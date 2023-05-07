Ньюкасл - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 07.05.2023

Чемпионат Англии, 35-й тур

7 мая 2023. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 18:30 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В прошлом сезоне именно поражение на поле “Ньюкасла” стало определяющим в борьбе за “Арсенала” за топ-4. В центральном матче 35-го тура “сороки” могут оставить “канониров” без последних надежд на чемпионство-2023.

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Новости Ньюкасла

“Ньюкасл” выиграл восемь из девяти последних матчей в чемпионате Англии. Единственное поражение – на поле “Астон Виллы” со счетом 3:0 – стало хорошим пробуждающим сигналом для команды Эдди Хау. Далее были победные матчи с “Тоттенхэмом” (6:1), “Эвертоном” (4:1) и “Саутгемптоном” (3:1).

Игра против последней команды лиги в прошлое воскресенье складывалась сложнее всего. “Ньюкаслу” в первом тайме не удавалось действовать со свойственной ему энергией и уверенностью, и “Саутгемптон” успешно проводил свои контратаки, одна из которых законичилась забитым голом.

Однако после перерыва все изменилось. Каллум Уилсон заменил Гордона, “Ньюкасл” включился на полную мощь и забил три гола, два из которых на счету Уилсона. 31-летний форвард забил восемь голов в семи матчах апреля, демонстрируя прекрасное взаимодействие с Александером Исаком. У Эдди Хау постоянно спрашивают, могут ли Исак и Уилсон вместе начинать матч в основе, но тренер “сорок” предпочитает уходить от ответа.

Шон Лонгстафф и Аллан Сен-Максимен под вопросом на игру с “Арсеналом”, вылетели до конца сезона защитники Ласселс и Крафт.

Новости Арсенала

В прошлом туре “Арсеналу” удалось обыграть на своем поле “Челси” и наконец-то прервать свою серию без побед, которая растянулась на четыре матча и фактически стоила команде Артеты борьбы за титул.

Победа над “Челси” все же подарила положительные эмоции. Все было очень просто. Несмотря на то, что гости выглядели сырыми и несыгранными, игроки “Арсенала” все же нервничали на стартовых минутах, но два идентичных гола Мартина Эдегора после передач Джаки с фланга дали хозяевам комфорт, а затем свой десятый гол в АПЛ забил и Габриэл Жезус. “Арсенал” – единственная команда в чемпионате, в которой сразу четыре футболиста забили десять и больше голов.

Во втором тайме “канониры” действовали с меньшей интенсивностью и “Челси” удалось отыграть один гол. Уже в семи матчах подряд “канонирам” не удалось сделать клиншит, но главным было взять три очка.

Однако вполне возможно, что против “Ньюкасла” команда Артеты сыграет без двух основных защитников. Остается травмированным Салиба, а в матче с “Челси” получил повреждение и Габриэл. Только в день игры станет известно, появится ли он на поле “Сент-Джеймс Парк”.

Статистика команд, цифры и факты

“Арсенал” не смог забить “Ньюкаслу” в двух последних матчах АПЛ, хотя в предыдущих 18 поединках забивал как минимум один раз.

“Ливерпуль” остается единственной командой, которой удалось победить на “Сент-Джеймс Парк” в нынешнем сезоне. “Ньюкасл” выиграл десять из 16 домашних матчей АПЛ.

“Ньюкасл” не выигрывал два подряд домашних матча у “Арсенала” на протяжении 27 лет.

Только “Саутгемптону” и “Манчестер Сити” удалось не проиграть “Арсеналу” в двух матчах Премьер-лиги нынешнего сезона.

Только “Брентфорд” (14) сыграл в чемпионате больше ничьих, чем “Ньюкасл” (11).

В последних семи матчах с участием “Арсенала” команды на двоих забили семь и больше голов. В последних шести поединках “Ньюкасла” было забито 28 голов.

Форвард “Ньюкасла” Каллум Уилсон забил восемь голов в семи матчах апреля.

В истории АПЛ “Арсенал” сделал 29 клиншитов в матчах с “Ньюкаслом”.

“Арсенал” только дважды с января 2022 года играл 0:0 в чемпионате, и дважды “канонирам” в этих играх противостоял вратарь Ник Поуп (“Бернли”, “Ньюкасл”).

Последние пять матчей Ньюкасла и Арсенала

Ньюкасл

30.04 “Саутгемптон” 3:1 (АПЛ)

27.04 “Эвертон” 4:1 (АПЛ)

23.04 “Тоттенхэм” 6:1 (АПЛ)

15.04 “Астон Вилла” 0:3 (АПЛ)

08.04 “Брентфорд” 2:1 (АПЛ)

Арсенал

02.05 “Челси” 3:1 (АПЛ)

26.04 “Манчестер Сити” 1:4 (АПЛ)

21.04 “Саутгемптон” 3:3 (АПЛ)

16.04 “Вест Хэм” 2:2 (АПЛ)

09.04 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 34 26 4 4 89-31 +58 82 2 "Арсенал" 34 24 6 4 81-39 +42 78 3 "Ньюкасл" 33 18 11 4 61-27 +34 65 4 "Манчестер Юнайтед" 33 19 6 8 49-40 +9 63 5 "Ливерпуль" 35 18 8 9 67-42 +25 62 6 "Тоттенхэм" 35 17 6 12 64-57 +7 57 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 32 16 7 9 62-40 +22 55 8 "Астон Вилла" 35 16 6 13 46-43 +3 54 9 "Брентфорд" 35 12 14 9 52-45 +7 50 10 "Фулхэм" 34 13 6 15 45-46 -1 45 11 "Челси" 34 11 9 14 34-39 -5 42 12 "Кристал Пэлас" 35 10 10 15 35-46 -11 40 13 "Вулверхэмптон" 35 11 7 17 30-50 -20 40 14 "Борнмут" 35 11 6 18 37-67 -30 39 15 "Вест Хэм Юнайтед" 34 9 7 18 37-50 -13 34 16 "Лестер Сити" 34 8 6 20 46-59 -13 30 17 "Лидс Юнайтед" 35 7 9 19 44-69 -25 30 18 "Ноттингем Форест" 34 7 9 18 30-62 -32 30 19 "Эвертон" 34 6 11 17 27-52 -25 29 20 "Саутгемптон" 34 6 6 22 28-60 -32 24

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Где смотреть матч Ньюкасл – Арсенал

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Личные встречи

В 19-м туре команды сыграли 0:0, это был первый домашний матч АПЛ в нынешнем сезоне, который “Арсенал” не смог выиграть. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, по 2:0. Общая история АПЛ – 33 победы “Арсенала”, 11 “Ньюкасла”, 11 ничьих.

Ориентировочные составы

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Жоэлинтон, Гимарайнс, Уиллок – Мерфи, Уилсон, Исак

“Арсенал”: Рэмсдейл – Зинченко, Кивиор, Холдинг, Уайт – Джака, Парти, Эдегор – Мартинелли, Жезус, Сака

Ставки и Коэффициенты на матч Ньюкасл – Арсенал

Прогноз на матч Ньюкасл – Арсенал от UA-Football

И “Ньюкасл” и “Арсенал” много забивают, но и достаточно пропускают в последних матчах. Команды скорее всего не повторят результат матча первого круга. Игра с “Челси” получилась хорошей для “Арсенала”, но это был всего лишь “Челси”, результат не показателен. “Ньюкасл” очень мощно играет на “Сент-Джеймс Парк”, в не зависимости от соперника. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.