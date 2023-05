В поиске маленьких интриг. Челси – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 28.05.2023

Английская Премьер-лига. 38-й тур.

28 мая. 18:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: app.setantasports.com

Ярких интриг в чемпионате Англии на последний тур почти не осталось. "Манчестер Сити" досрочно выиграл трофей, "Ливерпуль" потерял шансы на ТОП-4. "Тоттенхэм" и "Астон Вилла" еще сражаются за право сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне, также близки к завершению разборки между "Эвертоном", "Лидсом" и "Лестером" внизу таблицы.

На матч между "Челси" и "Ньюкаслом" можно разве что искусственно создать парочку сюжетов: сыграет ли Михаил Мудрик? Возьмут ли "сороки" очень условную как для АПЛ бронзу чемпионата? Узнаем совсем скоро.

На прошлых выходных "синие" совершили унылый выезд в Манчестер на "Этихад" (1:0). Организовали для "Сити" чемпионский коридор, затем за 90+ минут ни разу по-настоящему не огорчили резервный состав "горожан". Удивительно, но по xG "Челси" даже наиграл на паритет, моменты у ворот Ортеги действительно возникали. Правда, команда Гвардиолы успешно наказала "Челси" за ошибку еще в начале поединка, а дальше хозяева тоже не один раз могли отличиться. В общем, может математически гости и заслужили ничью, но точно не концептуально.

Резервисты Пепа порой просто издевались над соперником, ни на одном из отрезков матча "Сити" не выглядел хуже "Челси". Либо был лучше, либо сразу же отвечал лондонцам на их агрессию. Команда Лэмпарда не удивила: все те же идеи (точнее, их отсутствие), обреченность, усталость от ситуации, а в глазах – ожидание отпуска, нового тренера и надежда на перемены. Руководство лондонцев отменило традиционный вечер награждения лучших игроков по окончании сезона из-за плохих выступлений "синих" в кампании-2022/23. Действительно, подобная церемония выглядела бы неуместной – зачем искать лучших среди худших?

В четверг "Челси" вновь побывал в Манчестере, теперь на "Олд Траффорд". Подопечным Тен Хага хватило бы и ничьи для брони места в зоне ЛЧ, но Фофана, видимо, поставил себе цель обеспечить "Юнайтед" победу и Уэсли эту задачу решил (4:1). Защитник "синих" сделал три результативные ошибки и оказался в эпицентре избиения. Лэмпард после матча не стеснялся называть вещи своими именами – у "Челси" существует проблема в уровне взаимодействия между игроками в коллективе. С июня ее уже будет решать Почеттино, а не Фрэнк.

В матче с "Манчестер Сити" Мудрик вышел на замену во втором тайме и запомнился парочкой ударов и прострелов. В поединке с "Юнайтед" Михаил имел появился с первых минут и запорол первый и, наверное, самый классный момент "Челси" за весь матч – не замкнул идеальный прострел Холла с фланга. Несколько раз он проявил свои лучшие качества, включал скоростной дриблинг, а во втором тайме перед заменой заставил Де Хеа тянуться стрункой к штанге. Реализация при такой-то психологии хромает у всей команды, это не новость.

Как ни странно, Мудрик – один из лучей света для "Челси" во второй части сезона. Казалось бы, лондонская трясина безнадежно затягивала украинца, порой он немного плыл, но в целом входил в маленькую когорту тех, кто хотя бы пытался не просто стоять, а что-то делать: обострять, быть импульсом и магнитом. Есть определенная вера в то, что Почеттино не только уговорит Маунта остаться в клубе, но и попытается слепить из Мудрика нового Сон Хин Мина. О какой-либо аренде Михаилу думать раньше зимы не стоит.

