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Ливерпуль - Фулхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.05.2023
Команда Юргена Клоппа впервые в сезоне может победить в пяти матчах подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 28-й тур
3 мая 2023. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 22:00 “Фулхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
У “Ливерпуля” остаются минимальные шансы на попадание в топ-4. Если “красные” хотят их сохранить как можно дольше, то три очка в домашней игре с “Фулхэмом” – это обязательная программа.
Новости Ливерпуля
Матч “Ливерпуль” – “Тоттенхэм” в прошлом туре запомнится надолго. “Ливерпуль” забил три гола в первые 15 минут. Игроки группы атаки показывали фантастическое движение, у “красных” были скорость, неуловимость, изобретательность, красивые комбинации закончились голами Джонса и Диаса, а затем Салах реализовал пенальти. Но затем команда Юргена Клоппа “притормозил”, как метко заметил Кертис Джонс после матча, и “Тоттенхэм” смог вернуться в игру.
“Ливерпуль” вновь продемонстрировал, почему у него уже больше сорока пропущенных голов в нынешнем сезоне. Хозяева поля потеряли интенсивность в прессинге, но свободные зоны на своей половине поля остались открытыми, и еще до перерыва Кейн отыграл один мяч, затем Сон забил второй, и наконец на 90+3 минуте Ришарлисон сравнял счет после стандарта.
Но “Энфилд” любит драму, и не прошло и минуты, как четвертый и победный гол “Ливерпуля” забил Диогу Жота. Фантастический матч, который показал все слабые и сильные стороны нынешней команды Юргена Клоппа.
К слову, Жота доигрывал матч с травмой, и против “Фулхэма” португалец может и не сыграть. Это досадно, поскольку 26-летний форвард забил пять голов в последних четырех матчах. Вернулись к тренировкам, но еще не готовы играть Фирмино и Кейта. Байчетич вернется на поле уже в следующем сезоне.
Новости Фулхэма
“Фулхэм” проиграл семь из последних девяти матчей в чемпионате Англии, но игру за против “Манчестер Сити” в прошлом туре (1:2) критиковать “дачников” будет странно.
“Фулхэм” играл без Митровича и Виллиана, а по ходу матча потерял еще двух своих ключевых футболистов, центрбека и капитана команды Тима Рима, и атакующего хавбека Андреаса Перейру. Тем не менее, команда Марку Силва как могла сопротивлялась “Сити”, и проиграла минимально, вынуждая фаворита немного нервничать из-за скользкого счета.
Правда, нельзя не заметить как сложно все-таки “дачникам” без своих основных игроков атаки. В игре против “Сити” у “Фулхэма” было всего четыре удара (один в створ), с “Астон Виллой” – один удар за все 90 минут. Теперь еще не будет и Перейры.
Бразилец вылетел до конца сезона, не поможет своей команде больше и Тим Рим. Митрович продолжает отбывать дисквалификацию, но близок к восстановлению Виллиан.
Статистика команд, цифры и факты
- “Ливерпуль” выиграл 11 из 12 последних матчей Премьер-лиги в мае, в пятом месяце команда Юргена Клоппа не проигрывает с 2018 года.
- “Фулхэм” не проигрывает “Ливерпулю” в трех последних матчах, и выиграл свою последнюю игру на “Энфилде”.
- “Ливерпуль” пропустил семь голов в последних трех домашних матчах.
- “Ливерпуль” выиграл свои восемь последних матчей в среду (разница мячей 22:3).
- “Фулхэм” проиграл семь из восьми последних матчей против команд, которые выше него в турнирной таблице АПЛ.
- Мохамед Салах забил девять голов в 11 последних поединках.
- Трент Александер-Арнольд выполнил шесть ассистов в пяти последних матчах АПЛ.
- “Ливерпуль” не побеждал в пяти матчах подряд с мая 2022 года.
Последние пять матчей Ливерпуля и Фулхэма
Ливерпуль
- 30.04 “Тоттенхэм” 4:3
- 26.04 “Вест Хэм” 2:1 (АПЛ)
- 22.04 “Ноттингем Форест” 3:2 (АПЛ)
- 17.04 “Лидс” 6:1 (АПЛ)
- 09.04 “Арсенал” 2:2 (АПЛ)
Фулхэм
- 30.04 “Манчестер Сити” 1:2 (АПЛ)
- 25.04 “Астон Вилла” 0:1 (АПЛ)
- 22.04 “Лидс” 2:1 (АПЛ)
- 15.04 “Эвертон” 3:1 (АПЛ)
- 08.04 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|34
|24
|6
|4
|81-39
|+42
|78
|2
|"Манчестер Сити"
|32
|24
|4
|4
|84-30
|+54
|76
|3
|"Ньюкасл"
|33
|18
|11
|4
|61-27
|+34
|65
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|32
|19
|6
|7
|49-39
|+10
|63
|5
|"Ливерпуль"
|33
|16
|8
|9
|65-42
|+23
|56
|6
|"Тоттенхэм"
|34
|16
|6
|12
|63-57
|+6
|54
|7
|"Астон Вилла"
|34
|16
|6
|12
|46-42
|+4
|54
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|31
|15
|7
|9
|61-40
|+21
|52
|9
|"Брентфорд"
|34
|12
|14
|8
|52-44
|+8
|50
|10
|"Фулхэм"
|33
|13
|6
|14
|45-45
|0
|45
|11
|"Кристал Пэлас"
|34
|10
|10
|14
|35-45
|-10
|40
|12
|"Челси"
|33
|10
|9
|14
|31-38
|-7
|39
|13
|"Борнмут"
|34
|11
|6
|17
|36-64
|-28
|39
|14
|"Вулверхэмптон"
|34
|10
|7
|17
|29-50
|-21
|37
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|33
|9
|7
|17
|37-47
|-10
|34
|16
|"Лестер Сити"
|34
|8
|6
|20
|46-59
|-13
|30
|17
|"Лидс Юнайтед"
|34
|7
|9
|18
|43-67
|-24
|30
|18
|"Ноттингем Форест"
|34
|7
|9
|18
|30-62
|-32
|30
|19
|"Эвертон"
|34
|6
|11
|17
|27-52
|-25
|29
|20
|"Саутгемптон"
|34
|6
|6
|22
|28-60
|-32
|24
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Личные встречи
Команды встречались в первом туре, и ретроспективно уже в этой игре можно было увидеть насколько сложным будет сезон для “красных”. Шансы в атаке и два забитых гола, но и ужасные ошибки в обороне (2:2). В позапрошлом сезоне “Фулхэм” взял четыре очка (1:1 на “Крейвен Коттедж”, 1:0 на “Энфилде”). Общая статистика АПЛ: 18 побед “Ливерпуля”, семь “Фулхэма”, шесть ничьих.
Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Джонс – Салах, Гакпо, Диас
“Фулхэм”: Лено – Робинсон, Диоп, Адарабийо, Тете – Палинья, Харрисон Рид – Декордова-Рид, Кэйрни, Уилсон – Винисиус
Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Фулхэм
Прогноз на матч Ливерпуль – Фулхэм от UA-Football
“Ливерпуль” выиграл семь из девяти последних матчей на “Энфилде”. Будь “Фулхэм” в лучшем состоянии, он мог быть серьезно претендовать на очки, но Рима, Перейры, Виллиана и Митровича это будет сложно. “Красные” сами себе создать проблему-другую, но все равно выиграют. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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