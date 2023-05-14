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Эвертон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.05.23
Миколенко и компания постараются сдержать Холанда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 36-й тур
14 мая, 16:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Важный матч для обеих команд. Им обязательно нужно набирать очки. У "Эвертона" тяжелая ситуация на дне турнирной таблицы, в “Сити” – наоборот – борьба за чемпионство. Цели одинаковые, а вот возможность их достижения совсем разные. Заранее понятно, что чаша весов сильно склонена в сторону гостей.
Стоит отметить, что эта встреча должна была состояться днем раньше – в субботу. Матч был перенесен из-за того, что 13 мая в Ливерпуле проходило Евровидение. Полиция заявила, что не сможет обеспечить надлежащую безопасность в городе во время сразу двух больших мероприятий.
Новости Эвертона
В прошлом туре "ириски" прервали семиматчевую безвыигрышную серию. Сделали это совершенно неожиданно и беспрецедентно. Подопечные Дайча пожаловали в гости к "Брайтону". К команде Де Дзерби, которая только что победила МЮ и продолжает бороться за еврокубки. "Эвертон" забил всего пять голов, а пропустил лишь на 79-й минуте. Однозначно, самый лучший матч сезона.
После прихода Дайча "ириски" начали добывать очки. Кроме побед были важные ничьи против “Тоттенхэма”, Челси и одного из конкурентов – “Лестера”. Благодаря набранным зачетным баллам "Эвертон" пока не находится в зоне вылета – команда идет на 17-м месте. Однако до опасной позиции всего одно очко. Ситуация тяжелая и напряженная. Впереди, кроме "Сити", еще "Вулверхэмптон" и "Борнмут".
Кадры хозяев
Четыре потери перед этим матчем у "ирисок". Таунсенд и Винагре уже давно вне склада. А вот конкурент Миколенко Годфри пропустил последние два матча, не сыграет он и сегодня. Также не будет рассчитывать Дайч на Коулмена, который только залечил травму, но получил повторное повреждение.
Новости Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола был очень недоволен тем, что матч против “Эвертона” перенесли с субботы на воскресенье. В первую очередь его волновал не результат в противостоянии с “ирискам”и, а Лига чемпионов. Уже в среду "Манчестер Сити" будет противостоять "Реалу". "Реалу", у которого на день отдыха будет больше, ведь "сливочные" сыграли свой матч в субботу. Вот на чем делает основной упор испанский наставник.
А что там с АПЛ? "Сити" идет на первом месте с одним очком отрыва от "Арсенала" и матчем в запасе. Впереди, кроме "Эвертона", в чемпионате ожидают еще поединки против "Челси", "Брайтона" и "Брентфорда". Нельзя сказать, что это будут легкие прогулки, но потенциально тяжелым противостоянием можно назвать разве что выездную встречу с “чайками” (хотя “Эвертон” против такого утверждения со своими 5:1). Пока достаточно комфортно чувствуют себя "горожане" во внутреннем первенстве, что не скажешь о следующем невероятно напряженном матче "Манчестер Сити" с "Реалом".
Кадры гостей
Гвардиола располагает почти всеми игроками. Только Аке под вопросом сегодня из-за травмы. Он в последнее время то попадает в лазарет, то выходит из него. Пора залечить повреждения до конца, но самый разгар сезона на носу!
Последние пять матчей Эвертона и Манчестер Сити
Последние пять встреч хозяев
- 08.05. Брайтон – Эвертон 1:5 (АПЛ)
- 01.05. Лестер – Эвертон 2:2 (АПЛ)
- 27.04. Эвертон – Ньюкасл 1:4 (АПЛ)
- 22.04. Кристал Пэлас – Эвертон 0:0 (АПЛ)
- 15.04. Эвертон – Фулхэм 1:3 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 09.05. Реал – Манчестер Сити 1:1 (ЛЧ)
- 06.05. Манчестер Сити – Лидс 2:1 (АПЛ)
- 03.05. Манчестер Сити – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)
- 30.04. Фулхэм – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)
- 26.04. Манчестер Сити – Арсенал 4:1 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между соперниками
31.12.22. Манчестер Сити – Эвертон 1:1 (АПЛ)
26.02.22. Эвертон – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)
21.11.21. Манчестер Сити – Эвертон 3:0 (АПЛ)
23.05.21. Манчестер Сити – Эвертон 5:0 (АПЛ)
20.03.21. Эвертон – Манчестер Сити 0:2 (Кубок Англии)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|34
|26
|4
|4
|89 - 31
|82
|2
|Арсенал
|35
|25
|6
|4
|83 - 39
|81
|3
|Ньюкасл
|35
|18
|12
|5
|63 - 31
|66
|4
|Манчестер Юнайтед
|35
|20
|6
|9
|51 - 41
|66
|5
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67 - 42
|62
|6
|Тоттенхэм
|36
|17
|6
|13
|65 - 59
|57
|7
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48 - 44
|57
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|16
|7
|10
|63 - 45
|55
|9
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52 - 49
|51
|10
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52 - 45
|50
|11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36 - 41
|43
|12
|Кристал Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37 - 46
|43
|13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30 - 52
|40
|14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37 - 69
|39
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|10
|7
|18
|38 - 50
|37
|16
|Ноттингем Форест
|36
|8
|10
|18
|36 - 67
|34
|17
|Эвертон
|35
|7
|11
|17
|32 - 53
|32
|18
|Лидс Юнайтед
|36
|7
|10
|19
|46 - 71
|31
|19
|Лестер Сити
|35
|8
|6
|21
|49 - 64
|30
|20
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31 - 66
|24
Цифры и факты
- В девяти последних домашних матчах из 10 "Эвертон" забил ровно один гол. Лишь "Астон Вилла" уехала из "Гудисона" без пропущенных.
- "Горожане" победили в АПЛ в десяти последних встречах подряд.
- "Сити" в последних четырех гостевых поединках пропустил по одному мячу.
Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Манчестер Сити
Прогноз матча Эвертон – Манчестер Сити от UA-Football
Весьма тяжелым будет поединок для обеих команд, но для "Эвертона", конечно же, больше. “Сити” должен сегодня побеждать и сможет это сделать. Однако только с мощным сопротивлением "ирисок". Прогноз: Обе забьют (Кф 1,92).
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