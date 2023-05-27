В поиске маленьких интриг. Челси – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 28.05.2023

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

28 мая. 18:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: app.setantasports.com

Ярких интриг в чемпионате Англии на последний тур почти не осталось. "Манчестер Сити" досрочно выиграл трофей, "Ливерпуль" потерял шансы на ТОП-4. "Тоттенхэм" и "Астон Вилла" еще сражаются за право сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне, также близки к завершению разборки между "Эвертоном", "Лидсом" и "Лестером" внизу таблицы.

На матч между "Челси" и "Ньюкаслом" можно разве что искусственно создать парочку сюжетов: сыграет ли Михаил Мудрик? Возьмут ли "сороки" очень условную как для АПЛ бронзу чемпионата? Узнаем совсем скоро.

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Новости "Челси"

На прошлых выходных "синие" совершили унылый выезд в Манчестер на "Этихад" (1:0). Организовали для "Сити" чемпионский коридор, затем за 90+ минут ни разу по-настоящему не огорчили резервный состав "горожан". Удивительно, но по xG "Челси" даже наиграл на паритет, моменты у ворот Ортеги действительно возникали. Правда, команда Гвардиолы успешно наказала "Челси" за ошибку еще в начале поединка, а дальше хозяева тоже не один раз могли отличиться. В общем, может математически гости и заслужили ничью, но точно не концептуально.

Резервисты Пепа порой просто издевались над соперником, ни на одном из отрезков матча "Сити" не выглядел хуже "Челси". Либо был лучше, либо сразу же отвечал лондонцам на их агрессию. Команда Лэмпарда не удивила: все те же идеи (точнее, их отсутствие), обреченность, усталость от ситуации, а в глазах – ожидание отпуска, нового тренера и надежда на перемены. Руководство лондонцев отменило традиционный вечер награждения лучших игроков по окончании сезона из-за плохих выступлений "синих" в кампании-2022/23. Действительно, подобная церемония выглядела бы неуместной – зачем искать лучших среди худших?

В четверг "Челси" вновь побывал в Манчестере, теперь на "Олд Траффорд". Подопечным Тен Хага хватило бы и ничьи для брони места в зоне ЛЧ, но Фофана, видимо, поставил себе цель обеспечить "Юнайтед" победу и Уэсли эту задачу решил (4:1). Защитник "синих" сделал три результативные ошибки и оказался в эпицентре избиения. Лэмпард после матча не стеснялся называть вещи своими именами – у "Челси" существует проблема в уровне взаимодействия между игроками в коллективе. С июня ее уже будет решать Почеттино, а не Фрэнк.

В матче с "Манчестер Сити" Мудрик вышел на замену во втором тайме и запомнился парочкой ударов и прострелов. В поединке с "Юнайтед" Михаил имел появился с первых минут и запорол первый и, наверное, самый классный момент "Челси" за весь матч – не замкнул идеальный прострел Холла с фланга. Несколько раз он проявил свои лучшие качества, включал скоростной дриблинг, а во втором тайме перед заменой заставил Де Хеа тянуться стрункой к штанге. Реализация при такой-то психологии хромает у всей команды, это не новость.

Как ни странно, Мудрик – один из лучей света для "Челси" во второй части сезона. Казалось бы, лондонская трясина безнадежно затягивала украинца, порой он немного плыл, но в целом входил в маленькую когорту тех, кто хотя бы пытался не просто стоять, а что-то делать: обострять, быть импульсом и магнитом. Есть определенная вера в то, что Почеттино не только уговорит Маунта остаться в клубе, но и попытается слепить из Мудрика нового Сон Хин Мина. О какой-либо аренде Михаилу думать раньше зимы не стоит.

Новости "Ньюкасл Юнайтед"

Двадцать лет назад, когда "Ньюкасл", собственно, в последний раз слышал гимн Лиги чемпионов, в его составе еще зажигал легендарный Алан Ширер. Под руководством Эдди Хау "сороки" провели впечатляющий сезон и за тур до завершения чемпионата гарантировали себе попадание в ТОП-4. Подумать только, полтора года назад Хау возглавил команду и спасал ее от вылета в Чемпионшип. Сегодня же мы справедливо говорим об одном из лучших коллективов Англии, который способен сражаться на нескольких фронтах. Например, в Кубке лиги "Ньюкасл" дошел аж до финала, где уступил еще одной авторской команде, а именно "МЮ" (2:0).

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После приобретения клуба шейхами никто не взял в один присест 300-миллионным траншем Килиана Мбаппе, не выкрал из Манчестера за бешеные отступные Пепа Гвардиолу. В "Ньюкасле" сделали ставку на грамотный менеджмент и постепенное развитие (правда, скачок реально получился быстрым и резким). Да, естественно, Хау получил в свое распоряжение и нескольких довольно качественных футболистов, не без этого: Триппьер, Исак и Поуп очень помогли. Однако рулит процессом именно Эдди. Британский трудоголик приезжает в "Дарсли Парк" в 6 часов утра и допиливает тактику. Тот же Гвардиола, как он сам признался, в это время еще видит сны. Надежная структура в обороне, оригинальный розыгрыш стандартов, идеальное управление интенсивностью – это заслуга Хау.

Вполне вероятно, летом у "Ньюкасла" состоится закономерная закупка под Лигу чемпионов, и кто-то с очень громким именем таки пополнит раздевалку на "Сент-Джеймс Парк". В любом случае – это довольно естественный следующий шаг, а не какой-то искусственный закос под топ-клуб.

Вообще, в игровом плане "Ньюкасл" ненадолго просел лишь в конце зимы. В феврале "сороки" не выиграли ни одного матча. Зато к середине марта они оклемались и спокойно забрались обратно на высокие позиции.

В мае подопечные Эдди Хау непостижимым образом проиграли лондонскому "Арсеналу" (0:2), не удержали победу над "Лидсом" (2:2), разбили "Брайтон" (4:1) и оформили еще одну ничью – с "Лестером" (0:0). Опять же, совершенно непонятно, как "джорди" умудрились не распечатать ворота "лисов" при полном игровом преимуществе. Значит, еще есть над чем работать.

Турнирная таблица

Личные встречи

12.11.22 АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" – "Челси" 1:0

13.03.22 АПЛ "Челси" – "Ньюкасл Юнайтед" 1:0

30.10.21 АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" – "Челси" 0:3

15.02.21 АПЛ "Челси" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:0

21.11.20 АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" – "Челси" 0:2

Цифры и факты

– "Челси" выиграл 10 последних домашних матчей против "Ньюкасла" во всех соревнованиях;

– Впрочем, вряд ли эта статистика сейчас релевантная. Держите более актуальную: в текущем сезоне "синие" не выиграли ни одного поединка против соперника, который был выше в таблице в день матча (11 поражений, 4 ничьи).

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Челси" внезапно вылетел из-за тяжелой травмы Бадьяшиль, защитник должен вернуться только к старту следующего сезона. Вновь поломался Джеймс, не готовы играть Маунт, Броя, Канте, Кукурелья, Чилвелл. Под вопросом Стерлинг и Ковачич.

Эдди Хау не рассчитывает на Поупа, Манкильо, Жоэлинтона, Уиллока, Крафта, Ласселлса, Ритчи и Фрейзера.

"Челси", 4-3-3: Аррисабалага – Аспиликуэта, Силва, Кулибали, Холл – Галлахер, Фернандес, Лофтус-Чик – Зиеш, Феликс, Мудрик

"Ньюкасл", 4-3-3: Дубравка – Триппьер, Шер, Ботман, Таргетт – Лонгстафф, Гимараэш, Андерсон – Альмирон, Уилсон, Исак

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Ньюкаслом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:2. Вряд ли футболисты обеих команд найдут большую мотивацию на этот поединок. Читается, что "Челси" постарается не ударить в грязь лицом перед родными болельщиками на "Стэмфорд Бридж", но и "Ньюкасл" однозначно не желает заканчивать отличную кампанию на блеклой ноте. Ждем голов от игроков и интересных кадровых решений от менеджеров.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.