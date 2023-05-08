Брайтон - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.05.2023

Чемпионат Англии, 35-й тур

8 мая 2023. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” 18:30 “Эвертон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Эвертон”, не побеждающий в выездных матчах чемпионата Англии с октября, постарается помешать еврокубковым амбициям “Брайтона”.

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Новости Брайтона

“Брайтон” имеет хорошие шансы впервые в сезоне победить в трех матчах Премьер-лиги подряд. Домашний матч после двух побед и против соперника, который не умеет защищаться и побеждать на выезде – все условия для этого созданы.

Роберто Де Дзерби говорит, что ему не нравится думать только о результатах. “Мы должны быть сосредоточены на нашем стиле, на нашем качестве игры, мы должны показывать наш уровень. Мы не привыкли играть только ради результата”.

В последних двух матчах “Брайтону” удавалось совмещать стремление к результату с великолепным качеством футбола. В прошлую субботу “чайки” разгромили “Вулверхэмптон” (6:0), а в четверг справились с “Манчестер Юнайтед” (1:0).

Хотя победный гол в ворота МЮ был забит Мак Аллистером с пенальти на 90+9 минуте, “Брайтон” создал достаточно шансов, чтобы решить исход поединка ранее. Де Дзерби хорошо подготовил свою команду к этому матчу, она знала, как работать против прессинга гостей, и успешно его преодолевала. С реализацией были проблемы, Де Хеа не подводил, но все же справедливость взяла вверх.

В матче против МЮ “Брайтон” остался без трех футболистов, которые могут сыграть на правом фланге, и проблемную позицию пришлось закрывать Кайседо. Возможно, эквадорец вновь вынужден будет демонстрировать свою универсальность так как Велтман остается вне игры, а Гросс под вопросом. Модер, Лаллана и Лэмпти вероятно в этом сезоне уже не сыграют. Хорошая новость – восстановление после травмы сенсационного 18-летнего форварда Эвана Фергюсона.

Новости Эвертона

Победа “Вест Хэма” над “Манчестер Юнайтед” сузила круг претендентов на вылет до четверых команд. Если предполагать, что “Саутгемптон” (24 очка) уже не спасется, то на оставшиеся два места в Чемпионшип претендуют “Эвертон” (29), “Ноттингем Форест” (30), “Лидс” (30) и “Лестер” (30).

В этой связи игра с “Лестером” (2:2) в понедельник была для команды Шона Дайча из категории must-win, но “ириски” вынуждены были довольствоваться всего одним очком. Это был один из самых зрелищных матчей сезона, команды просто ужасно защищались, атаки у одних ворот сменялись другими, в результате xG матча составил 6.77 – наивысший показатель в сезоне АПЛ 2022/23.

Игра Пикфорда в воротах, влияние Калверт-Льюина впереди, активность Ивоби и Дукуре стали положительными моментами для “ирисок” в этом матче, но все же команда Шона Дайча очень сложно даются победы. В последний раз на выезде “Эвертон” побеждал еще в октябре под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Капитан команды Шеймус Коулмен вылетел до конца сезона, травмирован и защитник Бен Гофдри. Из хороших новостей – возвращение центрхава Амаду Онана.

Статистика команд, цифры и факты

“Эвертон” не может выиграть в 13 выездных матчей АПЛ (шесть ничьих, семь поражений). Всего у “ирисок” одна победа и 12 забитых голов в 17 поединках на чужом поле.

“Эвертон” проиграл три последних гостевых матча командам из верхней половины таблицы с общим счетом 8:0.

“Брайтон” может сделать дубль против “Эвертона” впервые в своей истории АПЛ.

“Брайтон” выиграл пять из семи матчей против команд из зоны вылета (ничья и поражение “Ноттингем Форесту”).

Шон Дайч не проиграл ни одного гостевого матча “Брайтону” (две победы, три ничьи).

“Брайтон” забивает как минимум один гол в десяти матчах подряд.

Последние пять матчей Брайтона и Эвертона

Брайтон

04.05 “Манчестер Юнайтед” 1:0 (АПЛ)

29.04 “Вулверхэмптон” 6:0 (АПЛ)

26.04 “Ноттингем Форест” 1:3 (АПЛ)

23.04 “Манчестер Юнайтед” 0:0 (Кубок Англии)

15.04 “Челси” 2:1 (АПЛ)

Эвертон

01.05 “Лестер” 2:2 (АПЛ)

27.04 “Ньюкасл” 1:4 (АПЛ)

22.04 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)

15.04 “Фулхэм” 1:3 (АПЛ)

08.04 “Манчестер Юнайтед” 0:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 34 26 4 4 89-31 +58 82 2 "Арсенал" 35 25 6 4 83-39 +44 81 3 "Ньюкасл" 34 18 11 5 61-29 +32 65 4 "Манчестер Юнайтед" 34 19 6 9 49-41 +8 63 5 "Ливерпуль" 35 18 8 9 67-42 +25 62 6 "Тоттенхэм" 35 17 6 12 64-57 +7 57 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 32 16 7 9 62-40 +22 55 8 "Астон Вилла" 35 16 6 13 46-43 +3 54 9 "Брентфорд" 35 12 14 9 52-45 +7 50 10 "Фулхэм" 34 13 6 15 45-46 -1 45 11 "Челси" 34 11 9 14 34-39 -5 42 12 "Кристал Пэлас" 35 10 10 15 35-46 -11 40 13 "Вулверхэмптон" 35 11 7 17 30-50 -20 40 14 "Борнмут" 35 11 6 18 37-67 -30 39 15 "Вест Хэм Юнайтед" 35 10 7 18 38-50 -12 37 16 "Лестер Сити" 34 8 6 20 46-59 -13 30 17 "Лидс Юнайтед" 35 7 9 19 44-69 -25 30 18 "Ноттингем Форест" 34 7 9 18 30-62 -32 30 19 "Эвертон" 34 6 11 17 27-52 -25 29 20 "Саутгемптон" 34 6 6 22 28-60 -32 24

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Где смотреть матч Брайтон – Эвертон

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Личные встречи

“Брайтон” победил “Эвертон” на январском матче на “Гудисон Парк” со счетом 4:1. Выиграли “чайки” свой гостевой матч и в прошлом сезоне (3:2). Однако последняя игра на “Амекс Стэдиуме” закончилась победой “Эвертона” (2:0). Общая статистика АПЛ – пять побед “Эвертона”, четыре “Брайтона”, две ничьи.

Ориентировочные составы

“Брайтон”: Стил – Кайседо, Данк, Колуилл, Эступиньян – Гилмор, Мак Аллистер – Марч, Энсисо, Митома – Уэлбек

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Кин, Паттерсон – Гейе, Онана – Макнил, Дукуре, Ивоби – Калверт-Льюин

Ставки и Коэффициенты на матч Брайтон – Эвертон

Прогноз на матч Брайтон – Эвертон от UA-Football

Может ли “Эвертон” зацепиться за сенсацию? Конечно. Но все же ключевыми для “ирисок” будут матчи с “Вулверхэмптоном” и “Борнмутом” в двух последних турах. “Брайтон” демонстрирует прекрасное качество и создает такое количество моментов, что часть из них все же становится голами. Игра “Эвертона” в обороне не впечатляет надежностью. Прогноз – победа “Брайтона” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.