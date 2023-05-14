Эвертон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.05.23

Английская Премьер-лига, 36-й тур

14 мая, 16:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Важный матч для обеих команд. Им обязательно нужно набирать очки. У "Эвертона" тяжелая ситуация на дне турнирной таблицы, в “Сити” – наоборот – борьба за чемпионство. Цели одинаковые, а вот возможность их достижения совсем разные. Заранее понятно, что чаша весов сильно склонена в сторону гостей.

Стоит отметить, что эта встреча должна была состояться днем раньше – в субботу. Матч был перенесен из-за того, что 13 мая в Ливерпуле проходило Евровидение. Полиция заявила, что не сможет обеспечить надлежащую безопасность в городе во время сразу двух больших мероприятий.

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Новости Эвертона

В прошлом туре "ириски" прервали семиматчевую безвыигрышную серию. Сделали это совершенно неожиданно и беспрецедентно. Подопечные Дайча пожаловали в гости к "Брайтону". К команде Де Дзерби, которая только что победила МЮ и продолжает бороться за еврокубки. "Эвертон" забил всего пять голов, а пропустил лишь на 79-й минуте. Однозначно, самый лучший матч сезона.

После прихода Дайча "ириски" начали добывать очки. Кроме побед были важные ничьи против “Тоттенхэма”, Челси и одного из конкурентов – “Лестера”. Благодаря набранным зачетным баллам "Эвертон" пока не находится в зоне вылета – команда идет на 17-м месте. Однако до опасной позиции всего одно очко. Ситуация тяжелая и напряженная. Впереди, кроме "Сити", еще "Вулверхэмптон" и "Борнмут".

Кадры хозяев

Четыре потери перед этим матчем у "ирисок". Таунсенд и Винагре уже давно вне склада. А вот конкурент Миколенко Годфри пропустил последние два матча, не сыграет он и сегодня. Также не будет рассчитывать Дайч на Коулмена, который только залечил травму, но получил повторное повреждение.

Новости Манчестер Сити

Хосеп Гвардиола был очень недоволен тем, что матч против “Эвертона” перенесли с субботы на воскресенье. В первую очередь его волновал не результат в противостоянии с “ирискам”и, а Лига чемпионов. Уже в среду "Манчестер Сити" будет противостоять "Реалу". "Реалу", у которого на день отдыха будет больше, ведь "сливочные" сыграли свой матч в субботу. Вот на чем делает основной упор испанский наставник.

А что там с АПЛ? "Сити" идет на первом месте с одним очком отрыва от "Арсенала" и матчем в запасе. Впереди, кроме "Эвертона", в чемпионате ожидают еще поединки против "Челси", "Брайтона" и "Брентфорда". Нельзя сказать, что это будут легкие прогулки, но потенциально тяжелым противостоянием можно назвать разве что выездную встречу с “чайками” (хотя “Эвертон” против такого утверждения со своими 5:1). Пока достаточно комфортно чувствуют себя "горожане" во внутреннем первенстве, что не скажешь о следующем невероятно напряженном матче "Манчестер Сити" с "Реалом".

Кадры гостей

Гвардиола располагает почти всеми игроками. Только Аке под вопросом сегодня из-за травмы. Он в последнее время то попадает в лазарет, то выходит из него. Пора залечить повреждения до конца, но самый разгар сезона на носу!

Последние пять матчей Эвертона и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

08.05. Брайтон – Эвертон 1:5 (АПЛ)

01.05. Лестер – Эвертон 2:2 (АПЛ)

27.04. Эвертон – Ньюкасл 1:4 (АПЛ)

22.04. Кристал Пэлас – Эвертон 0:0 (АПЛ)

15.04. Эвертон – Фулхэм 1:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

09.05. Реал – Манчестер Сити 1:1 (ЛЧ)

06.05. Манчестер Сити – Лидс 2:1 (АПЛ)

03.05. Манчестер Сити – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)

30.04. Фулхэм – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

26.04. Манчестер Сити – Арсенал 4:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между соперниками

31.12.22. Манчестер Сити – Эвертон 1:1 (АПЛ)

26.02.22. Эвертон – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

21.11.21. Манчестер Сити – Эвертон 3:0 (АПЛ)

23.05.21. Манчестер Сити – Эвертон 5:0 (АПЛ)

20.03.21. Эвертон – Манчестер Сити 0:2 (Кубок Англии)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 34 26 4 4 89 - 31 82 2 Арсенал 35 25 6 4 83 - 39 81 3 Ньюкасл 35 18 12 5 63 - 31 66 4 Манчестер Юнайтед 35 20 6 9 51 - 41 66 5 Ливерпуль 35 18 8 9 67 - 42 62 6 Тоттенхэм 36 17 6 13 65 - 59 57 7 Астон Вилла 36 17 6 13 48 - 44 57 8 Брайтон энд Хоув Альбион 33 16 7 10 63 - 45 55 9 Фулхэм 36 15 6 15 52 - 49 51 10 Брентфорд 35 12 14 9 52 - 45 50 11 Челси 35 11 10 14 36 - 41 43 12 Кристал Пэлас 36 11 10 15 37 - 46 43 13 Вулверхэмптон 36 11 7 18 30 - 52 40 14 Борнмут 36 11 6 19 37 - 69 39 15 Вест Хэм Юнайтед 35 10 7 18 38 - 50 37 16 Ноттингем Форест 36 8 10 18 36 - 67 34 17 Эвертон 35 7 11 17 32 - 53 32 18 Лидс Юнайтед 36 7 10 19 46 - 71 31 19 Лестер Сити 35 8 6 21 49 - 64 30 20 Саутгемптон 36 6 6 24 31 - 66 24

Цифры и факты

В девяти последних домашних матчах из 10 "Эвертон" забил ровно один гол. Лишь "Астон Вилла" уехала из "Гудисона" без пропущенных.

"Горожане" победили в АПЛ в десяти последних встречах подряд.

"Сити" в последних четырех гостевых поединках пропустил по одному мячу.

Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Манчестер Сити

Прогноз матча Эвертон – Манчестер Сити от UA-Football

Весьма тяжелым будет поединок для обеих команд, но для "Эвертона", конечно же, больше. “Сити” должен сегодня побеждать и сможет это сделать. Однако только с мощным сопротивлением "ирисок". Прогноз: Обе забьют (Кф 1,92).