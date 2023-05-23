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Брайтон - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 24.05.2023
Горожане проведут второй матч в качестве чемпионов Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 32-й тур
24 мая 2023. Фалмер, “Амекс Стэдиум”
“Брайтон” 22:00 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Брайтон” проведет свой последний пересеченный матч АПЛ. Команда Роберто Де Дзерби встретится с новым-старым чемпионом Англии “Манчестер Сити”.
- Новости Брайтона
- Новости Манчестер Сити
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Брайтона и Манчестер Сити
- Турнирная таблица
- Где смотреть матч Брайтон – Манчестер Сити
- Личные встречи
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Брайтон – Манчестер Сити
- Прогноз на матч Брайтон – Манчестер Сити от UA-Football
Новости Брайтона
Формально “Брайтон” еще не гарантировал себе шестое место. “Чайки” могут проиграть два свои матча, в том числе и “Астон Вилле” в последнем туре, своему единственному конкуренту за шестую позицию. Но бирмингемцам нужно не только победить “Брайтон”, но и сделать это с огромным счетом. Ныне у “Брайтона” разница мячей +20, у “Виллы” +4. Поэтому вопрос с шестым местом все же можно называть решенным.
“Брайтон” впервые своей истории вышел в еврокубки после победы над “Саутгемптоном” в воскресенье (3:1). После дубля Эвана Фергюсона в первом тайме казалось, что вопрос с победителем матча будет решенным, но во втором тайме у “чаек” было несколько нервных моментов. Сначала “Саутгемптон” после углового отыграл первый матч, а затем гости забили второй гол (Уолкотт). К счастью для “Брайтона”, во втором мяче был офсайд. “Чайки” решили не испытывать судьбу, и вскоре забили свой третий и последний гол в матче (Гросс).
Забив “Саутгемптону” три гола, “Брайтон” вошел в клуб 70+. Только три команды в Премьер-лиге забили больше голов, чем “Брайтон” (“Ливерпуль” 71, “Арсенал” 83 и “Манчестер Сити” 93).
Роберто Де Дзерби сообщил только две кадровые новости перед игрой с “Манчестер Сити”. Центрбек Адам Уэбстер сможет вернуться в заявку (но вероятно начнет игру в запасе), Роберта Санчеса в команде не будет по нефутбольным причинам.
Новости Манчестер Сити
“Арсенал”, проиграв “Ноттингем Форест”, досрочно сделал “Манчестер Сити” чемпионов, поэтому игра с “Челси” превратилась для “горожан” в формальность. У “Сити”, вероятно, была самая сильная скамейка запасных в истории АПЛ – Эдерсон, Стоунз, Диаш, Родри, Де Брюйне, Силва, Гюндоган, Грилиш и Холанд не попали в стартовый состав. Но “Сити” все равно легко обыграл “Челси” благодаря единственному голу Альвареса. Затем были награждения и вечеринка.
“Манчестер Сити” может стать только вторым английским клубом в истории, который сделает требл. Однако финалы против “Манчестер Юнайтед” в Кубке Англии и “Интера” в Лиге чемпионов состояться в июне, а до этого “горожане” еще должны провести матчи чемпионата с “Брайтоном” и “Брентфордом”.
“Две команды, против которых мы будет играть заслуживают нашего внимания. У нас есть некоторые футболисты с небольшими повреждениями. Главная цель – это два финала. Но чтобы сыграть в них как можно лучше, мы должны быть сосредоточенными в двух матчах чемпионата”, – сказал Гвардиола.
Центрбек Натан Аке, скорее всего с “Брайтоном” еще не сыграет.
Статистика команд, цифры и факты
- “Брайтон” проиграл “Манчестер Сити” десять из 11 матчей в чемпионате, за исключением домашней победы 3:2 в мае 2021 года.
- “Манчестер Сити” всегда забивал “Брайтону” в матчах АПЛ (33 гола в 11 встречах).
- “Брайтон” выигрывал последний домашний матч в двух последних сезонах.
- “Манчестер Сити” выиграл 25 своих последних матчей в среду с общим счетом 68:11.
- Победа над “Челси” стала для “Манчестер Сити” двенадцатой подряд в АПЛ.
- После назначения Роберто Де Дзерби “Брайтон” стал самой зрелищной командой в АПЛ ( всего забитых 104 гола, разница 59:45).
- Атакующий хавбек “Манчестер Сити” Фил Фоден забил во всех своих четырех матчах АПЛ против “Брайтона”, которые он начинал в старте.
- “Брайтон” забил 36 голов в 18 домашних поединках АПЛ.
Последние пять матчей Брайтона и Манчестер Сити
Брайтон
- 21.05 “Саутгемптон” 3:1 (АПЛ)
- 18.05 “Ньюкасл” 1:4 (АПЛ)
- 14.05 “Арсенал” 3:0 (АПЛ)
- 08.05 “Эвертон” 1:5 (АПЛ)
- 04.05 “Манчестер Юнайтед” 1:0 (АПЛ)
Манчестер Сити
- 21.05 “Челси” 1:0 (АПЛ)
- 17.05 “Реал” Мадрид 4:0 (Лига чемпионов)
- 14.05 “Эвертон” 3:0 (АПЛ)
- 09.05 “Реал” Мадрид 1:1 (Лига чемпионов)
- 06.05 “Лидс” 2:1 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|36
|28
|4
|4
|93-31
|+62
|88
|2
|"Арсенал"
|37
|25
|6
|6
|83-43
|+40
|81
|3
|"Ньюкасл"
|37
|19
|13
|5
|67-32
|+35
|70
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|36
|21
|6
|9
|52-41
|+11
|69
|5
|"Ливерпуль"
|37
|19
|9
|9
|71-43
|+28
|66
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|36
|18
|7
|11
|70-50
|+20
|61
|7
|"Астон Вилла"
|37
|17
|7
|13
|49-45
|+4
|58
|8
|"Тоттенхэм"
|37
|17
|6
|14
|66-62
|+4
|57
|9
|"Брентфорд"
|37
|14
|14
|9
|57-46
|+11
|56
|10
|"Фулхэм"
|37
|15
|7
|15
|54-51
|+3
|52
|11
|"Кристал Пэлас"
|37
|11
|11
|15
|39-48
|-9
|44
|12
|"Челси"
|36
|11
|10
|15
|36-42
|-6
|43
|13
|"Вулверхэмптон"
|37
|11
|8
|18
|31-53
|-22
|41
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|11
|7
|19
|41-53
|-12
|40
|15
|"Борнмут"
|37
|11
|6
|20
|37-70
|-33
|39
|16
|"Ноттингем Форест"
|37
|9
|10
|18
|37-67
|-30
|37
|17
|"Эвертон"
|37
|7
|12
|18
|33-57
|-24
|33
|18
|"Лестер Сити"
|37
|8
|7
|22
|49-67
|-18
|31
|19
|"Лидс Юнайтед"
|37
|7
|10
|20
|47-74
|-27
|31
|20
|"Саутгемптон"
|37
|6
|6
|25
|32-69
|-37
|24
Где смотреть матч Брайтон – Манчестер Сити
Личные встречи
Матч против “Манчестер Сити” в первом круге был для Роберто Де Дзерби пятым во главе “чаек”. Команда еще была в процессе привыкания к его требованием и стилю, и “горожане” предсказуемо выиграли 3:1. Общая история АПЛ – десять побед “Манчестер Сити”, одна “Брайтона”.
Ориентировочные составы
“Брайтон”: Стил – Велтман, Данк, Колуилл, Эступиньян – Гросс, Кайседо – Энсисо, Мак Аллистер, Митома – Фергюсон
“Манчестер Сити”: Ортега – Аканджи, Диаш, Лапорт – Льюис, Филлипс, Гомес – Фоден – Марез, Альварес, Палмер
Ставки и Коэффициенты на матч Брайтон – Манчестер Сити
Прогноз на матч Брайтон – Манчестер Сити от UA-Football
Для “Манчестер Сити” матч с “Брайтоном” не имеет турнирного значения, для “чаек”, по сути, тоже. Игра рискует превратиться в представление. “Сити” нужно одновременно и сохранять тонус футболистов, и оберегать их от травм, “Брайтон” заканчивает сезон с большим количеством травмированных игроков и на фоне усталости. Игра будет интересной, но не более того. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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