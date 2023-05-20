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Борнмут – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.05.23

Англия
(1 голосов)

“Манкунианцы” еще в борьбе за зону Лиги чемпионов

Борнмут – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.05.23

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 37-й тур

20 мая, 17:00. "Виталити Стедиум" (Борнмут)

Главный арбитр: Крис Кавана

Прямая трансляция: Setanta Sports+

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Содержание

"Вишенки" последние два тура проведут в расслабленном режиме: задача выполнена и теперь можно играть в свое удовольствие. "Манчестер Юнайтед" все еще борется за зону Лиги чемпионов. Однако есть большое "но", с которым "манкунианцам" будет тяжело.

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Новости Борнмута

Вырванные на морально-волевые победы много стоят. Однако только в настоящий момент. У "вишенок" была задача остаться в АПЛ – они ее выполнили, несмотря на все проблемы по ходу сезона. Однако с более глобальными проблемами придется сражаться потом. В том числе и с тем, что очень тяжело играть против откровенных лидеров.

В последних двух матчах "Борнмут" проиграл – в том числе и "Челси", для которого эта победа является единственной за 11 поединков. Очень нестабильные "вишенки". Однако О'Нил умеет в нужный момент собирать команду. Ему нужно больше времени поработать со своими подопечными, притереться к новичкам. К примеру, в прошлом матче Забарный провел дебютную игру со старта и наставник его похвалил. Для прогресса часто нужно время – О'Нил его заслужил своими результатами.

Кадры хозяев

Пять потерь в "Борнмута". В настоящее время в лазарете находятся Семенио, Фредерикс, Тавернье, Траоре и Станислас.

Новости Манчестер Юнайтед

В прошлом туре "манкунианцы" имели похожую ситуацию, как сегодня. Им нужна была победа, а в соперниках была немотивированная команда – "Вулверхэмптон". Тогда МЮ вообще без проблем разобрался с "волками" – они даже завыть не успели. В этот раз другая ситуация. "Но" команды тен Хага состоит в том, что в гостях – даже при замечательных обстоятельствах – "манкунианцы" выглядят очень "не очень". За последние шесть матчей в АПЛ на выезде "красные дьяволы" выиграли только один, проиграв четыре.

Сейчас "Ман Юнайтед" продолжает занимать четвертое место. "Ливерпуль" подстерегает за спиной – у него на одно очко меньше. Однако, в то время как у “мерсисайдцев” еще две игры, МЮ проведет еще три. Сейчас преимущество однозначно на стороне тен Хага, но неожиданности могут случиться в любое время. Кстати, если посмотреть вверх таблицы, то и на бронзу можно замахнуться. При трех победах подряд и хотя бы одной осечке "Ньюкасла" именно МЮ займет третье место.

Кадры гостей

Хоть и Варан уже полноценно восстановился, но Мартинес продолжает находиться в лазарете. Компанию ему составляют Ван де Бек и Забитцер. Кроме них еще Хитон и Джонс вне игры (однако это не потери, давайте откровенно). А вот Рашфод вроде и восстановился от повреждения, но накануне заявил, что плохо себя чувствует. Не факт, что он сможет сыграть сегодня.

Последние пять матчей Борнмута и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

  • 13.05. Кристал Пэлас – Борнмут 2:0 (АПЛ)
  • 06.05. Борнмут – Челси 1:3 (АПЛ)
  • 30.04. Борнмут – Лидс 4:1 (АПЛ)
  • 27.04. Саутгемптон – Борнмут 0:1 (АПЛ)
  • 23.04. Борнмут – Вест Хэм 0:4 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 13.05. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)
  • 07.05. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
  • 04.05. Брайтон – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
  • 30.04. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)
  • 27.04. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

03.01.23. Манчестер Юнайтед – Борнмут 3:0 (АПЛ)

04.07.20. Манчестер Юнайтед – Борнмут 5:2 (АПЛ)

02.11.19. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

30.12.18. Манчестер Юнайтед – Борнмут 4:1 (АПЛ)

03.11.18. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 35 27 4 4 92 - 31 85
2 Арсенал Арсенал 36 25 6 5 83 - 42 81
3 Ньюкасл Ньюкасл 36 19 12 5 67 - 32 69
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 35 20 6 9 51 - 41 66
5 Ливерпуль Ливерпуль 36 19 8 9 70 - 42 65
6 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 35 17 7 11 67 - 49 58
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 17 6 13 65 - 59 57
8 Астон Вилла Астон Вилла 36 17 6 13 48 - 44 57
9 Брентфорд Брентфорд 36 13 14 9 54 - 45 53
10 Фулхэм Фулхэм 36 15 6 15 52 - 49 51
11 Челси Челси 35 11 10 14 36 - 41 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 11 10 15 37 - 46 43
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 11 7 18 30 - 52 40
14 Борнмут Борнмут 36 11 6 19 37 - 69 39
15 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 10 7 19 38 - 52 37
16 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 36 8 10 18 36 - 67 34
17 Эвертон Эвертон 36 7 11 18 32 - 56 32
18 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 36 7 10 19 46 - 71 31
19 Лестер Сити Лестер Сити 36 8 6 22 49 - 67 30
20 Саутгемптон Саутгемптон 36 6 6 24 31 - 66 24

Ставки и коэффициенты на матч Борнмут – Манчестер Юнайтед

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4.70
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Прогноз матча Борнмут – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Проблема "манкунианцев" в выездных поединках – это второй тайм. До перерыва они могут играть на высоком уровне, но дальше выносливости не хватает. Сегодня однозначно нужна победа, поэтому “красные дьяволы” попытаются сразу захватить инициативу и перевести ее в голы. Прогноз: Победа Манчестер Юнайтед в первом тайме (Кф 2).

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В статье: Манчестер Юнайтед Борнмут
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