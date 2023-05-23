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Брайтон - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 24.05.2023

Англия
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Горожане проведут второй матч в качестве чемпионов Англии

Брайтон - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 24.05.2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 32-й тур

24 мая 2023. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” 22:00 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Брайтон” проведет свой последний пересеченный матч АПЛ. Команда Роберто Де Дзерби встретится с новым-старым чемпионом Англии “Манчестер Сити”.

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Содержание

Новости Брайтона

Формально “Брайтон” еще не гарантировал себе шестое место. “Чайки” могут проиграть два свои матча, в том числе и “Астон Вилле” в последнем туре, своему единственному конкуренту за шестую позицию. Но бирмингемцам нужно не только победить “Брайтон”, но и сделать это с огромным счетом. Ныне у “Брайтона” разница мячей +20, у “Виллы” +4. Поэтому вопрос с шестым местом все же можно называть решенным.

“Брайтон” впервые своей истории вышел в еврокубки после победы над “Саутгемптоном” в воскресенье (3:1). После дубля Эвана Фергюсона в первом тайме казалось, что вопрос с победителем матча будет решенным, но во втором тайме у “чаек” было несколько нервных моментов. Сначала “Саутгемптон” после углового отыграл первый матч, а затем гости забили второй гол (Уолкотт). К счастью для “Брайтона”, во втором мяче был офсайд. “Чайки” решили не испытывать судьбу, и вскоре забили свой третий и последний гол в матче (Гросс).

Забив “Саутгемптону” три гола, “Брайтон” вошел в клуб 70+. Только три команды в Премьер-лиге забили больше голов, чем “Брайтон” (“Ливерпуль” 71, “Арсенал” 83 и “Манчестер Сити” 93).

Роберто Де Дзерби сообщил только две кадровые новости перед игрой с “Манчестер Сити”. Центрбек Адам Уэбстер сможет вернуться в заявку (но вероятно начнет игру в запасе), Роберта Санчеса в команде не будет по нефутбольным причинам.

Новости Манчестер Сити

“Арсенал”, проиграв “Ноттингем Форест”, досрочно сделал “Манчестер Сити” чемпионов, поэтому игра с “Челси” превратилась для “горожан” в формальность. У “Сити”, вероятно, была самая сильная скамейка запасных в истории АПЛ – Эдерсон, Стоунз, Диаш, Родри, Де Брюйне, Силва, Гюндоган, Грилиш и Холанд не попали в стартовый состав. Но “Сити” все равно легко обыграл “Челси” благодаря единственному голу Альвареса. Затем были награждения и вечеринка.

“Манчестер Сити” может стать только вторым английским клубом в истории, который сделает требл. Однако финалы против “Манчестер Юнайтед” в Кубке Англии и “Интера” в Лиге чемпионов состояться в июне, а до этого “горожане” еще должны провести матчи чемпионата с “Брайтоном” и “Брентфордом”.

“Две команды, против которых мы будет играть заслуживают нашего внимания. У нас есть некоторые футболисты с небольшими повреждениями. Главная цель – это два финала. Но чтобы сыграть в них как можно лучше, мы должны быть сосредоточенными в двух матчах чемпионата”, – сказал Гвардиола.

Центрбек Натан Аке, скорее всего с “Брайтоном” еще не сыграет.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Брайтон” проиграл “Манчестер Сити” десять из 11 матчей в чемпионате, за исключением домашней победы 3:2 в мае 2021 года.
  • “Манчестер Сити” всегда забивал “Брайтону” в матчах АПЛ (33 гола в 11 встречах).
  • “Брайтон” выигрывал последний домашний матч в двух последних сезонах.
  • “Манчестер Сити” выиграл 25 своих последних матчей в среду с общим счетом 68:11.
  • Победа над “Челси” стала для “Манчестер Сити” двенадцатой подряд в АПЛ.
  • После назначения Роберто Де Дзерби “Брайтон” стал самой зрелищной командой в АПЛ ( всего забитых 104 гола, разница 59:45).
  • Атакующий хавбек “Манчестер Сити” Фил Фоден забил во всех своих четырех матчах АПЛ против “Брайтона”, которые он начинал в старте.
  • “Брайтон” забил 36 голов в 18 домашних поединках АПЛ.

Последние пять матчей Брайтона и Манчестер Сити

Брайтон

  • 21.05 “Саутгемптон” 3:1 (АПЛ)
  • 18.05 “Ньюкасл” 1:4 (АПЛ)
  • 14.05 “Арсенал” 3:0 (АПЛ)
  • 08.05 “Эвертон” 1:5 (АПЛ)
  • 04.05 “Манчестер Юнайтед” 1:0 (АПЛ)

Манчестер Сити

  • 21.05 “Челси” 1:0 (АПЛ)
  • 17.05 “Реал” Мадрид 4:0 (Лига чемпионов)
  • 14.05 “Эвертон” 3:0 (АПЛ)
  • 09.05 “Реал” Мадрид 1:1 (Лига чемпионов)
  • 06.05 “Лидс” 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 36 28 4 4 93-31 +62 88
2 "Арсенал" 37 25 6 6 83-43 +40 81
3 "Ньюкасл" 37 19 13 5 67-32 +35 70
4 "Манчестер Юнайтед" 36 21 6 9 52-41 +11 69
5 "Ливерпуль" 37 19 9 9 71-43 +28 66
6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 36 18 7 11 70-50 +20 61
7 "Астон Вилла" 37 17 7 13 49-45 +4 58
8 "Тоттенхэм" 37 17 6 14 66-62 +4 57
9 "Брентфорд" 37 14 14 9 57-46 +11 56
10 "Фулхэм" 37 15 7 15 54-51 +3 52
11 "Кристал Пэлас" 37 11 11 15 39-48 -9 44
12 "Челси" 36 11 10 15 36-42 -6 43
13 "Вулверхэмптон" 37 11 8 18 31-53 -22 41
14 "Вест Хэм Юнайтед" 37 11 7 19 41-53 -12 40
15 "Борнмут" 37 11 6 20 37-70 -33 39
16 "Ноттингем Форест" 37 9 10 18 37-67 -30 37
17 "Эвертон" 37 7 12 18 33-57 -24 33
18 "Лестер Сити" 37 8 7 22 49-67 -18 31
19 "Лидс Юнайтед" 37 7 10 20 47-74 -27 31
20 "Саутгемптон" 37 6 6 25 32-69 -37 24

Где смотреть матч Брайтон – Манчестер Сити

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Личные встречи

Матч против “Манчестер Сити” в первом круге был для Роберто Де Дзерби пятым во главе “чаек”. Команда еще была в процессе привыкания к его требованием и стилю, и “горожане” предсказуемо выиграли 3:1. Общая история АПЛ – десять побед “Манчестер Сити”, одна “Брайтона”.

Ориентировочные составы

“Брайтон”: Стил – Велтман, Данк, Колуилл, Эступиньян – Гросс, Кайседо – Энсисо, Мак Аллистер, Митома – Фергюсон

“Манчестер Сити”: Ортега – Аканджи, Диаш, Лапорт – Льюис, Филлипс, Гомес – Фоден – Марез, Альварес, Палмер

Ставки и Коэффициенты на матч Брайтон – Манчестер Сити

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3.95
4.15
1.87
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Прогноз на матч Брайтон – Манчестер Сити от UA-Football

Для “Манчестер Сити” матч с “Брайтоном” не имеет турнирного значения, для “чаек”, по сути, тоже. Игра рискует превратиться в представление. “Сити” нужно одновременно и сохранять тонус футболистов, и оберегать их от травм, “Брайтон” заканчивает сезон с большим количеством травмированных игроков и на фоне усталости. Игра будет интересной, но не более того. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Пеп Гвардиола Роберто Де Дзерби
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