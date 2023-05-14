Арсенал - Брайтон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.05.2023

Чемпионат Англии, 36-й тур

14 мая 2023. Лондон, “Эмирейст”

“Арсенал” 18:30 “Брайтон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” может набрать 90 очков в сезоне, но для этого нужно выиграть три последних матча, в том числе у “Брайтона” в воскресенье.

Новости Арсенала

На прошлой неделе “Арсенал” провел один из лучших матчей в своем сезоне, победив на выезде “Ньюкасл”. На самом деле у “канониров” не было заметного игрового преимущества, у “сорок” тоже были шансы, но впечатлило то, как “Арсенал” хорошо справлялся с натиском “Ньюкаслом”, как мог реагировать на вызовы, возникающие в самой игре. Об этом после матча говорил и Микель Артета.

Для “Арсенала” это была вторая подряд победа после серии из четырех безуспешных поединков (три ничьи, поражение). Чемпионство вероятнее всего уже ускользнет от “канониров”, но закончить первенство на мажорной ноте все же возможно.

В игре с “Ньюкаслом” свой очередный гол забил Мартин Эдегор, уже пятнадцатый в чемпионате. Ранее именно голы норвежца позволили “Арсеналу” сделать задел в домашней игре с “Челси”.

Эдегор готов сыграть с “Брайтоном”, но участие в игре Зинченко под вопросом. Микель Артеты не подтвердил и не опроверг информацию, что украинец вылетел до конца сезона. Точно не сыграют с “Брайтоном” Салиба, Эльнени и Томиясу.

Новости Брайтона

Матч “Брайтона” с “Эвертоном” в понедельник закончился одним из самых неожиданных результатов в сезоне. Не в пользу “Брайтона”. “Чайки” были разгромлены на своем поле со счетом 5:1.

“Эвертон” выиграл 3:0 в первом тайме, очень удачно действуя на контратаках и Роберто Де Дзерби провел сразу четыре замены в перерыве. У “Брайтона” появились моменты, гости вжались в свою штрафную, но несмотря на все это именно “Эвертон” забил еще два гола, а “чайки” ответили только одним своим мячом.

После матча Роберто Де Дзерби сказал, что команда появилась на поле только во втором тайме. Итальянец резонно заметил, что игроки “Брайтона” не привыкли играть каждые три/четыре дня и к борьбе за еврокубки они еще психологически не готовы.

Так ли это? Впереди у “Брайтона” очень тяжелый календарь. Помимо “Арсенала”, у “чаек” в соперниках будут “Ньюкасл”, “Манчестер Сити” и “Астон Вилла”. Только игру с вылетевшим “Саутгемптоном” можно отнести к разряду легких.

Ухудшает ситуацию и кадровые проблемы. Солли Марч вероятно вылетел до конца сезона, не сыграет с “Арсеналом” Уэбстер, остаются вне игры Лаллана, Лампти, Велтман, Сармиенто и Модер.

Статистика команд, цифры и факты

“Арсенал” выиграл пять из шести последних домашних матчей АПЛ (одна ничья), забив в каждом из них по три и больше голов.

В 27 матчах “Брайтона” Премьер-лиги под руководством Роберто Де Дзерби было забито 92 гола (52:40), в среднем 3.41 за 90 минут.

Мартин Эдегор принял участие в четырех голах “Арсенала” в четырех матчах чемпионата с “Брайтоном” (два гола, два ассиста). Норвежец также забил пять голов в последних пяти матчах “Арсенала”.

“Арсенал” выиграл 13 из 17 домашних матчей в нынешнем сезоне (три ничьи, одно поражение).

“Арсенал” сделал только один клиншит в последних домашних матчах всех турниров.

Команда Микеля Артеты забивала в 15 последних матчах АПЛ (самая длинная серия в лиге), у “Брайтона” серия из 11 поединков с голами (третья в лиге).

“Брайтон” сделал только один клиншит в 14 последних гостевых матчах (25 пропущенных голов).

Последние пять матчей Арсенала и Брайтона

Арсенал

07.05 “Ньюкасл” 2:0 (АПЛ)

02.05 “Челси” 3:1 (АПЛ)

26.04 “Манчестер Сити” 1:4 (АПЛ)

21.04 “Саутгемптон” 3:3 (АПЛ)

16.04 “Вест Хэм” 2:2 (АПЛ)

Брайтон

08.05 “Эвертон” 1:5 (АПЛ)

04.05 “Манчестер Юнайтед” 1:0 (АПЛ)

29.04 “Вулверхэмптон” 6:0 (АПЛ)

26.04 “Ноттингем Форест” 1:3 (АПЛ)

23.04 “Манчестер Юнайтед” 0:0 (Кубок Англии)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 34 26 4 4 89-31 +58 82 2 "Арсенал" 35 25 6 4 83-39 +44 81 3 "Ньюкасл" 35 18 12 5 63-31 +32 66 4 "Манчестер Юнайтед" 35 20 6 9 51-41 +10 66 5 "Ливерпуль" 35 18 8 9 67-42 +25 62 6 "Тоттенхэм" 36 17 6 13 65-59 +6 57 7 "Астон Вилла" 36 17 6 13 48-44 +4 57 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 33 16 7 10 63-45 +18 55 9 "Фулхэм" 36 15 6 15 52-49 +3 51 10 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 +7 50 11 "Челси" 35 11 10 14 36-41 -5 43 12 "Кристал Пэлас" 36 11 10 15 37-46 -9 43 13 "Вулверхэмптон" 36 11 7 18 30-52 -22 40 14 "Борнмут" 36 11 6 19 37-69 -32 39 15 "Вест Хэм Юнайтед" 35 10 7 18 38-50 -12 37 16 Ноттингем Форест 36 8 10 18 36-67 -31 34 17 Эвертон 35 7 11 17 32-53 -21 32 18 "Лидс Юнайтед" 36 7 10 19 46-71 -25 31 19 "Лестер Сити" 35 8 6 21 49-64 -15 30 20 "Саутгемптон" 36 6 6 24 31-66 -35 24

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Личные встречи

Это будет третий матч между “Арсеналом” и “Брайтоном” в нынешнем сезоне. “Чайки” выиграл на “Эмирейтс” в третьем раунде Кубка лиги (3:1), но “Арсенал” выиграл на “Амекс Стэдиум” со счетом 4:2 в последнем матче 2022 года. Общая история АПЛ: по четыре победы “Арсенала” и “Брайтона” и три ничьи.

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Кивьор, Габриэл, Тирни – Эдегор, Жоржиньо, Джака – Сака, Жезус, Мартинелли

“Брайтон”: Стил – Эступиньян, Колуилл, Данк, Гросс – Гилмор, Кайседо – Митома, Мак Аллистер, Энсисо – Фергюсон

Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Брайтон

Прогноз на матч Арсенал – Брайтон от UA-Football

Де Дзерби ожидает увидеть другого футбола от своей команды в игре с “Арсеналом” и очевидно, что команда Артеты не будет играть против “Брайтона” так, как это делал “Эвертон”. Но “Арсенал” силен в своем собственном стиле, и “канониры” много забивают в своих домашних матчах. Голы должны быть у двух команд, но у хозяев больше шансов на три очка. Прогноз – победа “Арсенала” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.