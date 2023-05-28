Путь к медалям. Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.05.23

Английская Премьер-лига, 38-й тур

28 мая, 18:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Прямая трансляция: Setanta Sports App

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

В последнем матче чемпионата обычно команды прибегают к ротации. У "Фулхэма" полный карт-бланш: команда четко закрепилась на 10 месте, там она и финиширует. А "Ман Юнайтед" все еще борется за медали.

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Манчестер Юнайтед

В прошлый четверг "манкунианцы" все-таки оформили первую за два сезона путевку в Лигу чемпионов. “Челси”, а в частности Фофана, не были особенно против четырех голов в их воротах. Стены "Олд Траффорд", сплоченность "красных дьяволов" и прекрасное взаимодействие позволили МЮ одержать уверенную победу. На этот раз к подопечным тэн Хага приедет "Фулхэм", и тоже на домашнюю арену "манкунианцев". Это уже звучит как приговор.

В настоящее время "Ман Юнайтед" находится на третьем месте с двухочковым преимуществом над "Ньюкаслом". Однако ничьи достаточно не будет, разве “сороки” в параллельном матче проиграют “Челси” с разницей в 22 мяча (звучит довольно забавно). “Манкунианцам” нужно выигрывать для того, чтобы примерить на себя бронзовые медали. Тен Хаг всегда ставит перед командой самые высокие цели, поэтому МЮ будет бороться до конца. Но и точно помнить финальный матч Кубка Англии против "Манчестер Сити", который запланирован на 3 июня.

Кадры хозяев

Против "Челси" тен Хаг потерял основного вингера Антони. Вряд ли он сыграет до конца сезона, да еще может пропустить начало следующего. Кроме него в матче против дачников не “смогут” принять участие еще Забитцер, Мартинес, Джонс, Шоу и ван де Бек. Как бы нидерландский тренер не хотел выставить сильный состав, ротацию сделать придется.

Новости Фулхэма

В последних трех матчах "дачники" одержали две победы и однажды сыграли вничью, забив девять голов. Своими результатами они гарантировали себе 10 место: точно уже не поднимутся на девятую строчку и не опустятся на 11-ю. Для команды, только что вернувшейся из Чемпионшипа – хороший результат. Тем более для "Фулхэма", который за последние пять сезонов дважды вылетал из АПЛ.

Для португальского тренера да Силвы этот матч – отличный шанс проверить резерв. Против "Кристал Пэлас" в прошлом туре играла стартовая одиннадцатка, однако в этом случае на команду не давит турнирная таблица. Трудно в таких матчах находить мотивацию, и панацеей могут стать молодые игроки, которые, по крайней мере, за счет желания запомниться могут удивить хозяев "Олд Траффорд".

Кадры гостей

Митрович вернулся после длительной дисквалификации и за два матча отличился трижды. Ту роковую красную карточку, кстати, он получил как раз в матче против “Манчестер Юнайтед”, однако в Кубке Англии. Да Силва, скорее, даст лучшему бомбардиру команды сыграть еще один матч, чем шанс получит молодой игрок. Если продолжать связь с МЮ, то против команды тен Хага не сыграет бывший "манкунианец" Перейра из-за травмы. Вместе с ним в лазарете находятся Курзава и Рим.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Фулхэма

Последние пять встреч хозяев

25.05. Манчестер Юнайтед – Челси 4:1 (АПЛ)

20.05. Борнмут – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

13.05. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)

07.05. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

04.05. Брайтон – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

20.05. Фулхэм – Кристал Пелас 2:2 (АПЛ)

13.05. Саутгемптон – Фулхэм 0:2 (АПЛ)

08.05. Фулхэм – Лестер 5:3 (АПЛ)

03.05. Ливерпуль – Фулхэм 1:0 (АПЛ)

30.04. Фулхэм – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

19.03.23. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 3:1 (Кубок Англии)

13.11.22. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

18.05.21. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:1 (АПЛ)

20.01.21. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

09.02.19. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)

Цифры и факты

"Фулхэм" забил в шести последних матчах на "Олд Траффорд".

МЮ занимает второе место в АПЛ в таблице только домашних игр, а "Фулхэм" идет шестым в таблице выездных поединков.

"Дачники" проиграли пять из семи последних встреч в гостях.

МЮ выиграл шесть из последних семи поединков дома.

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 37 28 5 4 94 - 32 89 2 Арсенал 37 25 6 6 83 - 43 81 3 Манчестер Юнайтед 37 22 6 9 56 - 42 72 4 Ньюкасл 37 19 13 5 67 - 32 70 5 Ливерпуль 37 19 9 9 71 - 43 66 6 Брайтон энд Хоув Альбион 37 18 8 11 71 - 51 62 7 Астон Вилла 37 17 7 13 49 - 45 58 8 Тоттенхэм 37 17 6 14 66 - 62 57 9 Брентфорд 37 14 14 9 57 - 46 56 10 Фулхэм 37 15 7 15 54 - 51 52 11 Кристал Пэлас 37 11 11 15 39 - 48 44 12 Челси 37 11 10 16 37 - 46 43 13 Вулверхэмптон 37 11 8 18 31 - 53 41 14 Вест Хэм Юнайтед 37 11 7 19 41 - 53 40 15 Борнмут 37 11 6 20 37 - 70 39 16 Ноттингем Форест 37 9 10 18 37 - 67 37 17 Эвертон 37 7 12 18 33 - 57 33 18 Лестер Сити 37 8 7 22 49 - 67 31 19 Лидс Юнайтед 37 7 10 20 47 - 74 31 20 Саутгемптон 37 6 6 25 32 - 69 24

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Фулхэм

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Фулхэм от UA-Football

В этом сезоне АПЛ подопечные тен Хага на "Олд Траффорд" проигрывали лишь однажды – в матче первого тура. Вряд ли это произойдет сегодня. Скорее, ввиду потребностей и мощности команды, чаши весов будут на стороне МЮ. Прогноз: Победа Манчестер Юнайтед в первом тайме и матче (Кф 2,12).