной, как и в недавней игре на “Лондон Стэдиум” с “Ньюкаслом” (1:5).

Три забитых гола не говорят о какой-то сверхпродуктивности “Вест Хэма” в атаке – все они были забиты после угловых. Тем не менее, нельзя не заметить, что “хаммерс” уже забивают в восьми турах АПЛ подряд. Не в последнюю очередь благодаря удачным действиям Майкла Антонио.

Центрбек Курт Зума получил очередную травму, и против “Манчестер Сити” не сыграет. Продолжает восстановление Джанлука Скамакка.

Статистика команд, цифры и факты

Дэвиду Мойесу пока еще ни разу не удалось обыграть Пепа Гвардиолу (четыре ничьи, девять поражений).

“Манчестер Сити” не проигрывает “Вест Хэму” с сентября 2015 года (12 побед, четыре ничьи).

“Манчестер Сити” выиграл семь последних домашних матчей АПЛ, забив в них 23 гола.

“Вест Хэм” выиграл три из 16 выездных поединков в Премьер-лиге 2022/23, два из них – в апреле (три ничьи, десять поражений).

“Вест Хэм” забивал как минимум один гол в последних 12 матчах всех турниров.

Форвард “Вест Хэма” Майкл Антонио забил четыре гола в последних четырех матчах.

“Манчестер Сити” пропускал по одному голу в последних пяти турах.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Вест Хэма

Манчестер Сити

30.04 “Фулхэм” 2:1 (АПЛ)

26.04 “Арсенал” 4:1 (АПЛ)

22.04 “Шеффилд Юнайтед” 3:0 (Кубок Агглии)

19.04 “Бавария” 1:1 (Лига чемпионов)

15.04 “Лестер” 3:1 (АПЛ)

Вест Хэм

29.04 “Кристал Пэлас” 3:4 (АПЛ)

26.04 “Ливерпуль” 1:2 (АПЛ)

23.04 “Борнмут” 4:0 (АПЛ)

20.04 “Гент” 4:1 (Лига конференций)

16.04 “Арсенал” 2:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 32 24 4 4 84-30 +54 76 2 "Арсенал" 33 23 6 4 78-38 +40 75 3 "Ньюкасл" 33 18 11 4 61-27 +34 65 4 "Манчестер Юнайтед" 32 19 6 7 49-39 +10 63 5 "Ливерпуль" 33 16 8 9 65-42 +23 56 6 "Тоттенхэм" 34 16 6 12 63-57 +6 54 7 "Астон Вилла" 34 16 6 12 46-42 +4 54 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 15 7 9 61-40 +21 52 9 "Брентфорд" 34 12 14 8 52-44 +8 50 10 "Фулхэм" 33 13 6 14 45-45 0 45 11 "Кристал Пэлас" 34 10 10 14 35-45 -10 40 12 "Челси" 32 10 9 13 30-35 -5 39 13 "Борнмут" 34 11 6 17 36-64 -28 39 14 "Вулверхэмптон" 34 10 7 17 29-50 -21 37 15 "Вест Хэм Юнайтед" 33 9 7 17 37-47 -10 34 16 "Лестер Сити" 34 8 6 20 46-59 -13 30 17 "Лидс Юнайтед" 34 7 9 18 43-67 -24 30 18 "Ноттингем Форест" 34 7 9 18 30-62 -32 30 19 "Эвертон" 34 6 11 17 27-52 -25 29 20 "Саутгемптон" 34 6 6 22 28-60 -32 24

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Личные встречи

“Манчестер Сити” и “Вест Хэм” играли на “Лондон Стэдиум” еще в августе, это был первый тур, и Эрлинг Холанд забил свои первые голы (2:0). В прошлом сезоне команды встречались трижды и “Вест Хэм” проиграл всего один раз, в гостевом матче АПЛ (1:2). На “Лондон Стэдиум” команды сыграли вничью в чемпионате (2:2) и в четвертом раунде Кубка лиги (0:0, пенальти 5:3 в пользу “хаммерс”). Общая статистика АПЛ: 26 побед “Манчестер Сити”, девять “Вест Хэма”, восемь ничьих.

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аканджи – Стоунз, Родри – Марез, Альварес, Силва, Грилиш – Холанд

“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Агерд, Огбонна, Цоуфал – Райс, Соучек – Бенрахма, Пакета, Боуэн – Антонио

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Вест Хэм

Прогноз на матч Манчестер Сити – Вест Хэм от UA-Football

Дэвид Мойес говорит, что каждый матч не отличается от другого, но все же не против “Манчестер Сити”, который ведет борьбу за чемпионство. “Хаммерс” не отличаются стабильной игрой у своих ворот, а большинство команд в последних матчах на “Этихаде” получают по три-четыре гола в свои ворота. Прогноз – победа "Манчестер Сити" 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.