Манчестер Юнайтед - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 25.05.2023

Чемпионат Англии, 32-й тур

25 мая 2023. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 22:00 “Челси”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Юнайтед” осталось набрать один пункт, чтобы забронировать за собой место топ-4. Логично предположить, что команда Эрика тен Хага сделает это в перенесенной игре с “Челси”, одним из главных поставщиков очков во второй половине сезона АПЛ.

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Новости Манчестер Юнайтед

Единственного гола Каземиро хватило “Манчестер Юнайтед”, чтобы переиграть в прошлом туре “Борнмут”. В который уже раз бразилец приносит МЮ такие важные очки.

Голы Каземиро имеют для “Манчестер Юнайтед” большое значение. Из команд первой десятки только “Астон Вилла” забила меньше голов (49), чем “Юнайтед” (52). Замена Марсьяля на Вегорста на старте второго тайма показательна – тен Хаг недоволен результативностью своих нападающих и для ни кого не секрет, что он мечтает подписать Харри Кейна.

С другой стороны, МЮ часто не пропускает в победных матчах, и сыграв на ноль против “Борнмута”, Давид Де Хеа получил “Золотую перчатку” АПЛ. Это для него был 17-й клиншит, лучший результат среди всех вратарей Премьер-лиги.

Маркус Рашфорд пропустил два последних матча “Манчестер Юнайтед”, но тен Хаг надеется, что лучший бомбардир команды сыграет против “Челси”. Остаются травмированными Мартинес, Забитцер и ван де Бек.

Новости Челси

Победа над “Борнмутом” остается единственном для Фрэнка Лэмпарда во главе “Челси”. Остальные восемь матчей – одна ничья и семь поражений. Все в “Челси” ожидают, когда этот сезоне наконец-то закончиться. “Синие” точно закончат чемпионат во второй половине таблице, но еще неизвестно на каком месте.

В воскресенье “Челси” проиграл выставочный матч против “Манчестер Сити”. “Горожане” проводили матч уже в статусе чемпионов и Пеп Гвардиола выставил в основе резервистов вкупе с двумя-тремя игроками основы. “Сити” выиграл 1:0, единственный гол забил Альварес. “Синие” местами показывали хорошую игру, но все-таки это уже не был соревновательный матч.

Руководство “Челси” занимается планированием команды на следующий сезон, и Лэмпарду ничего не остается, как пытаться искать мотивацию для футболистов на нынешний сезон. Пока это ему не слишком удается.

Центрбек Бенуа Бадьяшиль пополнил список травмированных, вылетев на несколько месяцев, вне игры остаются Маунт, Джеймс, Чилуэлл, Кукурелья, Ковачич, Канте и Броя.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Юнайтед” проиграл только один из последних 26 матчей Премьер-лиги (18 побед, семь ничьих).

“Челси” не может выиграть десять подряд матчей у “Манчестер Юнайтед” (семь ничьих, три поражения).

Даже если “Челси” выиграет два последних матчах, 49 очков будет худшим результатом “синих” в истории АПЛ.

“Челси” не выиграл ни одного матча против соперников, которые были выше “синих” в турнирной таблице (четыре ничьи, 11 поражений).

“Челси” проиграл девять выездных матчей в нынешнем сезоне.

“Манчестер Юнайтед” и “Челси” сыграли 26 ничьих между собой в АПЛ – это рекорд лиги.

“Юнайтед” не пропускал в последних шести домашних матчах АПЛ. “Челси” не забивал в 14 из 36 поединках Премьер-лиги.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Челси

Манчестер Юнайтед

20.05 “Борнмут” 1:0 (АПЛ)

13.05 “Вулверхэмптон” 2:0 (АПЛ)

07.05 “Вест Хэм” 0:1 (АПЛ)

04.05 “Брайтон” 0:1 (АПЛ)

30.04 “Астон Вилла” 1:0 (АПЛ)

Челси

21.05 “Манчестер Сити” 0:1 (АПЛ)

13.05 “Ноттингем Форест” 2:2 (АПЛ)

06.05 “Борнмут” 3:1 (АПЛ)

02.05 “Арсенал” 1:3 (АПЛ)

26.04 “Брентфорд” 0:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 36 28 4 4 93-31 +62 88 2 "Арсенал" 37 25 6 6 83-43 +40 81 3 "Ньюкасл" 37 19 13 5 67-32 +35 70 4 "Манчестер Юнайтед" 36 21 6 9 52-41 +11 69 5 "Ливерпуль" 37 19 9 9 71-43 +28 66 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 36 18 7 11 70-50 +20 61 7 "Астон Вилла" 37 17 7 13 49-45 +4 58 8 "Тоттенхэм" 37 17 6 14 66-62 +4 57 9 "Брентфорд" 37 14 14 9 57-46 +11 56 10 "Фулхэм" 37 15 7 15 54-51 +3 52 11 "Кристал Пэлас" 37 11 11 15 39-48 -9 44 12 "Челси" 36 11 10 15 36-42 -6 43 13 "Вулверхэмптон" 37 11 8 18 31-53 -22 41 14 "Вест Хэм Юнайтед" 37 11 7 19 41-53 -12 40 15 "Борнмут" 37 11 6 20 37-70 -33 39 16 "Ноттингем Форест" 37 9 10 18 37-67 -30 37 17 "Эвертон" 37 7 12 18 33-57 -24 33 18 "Лестер Сити" 37 8 7 22 49-67 -18 31 19 "Лидс Юнайтед" 37 7 10 20 47-74 -27 31 20 "Саутгемптон" 37 6 6 25 32-69 -37 24

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Челси

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Личные встречи

В первом круге команды сыграли 1:1. На гол Жоржиньо в конце матча с пенальти “Юнайтед” ответил мячом Каземиро на 90+4 минуте. Это была пятая подряд ничья между командами в АПЛ. Общая история Премьер-лиги: 18 побед “Челси”, 17 “Манчестер Юнайтед”, 26 ничьих.

Ориентировочные составы

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу – Каземиро, Эриксен – Антони, Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль

“Челси”: Аррисабалага – Чалоба, Силва, Фофана – Холл, Лофтус-Чик, Фернандес, Аспиликуэта – Галлахер – Хавертц, Стерлинг

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Челси

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Челси от UA-Football

Учитывая как “Манчестер Юнайтед” проводит свои домашние матчи, и как в целом проводит вторую половину сезона “Челси”, несложно догадаться, что “Юнайтед” будет считаться фаворитом предстоящей встречи. А так как МЮ редко пропускает в победных матчах, забивать будет только одна команда. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.