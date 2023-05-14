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Лестер - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.05.2023
Красные продолжают оказывать давление на Манчестер Юнайтед и Ньюкасл
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 36-й тур
15 мая 2023. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” 22:00 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Ливерпуль” выиграл шесть последних матчей Премьер-лиги, у “Лестера” всего одна победа в 13 матчах. Очевидно, что гости считаются явными фаворитами в последней игре 36-го тура АПЛ.
- Новости Лестера
- Новости Ливерпуля
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Лестера и Ливерпуля
- Турнирная таблица
- Где смотреть матч Лестер – Ливерпуль
- Личные встречи
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Лестер – Ливерпуль
- Прогноз на матч Лестер – Ливерпуль от UA-Football
Новости Лестера
Удастся ли спастись “Лестеру”? “Лисам” желательно выиграть дважды или хотя бы набрать четыре очка в последних трех матчах. И если в домашней игре с “Вест Хэмом” можно будет на что-то надеяться, то какие шансы у команды Дина Смита в поединках с “Ливерпулем” и “Ньюкаслом”?
Поражение “Фулхэму” (3:5) по ощущениям было гораздо хуже, чем это может показаться по итоговому счету. “Лестер” пропустил три гола в первом тайме, и это был настоящий коллапс, ужасные ошибки в обороне, напомнившие о последних матчах с Роджерсом. Два последние гола “Лестер” забил когда “Фулхэм” уже провел ряд замен и перестал играть.
Во втором матче с Дином Смитом “Лестер” смог обыграть “Вулверхэмптон”, но в последующих трех поединках с “Лидсом” (1:1), “Эвертоном” (2:2) и “Фулхэмом” “лисы” взяли всего два очка, хотя где нужно было побеждать, как не в матчах с прямыми конкурентами и командой, которая не имеет турнирных задач.
Да, “Лестер” много забивает, 49 мячей – это всего лишь на два меньше, чем у четвертого “Манчестер Юнайтед”. Но проблемы с обороной остаются нерешенными. Уже в двадцати поединках подряд “Лестеру” не удается сделать клиншит в АПЛ.
Команда Дина Смита по-прежнему остается без Ихеаначо, Джастина и Вестергора, Рикардо Перейра вернулся к тренировкам, но против “Ливерпуля” вероятнее всего не сыграет.
Новости Ливерпуля
Только у лидера чемпионата “Манчестер Сити” длиннее серия побед (11), чем у “Ливерпуля” (шесть). При этом нельзя сказать, что команда Юргена Клоппа в конце сезона стала играть намного лучше. Пять из этих побед были добыты с минимальным перевесом в счете и “красным” откровенно везло.
Драматичная победа над “Тоттенхэмом” (4:3), когда Диогу Жота забил победный гол на 90+4 минуте стала своеобразным символом сезона “Ливерпуля” 2022/23, команды, которая отрезками способна показывать прекрасную игру в атаке, но при этом совершенно не умеет работать над контролем матчей. В этой игре было столько эмоций и драм, что их могло хватить на несколько матчей. И есть логика в том, что последующие две победы над “Фулхэмом” (1:0) и “Брентфордом” (1:0) получились менее зрелищными и увлекательными. Мо Салах дважды забил по голу, а бразильский кипер Алиссон потрудился, чтобы дважды сделать клиншиты. Трент Александер-Арнольд продолжает смещаться во владении в центр поля, где демонстрирует свои креативные мастер-классы.
Матчи с “Брентфордом” и “Лестером” разделяют аж девять дней, и порадовало Юргена Клоппа. Наконец-то команда получила время для работы на тренировочном поле. Но хороших кадровых новостей нет. Фирмино, Кейта, Тьяго и Байчетич остаются травмированными.
Статистика команд, цифры и факты
- “Лестер” пропустил в чемпионате 64 гола (пятый с конца показатель). “Лисы” не могут сделать клиншит уже в двадцати матчах подряд.
- Форвард “Ливерпуля” Мохамед Салах забил 11 голов в 13 последних матчах.
- “Лестер” выиграл два последних домашних матча АПЛ против “Ливерпуля”, но в дистанции 11 поединков у “красных” восемь побед, еще одна игра закончилась ничьей. В этих 11 матчах “Лестер” пропустил 27 голов.
- Джейми Варди забил “Ливерпулю” восемь голов, шесть из них – на “Кинг Пауэр Стэдиум”.
- “Ливерпуль” забил 17 голов в шести последних победных матчах.
- “Лестер” и “Ливерпуль” всего три раза в 105 матчах чемпионата сыграли между собой безголевую ничью.
- “Лестер” проиграл восемь из восьми матчей командам нынешней первой пятерки АПЛ.
Последние пять матчей Лестера и Ливерпуля
Лестер
- 08.05 “Фулхэм” 3:5 (АПЛ)
- 01.05 “Эвертон” 2:2 (АПЛ)
- 25.04 “Лидс” 1:1 (АПЛ)
- 22.04 “Вулверхэмптон” 2:1 (АПЛ)
- 15.04 “Манчестер Сити” 1:3 (АПЛ)
Ливерпуль
- 06.05 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)
- 03.05 “Фулхэм” 1:0 (АПЛ)
- 30.04 “Тоттенхэм” 4:3 (АПЛ)
- 26.04 “Вест Хэм” 2:1 (АПЛ)
- 22.04 “Ноттингем Форест” 3:2 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|35
|27
|4
|4
|92-31
|+61
|85
|2
|"Арсенал"
|36
|25
|6
|5
|83-42
|+41
|81
|3
|"Ньюкасл"
|35
|18
|12
|5
|63-31
|+32
|66
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|35
|20
|6
|9
|51-41
|+10
|66
|5
|"Ливерпуль"
|35
|18
|8
|9
|67-42
|+25
|62
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|34
|17
|7
|10
|66-45
|+21
|58
|7
|"Тоттенхэм"
|36
|17
|6
|13
|65-59
|+6
|57
|8
|"Астон Вилла"
|36
|17
|6
|13
|48-44
|+4
|57
|9
|"Брентфорд"
|36
|13
|14
|9
|54-45
|+9
|53
|10
|"Фулхэм"
|36
|15
|6
|15
|52-49
|+3
|51
|11
|"Челси"
|35
|11
|10
|14
|36-41
|-5
|43
|12
|"Кристал Пэлас"
|36
|11
|10
|15
|37-46
|-9
|43
|13
|"Вулверхэмптон"
|36
|11
|7
|18
|30-52
|-22
|40
|14
|"Борнмут"
|36
|11
|6
|19
|37-69
|-32
|39
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|10
|7
|19
|38-52
|-14
|37
|16
|"Ноттингем Форест"
|36
|8
|10
|18
|36-67
|-31
|34
|17
|"Эвертон"
|36
|7
|11
|18
|32-56
|-24
|32
|18
|"Лидс Юнайтед"
|36
|7
|10
|19
|46-71
|-25
|31
|19
|"Лестер Сити"
|35
|8
|6
|21
|49-64
|-15
|30
|20
|"Саутгемптон"
|36
|6
|6
|24
|31-66
|-35
|24
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Где смотреть матч Лестер – Ливерпуль
Личные встречи
Игра первого круга надолго запомнится центрбеку “Лестеру” Вауту Фасу. “Лисы” забили первыми на “Энфилде” благодаря голу Дьюсбери-Холла, но затем бельгиец дважды отправил мяч в свои ворота. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами (“Ливерпуль” 2:0, “Лестер” 1:0). Общая статистика АПЛ: 18 побед “Ливерпуля”, девять “Лестера”, шесть ничьих.
Ориентировочные составы
“Лестер”: Иверсен – Кастань, Фас, Сеюнджю, Кристиансен – Ндиди, Тилеманс – Тете, Маддисон, Барнс – Варди
“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Джонс, Фабиньо, Хендерсон – Жота, Гакпо, Салах
Ставки и Коэффициенты на матч Лестер – Ливерпуль
Прогноз на матч Лестер – Ливерпуль от UA-Football
Что можно ожидать от матча “Лестера” с “Ливерпулем”? Наверное, голов. В девяти из десяти последних поединков “лис” забивали обе команды. Парадоксальным образом только “Саутгемптон” и “Борнмут” не пропустили от “Лестера” в последних 11 матчах. Вероятно, серия из клиншитов “красных” оборвется, но можно ожидать, что команда Юргена Клоппа возьмет три очка. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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