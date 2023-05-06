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Манчестер Сити – Лидс. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.05.23
Еще один финал для "горожан". Для "павлинов" – тоже
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 35-й тур
6 мая, 17:00. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Эндрю Медли
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Перед сегодняшними соперниками трудная задача. Причем у обеих сторон. "Сити" ведет борьбу за лидерство, в то время как "павлины" стараются не возвращаться в зону вылета. Стабильность "горожан" перевешивает чашу весов на их сторону.
Новости Манчестер Сити
15 игр подряд подопечные Гвардиолы не уступают. Из них "горожане" лишь однажды не одержали победу - в ответном матче против "Баварии" в ЛЧ, который уже ничего не решал. Остальные встречи завершились несомненной победой "Сити". Команда испанского наставника в очень хорошей форме на финишной прямой сезона.
"Ман Сити" лидирует в турнирной таблице. Недавно "горожане" наконец-то полноценно обогнали "Арсенал". Пока они опережают вторых "канониров" на одно очко, но имеют еще игру в запасе. В прошлом туре "горожане" начали забивать сопернику уже после перерыва, и сделали это трижды. Давление "Вест Хэма" не было значительным, но после перерыва и так бледные "молотобойцы" погасли.
Кадры хозяев
В лазарете "Ман Сити" перед матчем находился только Кевин де Брюйне. Бельгиец неожиданно не попал в состав команды на поединок с "Фулхэмом" и пропустил уже две встречи. Лишь накануне вечером Гвардиола принял решение на счет участия полузащитника в сегодняшнем противостоянии.
Новости Лидса
У "павлинов" противоположная серия. За последние пять матчей команда набрала всего одно очко. И это на фоне успехов конкурентов, из-за чего "Лидс" должен был опуститься вплотную к зоне вылета. Сейчас у "павлинов" столько же очков, столько у 18-го "Ноттингема" и на один балл больше, чем у 19-го "Эвертона". Впереди не только матч против "Сити", но и противостояние с "Ньюкаслом, "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом". Ввиду этого шансов сохранить прописку в АПЛ очень мало.
На минувших выходных подопечные Грассии сгорели "Борнмуту", тоже борющегося за то, чтобы не вылететь в Чемпионшип. "Вишенки" реализовали практически все свои моменты и в конечном итоге разгромили соперника со счетом 4:1. Перед этим "Лидс" едва вырвал домашнюю ничью против "Лестера". Все тяжелее выглядит команда даже в матчах против откровенно низких по силе (если принимать во внимание чисто АПЛ) коллективов.
Кадры гостей
У "Лидса" четыре потери. Точно не сыграет Синистерра, Даллас и Адамс. Также под вопросом Купер – он в прошлом матче был вынужденно заменен в первом тайме.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Лидса
Последние пять встреч хозяев
- 03.05. Манчестер Сити – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)
- 30.04. Фулхэм – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)
- 26.04. Манчестер Сити – Арсенал 4:1 (АПЛ)
- 22.04. Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 3:0 (АПЛ)
- 19.04. Бавария – Манчестер Сити 1:1 (ЛЧ)
Последние пять встреч гостей
- 30.04. Борнмут – Лидс 4:1 (АПЛ)
- 25.04. Лидс – Лестер 1:1 (АПЛ)
- 22.04. Фулхэм – Лидс 2:1 (АПЛ)
- 17.04. Лидс – Ливерпуль 1:6 (АПЛ)
- 09.04. Лидс – Кристал Пэлас 1:5 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
28.12.22. Лидс – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)
30.04.22. Лидс – Манчестер Сити 0:4 (АПЛ)
14.12.21. Манчестер Сити – Лидс 7:0 (АПЛ)
10.04.21. Манчестер Сити – Лидс 1:2 (АПЛ)
03.10.20. Лидс – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|33
|25
|4
|4
|87 - 30
|79
|2
|Арсенал
|34
|24
|6
|4
|81 - 39
|78
|3
|Ньюкасл
|33
|18
|11
|4
|61 - 27
|65
|4
|Манчестер Юнайтед
|33
|19
|6
|8
|49 - 40
|63
|5
|Ливерпуль
|34
|17
|8
|9
|66 - 42
|59
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|32
|16
|7
|9
|62 - 40
|55
|7
|Тоттенхэм
|34
|16
|6
|12
|63 - 57
|54
|8
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46 - 42
|54
|9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52 - 44
|50
|10
|Фулхэм
|34
|13
|6
|15
|45 - 46
|45
|11
|Кристал Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35 - 45
|40
|12
|Челси
|33
|10
|9
|14
|31 - 38
|39
|13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36 - 64
|39
|14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29 - 50
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|9
|7
|18
|37 - 50
|34
|16
|Лестер Сити
|34
|8
|6
|20
|46 - 59
|30
|17
|Лидс Юнайтед
|34
|7
|9
|18
|43 - 67
|30
|18
|Ноттингем Форест
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|19
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27 - 52
|29
|20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28 - 60
|24
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Лидс
Прогноз матча Манчестер Сити – Лидс от UA-Football
"Горожане" набрали очень мощный ход на финише чемпионата. Как показывает практика прошлых сезонов, их ничто не остановит. “Лидс” сегодня должен довольствоваться поражением и пытаться искать наименее болезненный ее вариант. Прогноз: Победа "Манчестер Сити" 2:0.
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