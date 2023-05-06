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Манчестер Сити – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.05.23

Англия
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Еще один финал для "горожан". Для "павлинов" – тоже

Манчестер Сити – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.05.23

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 35-й тур

6 мая, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямая трансляция: Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Перед сегодняшними соперниками трудная задача. Причем у обеих сторон. "Сити" ведет борьбу за лидерство, в то время как "павлины" стараются не возвращаться в зону вылета. Стабильность "горожан" перевешивает чашу весов на их сторону.

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Новости Манчестер Сити

15 игр подряд подопечные Гвардиолы не уступают. Из них "горожане" лишь однажды не одержали победу - в ответном матче против "Баварии" в ЛЧ, который уже ничего не решал. Остальные встречи завершились несомненной победой "Сити". Команда испанского наставника в очень хорошей форме на финишной прямой сезона.

"Ман Сити" лидирует в турнирной таблице. Недавно "горожане" наконец-то полноценно обогнали "Арсенал". Пока они опережают вторых "канониров" на одно очко, но имеют еще игру в запасе. В прошлом туре "горожане" начали забивать сопернику уже после перерыва, и сделали это трижды. Давление "Вест Хэма" не было значительным, но после перерыва и так бледные "молотобойцы" погасли.

Кадры хозяев

В лазарете "Ман Сити" перед матчем находился только Кевин де Брюйне. Бельгиец неожиданно не попал в состав команды на поединок с "Фулхэмом" и пропустил уже две встречи. Лишь накануне вечером Гвардиола принял решение на счет участия полузащитника в сегодняшнем противостоянии.

Новости Лидса

У "павлинов" противоположная серия. За последние пять матчей команда набрала всего одно очко. И это на фоне успехов конкурентов, из-за чего "Лидс" должен был опуститься вплотную к зоне вылета. Сейчас у "павлинов" столько же очков, столько у 18-го "Ноттингема" и на один балл больше, чем у 19-го "Эвертона". Впереди не только матч против "Сити", но и противостояние с "Ньюкаслом, "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом". Ввиду этого шансов сохранить прописку в АПЛ очень мало.

На минувших выходных подопечные Грассии сгорели "Борнмуту", тоже борющегося за то, чтобы не вылететь в Чемпионшип. "Вишенки" реализовали практически все свои моменты и в конечном итоге разгромили соперника со счетом 4:1. Перед этим "Лидс" едва вырвал домашнюю ничью против "Лестера". Все тяжелее выглядит команда даже в матчах против откровенно низких по силе (если принимать во внимание чисто АПЛ) коллективов.

Кадры гостей

У "Лидса" четыре потери. Точно не сыграет Синистерра, Даллас и Адамс. Также под вопросом Купер – он в прошлом матче был вынужденно заменен в первом тайме.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Лидса

Последние пять встреч хозяев

  • 03.05. Манчестер Сити – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)
  • 30.04. Фулхэм – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)
  • 26.04. Манчестер Сити – Арсенал 4:1 (АПЛ)
  • 22.04. Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 3:0 (АПЛ)
  • 19.04. Бавария – Манчестер Сити 1:1 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

  • 30.04. Борнмут – Лидс 4:1 (АПЛ)
  • 25.04. Лидс – Лестер 1:1 (АПЛ)
  • 22.04. Фулхэм – Лидс 2:1 (АПЛ)
  • 17.04. Лидс – Ливерпуль 1:6 (АПЛ)
  • 09.04. Лидс – Кристал Пэлас 1:5 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

28.12.22. Лидс – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

30.04.22. Лидс – Манчестер Сити 0:4 (АПЛ)

14.12.21. Манчестер Сити – Лидс 7:0 (АПЛ)

10.04.21. Манчестер Сити – Лидс 1:2 (АПЛ)

03.10.20. Лидс – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 25 4 4 87 - 30 79
2 Арсенал Арсенал 34 24 6 4 81 - 39 78
3 Ньюкасл Ньюкасл 33 18 11 4 61 - 27 65
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 19 6 8 49 - 40 63
5 Ливерпуль Ливерпуль 34 17 8 9 66 - 42 59
6 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 32 16 7 9 62 - 40 55
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 34 16 6 12 63 - 57 54
8 Астон Вилла Астон Вилла 34 16 6 12 46 - 42 54
9 Брентфорд Брентфорд 34 12 14 8 52 - 44 50
10 Фулхэм Фулхэм 34 13 6 15 45 - 46 45
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 10 10 14 35 - 45 40
12 Челси Челси 33 10 9 14 31 - 38 39
13 Борнмут Борнмут 34 11 6 17 36 - 64 39
14 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 10 7 17 29 - 50 37
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 9 7 18 37 - 50 34
16 Лестер Сити Лестер Сити 34 8 6 20 46 - 59 30
17 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 34 7 9 18 43 - 67 30
18 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 34 7 9 18 30 - 62 30
19 Эвертон Эвертон 34 6 11 17 27 - 52 29
20 Саутгемптон Саутгемптон 34 6 6 22 28 - 60 24

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Лидс

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8.50
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Прогноз матча Манчестер Сити – Лидс от UA-Football

"Горожане" набрали очень мощный ход на финише чемпионата. Как показывает практика прошлых сезонов, их ничто не остановит. “Лидс” сегодня должен довольствоваться поражением и пытаться искать наименее болезненный ее вариант. Прогноз: Победа "Манчестер Сити" 2:0.

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В статье: Манчестер Сити Лидс Юнайтед
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