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Лидс - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.05.2023

Англия
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Сэму Эллардайсу нужно чудо

Лидс - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.05.2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 38-й тур

28 мая 2023. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” 18:30 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая тсрансляция – UA-Футбол

Статистический портал Opta дает “Лидсу” только 3% шансов на спасение. Нужно не только побеждать “Тоттенхэм”, но и ждать поражений двух конкурентов.

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Содержание

Новости Лидса

“Лидс” фактически обречен. Премьер-лига видела в своей истории немало чудесных спасений, но в то, что именно “Лидсу” удастся сделать что-то невероятное верится с трудом. Отчаянное приглашение Сэма Эллардайса на четыре матча (за каждый из них Биг Сэм получает 125 000 фунтов) не принесло дивидендов. Одно очко в трех матчах, ключевая игра против “Вест Хэма” проиграна, команда совершает все те же ошибки.

Матчи против “Ньюкасла” и против “Вест Хэма” команда Эллардайса начинала мощно, но после быстрого забитого гола откатывалась к своим воротам и позволяла соперникам отыгрываться. В игре с “Ньюкаслам” игроки “Лидса” действовали недисциплинированно в своей штрафной, и дважды привезли пенальти, против “Вест Хэма” команда просто выдохлась еще в первом тайме, и была легко переиграна “хаммерс”.

В матче с “Тоттенхэмом” Эллардайс хочет увидеть агрессию, но также спокойствие и сосредоточенность, особенно во владении. И снова тренер “Лидса” хочет, чтобы его команда забила первой.

Патрик Бамфорд скорее всего пропустит матч с “Тоттенхэмом”, остается под вопросом Родриго, еще один форвард, 28-миллионный зимний новичок Жоржиньо Рюттер, не котируется Биг Сэмом. Травмированы Адамс, Синистерра и Даллас.

Новости Тоттенхэма

Нынешняя кампания вызывает дежавю у болельщиков “Тоттенхэма” с сезоном 2020/21. Снова увольнения харизматичного тренера, потерявшего контроль над командой (тогда Моуриньо, сейчас Конте), снова борьба за седьмое место, снова бесперспективные поиски нового тренера, снова разочарование и сильное недовольство владельцами.

“Тоттенхэм” проваливает конец сезона. После увольнения Конте “шпоры” выиграли всего два матча из девяти, один со Стеллини, один с Мейсоном. 31-летний и.о. главного тренера пытается находить какие-то тактические решения и давать шансы всем футболистам, но “Тоттенхэм” все равно очень нестабилен. К примеру, в игре прошлого тура с “Брентфордом” команда Мейсона очень хорошо провела первый тайм, создала несколько моментов, и выиграла благодаря голу Кейна после штрафного. Однако после перерыва “шпоры” просто остановились и позволили “Брентфорду” забить трижды.

Нужна ли “Тоттенхэму” Лига конференций? Мейсон считает, что да, и поэтому “шпорам” нужно не только побеждать, но и надеятся, что “Астон Вилла” не переиграет “Брайтон”.

Хейбьерг готов сыграть в последнем матче сезона, но по-прежнему травмированы Ромеро, Бентанкур, Льорис, Сессеньон, несколько недель пропустит после операции Дайер.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Тоттенхэм” пропускал два и больше голов в последних семи матчах.
  • Харри Кейн забивал в пяти последних матчах АПЛ. Кроме того, никто не забивал чаще Кейна в последних турах Премьер-лиги. Лидер “шпор” это сделал девять раз.
  • “Тоттенхэм” – самая зрелищная команда АПЛ (128 голов, 66 забито, 62 пропущено). Недалеко и “Лидс” со своими 121 мячами (47 забито, 74 пропущено, худшая защита в лиге).
  • “Лидс” потерял 25 очков в АПЛ введя в счете.
  • “Тоттенхэм” не побеждал в выездных матчах Премьер-лиги с января (пять поражений, две ничьи).
  • “Лидс” не делал клиншиты с 25 февраля (две победы, три ничьи, девять поражений).
  • “Лидс” и “Тоттенхэм” умеют хорошо заканчивать сезон. “Лидс” проиграл всего один из десяти финальных матчей, “Тоттенхэм” один из 12.
  • “Лидс” выиграл всего три матча в 2023 году.

Последние пять матчей Лидса и Тоттенхэма

Лидс

  • 21.05 “Вест ХЭм” 1:3 (АПЛ)
  • 13.05 “Ньюкасл” 2:2 (АПЛ)
  • 06.05 “Манчестер Сити” 1:2 (АПЛ)
  • 30.04 “Борнмут” 1:4 (АПЛ)
  • 25.04 “Лестер” 1:1 (АПЛ)

Тоттенхэм

  • 20.05 “Брентфорд” 1:3 (АПЛ)
  • 13.05 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)
  • 06.05 “Кристал Пэлас” 1:0 (АПЛ)
  • 30.04 “Ливерпуль” 3:4 (АПЛ)
  • 27.04 “Манчестер Юнайтед” 2:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 37 28 5 4 94-32 +62 89
2 "Арсенал" 37 25 6 6 83-43 +40 81
3 "Манчестер Юнайтед" 37 22 6 9 56-42 +14 72
4 "Ньюкасл" 37 19 13 5 67-32 +35 70
5 "Ливерпуль" 37 19 9 9 71-43 +28 66
6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 18 8 11 71-51 +20 62
7 "Астон Вилла" 37 17 7 13 49-45 +4 58
8 "Тоттенхэм" 37 17 6 14 66-62 +4 57
9 "Брентфорд" 37 14 14 9 57-46 +11 56
10 "Фулхэм" 37 15 7 15 54-51 +3 52
11 "Кристал Пэлас" 37 11 11 15 39-48 -9 44
12 "Челси" 37 11 10 16 37-46 -9 43
13 "Вулверхэмптон" 37 11 8 18 31-53 -22 41
14 "Вест Хэм Юнайтед" 37 11 7 19 41-53 -12 40
15 "Борнмут" 37 11 6 20 37-70 -33 39
16 "Ноттингем Форест" 37 9 10 18 37-67 -30 37
17 "Эвертон" 37 7 12 18 33-57 -24 33
18 "Лестер Сити" 37 8 7 22 49-67 -18 31
19 "Лидс Юнайтед" 37 7 10 20 47-74 -27 31
20 "Саутгемптон" 37 6 6 25 32-69 -37 24

Личные встречи

Матч первого круга между “Тоттенхэмом” и “Лидсом” закончился так, как и должен был между командами, которые много забивают и пропускают – победой “шпор” 4:3. В прошлом сезоне “Тоттенхэм” выиграл оба матча (4:0 и 2:1). Общая статистика АПЛ: 12 побед “Тоттенхэма”, 11 “Лидса”, шесть ничьих.

Ориентировочные составы

“Лидс”: Роблес – Эйлинг, Кристенсен, Вебер, Стрейк – Маккенни, Кох, Форшоу – Харрисон, Родриго, Ньонто

“Тоттенхэм”: Форстер – Эмерсон, Санчес, Лангле, Дэвис – Биссума, Хейбьерг – Данджума, Кулушевски, Сон – Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч Лидс – Тоттенхэм

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2.76
3.90
2.45
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Прогноз на матч Лидс – Тоттенхэм от UA-Football

От матча таких непредсказуемых команд можно ожидать чего угодно. И “Лидс”, и “Тоттенхэм” движутся по нисходящей траектории, они имеют проблемы с командной дисциплиной, но у “шпор” есть Кейн, и он должен забить свой очередной, 29-й гол. Забьют обе команды, а выиграет вероятнее всего “Лидс” (что не спасет его вылета). Прогноз – победа “Лидса” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Сэм Эллардайс Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) АПЛ ставки Лидс Юнайтед Прогнозы
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