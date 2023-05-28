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Лидс - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.05.2023
Сэму Эллардайсу нужно чудо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 38-й тур
28 мая 2023. Лидс, “Элланд Роуд”
“Лидс” 18:30 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая тсрансляция – UA-Футбол
Статистический портал Opta дает “Лидсу” только 3% шансов на спасение. Нужно не только побеждать “Тоттенхэм”, но и ждать поражений двух конкурентов.
Новости Лидса
“Лидс” фактически обречен. Премьер-лига видела в своей истории немало чудесных спасений, но в то, что именно “Лидсу” удастся сделать что-то невероятное верится с трудом. Отчаянное приглашение Сэма Эллардайса на четыре матча (за каждый из них Биг Сэм получает 125 000 фунтов) не принесло дивидендов. Одно очко в трех матчах, ключевая игра против “Вест Хэма” проиграна, команда совершает все те же ошибки.
Матчи против “Ньюкасла” и против “Вест Хэма” команда Эллардайса начинала мощно, но после быстрого забитого гола откатывалась к своим воротам и позволяла соперникам отыгрываться. В игре с “Ньюкаслам” игроки “Лидса” действовали недисциплинированно в своей штрафной, и дважды привезли пенальти, против “Вест Хэма” команда просто выдохлась еще в первом тайме, и была легко переиграна “хаммерс”.
В матче с “Тоттенхэмом” Эллардайс хочет увидеть агрессию, но также спокойствие и сосредоточенность, особенно во владении. И снова тренер “Лидса” хочет, чтобы его команда забила первой.
Патрик Бамфорд скорее всего пропустит матч с “Тоттенхэмом”, остается под вопросом Родриго, еще один форвард, 28-миллионный зимний новичок Жоржиньо Рюттер, не котируется Биг Сэмом. Травмированы Адамс, Синистерра и Даллас.
Новости Тоттенхэма
Нынешняя кампания вызывает дежавю у болельщиков “Тоттенхэма” с сезоном 2020/21. Снова увольнения харизматичного тренера, потерявшего контроль над командой (тогда Моуриньо, сейчас Конте), снова борьба за седьмое место, снова бесперспективные поиски нового тренера, снова разочарование и сильное недовольство владельцами.
“Тоттенхэм” проваливает конец сезона. После увольнения Конте “шпоры” выиграли всего два матча из девяти, один со Стеллини, один с Мейсоном. 31-летний и.о. главного тренера пытается находить какие-то тактические решения и давать шансы всем футболистам, но “Тоттенхэм” все равно очень нестабилен. К примеру, в игре прошлого тура с “Брентфордом” команда Мейсона очень хорошо провела первый тайм, создала несколько моментов, и выиграла благодаря голу Кейна после штрафного. Однако после перерыва “шпоры” просто остановились и позволили “Брентфорду” забить трижды.
Нужна ли “Тоттенхэму” Лига конференций? Мейсон считает, что да, и поэтому “шпорам” нужно не только побеждать, но и надеятся, что “Астон Вилла” не переиграет “Брайтон”.
Хейбьерг готов сыграть в последнем матче сезона, но по-прежнему травмированы Ромеро, Бентанкур, Льорис, Сессеньон, несколько недель пропустит после операции Дайер.
Статистика команд, цифры и факты
- “Тоттенхэм” пропускал два и больше голов в последних семи матчах.
- Харри Кейн забивал в пяти последних матчах АПЛ. Кроме того, никто не забивал чаще Кейна в последних турах Премьер-лиги. Лидер “шпор” это сделал девять раз.
- “Тоттенхэм” – самая зрелищная команда АПЛ (128 голов, 66 забито, 62 пропущено). Недалеко и “Лидс” со своими 121 мячами (47 забито, 74 пропущено, худшая защита в лиге).
- “Лидс” потерял 25 очков в АПЛ введя в счете.
- “Тоттенхэм” не побеждал в выездных матчах Премьер-лиги с января (пять поражений, две ничьи).
- “Лидс” не делал клиншиты с 25 февраля (две победы, три ничьи, девять поражений).
- “Лидс” и “Тоттенхэм” умеют хорошо заканчивать сезон. “Лидс” проиграл всего один из десяти финальных матчей, “Тоттенхэм” один из 12.
- “Лидс” выиграл всего три матча в 2023 году.
Последние пять матчей Лидса и Тоттенхэма
Лидс
- 21.05 “Вест ХЭм” 1:3 (АПЛ)
- 13.05 “Ньюкасл” 2:2 (АПЛ)
- 06.05 “Манчестер Сити” 1:2 (АПЛ)
- 30.04 “Борнмут” 1:4 (АПЛ)
- 25.04 “Лестер” 1:1 (АПЛ)
Тоттенхэм
- 20.05 “Брентфорд” 1:3 (АПЛ)
- 13.05 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)
- 06.05 “Кристал Пэлас” 1:0 (АПЛ)
- 30.04 “Ливерпуль” 3:4 (АПЛ)
- 27.04 “Манчестер Юнайтед” 2:2 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|37
|28
|5
|4
|94-32
|+62
|89
|2
|"Арсенал"
|37
|25
|6
|6
|83-43
|+40
|81
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|22
|6
|9
|56-42
|+14
|72
|4
|"Ньюкасл"
|37
|19
|13
|5
|67-32
|+35
|70
|5
|"Ливерпуль"
|37
|19
|9
|9
|71-43
|+28
|66
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|18
|8
|11
|71-51
|+20
|62
|7
|"Астон Вилла"
|37
|17
|7
|13
|49-45
|+4
|58
|8
|"Тоттенхэм"
|37
|17
|6
|14
|66-62
|+4
|57
|9
|"Брентфорд"
|37
|14
|14
|9
|57-46
|+11
|56
|10
|"Фулхэм"
|37
|15
|7
|15
|54-51
|+3
|52
|11
|"Кристал Пэлас"
|37
|11
|11
|15
|39-48
|-9
|44
|12
|"Челси"
|37
|11
|10
|16
|37-46
|-9
|43
|13
|"Вулверхэмптон"
|37
|11
|8
|18
|31-53
|-22
|41
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|11
|7
|19
|41-53
|-12
|40
|15
|"Борнмут"
|37
|11
|6
|20
|37-70
|-33
|39
|16
|"Ноттингем Форест"
|37
|9
|10
|18
|37-67
|-30
|37
|17
|"Эвертон"
|37
|7
|12
|18
|33-57
|-24
|33
|18
|"Лестер Сити"
|37
|8
|7
|22
|49-67
|-18
|31
|19
|"Лидс Юнайтед"
|37
|7
|10
|20
|47-74
|-27
|31
|20
|"Саутгемптон"
|37
|6
|6
|25
|32-69
|-37
|24
Личные встречи
Матч первого круга между “Тоттенхэмом” и “Лидсом” закончился так, как и должен был между командами, которые много забивают и пропускают – победой “шпор” 4:3. В прошлом сезоне “Тоттенхэм” выиграл оба матча (4:0 и 2:1). Общая статистика АПЛ: 12 побед “Тоттенхэма”, 11 “Лидса”, шесть ничьих.
Ориентировочные составы
“Лидс”: Роблес – Эйлинг, Кристенсен, Вебер, Стрейк – Маккенни, Кох, Форшоу – Харрисон, Родриго, Ньонто
“Тоттенхэм”: Форстер – Эмерсон, Санчес, Лангле, Дэвис – Биссума, Хейбьерг – Данджума, Кулушевски, Сон – Кейн
Ставки и Коэффициенты на матч Лидс – Тоттенхэм
Прогноз на матч Лидс – Тоттенхэм от UA-Football
От матча таких непредсказуемых команд можно ожидать чего угодно. И “Лидс”, и “Тоттенхэм” движутся по нисходящей траектории, они имеют проблемы с командной дисциплиной, но у “шпор” есть Кейн, и он должен забить свой очередной, 29-й гол. Забьют обе команды, а выиграет вероятнее всего “Лидс” (что не спасет его вылета). Прогноз – победа “Лидса” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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