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Ньюкасл - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 07.05.2023
Матч между второй и третьей командой чемпионата Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 35-й тур
7 мая 2023. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” 18:30 “Арсенал”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
В прошлом сезоне именно поражение на поле “Ньюкасла” стало определяющим в борьбе за “Арсенала” за топ-4. В центральном матче 35-го тура “сороки” могут оставить “канониров” без последних надежд на чемпионство-2023.
Новости Ньюкасла
“Ньюкасл” выиграл восемь из девяти последних матчей в чемпионате Англии. Единственное поражение – на поле “Астон Виллы” со счетом 3:0 – стало хорошим пробуждающим сигналом для команды Эдди Хау. Далее были победные матчи с “Тоттенхэмом” (6:1), “Эвертоном” (4:1) и “Саутгемптоном” (3:1).
Игра против последней команды лиги в прошлое воскресенье складывалась сложнее всего. “Ньюкаслу” в первом тайме не удавалось действовать со свойственной ему энергией и уверенностью, и “Саутгемптон” успешно проводил свои контратаки, одна из которых законичилась забитым голом.
Однако после перерыва все изменилось. Каллум Уилсон заменил Гордона, “Ньюкасл” включился на полную мощь и забил три гола, два из которых на счету Уилсона. 31-летний форвард забил восемь голов в семи матчах апреля, демонстрируя прекрасное взаимодействие с Александером Исаком. У Эдди Хау постоянно спрашивают, могут ли Исак и Уилсон вместе начинать матч в основе, но тренер “сорок” предпочитает уходить от ответа.
Шон Лонгстафф и Аллан Сен-Максимен под вопросом на игру с “Арсеналом”, вылетели до конца сезона защитники Ласселс и Крафт.
Новости Арсенала
В прошлом туре “Арсеналу” удалось обыграть на своем поле “Челси” и наконец-то прервать свою серию без побед, которая растянулась на четыре матча и фактически стоила команде Артеты борьбы за титул.
Победа над “Челси” все же подарила положительные эмоции. Все было очень просто. Несмотря на то, что гости выглядели сырыми и несыгранными, игроки “Арсенала” все же нервничали на стартовых минутах, но два идентичных гола Мартина Эдегора после передач Джаки с фланга дали хозяевам комфорт, а затем свой десятый гол в АПЛ забил и Габриэл Жезус. “Арсенал” – единственная команда в чемпионате, в которой сразу четыре футболиста забили десять и больше голов.
Во втором тайме “канониры” действовали с меньшей интенсивностью и “Челси” удалось отыграть один гол. Уже в семи матчах подряд “канонирам” не удалось сделать клиншит, но главным было взять три очка.
Однако вполне возможно, что против “Ньюкасла” команда Артеты сыграет без двух основных защитников. Остается травмированным Салиба, а в матче с “Челси” получил повреждение и Габриэл. Только в день игры станет известно, появится ли он на поле “Сент-Джеймс Парк”.
Статистика команд, цифры и факты
- “Арсенал” не смог забить “Ньюкаслу” в двух последних матчах АПЛ, хотя в предыдущих 18 поединках забивал как минимум один раз.
- “Ливерпуль” остается единственной командой, которой удалось победить на “Сент-Джеймс Парк” в нынешнем сезоне. “Ньюкасл” выиграл десять из 16 домашних матчей АПЛ.
- “Ньюкасл” не выигрывал два подряд домашних матча у “Арсенала” на протяжении 27 лет.
- Только “Саутгемптону” и “Манчестер Сити” удалось не проиграть “Арсеналу” в двух матчах Премьер-лиги нынешнего сезона.
- Только “Брентфорд” (14) сыграл в чемпионате больше ничьих, чем “Ньюкасл” (11).
- В последних семи матчах с участием “Арсенала” команды на двоих забили семь и больше голов. В последних шести поединках “Ньюкасла” было забито 28 голов.
- Форвард “Ньюкасла” Каллум Уилсон забил восемь голов в семи матчах апреля.
- В истории АПЛ “Арсенал” сделал 29 клиншитов в матчах с “Ньюкаслом”.
- “Арсенал” только дважды с января 2022 года играл 0:0 в чемпионате, и дважды “канонирам” в этих играх противостоял вратарь Ник Поуп (“Бернли”, “Ньюкасл”).
Последние пять матчей Ньюкасла и Арсенала
Ньюкасл
- 30.04 “Саутгемптон” 3:1 (АПЛ)
- 27.04 “Эвертон” 4:1 (АПЛ)
- 23.04 “Тоттенхэм” 6:1 (АПЛ)
- 15.04 “Астон Вилла” 0:3 (АПЛ)
- 08.04 “Брентфорд” 2:1 (АПЛ)
Арсенал
- 02.05 “Челси” 3:1 (АПЛ)
- 26.04 “Манчестер Сити” 1:4 (АПЛ)
- 21.04 “Саутгемптон” 3:3 (АПЛ)
- 16.04 “Вест Хэм” 2:2 (АПЛ)
- 09.04 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|34
|26
|4
|4
|89-31
|+58
|82
|2
|"Арсенал"
|34
|24
|6
|4
|81-39
|+42
|78
|3
|"Ньюкасл"
|33
|18
|11
|4
|61-27
|+34
|65
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|33
|19
|6
|8
|49-40
|+9
|63
|5
|"Ливерпуль"
|35
|18
|8
|9
|67-42
|+25
|62
|6
|"Тоттенхэм"
|35
|17
|6
|12
|64-57
|+7
|57
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|32
|16
|7
|9
|62-40
|+22
|55
|8
|"Астон Вилла"
|35
|16
|6
|13
|46-43
|+3
|54
|9
|"Брентфорд"
|35
|12
|14
|9
|52-45
|+7
|50
|10
|"Фулхэм"
|34
|13
|6
|15
|45-46
|-1
|45
|11
|"Челси"
|34
|11
|9
|14
|34-39
|-5
|42
|12
|"Кристал Пэлас"
|35
|10
|10
|15
|35-46
|-11
|40
|13
|"Вулверхэмптон"
|35
|11
|7
|17
|30-50
|-20
|40
|14
|"Борнмут"
|35
|11
|6
|18
|37-67
|-30
|39
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|34
|9
|7
|18
|37-50
|-13
|34
|16
|"Лестер Сити"
|34
|8
|6
|20
|46-59
|-13
|30
|17
|"Лидс Юнайтед"
|35
|7
|9
|19
|44-69
|-25
|30
|18
|"Ноттингем Форест"
|34
|7
|9
|18
|30-62
|-32
|30
|19
|"Эвертон"
|34
|6
|11
|17
|27-52
|-25
|29
|20
|"Саутгемптон"
|34
|6
|6
|22
|28-60
|-32
|24
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Где смотреть матч Ньюкасл – Арсенал
Личные встречи
В 19-м туре команды сыграли 0:0, это был первый домашний матч АПЛ в нынешнем сезоне, который “Арсенал” не смог выиграть. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, по 2:0. Общая история АПЛ – 33 победы “Арсенала”, 11 “Ньюкасла”, 11 ничьих.
Ориентировочные составы
“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Жоэлинтон, Гимарайнс, Уиллок – Мерфи, Уилсон, Исак
“Арсенал”: Рэмсдейл – Зинченко, Кивиор, Холдинг, Уайт – Джака, Парти, Эдегор – Мартинелли, Жезус, Сака
Ставки и Коэффициенты на матч Ньюкасл – Арсенал
Прогноз на матч Ньюкасл – Арсенал от UA-Football
И “Ньюкасл” и “Арсенал” много забивают, но и достаточно пропускают в последних матчах. Команды скорее всего не повторят результат матча первого круга. Игра с “Челси” получилась хорошей для “Арсенала”, но это был всего лишь “Челси”, результат не показателен. “Ньюкасл” очень мощно играет на “Сент-Джеймс Парк”, в не зависимости от соперника. Прогноз – ничья 2:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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