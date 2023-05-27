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Эвертон - Борнмут. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.05.2023

Англия
(1 голосов)

Виталий Миколенко может принять участие в самой важной игре ирисок в сезоне 2022/23

Эвертон - Борнмут. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.05.2023

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 38-й тур

28 мая 2023. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” 18:30 “Борнмут”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Эвертон” нужно взять три очка в последнем туре, чтобы не думать о том как сыграют свои матчи “Лестер” и “Лидс”. Однако легче сказать, чем сделать для команды, которая выиграла всего раз в последних десяти турах.

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Содержание

Новости Эвертона

“Эвертон” не вылетал из высшего дивизиона с сезона 1950/51. В прошлом году “ириски” спаслись от вылета в предпоследнем туре, ныне вопрос с выживанием будет решаться в последний день чемпионата.

У “Эвертона”, вероятно, самый легкий соперник из всех трех команд. “Борнмут” проиграл все три матча после того как фактически гарантировал себе место в АПЛ. Но в реальности все не так просто. “Ирискам” сложно даются победы (одна в десяти последних турах), а гостевой успех против “Брайтона” (5:1) можно назвать одним из самых фриковых результатов сезона. На своем поле “Эвертон” не выигрывал с начала марта, проиграв три последних игры.

В прошлом туре "ириски" сыграли вничью на выезде с “Вулверхэмптоном” (1:1). Йерри Мина сравнял счет на 90+9, но это ничья далась “ирискам” дорогой ценой. Доминик Калверт-Льюин и Натан Паттерсон получили очередные травмы, и против “Борнмута” не сыграют. Миколенко остается под вопросом. По-прежнему отсутствуют Годфри и Таунсенд.

Новости Борнмута

Гари О’Нил был очень критичный к своей команде после поражения “Кристал Пэлас” (0:2) в позапрошлом туре, и действительно это был один из самых слабых матчей под руководством 40-летнего тренера. Единственным позитивным аспектом матча для О’Нила стала игра Ильи Забарного.

В игре против “Манчестер Юнайтед” (0:1) в прошлую субботу Забарный вновь вышел в старте и во второй раз сыграл на приличном уровне. Не стоит исключать появление экс-центрбека “Динамо” и в поединке с “Эвертоном”.

Против МЮ “Борнмут” действовал не так плохо, как против “Кристал Пэлас”, но все равно проиграл, не реализовав два-три своих шанса. Свой гол “вишенки” пропустили после стандарта – команда Забарного в этом отношении одна из худших в АПЛ.

Филип Биллинг, один из самых заметных футболистов “Борнмута”, восстановился после травмы, и сыграет с “ирисками”. Также могут вернуться Ротуэлл и Траоре. Семеньо и Фредерикс травмированы.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Борнмут” пропустил 27 голов после стандартов – больше всех в Премьер-лиге.
  • Вингер “Эвертона” Дуайт Макнил поучаствовал в пяти голах в семи последних матчах “Эвертона”.
  • “Эвертона” проиграл пять из шести своих последних матчей сезона (одна ничья), пропустив по не менее трех голов в каждой проигранной игре.
  • “Эвертон” оставался без побед в четырех последних домашних матчах Премьер-лиги (ничья, три поражения).
  • “Борнмут” выиграл четыре последних матча у “Эвертона” во всех турнирах.
  • “Эвертон” сделал только четыре клиншита в 17 матчах под руководством Шона Дайча.
  • Ни один из 15 последних матчей “Борнмута” закончился вничью (семь побед, восемь поражений).

Последние пять матчей Эвертона и Борнмута

Эвертон

  • 20.05 “Вулверхэмптон” 1:1 (АПЛ)
  • 14.05 “Манчестер Сити” 0:3 (АПЛ)
  • 08.05 “Брайтон” 5:1 (АПЛ)
  • 01.05 “Лестер” 2:2 (АПЛ)
  • 27.04 “Ньюкасл” 1:4 (АПЛ)

Борнмут

  • 20.05 “Манчестер Юнайтед” 0:1 (АПЛ)
  • 13.05 “Кристал Пэлас” 0:2 (АПЛ)
  • 06.05 “Челси” 1:3 (АПЛ)
  • 30.04 “Лидс” 4:1 (АПЛ)
  • 27.04 “Саутгемптон” 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 37 28 5 4 94-32 +62 89
2 "Арсенал" 37 25 6 6 83-43 +40 81
3 "Манчестер Юнайтед" 37 22 6 9 56-42 +14 72
4 "Ньюкасл" 37 19 13 5 67-32 +35 70
5 "Ливерпуль" 37 19 9 9 71-43 +28 66
6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 18 8 11 71-51 +20 62
7 "Астон Вилла" 37 17 7 13 49-45 +4 58
8 "Тоттенхэм" 37 17 6 14 66-62 +4 57
9 "Брентфорд" 37 14 14 9 57-46 +11 56
10 "Фулхэм" 37 15 7 15 54-51 +3 52
11 "Кристал Пэлас" 37 11 11 15 39-48 -9 44
12 "Челси" 37 11 10 16 37-46 -9 43
13 "Вулверхэмптон" 37 11 8 18 31-53 -22 41
14 "Вест Хэм Юнайтед" 37 11 7 19 41-53 -12 40
15 "Борнмут" 37 11 6 20 37-70 -33 39
16 "Ноттингем Форест" 37 9 10 18 37-67 -30 37
17 "Эвертон" 37 7 12 18 33-57 -24 33
18 "Лестер Сити" 37 8 7 22 49-67 -18 31
19 "Лидс Юнайтед" 37 7 10 20 47-74 -27 31
20 "Саутгемптон" 37 6 6 25 32-69 -37 24

Где смотреть матч Эвертон – Борнмут

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Личные встречи

“Эвертон” и “Борнмут” встретятся в третий раз в нынешнем сезоне. “Вишенки” выиграли домашний матч чемпионата (3:0) и Кубка лиги (4:1). В последний игре между командами на “Гудисон Парк” в июле 2020 также победил “Борнмут” (3:1). Общая история АПЛ: пять побед “Борнмута”, четыре “Эвертона”, две ничьи.

Ориентировочные составы

“Эвертон”: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Мина, Кин – Онана, Гейе – Макнил, Дукуре, Ивоби – Грэй

“Борнмут”: Нето – Смит, Забарный, Сенеси, Келли – Кук, Лерма – Брукс, Биллинг, Уттара – Соланке

Ставки и Коэффициенты на матч Эвертон – Борнмут

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1.54
4.45
6.60
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Прогноз на матч Эвертон – Борнмут от UA-Football

“Эвертон” с Калверт-Льюином и без – это две разные команды. “Борнмут” спокойно может закрыться на своей половине поля и отбиваться от атак “ирисок”, которые не смогут действовать в своем прямолинейном стиле. Из-за того, что “Борнмут” проиграл три последних матча не стоит думать, что команда О’Нила сливает сезон. Победа “Борнмута” не должна считаться таким сюрпризом, как это отображено в коэффициентах. Однако все же для “ирисок” этот матч гораздо важнее. Прогноз – победа “Эвертона” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) АПЛ ставки Борнмут Прогнозы Виталий Миколенко Илья Забарный
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