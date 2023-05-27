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Лестер - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.05.2023
Лисам нужно не только побеждать, но и надеяться на неудачу Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 38-й тур
28 мая 2023. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” 18:30 “Вест Хэм”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Блэкберн” остается единственным чемпионом в истории АПЛ, который вылетел позже в Чемпионшип. Его судьбу может повторить “Лестер”, которому нужно не только побеждать “Вест Хэм”, но и надеяться, что “Эвертон” не обыграет “Борнмут”.
Новости Лестера
Главный тренер “Лидса” Дин Смит не собирался оправдываться за то, как его команда играла против “Ньюкасла” в последнем туре. У “лис” была простая задача – не пропустить, и как можно дольше оставаться в игре.
Ради выполнения своей задачи Смит оставил в запасе Маддисона и Барнса, лучших бомбардиров команды. “Лестер” играл без мяча, у “Ньюкасла” большую часть игры было более 80% владения, и бесконечные удары, удары, удары, три раза от пропущенных голов “лис” спасал каркас ворот. По ходу игры Смит стал выпускать на поле футболистов атаки, но свой первый и единственный момент в матче “Лестер” создал на 90+2 минуте.
“Только время покажет, была ли эта ничья хорошим результатом”, – рассказывал после игры Смит. Для “Лестера” это был первый клиншит за 22 матча.
Для Смита это было шестое набранное очко из 21 возможных во главе “лис”. В последнем туре нужно только побеждать. Однако “Лестер” выиграл всего один матч из последних 15.
Ихеаначо, Дьюсбери-Холл, Перейра и Эванс могут сыграть против “Вест Хэма”, Ндиди под вопросом, вне игры Сеюнджю и Джастин.
Новости Вест Хэма
Из команды второй половины турнирной таблицы только “Вест Хэм” и “Ноттингем Форест” закончат сезон с теми же тренерами, с которыми начинали. В итоге эти две команды сохранили за собой место в АПЛ, хотя долгое время оставались в борьбе за выживание.
Слабый сезон “Вест Хэма” может стать в итоге очень успешным, если команда Дэвида Мойеса в финале Лиги конференций обыграет “Фиорентину”. Эта игра состоится седьмого июня и тренер “хаммерс” говорит о своем желании сохранить игровой тонус, ритм и концентрацию. Поэтому Мойесу не нужно играть против “Лестера” резервным составом, хотя у команды больше нет задач в АПЛ.
И в прошлом туре против “Лидса”, которому крайне необходима была победа, “Вест Хэм” продемонстрировал, что не собирается играть как попало. “Лидс” забил первым, но команда Мойеса не только отыгралась в первом тайме, но и забила еще два мяча после перерыва (Райс, Боуэн и Лансини). Для “Вест Хэма” это была четвертая победа в пяти последних матчах во всех турнирах.
Центрбек Найеф Агер восстановился после травмы, также в заявку на матч с “Лестером” может попасть и фланговый защитник Эмерсон. Травмированным остается только форвард Джанлука Скамакка.
Статистика команд, цифры и факты
- “Лестер” не делал клиншит на “Кинг Пауэр Стэдиум” с октября (12 матчей). Сыграв на ноль в матче с гостевом матче с “Ньюкаслом” в прошлом туре, “лисы” прервали серию из 22 матчей с пропущенными голами.
- “Вест Хэм” проиграл три последних гостевых матча Премьер-лиги.
- “Лестер” проиграл восемь из 12 последних матчей на “Кинг Пауэр Стэдиум” (две победы, две ничьи).
- Форвард “Лестер” Джейми Варди забил семь голов в восьми последних матчах сезона АПЛ.
- Дин Смит может стать первым тренером в истории АПЛ, который вылетит со своей командой в двух сезонах подряд (в прошлом году 52-летний специалист не спас “Норвич”).
- Разница голов “Лестера” (-18) на шесть голов лучше, чем у “Эвертона”, и на девять, чем у “Лидса”.
Последние пять матчей Лестера и Вест Хэма
Лестер
- 22.05 “Ньюкасл” 0:0 (АПЛ)
- 15.05 “Ливерпуль” 0:3 (АПЛ)
- 08.05 “Фулхэм” 3:5 (АПЛ)
- 01.05 “Эвертон” 2:2 (АПЛ)
- 25.04 “Лидс” 1:1 (АПЛ)
Вест Хэм
- 21.05 “Лидс” 3:1 (АПЛ)
- 18.05 “АЗ” 1:0 (Лига конференций)
- 14.05 “Брентфорд” 0:2 (АПЛ)
- 11.05 “АЗ” 2:1 (Лига конференций)
- 07.05 “Манчестер Юнайтед” 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|37
|28
|5
|4
|94-32
|+62
|89
|2
|"Арсенал"
|37
|25
|6
|6
|83-43
|+40
|81
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|22
|6
|9
|56-42
|+14
|72
|4
|"Ньюкасл"
|37
|19
|13
|5
|67-32
|+35
|70
|5
|"Ливерпуль"
|37
|19
|9
|9
|71-43
|+28
|66
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|18
|8
|11
|71-51
|+20
|62
|7
|"Астон Вилла"
|37
|17
|7
|13
|49-45
|+4
|58
|8
|"Тоттенхэм"
|37
|17
|6
|14
|66-62
|+4
|57
|9
|"Брентфорд"
|37
|14
|14
|9
|57-46
|+11
|56
|10
|"Фулхэм"
|37
|15
|7
|15
|54-51
|+3
|52
|11
|"Кристал Пэлас"
|37
|11
|11
|15
|39-48
|-9
|44
|12
|"Челси"
|37
|11
|10
|16
|37-46
|-9
|43
|13
|"Вулверхэмптон"
|37
|11
|8
|18
|31-53
|-22
|41
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|11
|7
|19
|41-53
|-12
|40
|15
|"Борнмут"
|37
|11
|6
|20
|37-70
|-33
|39
|16
|"Ноттингем Форест"
|37
|9
|10
|18
|37-67
|-30
|37
|17
|"Эвертон"
|37
|7
|12
|18
|33-57
|-24
|33
|18
|"Лестер Сити"
|37
|8
|7
|22
|49-67
|-18
|31
|19
|"Лидс Юнайтед"
|37
|7
|10
|20
|47-74
|-27
|31
|20
|"Саутгемптон"
|37
|6
|6
|25
|32-69
|-37
|24
Где смотреть матч Лестер – Вест Хэм
Личные встречи
В конце октября - начале ноября “Лестер” выдал свою лучшую серию в сезоне, выиграв пять из шести матчей и именно тогда еще команда Брендана Роджерса обыграла на выезде “Вест Хэм” 2:0 (голы Маддисона и Барнса). Однако в прошлом сезоне “хаммерс” взяли четыре очка (4:1 на своем поле, гостевая ничья 2:2). Общая история АПЛ: 14 побед “Вест Хэма”, десять “Лестера”, семь ничьих.
Ориентировочные составы
“Лестер”: Иверсен – Кастань, Фас, Эванс, Томас – Сумаре, Менди – Маддисон, Тилеманс, Барнс – Варди
“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Зума, Агер, Цоуфал – Соучек, Райс – Форнальс, Пакета, Боуэн – Антонио
Ставки и Коэффициенты на матч Лестер – Вест Хэм
Прогноз на матч Лестер – Вест Хэм от UA-Football
Какие игровые предпосылки могут быть у “Лестера” для победы над “Вест Хэмом”? “Лисы” ужасно действуют в защите, и во многом из-за этого выиграли в чемпионате всего один матч с февраля. Дину Смиту не удалось привить дисциплину команде. В атаке “Лестер” остается сильным (наибольшее количество забитых голов среди команд второй половины таблицы), но концентрация у своих ворот нивелирует все потуги футболистов атаки. Вероятно, так будет и в этот раз. Прогноз – ничья 2:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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