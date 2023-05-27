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Эвертон - Борнмут. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.05.2023
Виталий Миколенко может принять участие в самой важной игре ирисок в сезоне 2022/23
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 38-й тур
28 мая 2023. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” 18:30 “Борнмут”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Эвертон” нужно взять три очка в последнем туре, чтобы не думать о том как сыграют свои матчи “Лестер” и “Лидс”. Однако легче сказать, чем сделать для команды, которая выиграла всего раз в последних десяти турах.
Новости Эвертона
“Эвертон” не вылетал из высшего дивизиона с сезона 1950/51. В прошлом году “ириски” спаслись от вылета в предпоследнем туре, ныне вопрос с выживанием будет решаться в последний день чемпионата.
У “Эвертона”, вероятно, самый легкий соперник из всех трех команд. “Борнмут” проиграл все три матча после того как фактически гарантировал себе место в АПЛ. Но в реальности все не так просто. “Ирискам” сложно даются победы (одна в десяти последних турах), а гостевой успех против “Брайтона” (5:1) можно назвать одним из самых фриковых результатов сезона. На своем поле “Эвертон” не выигрывал с начала марта, проиграв три последних игры.
В прошлом туре "ириски" сыграли вничью на выезде с “Вулверхэмптоном” (1:1). Йерри Мина сравнял счет на 90+9, но это ничья далась “ирискам” дорогой ценой. Доминик Калверт-Льюин и Натан Паттерсон получили очередные травмы, и против “Борнмута” не сыграют. Миколенко остается под вопросом. По-прежнему отсутствуют Годфри и Таунсенд.
Новости Борнмута
Гари О’Нил был очень критичный к своей команде после поражения “Кристал Пэлас” (0:2) в позапрошлом туре, и действительно это был один из самых слабых матчей под руководством 40-летнего тренера. Единственным позитивным аспектом матча для О’Нила стала игра Ильи Забарного.
В игре против “Манчестер Юнайтед” (0:1) в прошлую субботу Забарный вновь вышел в старте и во второй раз сыграл на приличном уровне. Не стоит исключать появление экс-центрбека “Динамо” и в поединке с “Эвертоном”.
Против МЮ “Борнмут” действовал не так плохо, как против “Кристал Пэлас”, но все равно проиграл, не реализовав два-три своих шанса. Свой гол “вишенки” пропустили после стандарта – команда Забарного в этом отношении одна из худших в АПЛ.
Филип Биллинг, один из самых заметных футболистов “Борнмута”, восстановился после травмы, и сыграет с “ирисками”. Также могут вернуться Ротуэлл и Траоре. Семеньо и Фредерикс травмированы.
Статистика команд, цифры и факты
- “Борнмут” пропустил 27 голов после стандартов – больше всех в Премьер-лиге.
- Вингер “Эвертона” Дуайт Макнил поучаствовал в пяти голах в семи последних матчах “Эвертона”.
- “Эвертона” проиграл пять из шести своих последних матчей сезона (одна ничья), пропустив по не менее трех голов в каждой проигранной игре.
- “Эвертон” оставался без побед в четырех последних домашних матчах Премьер-лиги (ничья, три поражения).
- “Борнмут” выиграл четыре последних матча у “Эвертона” во всех турнирах.
- “Эвертон” сделал только четыре клиншита в 17 матчах под руководством Шона Дайча.
- Ни один из 15 последних матчей “Борнмута” закончился вничью (семь побед, восемь поражений).
Последние пять матчей Эвертона и Борнмута
Эвертон
- 20.05 “Вулверхэмптон” 1:1 (АПЛ)
- 14.05 “Манчестер Сити” 0:3 (АПЛ)
- 08.05 “Брайтон” 5:1 (АПЛ)
- 01.05 “Лестер” 2:2 (АПЛ)
- 27.04 “Ньюкасл” 1:4 (АПЛ)
Борнмут
- 20.05 “Манчестер Юнайтед” 0:1 (АПЛ)
- 13.05 “Кристал Пэлас” 0:2 (АПЛ)
- 06.05 “Челси” 1:3 (АПЛ)
- 30.04 “Лидс” 4:1 (АПЛ)
- 27.04 “Саутгемптон” 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|37
|28
|5
|4
|94-32
|+62
|89
|2
|"Арсенал"
|37
|25
|6
|6
|83-43
|+40
|81
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|22
|6
|9
|56-42
|+14
|72
|4
|"Ньюкасл"
|37
|19
|13
|5
|67-32
|+35
|70
|5
|"Ливерпуль"
|37
|19
|9
|9
|71-43
|+28
|66
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|18
|8
|11
|71-51
|+20
|62
|7
|"Астон Вилла"
|37
|17
|7
|13
|49-45
|+4
|58
|8
|"Тоттенхэм"
|37
|17
|6
|14
|66-62
|+4
|57
|9
|"Брентфорд"
|37
|14
|14
|9
|57-46
|+11
|56
|10
|"Фулхэм"
|37
|15
|7
|15
|54-51
|+3
|52
|11
|"Кристал Пэлас"
|37
|11
|11
|15
|39-48
|-9
|44
|12
|"Челси"
|37
|11
|10
|16
|37-46
|-9
|43
|13
|"Вулверхэмптон"
|37
|11
|8
|18
|31-53
|-22
|41
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|11
|7
|19
|41-53
|-12
|40
|15
|"Борнмут"
|37
|11
|6
|20
|37-70
|-33
|39
|16
|"Ноттингем Форест"
|37
|9
|10
|18
|37-67
|-30
|37
|17
|"Эвертон"
|37
|7
|12
|18
|33-57
|-24
|33
|18
|"Лестер Сити"
|37
|8
|7
|22
|49-67
|-18
|31
|19
|"Лидс Юнайтед"
|37
|7
|10
|20
|47-74
|-27
|31
|20
|"Саутгемптон"
|37
|6
|6
|25
|32-69
|-37
|24
Где смотреть матч Эвертон – Борнмут
Личные встречи
“Эвертон” и “Борнмут” встретятся в третий раз в нынешнем сезоне. “Вишенки” выиграли домашний матч чемпионата (3:0) и Кубка лиги (4:1). В последний игре между командами на “Гудисон Парк” в июле 2020 также победил “Борнмут” (3:1). Общая история АПЛ: пять побед “Борнмута”, четыре “Эвертона”, две ничьи.
Ориентировочные составы
“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Мина, Кин – Онана, Гейе – Макнил, Дукуре, Ивоби – Грэй
“Борнмут”: Нето – Смит, Забарный, Сенеси, Келли – Кук, Лерма – Брукс, Биллинг, Уттара – Соланке
Ставки и Коэффициенты на матч Эвертон – Борнмут
Прогноз на матч Эвертон – Борнмут от UA-Football
“Эвертон” с Калверт-Льюином и без – это две разные команды. “Борнмут” спокойно может закрыться на своей половине поля и отбиваться от атак “ирисок”, которые не смогут действовать в своем прямолинейном стиле. Из-за того, что “Борнмут” проиграл три последних матча не стоит думать, что команда О’Нила сливает сезон. Победа “Борнмута” не должна считаться таким сюрпризом, как это отображено в коэффициентах. Однако все же для “ирисок” этот матч гораздо важнее. Прогноз – победа “Эвертона” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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