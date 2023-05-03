Ливерпуль - Фулхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.05.2023

Чемпионат Англии, 28-й тур

3 мая 2023. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 22:00 “Фулхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

У “Ливерпуля” остаются минимальные шансы на попадание в топ-4. Если “красные” хотят их сохранить как можно дольше, то три очка в домашней игре с “Фулхэмом” – это обязательная программа.

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Новости Ливерпуля

Матч “Ливерпуль” – “Тоттенхэм” в прошлом туре запомнится надолго. “Ливерпуль” забил три гола в первые 15 минут. Игроки группы атаки показывали фантастическое движение, у “красных” были скорость, неуловимость, изобретательность, красивые комбинации закончились голами Джонса и Диаса, а затем Салах реализовал пенальти. Но затем команда Юргена Клоппа “притормозил”, как метко заметил Кертис Джонс после матча, и “Тоттенхэм” смог вернуться в игру.

“Ливерпуль” вновь продемонстрировал, почему у него уже больше сорока пропущенных голов в нынешнем сезоне. Хозяева поля потеряли интенсивность в прессинге, но свободные зоны на своей половине поля остались открытыми, и еще до перерыва Кейн отыграл один мяч, затем Сон забил второй, и наконец на 90+3 минуте Ришарлисон сравнял счет после стандарта.

Но “Энфилд” любит драму, и не прошло и минуты, как четвертый и победный гол “Ливерпуля” забил Диогу Жота. Фантастический матч, который показал все слабые и сильные стороны нынешней команды Юргена Клоппа.

К слову, Жота доигрывал матч с травмой, и против “Фулхэма” португалец может и не сыграть. Это досадно, поскольку 26-летний форвард забил пять голов в последних четырех матчах. Вернулись к тренировкам, но еще не готовы играть Фирмино и Кейта. Байчетич вернется на поле уже в следующем сезоне.

Новости Фулхэма

“Фулхэм” проиграл семь из последних девяти матчей в чемпионате Англии, но игру за против “Манчестер Сити” в прошлом туре (1:2) критиковать “дачников” будет странно.

“Фулхэм” играл без Митровича и Виллиана, а по ходу матча потерял еще двух своих ключевых футболистов, центрбека и капитана команды Тима Рима, и атакующего хавбека Андреаса Перейру. Тем не менее, команда Марку Силва как могла сопротивлялась “Сити”, и проиграла минимально, вынуждая фаворита немного нервничать из-за скользкого счета.

Правда, нельзя не заметить как сложно все-таки “дачникам” без своих основных игроков атаки. В игре против “Сити” у “Фулхэма” было всего четыре удара (один в створ), с “Астон Виллой” – один удар за все 90 минут. Теперь еще не будет и Перейры.

Бразилец вылетел до конца сезона, не поможет своей команде больше и Тим Рим. Митрович продолжает отбывать дисквалификацию, но близок к восстановлению Виллиан.

Статистика команд, цифры и факты

“Ливерпуль” выиграл 11 из 12 последних матчей Премьер-лиги в мае, в пятом месяце команда Юргена Клоппа не проигрывает с 2018 года.

“Фулхэм” не проигрывает “Ливерпулю” в трех последних матчах, и выиграл свою последнюю игру на “Энфилде”.

“Ливерпуль” пропустил семь голов в последних трех домашних матчах.

“Ливерпуль” выиграл свои восемь последних матчей в среду (разница мячей 22:3).

“Фулхэм” проиграл семь из восьми последних матчей против команд, которые выше него в турнирной таблице АПЛ.

Мохамед Салах забил девять голов в 11 последних поединках.

Трент Александер-Арнольд выполнил шесть ассистов в пяти последних матчах АПЛ.

“Ливерпуль” не побеждал в пяти матчах подряд с мая 2022 года.

Последние пять матчей Ливерпуля и Фулхэма

Ливерпуль

30.04 “Тоттенхэм” 4:3

26.04 “Вест Хэм” 2:1 (АПЛ)

22.04 “Ноттингем Форест” 3:2 (АПЛ)

17.04 “Лидс” 6:1 (АПЛ)

09.04 “Арсенал” 2:2 (АПЛ)

Фулхэм

30.04 “Манчестер Сити” 1:2 (АПЛ)

25.04 “Астон Вилла” 0:1 (АПЛ)

22.04 “Лидс” 2:1 (АПЛ)

15.04 “Эвертон” 3:1 (АПЛ)

08.04 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 34 24 6 4 81-39 +42 78 2 "Манчестер Сити" 32 24 4 4 84-30 +54 76 3 "Ньюкасл" 33 18 11 4 61-27 +34 65 4 "Манчестер Юнайтед" 32 19 6 7 49-39 +10 63 5 "Ливерпуль" 33 16 8 9 65-42 +23 56 6 "Тоттенхэм" 34 16 6 12 63-57 +6 54 7 "Астон Вилла" 34 16 6 12 46-42 +4 54 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 15 7 9 61-40 +21 52 9 "Брентфорд" 34 12 14 8 52-44 +8 50 10 "Фулхэм" 33 13 6 14 45-45 0 45 11 "Кристал Пэлас" 34 10 10 14 35-45 -10 40 12 "Челси" 33 10 9 14 31-38 -7 39 13 "Борнмут" 34 11 6 17 36-64 -28 39 14 "Вулверхэмптон" 34 10 7 17 29-50 -21 37 15 "Вест Хэм Юнайтед" 33 9 7 17 37-47 -10 34 16 "Лестер Сити" 34 8 6 20 46-59 -13 30 17 "Лидс Юнайтед" 34 7 9 18 43-67 -24 30 18 "Ноттингем Форест" 34 7 9 18 30-62 -32 30 19 "Эвертон" 34 6 11 17 27-52 -25 29 20 "Саутгемптон" 34 6 6 22 28-60 -32 24

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Личные встречи

Команды встречались в первом туре, и ретроспективно уже в этой игре можно было увидеть насколько сложным будет сезон для “красных”. Шансы в атаке и два забитых гола, но и ужасные ошибки в обороне (2:2). В позапрошлом сезоне “Фулхэм” взял четыре очка (1:1 на “Крейвен Коттедж”, 1:0 на “Энфилде”). Общая статистика АПЛ: 18 побед “Ливерпуля”, семь “Фулхэма”, шесть ничьих.

Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Джонс – Салах, Гакпо, Диас

“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Диоп, Адарабийо, Тете – Палинья, Харрисон Рид – Декордова-Рид, Кэйрни, Уилсон – Винисиус

Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Фулхэм

Прогноз на матч Ливерпуль – Фулхэм от UA-Football

“Ливерпуль” выиграл семь из девяти последних матчей на “Энфилде”. Будь “Фулхэм” в лучшем состоянии, он мог быть серьезно претендовать на очки, но Рима, Перейры, Виллиана и Митровича это будет сложно. “Красные” сами себе создать проблему-другую, но все равно выиграют. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.