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Борнмут – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.05.23
“Манкунианцы” еще в борьбе за зону Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 37-й тур
20 мая, 17:00. "Виталити Стедиум" (Борнмут)
Главный арбитр: Крис Кавана
Прямая трансляция: Setanta Sports+
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"Вишенки" последние два тура проведут в расслабленном режиме: задача выполнена и теперь можно играть в свое удовольствие. "Манчестер Юнайтед" все еще борется за зону Лиги чемпионов. Однако есть большое "но", с которым "манкунианцам" будет тяжело.
Новости Борнмута
Вырванные на морально-волевые победы много стоят. Однако только в настоящий момент. У "вишенок" была задача остаться в АПЛ – они ее выполнили, несмотря на все проблемы по ходу сезона. Однако с более глобальными проблемами придется сражаться потом. В том числе и с тем, что очень тяжело играть против откровенных лидеров.
В последних двух матчах "Борнмут" проиграл – в том числе и "Челси", для которого эта победа является единственной за 11 поединков. Очень нестабильные "вишенки". Однако О'Нил умеет в нужный момент собирать команду. Ему нужно больше времени поработать со своими подопечными, притереться к новичкам. К примеру, в прошлом матче Забарный провел дебютную игру со старта и наставник его похвалил. Для прогресса часто нужно время – О'Нил его заслужил своими результатами.
Кадры хозяев
Пять потерь в "Борнмута". В настоящее время в лазарете находятся Семенио, Фредерикс, Тавернье, Траоре и Станислас.
Новости Манчестер Юнайтед
В прошлом туре "манкунианцы" имели похожую ситуацию, как сегодня. Им нужна была победа, а в соперниках была немотивированная команда – "Вулверхэмптон". Тогда МЮ вообще без проблем разобрался с "волками" – они даже завыть не успели. В этот раз другая ситуация. "Но" команды тен Хага состоит в том, что в гостях – даже при замечательных обстоятельствах – "манкунианцы" выглядят очень "не очень". За последние шесть матчей в АПЛ на выезде "красные дьяволы" выиграли только один, проиграв четыре.
Сейчас "Ман Юнайтед" продолжает занимать четвертое место. "Ливерпуль" подстерегает за спиной – у него на одно очко меньше. Однако, в то время как у “мерсисайдцев” еще две игры, МЮ проведет еще три. Сейчас преимущество однозначно на стороне тен Хага, но неожиданности могут случиться в любое время. Кстати, если посмотреть вверх таблицы, то и на бронзу можно замахнуться. При трех победах подряд и хотя бы одной осечке "Ньюкасла" именно МЮ займет третье место.
Кадры гостей
Хоть и Варан уже полноценно восстановился, но Мартинес продолжает находиться в лазарете. Компанию ему составляют Ван де Бек и Забитцер. Кроме них еще Хитон и Джонс вне игры (однако это не потери, давайте откровенно). А вот Рашфод вроде и восстановился от повреждения, но накануне заявил, что плохо себя чувствует. Не факт, что он сможет сыграть сегодня.
Последние пять матчей Борнмута и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 13.05. Кристал Пэлас – Борнмут 2:0 (АПЛ)
- 06.05. Борнмут – Челси 1:3 (АПЛ)
- 30.04. Борнмут – Лидс 4:1 (АПЛ)
- 27.04. Саутгемптон – Борнмут 0:1 (АПЛ)
- 23.04. Борнмут – Вест Хэм 0:4 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 13.05. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)
- 07.05. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
- 04.05. Брайтон – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
- 30.04. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)
- 27.04. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
03.01.23. Манчестер Юнайтед – Борнмут 3:0 (АПЛ)
04.07.20. Манчестер Юнайтед – Борнмут 5:2 (АПЛ)
02.11.19. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
30.12.18. Манчестер Юнайтед – Борнмут 4:1 (АПЛ)
03.11.18. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|35
|27
|4
|4
|92 - 31
|85
|2
|Арсенал
|36
|25
|6
|5
|83 - 42
|81
|3
|Ньюкасл
|36
|19
|12
|5
|67 - 32
|69
|4
|Манчестер Юнайтед
|35
|20
|6
|9
|51 - 41
|66
|5
|Ливерпуль
|36
|19
|8
|9
|70 - 42
|65
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|17
|7
|11
|67 - 49
|58
|7
|Тоттенхэм
|36
|17
|6
|13
|65 - 59
|57
|8
|Астон Вилла
|36
|17
|6
|13
|48 - 44
|57
|9
|Брентфорд
|36
|13
|14
|9
|54 - 45
|53
|10
|Фулхэм
|36
|15
|6
|15
|52 - 49
|51
|11
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36 - 41
|43
|12
|Кристал Пэлас
|36
|11
|10
|15
|37 - 46
|43
|13
|Вулверхэмптон
|36
|11
|7
|18
|30 - 52
|40
|14
|Борнмут
|36
|11
|6
|19
|37 - 69
|39
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|10
|7
|19
|38 - 52
|37
|16
|Ноттингем Форест
|36
|8
|10
|18
|36 - 67
|34
|17
|Эвертон
|36
|7
|11
|18
|32 - 56
|32
|18
|Лидс Юнайтед
|36
|7
|10
|19
|46 - 71
|31
|19
|Лестер Сити
|36
|8
|6
|22
|49 - 67
|30
|20
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31 - 66
|24
Ставки и коэффициенты на матч Борнмут – Манчестер Юнайтед
Прогноз матча Борнмут – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Проблема "манкунианцев" в выездных поединках – это второй тайм. До перерыва они могут играть на высоком уровне, но дальше выносливости не хватает. Сегодня однозначно нужна победа, поэтому “красные дьяволы” попытаются сразу захватить инициативу и перевести ее в голы. Прогноз: Победа Манчестер Юнайтед в первом тайме (Кф 2).
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