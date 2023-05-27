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Лестер - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.05.2023

Англия
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Лисам нужно не только побеждать, но и надеяться на неудачу Эвертона

Лестер - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.05.2023

Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 38-й тур

28 мая 2023. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” 18:30 “Вест Хэм”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Блэкберн” остается единственным чемпионом в истории АПЛ, который вылетел позже в Чемпионшип. Его судьбу может повторить “Лестер”, которому нужно не только побеждать “Вест Хэм”, но и надеяться, что “Эвертон” не обыграет “Борнмут”.

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Содержание

Новости Лестера

Главный тренер “Лидса” Дин Смит не собирался оправдываться за то, как его команда играла против “Ньюкасла” в последнем туре. У “лис” была простая задача – не пропустить, и как можно дольше оставаться в игре.

Ради выполнения своей задачи Смит оставил в запасе Маддисона и Барнса, лучших бомбардиров команды. “Лестер” играл без мяча, у “Ньюкасла” большую часть игры было более 80% владения, и бесконечные удары, удары, удары, три раза от пропущенных голов “лис” спасал каркас ворот. По ходу игры Смит стал выпускать на поле футболистов атаки, но свой первый и единственный момент в матче “Лестер” создал на 90+2 минуте.

“Только время покажет, была ли эта ничья хорошим результатом”, – рассказывал после игры Смит. Для “Лестера” это был первый клиншит за 22 матча.

Для Смита это было шестое набранное очко из 21 возможных во главе “лис”. В последнем туре нужно только побеждать. Однако “Лестер” выиграл всего один матч из последних 15.

Ихеаначо, Дьюсбери-Холл, Перейра и Эванс могут сыграть против “Вест Хэма”, Ндиди под вопросом, вне игры Сеюнджю и Джастин.

Новости Вест Хэма

Из команды второй половины турнирной таблицы только “Вест Хэм” и “Ноттингем Форест” закончат сезон с теми же тренерами, с которыми начинали. В итоге эти две команды сохранили за собой место в АПЛ, хотя долгое время оставались в борьбе за выживание.

Слабый сезон “Вест Хэма” может стать в итоге очень успешным, если команда Дэвида Мойеса в финале Лиги конференций обыграет “Фиорентину”. Эта игра состоится седьмого июня и тренер “хаммерс” говорит о своем желании сохранить игровой тонус, ритм и концентрацию. Поэтому Мойесу не нужно играть против “Лестера” резервным составом, хотя у команды больше нет задач в АПЛ.

И в прошлом туре против “Лидса”, которому крайне необходима была победа, “Вест Хэм” продемонстрировал, что не собирается играть как попало. “Лидс” забил первым, но команда Мойеса не только отыгралась в первом тайме, но и забила еще два мяча после перерыва (Райс, Боуэн и Лансини). Для “Вест Хэма” это была четвертая победа в пяти последних матчах во всех турнирах.

Центрбек Найеф Агер восстановился после травмы, также в заявку на матч с “Лестером” может попасть и фланговый защитник Эмерсон. Травмированным остается только форвард Джанлука Скамакка.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Лестер” не делал клиншит на “Кинг Пауэр Стэдиум” с октября (12 матчей). Сыграв на ноль в матче с гостевом матче с “Ньюкаслом” в прошлом туре, “лисы” прервали серию из 22 матчей с пропущенными голами.
  • “Вест Хэм” проиграл три последних гостевых матча Премьер-лиги.
  • “Лестер” проиграл восемь из 12 последних матчей на “Кинг Пауэр Стэдиум” (две победы, две ничьи).
  • Форвард “Лестер” Джейми Варди забил семь голов в восьми последних матчах сезона АПЛ.
  • Дин Смит может стать первым тренером в истории АПЛ, который вылетит со своей командой в двух сезонах подряд (в прошлом году 52-летний специалист не спас “Норвич”).
  • Разница голов “Лестера” (-18) на шесть голов лучше, чем у “Эвертона”, и на девять, чем у “Лидса”.

Последние пять матчей Лестера и Вест Хэма

Лестер

  • 22.05 “Ньюкасл” 0:0 (АПЛ)
  • 15.05 “Ливерпуль” 0:3 (АПЛ)
  • 08.05 “Фулхэм” 3:5 (АПЛ)
  • 01.05 “Эвертон” 2:2 (АПЛ)
  • 25.04 “Лидс” 1:1 (АПЛ)

Вест Хэм

  • 21.05 “Лидс” 3:1 (АПЛ)
  • 18.05 “АЗ” 1:0 (Лига конференций)
  • 14.05 “Брентфорд” 0:2 (АПЛ)
  • 11.05 “АЗ” 2:1 (Лига конференций)
  • 07.05 “Манчестер Юнайтед” 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 37 28 5 4 94-32 +62 89
2 "Арсенал" 37 25 6 6 83-43 +40 81
3 "Манчестер Юнайтед" 37 22 6 9 56-42 +14 72
4 "Ньюкасл" 37 19 13 5 67-32 +35 70
5 "Ливерпуль" 37 19 9 9 71-43 +28 66
6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 18 8 11 71-51 +20 62
7 "Астон Вилла" 37 17 7 13 49-45 +4 58
8 "Тоттенхэм" 37 17 6 14 66-62 +4 57
9 "Брентфорд" 37 14 14 9 57-46 +11 56
10 "Фулхэм" 37 15 7 15 54-51 +3 52
11 "Кристал Пэлас" 37 11 11 15 39-48 -9 44
12 "Челси" 37 11 10 16 37-46 -9 43
13 "Вулверхэмптон" 37 11 8 18 31-53 -22 41
14 "Вест Хэм Юнайтед" 37 11 7 19 41-53 -12 40
15 "Борнмут" 37 11 6 20 37-70 -33 39
16 "Ноттингем Форест" 37 9 10 18 37-67 -30 37
17 "Эвертон" 37 7 12 18 33-57 -24 33
18 "Лестер Сити" 37 8 7 22 49-67 -18 31
19 "Лидс Юнайтед" 37 7 10 20 47-74 -27 31
20 "Саутгемптон" 37 6 6 25 32-69 -37 24

Где смотреть матч Лестер – Вест Хэм

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Личные встречи

В конце октября - начале ноября “Лестер” выдал свою лучшую серию в сезоне, выиграв пять из шести матчей и именно тогда еще команда Брендана Роджерса обыграла на выезде “Вест Хэм” 2:0 (голы Маддисона и Барнса). Однако в прошлом сезоне “хаммерс” взяли четыре очка (4:1 на своем поле, гостевая ничья 2:2). Общая история АПЛ: 14 побед “Вест Хэма”, десять “Лестера”, семь ничьих.

Ориентировочные составы

“Лестер”: Иверсен – Кастань, Фас, Эванс, Томас – Сумаре, Менди – Маддисон, Тилеманс, Барнс – Варди

“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Зума, Агер, Цоуфал – Соучек, Райс – Форнальс, Пакета, Боуэн – Антонио

Ставки и Коэффициенты на матч Лестер – Вест Хэм

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1.97
3.95
3.75
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Прогноз на матч Лестер – Вест Хэм от UA-Football

Какие игровые предпосылки могут быть у “Лестера” для победы над “Вест Хэмом”? “Лисы” ужасно действуют в защите, и во многом из-за этого выиграли в чемпионате всего один матч с февраля. Дину Смиту не удалось привить дисциплину команде. В атаке “Лестер” остается сильным (наибольшее количество забитых голов среди команд второй половины таблицы), но концентрация у своих ворот нивелирует все потуги футболистов атаки. Вероятно, так будет и в этот раз. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ ставки Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити Прогнозы
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