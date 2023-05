Чемпионский поединок? Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 21.05.2023

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

21 мая. 18:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: app.setantasports.com, Setanta Sports

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая "Арсенал" на 4 зачетных пункта и при этом имея 1 матч в запасе. Судьба чемпионства в Англии полностью находится в руках "горожан". Даже если "канониры" обыграют "Ноттингем Форест" на выезде в субботу, то в воскресенье, в случае победы над "Челси", подопечные Гвардиолы станут недосягаемыми для своего единственного преследователя. Триумф перед родными болельщиками на "Этихаде" будет смотреться солидно.

"Манчестер Сити" Гвардиолы вызубрил абсолютно всю методичку об успешном прохождении дистанции в лиге. Еще бы, Пеп же сам ее написал: с. 237, глава 24 – "Иногда вовсе не важно начинать лидировать с самого 1-го тура". Например, текущий сезон четко показал, что можно делать ставку на выведение пика физической формы поближе к весне. "Сити" сделал рывок во второй части кампании, вырулил из-за спины "Арсенала" на резком повороте, последним перед финишем, и почти без пит-стопов обошел потасканный лондонский болид. Аналогии с миром Формулы-1 не случайны: чемпионат длинный, а Пеп в подобном формате – лучший гонщик.

Естественно, когда все стало плюс-минус ясно в Премьер-лиге, вновь назрел актуальный вопрос о Лиге чемпионов. Именно по итогам главного клубного европейского турнира в последние сезоны принято оценивать сезон в исполнении "Сити". Да и сам Гвардиола, как известно, после ухода из "Барселоны" все никак не возьмет ЛЧ. Если Манчестер таки выбьет себе "ушастого", то Пеп избавится от комплекса, а шейхи наконец-то доукомплектуют трофейный шкаф.

"Небесно-голубые" сыграют в финале соревнования с "Интером", на неделе они уверенно прошли в ½ ЛЧ "Реал". В первом поединке на "Бернабеу" Мадрид бился на равных (1:1), но в Англии гостей втоптали в газон "Этихада", их попросту деклассировали (4:0). Запредельный уровень игрового контроля Пеп обильно приперчил сверху ледяным хладнокровием. Идеальному позиционному футболу и переключению между режимами раньше не хватало именно черт киллера. К тому же, "Сити" начал чертовски быстро и пугающе легко проводить работу над ошибками.

В общем, до решающей битвы с "нерадзурри" в Лиге чемпионов еще три недели, до дерби в финале Кубка страны – меньше двух, а статусный и важный матч с "Челси" в чемпионате – уже в это воскресенье. Наступает кульминация похода за треблом.

Securing our place in the #UCL final! ????



Highlights from our 4-0 win over Real Madrid at the Etihad! ???? pic.twitter.com/n2ut8ZD4x2