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Ливерпуль - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 20.05.2023
Энфилд устроит овацию Фирмино и Милнеру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 37-й тур
20 мая 2023. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 17:00 “Астон Вилла”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Ливерпуль” намерен продолжить свою серию из семи побед подряд в домашнем поединке с “Астон Виллой”. Про топ-4, наверное, уже можно забыть, но можно красиво попрощаться с Бобби Фирмино, Джеймсом Милнером и другими.
Новости Ливерпуля
Юрген Клопп наконец-то узнал наказание за свои высказывание в адрес рефери Пола Тирни после матча с “Тоттенхэмом”. Тренер “Ливерпуля” всего лишь получил штраф и отстранение на две игры (одна из них – условно). По словам самого Клоппа он ожидал более строгого наказания.
Клопп не сможет присутствовать на скамейке запасных “Ливерпуля” во время матча с “Астон Виллой”, но он точно присоединится к чествованию Роберто Фирмино после финального свистка. Один из любимчиков болельщиков “Ливерпуля” проведет в субботу свой последний матч на “Энфилде” в качестве игрока “красных”. Также “Ливерпуль” объявил о своем расставании с Джеймсом Милнером, Наби Кейта и Алексом Окслейд-Чемберленом. Будь это четвертое или пятое место, “красные” готовится к кадровой перестройке летом.
На предматчевой пресс-конференции Клопп вновь заметил, что главный приз в футболе – это три очка. Он не может повлиять на результаты “Ньюкасла” и “Манчестер Юнайтед”. “Ливерпулю” ничего не остается, как выигрывать свои матчи.
Начиная с 17 апреля у “Ливерпуля” это получается хорошо. Семь подряд побед в АПЛ, три последних – с клиншитами. В игре с “Лестером” в понедельник дубль оформил Кертис Джонс, Трент Александер-Арнольд отметился голом после штрафного, а Мо Салах – хет-триком ассистов.
Матч с “Астон Виллой” пропустят Дарвин Нуньес, Тьяго Алькантара и Стефан Байчетич.
Новости Астон Виллы
“Астон Вилла” заканчивает сезон в первой десятке, и это хороший результат, учитывая на каком месте и в каком состоянии Унаи Эмери принимал команду. В какой-то момент казалось, что бирмингемцы смогут зацепиться за Лигу Европы или даже Лигу чемпионов, но поражения “Манчестер Юнайтед” и “Вулверхэмптону” немного откинули “Виллу” назад. Шансы на седьмое и Лигу конференций остаются неплохими.
В прошлом туре “Вилла” уверенно справилась с “Тоттенхэмом” и практически во всем сравнялась со “шпорами”: у команд одинаковое количество побед (17), ничьих (шесть) и поражений (13). Правда у “Тоттенхэма” лучше разница и количество забитых (65:59 против 48:44).
Эмери говорит, что его команда прекрасно справляется индивидуально и коллективно, поэтому он верит, что “Вилла” сможет остановить “большую силу” в виде “Ливерпуля”.
Все игроки “Астон Виллы” готовы к матчу с “Ливерпулем” за исключением Филиппе Коутиньо.
Статистика команд, цифры и факты
- Форвард “Ливерпуля” Мохамед Салах забивал голы в последних девяти домашних матчах во всех турнирах.
- Нападающий “Астон Виллы” Олли Уоткинс забил “Ливерпулю” в АПЛ пять голов, это больше чем любой другой команде.
- “Ливерпуль” не пропускает в чемпионате уже более 270 минут.
- “Астон Вилла” не пропускала больше одного гола в последних 13 матчах.
- “Астон Вилла” забила 12 голов в 15 матчей АПЛ, правда 11 из них – на своем стадионе “Вилла Парк”.
- “Ливерпуль” выигрывал последний домашний матч в шести сезонах подряд.
- Унаи Эмери проиграл свои шесть последних матчей Юргену Клоппу.
Последние пять матчей Ливерпуля и Астон Виллы
Ливерпуль
- 15.05 “Лестер” 3:0 (АПЛ)
- 06.05 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)
- 03.05 “Фулхэм” 1:0 (АПЛ)
- 30.04 “Тоттенхэм” 4:3 (АПЛ)
- 26.04 “Вест Хэм” 2:1 (АПЛ)
Астон Вилла
- 13.05 “Тоттенхэм” 2:1 (АПЛ)
- 06.05 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)
- 30.04 “Манчестер Юнайтед” 0:1 (АПЛ)
- 25.04 “Фулхэм” 1:0 (АПЛ)
- 22.04 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|35
|27
|4
|4
|92-31
|+61
|85
|2
|"Арсенал"
|36
|25
|6
|5
|83-42
|+41
|81
|3
|"Ньюкасл"
|36
|19
|12
|5
|67-32
|+35
|69
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|35
|20
|6
|9
|51-41
|+10
|66
|5
|"Ливерпуль"
|36
|19
|8
|9
|70-42
|+28
|65
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|35
|17
|7
|11
|67-49
|+18
|58
|7
|"Тоттенхэм"
|36
|17
|6
|13
|65-59
|+6
|57
|8
|"Астон Вилла"
|36
|17
|6
|13
|48-44
|+4
|57
|9
|"Брентфорд"
|36
|13
|14
|9
|54-45
|+9
|53
|10
|"Фулхэм"
|36
|15
|6
|15
|52-49
|+3
|51
|11
|"Челси"
|35
|11
|10
|14
|36-41
|-5
|43
|12
|"Кристал Пэлас"
|36
|11
|10
|15
|37-46
|-9
|43
|13
|"Вулверхэмптон"
|36
|11
|7
|18
|30-52
|-22
|40
|14
|"Борнмут"
|36
|11
|6
|19
|37-69
|-32
|39
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|10
|7
|19
|38-52
|-14
|37
|16
|"Ноттингем Форест"
|36
|8
|10
|18
|36-67
|-31
|34
|17
|"Эвертон"
|36
|7
|11
|18
|32-56
|-24
|32
|18
|"Лидс Юнайтед"
|36
|7
|10
|19
|46-71
|-25
|31
|19
|"Лестер Сити"
|36
|8
|6
|22
|49-67
|-18
|30
|20
|"Саутгемптон"
|36
|6
|6
|24
|31-66
|-35
|24
Где смотреть матч Ливерпуль – Астон Вилла
Личные встречи
После знаменитого поражения 2:7 в октября 2020 года “Ливерпуль” выиграл пять последующих матчей у “Астон Виллы”, в том числе и поединок первого круга на “Вилла Парк” (3:1). Общая статистика АПЛ: 32 победы “Ливерпуля”, 13 “Астон Виллы”, десять ничьих.
Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Джонс – Салах, Гакпо, Диас
“Астон Вилла”: Мартинес – Морено, Мингз, Конса, Янг – Рэмзи, Дуглас Луис, Камара, Макгинн – Буэндиа, Уоткинс
Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Астон Вилла
Прогноз на матч Ливерпуль – Астон Вилла от UA-Football
В последний раз больше трех голов в матче с участием “Астон Виллы” было забито еще в феврале, а “Ливерпуль” не пропускает три поединка подряд. Голов много быть не должно. Нельзя не заметить, что “Вилла” не выиграла в трех последних выездных поединках АПЛ, как играют “красные” на “Энфилде” известно всем. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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