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Ливерпуль - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 20.05.2023

Англия
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Энфилд устроит овацию Фирмино и Милнеру

Ливерпуль - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 20.05.2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 37-й тур

20 мая 2023. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 17:00 “Астон Вилла”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” намерен продолжить свою серию из семи побед подряд в домашнем поединке с “Астон Виллой”. Про топ-4, наверное, уже можно забыть, но можно красиво попрощаться с Бобби Фирмино, Джеймсом Милнером и другими.

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Новости Ливерпуля

Юрген Клопп наконец-то узнал наказание за свои высказывание в адрес рефери Пола Тирни после матча с “Тоттенхэмом”. Тренер “Ливерпуля” всего лишь получил штраф и отстранение на две игры (одна из них – условно). По словам самого Клоппа он ожидал более строгого наказания.

Клопп не сможет присутствовать на скамейке запасных “Ливерпуля” во время матча с “Астон Виллой”, но он точно присоединится к чествованию Роберто Фирмино после финального свистка. Один из любимчиков болельщиков “Ливерпуля” проведет в субботу свой последний матч на “Энфилде” в качестве игрока “красных”. Также “Ливерпуль” объявил о своем расставании с Джеймсом Милнером, Наби Кейта и Алексом Окслейд-Чемберленом. Будь это четвертое или пятое место, “красные” готовится к кадровой перестройке летом.

На предматчевой пресс-конференции Клопп вновь заметил, что главный приз в футболе – это три очка. Он не может повлиять на результаты “Ньюкасла” и “Манчестер Юнайтед”. “Ливерпулю” ничего не остается, как выигрывать свои матчи.

Начиная с 17 апреля у “Ливерпуля” это получается хорошо. Семь подряд побед в АПЛ, три последних – с клиншитами. В игре с “Лестером” в понедельник дубль оформил Кертис Джонс, Трент Александер-Арнольд отметился голом после штрафного, а Мо Салах – хет-триком ассистов.

Матч с “Астон Виллой” пропустят Дарвин Нуньес, Тьяго Алькантара и Стефан Байчетич.

Новости Астон Виллы

“Астон Вилла” заканчивает сезон в первой десятке, и это хороший результат, учитывая на каком месте и в каком состоянии Унаи Эмери принимал команду. В какой-то момент казалось, что бирмингемцы смогут зацепиться за Лигу Европы или даже Лигу чемпионов, но поражения “Манчестер Юнайтед” и “Вулверхэмптону” немного откинули “Виллу” назад. Шансы на седьмое и Лигу конференций остаются неплохими.

В прошлом туре “Вилла” уверенно справилась с “Тоттенхэмом” и практически во всем сравнялась со “шпорами”: у команд одинаковое количество побед (17), ничьих (шесть) и поражений (13). Правда у “Тоттенхэма” лучше разница и количество забитых (65:59 против 48:44).

Эмери говорит, что его команда прекрасно справляется индивидуально и коллективно, поэтому он верит, что “Вилла” сможет остановить “большую силу” в виде “Ливерпуля”.

Все игроки “Астон Виллы” готовы к матчу с “Ливерпулем” за исключением Филиппе Коутиньо.

Статистика команд, цифры и факты

  • Форвард “Ливерпуля” Мохамед Салах забивал голы в последних девяти домашних матчах во всех турнирах.
  • Нападающий “Астон Виллы” Олли Уоткинс забил “Ливерпулю” в АПЛ пять голов, это больше чем любой другой команде.
  • “Ливерпуль” не пропускает в чемпионате уже более 270 минут.
  • “Астон Вилла” не пропускала больше одного гола в последних 13 матчах.
  • “Астон Вилла” забила 12 голов в 15 матчей АПЛ, правда 11 из них – на своем стадионе “Вилла Парк”.
  • “Ливерпуль” выигрывал последний домашний матч в шести сезонах подряд.
  • Унаи Эмери проиграл свои шесть последних матчей Юргену Клоппу.

Последние пять матчей Ливерпуля и Астон Виллы

Ливерпуль

  • 15.05 “Лестер” 3:0 (АПЛ)
  • 06.05 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)
  • 03.05 “Фулхэм” 1:0 (АПЛ)
  • 30.04 “Тоттенхэм” 4:3 (АПЛ)
  • 26.04 “Вест Хэм” 2:1 (АПЛ)

Астон Вилла

  • 13.05 “Тоттенхэм” 2:1 (АПЛ)
  • 06.05 “Вулверхэмптон” 0:1 (АПЛ)
  • 30.04 “Манчестер Юнайтед” 0:1 (АПЛ)
  • 25.04 “Фулхэм” 1:0 (АПЛ)
  • 22.04 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 35 27 4 4 92-31 +61 85
2 "Арсенал" 36 25 6 5 83-42 +41 81
3 "Ньюкасл" 36 19 12 5 67-32 +35 69
4 "Манчестер Юнайтед" 35 20 6 9 51-41 +10 66
5 "Ливерпуль" 36 19 8 9 70-42 +28 65
6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 35 17 7 11 67-49 +18 58
7 "Тоттенхэм" 36 17 6 13 65-59 +6 57
8 "Астон Вилла" 36 17 6 13 48-44 +4 57
9 "Брентфорд" 36 13 14 9 54-45 +9 53
10 "Фулхэм" 36 15 6 15 52-49 +3 51
11 "Челси" 35 11 10 14 36-41 -5 43
12 "Кристал Пэлас" 36 11 10 15 37-46 -9 43
13 "Вулверхэмптон" 36 11 7 18 30-52 -22 40
14 "Борнмут" 36 11 6 19 37-69 -32 39
15 "Вест Хэм Юнайтед" 36 10 7 19 38-52 -14 37
16 "Ноттингем Форест" 36 8 10 18 36-67 -31 34
17 "Эвертон" 36 7 11 18 32-56 -24 32
18 "Лидс Юнайтед" 36 7 10 19 46-71 -25 31
19 "Лестер Сити" 36 8 6 22 49-67 -18 30
20 "Саутгемптон" 36 6 6 24 31-66 -35 24

Где смотреть матч Ливерпуль – Астон Вилла

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Личные встречи

После знаменитого поражения 2:7 в октября 2020 года “Ливерпуль” выиграл пять последующих матчей у “Астон Виллы”, в том числе и поединок первого круга на “Вилла Парк” (3:1). Общая статистика АПЛ: 32 победы “Ливерпуля”, 13 “Астон Виллы”, десять ничьих.

Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Джонс – Салах, Гакпо, Диас

“Астон Вилла”: Мартинес – Морено, Мингз, Конса, Янг – Рэмзи, Дуглас Луис, Камара, Макгинн – Буэндиа, Уоткинс

Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Астон Вилла

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1.51
4.80
6.40
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Прогноз на матч Ливерпуль – Астон Вилла от UA-Football

В последний раз больше трех голов в матче с участием “Астон Виллы” было забито еще в феврале, а “Ливерпуль” не пропускает три поединка подряд. Голов много быть не должно. Нельзя не заметить, что “Вилла” не выиграла в трех последних выездных поединках АПЛ, как играют “красные” на “Энфилде” известно всем. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Юрген Клопп Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль ставки Прогнозы
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