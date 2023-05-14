Лестер - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.05.2023

Чемпионат Англии, 36-й тур

15 мая 2023. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” 22:00 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” выиграл шесть последних матчей Премьер-лиги, у “Лестера” всего одна победа в 13 матчах. Очевидно, что гости считаются явными фаворитами в последней игре 36-го тура АПЛ.

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Новости Лестера

Удастся ли спастись “Лестеру”? “Лисам” желательно выиграть дважды или хотя бы набрать четыре очка в последних трех матчах. И если в домашней игре с “Вест Хэмом” можно будет на что-то надеяться, то какие шансы у команды Дина Смита в поединках с “Ливерпулем” и “Ньюкаслом”?

Поражение “Фулхэму” (3:5) по ощущениям было гораздо хуже, чем это может показаться по итоговому счету. “Лестер” пропустил три гола в первом тайме, и это был настоящий коллапс, ужасные ошибки в обороне, напомнившие о последних матчах с Роджерсом. Два последние гола “Лестер” забил когда “Фулхэм” уже провел ряд замен и перестал играть.

Во втором матче с Дином Смитом “Лестер” смог обыграть “Вулверхэмптон”, но в последующих трех поединках с “Лидсом” (1:1), “Эвертоном” (2:2) и “Фулхэмом” “лисы” взяли всего два очка, хотя где нужно было побеждать, как не в матчах с прямыми конкурентами и командой, которая не имеет турнирных задач.

Да, “Лестер” много забивает, 49 мячей – это всего лишь на два меньше, чем у четвертого “Манчестер Юнайтед”. Но проблемы с обороной остаются нерешенными. Уже в двадцати поединках подряд “Лестеру” не удается сделать клиншит в АПЛ.

Команда Дина Смита по-прежнему остается без Ихеаначо, Джастина и Вестергора, Рикардо Перейра вернулся к тренировкам, но против “Ливерпуля” вероятнее всего не сыграет.

Новости Ливерпуля

Только у лидера чемпионата “Манчестер Сити” длиннее серия побед (11), чем у “Ливерпуля” (шесть). При этом нельзя сказать, что команда Юргена Клоппа в конце сезона стала играть намного лучше. Пять из этих побед были добыты с минимальным перевесом в счете и “красным” откровенно везло.

Драматичная победа над “Тоттенхэмом” (4:3), когда Диогу Жота забил победный гол на 90+4 минуте стала своеобразным символом сезона “Ливерпуля” 2022/23, команды, которая отрезками способна показывать прекрасную игру в атаке, но при этом совершенно не умеет работать над контролем матчей. В этой игре было столько эмоций и драм, что их могло хватить на несколько матчей. И есть логика в том, что последующие две победы над “Фулхэмом” (1:0) и “Брентфордом” (1:0) получились менее зрелищными и увлекательными. Мо Салах дважды забил по голу, а бразильский кипер Алиссон потрудился, чтобы дважды сделать клиншиты. Трент Александер-Арнольд продолжает смещаться во владении в центр поля, где демонстрирует свои креативные мастер-классы.

Матчи с “Брентфордом” и “Лестером” разделяют аж девять дней, и порадовало Юргена Клоппа. Наконец-то команда получила время для работы на тренировочном поле. Но хороших кадровых новостей нет. Фирмино, Кейта, Тьяго и Байчетич остаются травмированными.

Статистика команд, цифры и факты

“Лестер” пропустил в чемпионате 64 гола (пятый с конца показатель). “Лисы” не могут сделать клиншит уже в двадцати матчах подряд.

Форвард “Ливерпуля” Мохамед Салах забил 11 голов в 13 последних матчах.

“Лестер” выиграл два последних домашних матча АПЛ против “Ливерпуля”, но в дистанции 11 поединков у “красных” восемь побед, еще одна игра закончилась ничьей. В этих 11 матчах “Лестер” пропустил 27 голов.

Джейми Варди забил “Ливерпулю” восемь голов, шесть из них – на “Кинг Пауэр Стэдиум”.

“Ливерпуль” забил 17 голов в шести последних победных матчах.

“Лестер” и “Ливерпуль” всего три раза в 105 матчах чемпионата сыграли между собой безголевую ничью.

“Лестер” проиграл восемь из восьми матчей командам нынешней первой пятерки АПЛ.

Последние пять матчей Лестера и Ливерпуля

Лестер

08.05 “Фулхэм” 3:5 (АПЛ)

01.05 “Эвертон” 2:2 (АПЛ)

25.04 “Лидс” 1:1 (АПЛ)

22.04 “Вулверхэмптон” 2:1 (АПЛ)

15.04 “Манчестер Сити” 1:3 (АПЛ)

Ливерпуль

06.05 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)

03.05 “Фулхэм” 1:0 (АПЛ)

30.04 “Тоттенхэм” 4:3 (АПЛ)

26.04 “Вест Хэм” 2:1 (АПЛ)

22.04 “Ноттингем Форест” 3:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 35 27 4 4 92-31 +61 85 2 "Арсенал" 36 25 6 5 83-42 +41 81 3 "Ньюкасл" 35 18 12 5 63-31 +32 66 4 "Манчестер Юнайтед" 35 20 6 9 51-41 +10 66 5 "Ливерпуль" 35 18 8 9 67-42 +25 62 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 34 17 7 10 66-45 +21 58 7 "Тоттенхэм" 36 17 6 13 65-59 +6 57 8 "Астон Вилла" 36 17 6 13 48-44 +4 57 9 "Брентфорд" 36 13 14 9 54-45 +9 53 10 "Фулхэм" 36 15 6 15 52-49 +3 51 11 "Челси" 35 11 10 14 36-41 -5 43 12 "Кристал Пэлас" 36 11 10 15 37-46 -9 43 13 "Вулверхэмптон" 36 11 7 18 30-52 -22 40 14 "Борнмут" 36 11 6 19 37-69 -32 39 15 "Вест Хэм Юнайтед" 36 10 7 19 38-52 -14 37 16 "Ноттингем Форест" 36 8 10 18 36-67 -31 34 17 "Эвертон" 36 7 11 18 32-56 -24 32 18 "Лидс Юнайтед" 36 7 10 19 46-71 -25 31 19 "Лестер Сити" 35 8 6 21 49-64 -15 30 20 "Саутгемптон" 36 6 6 24 31-66 -35 24

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Личные встречи

Игра первого круга надолго запомнится центрбеку “Лестеру” Вауту Фасу. “Лисы” забили первыми на “Энфилде” благодаря голу Дьюсбери-Холла, но затем бельгиец дважды отправил мяч в свои ворота. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами (“Ливерпуль” 2:0, “Лестер” 1:0). Общая статистика АПЛ: 18 побед “Ливерпуля”, девять “Лестера”, шесть ничьих.

Ориентировочные составы

“Лестер”: Иверсен – Кастань, Фас, Сеюнджю, Кристиансен – Ндиди, Тилеманс – Тете, Маддисон, Барнс – Варди

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Джонс, Фабиньо, Хендерсон – Жота, Гакпо, Салах

Ставки и Коэффициенты на матч Лестер – Ливерпуль

Прогноз на матч Лестер – Ливерпуль от UA-Football

Что можно ожидать от матча “Лестера” с “Ливерпулем”? Наверное, голов. В девяти из десяти последних поединков “лис” забивали обе команды. Парадоксальным образом только “Саутгемптон” и “Борнмут” не пропустили от “Лестера” в последних 11 матчах. Вероятно, серия из клиншитов “красных” оборвется, но можно ожидать, что команда Юргена Клоппа возьмет три очка. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.