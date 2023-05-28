Есть одна интрига. Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.05.23

Английская Премьер-лига, 38-й тур

28 мая, 18:30. "Брентфорд Коммюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джон Брукс

Прямая трансляция: Setanta Sports App

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

"Сити" решил все свои вопросы по чемпионству еще 21 мая. Команда уже провела один матч в качестве обладателя титула АПЛ сезона 2022/23 и будет продолжать почивать на лаврах с мыслью о следующих финалах. "Брентфорд" продолжает бороться за еврокубки. Если удачно сложатся карты, то команда может добыть историческое достижение.

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Брентфорда

Разные периоды были у "пчел" в текущем сезоне: от взлетов до падений. Последние пять матчей демонстрируют, что команда Томаса Франка решила закрепить довольно успешный розыгрыш чемпионата положительной нотой. Из возможных 15 очков “Брентфорд” набрал 12, проиграв только “Ливерпулю”. От укусов "пчел" за этот период упали сразу три лондонских команды: "Челси", "Вест Хэм" и "Тоттенхэм".

Такие результаты позволили подопечным Франка серьезно вернуться в борьбу за еврокубки. В случае сегодняшней победы "пчел" и осечек "Астон Виллы" (играет против "Брайтона" дома) и "Тоттенхэма" ("Лидс", в гостях) "Брентфорд" имеет шанс занять седьмое место и пройти в Лигу конференций. Сценарий довольно голливудский, но вполне реальный. Ради первого в истории выхода в еврокубки можно сделать многое и даже большее.

Кадры хозяев

Состав у “Брентфорда” не слишком оптимален. Лудоман Тони выбыл до конца 2023 года из-за дисквалификации. Также в лазарете находятся Норгорд, Янссон и Льюис-Поттер. Однако даже без них в двух последних матчах пчелы одержали две победы с общим счетом 5:1.

Новости Манчестер Сити

Хотя и дело в чемпионате уже решено, "горожане" мыслями еще далеко не в отпуске. После этого поединка подопечных Гвардиолы ждут еще два решающих матча, после которых команда испанского тренера может войти в историю. 3 июня МС сыграет в дерби против "Манчестер Юнайтед" в рамках финала Кубка Англии, а через неделю после этого поединка "горожан" ожидает битва против "Интера" в Лиге чемпионов. Важно удачно подготовиться к этим играм.

Хоть и против "Челси" Гвардиола дал отдохнуть некоторым ведущим игрокам, уже с "Брайтоном" они играли в старте. Речь идет в том числе о Гюндогане, де Брюйне и Холанде – скелете команды. Несмотря на это, “чайки” все равно смогли отобрать очки у “горожан”. В том выездном матче МС впервые за три месяца не победил в рамках АПЛ.

Кадры гостей

Потери в “Сити” тоже есть, однако не слишком существенные. Вне игры точно Аке – он пропустил уже пять матчей. Под вопросом находятся Аканджи, Ляпорт и Фоден: первые двое пропускали поединок с “Брайтоном”, а Фил забил гол и был заменен на старте второго тайма.

Последние пять матчей Брентфорда и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

20.05. Тоттенхэм – Брентфорд 1:3 (АПЛ)

14.05. Брентфорд – Вест Хэм 2:0 (АПЛ)

06.05. Ливерпуль – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

29.04. Брентфорд – Ноттингем 2:1 (АПЛ)

26.04. Челси – Брентфорд 0:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

24.05. Брайтон – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

21.05. Манчестер Сити – Челси 1:0 (АПЛ)

17.05. Манчестер Сити – Реал 4:0 (ЛЧ)

14.05. Эвертон – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

09.05. Реал – Манчестер Сити 1:1 (ЛЧ)

Последние личные встречи между командами

В этом веке команды играли между собой три раза – по возвращении "пчел" в АПЛ. В прошлом сезоне "Сити" дважды обыграл команду Томаса Франка всухую (1:0, 2:0), а вот в текущем розыгрыше чемпионата "Брентфорд" выиграл на "Этихад" со счетом 2:1.

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 37 28 5 4 94 - 32 89 2 Арсенал 37 25 6 6 83 - 43 81 3 Манчестер Юнайтед 37 22 6 9 56 - 42 72 4 Ньюкасл 37 19 13 5 67 - 32 70 5 Ливерпуль 37 19 9 9 71 - 43 66 6 Брайтон энд Хоув Альбион 37 18 8 11 71 - 51 62 7 Астон Вилла 37 17 7 13 49 - 45 58 8 Тоттенхэм 37 17 6 14 66 - 62 57 9 Брентфорд 37 14 14 9 57 - 46 56 10 Фулхэм 37 15 7 15 54 - 51 52 11 Кристал Пэлас 37 11 11 15 39 - 48 44 12 Челси 37 11 10 16 37 - 46 43 13 Вулверхэмптон 37 11 8 18 31 - 53 41 14 Вест Хэм Юнайтед 37 11 7 19 41 - 53 40 15 Борнмут 37 11 6 20 37 - 70 39 16 Ноттингем Форест 37 9 10 18 37 - 67 37 17 Эвертон 37 7 12 18 33 - 57 33 18 Лестер Сити 37 8 7 22 49 - 67 31 19 Лидс Юнайтед 37 7 10 20 47 - 74 31 20 Саутгемптон 37 6 6 25 32 - 69 24

Ставки и коэффициенты на матч Брентфорд – Манчестер Сити

Прогноз на матч Брентфорд – Манчестер Сити от UA-Football

"Пчелы" хотят, им нужно, но это не значит, что они могут. Сити все еще в тонусе, команда Гвардиолы до сих пор держит себя в форме. Возможно ошибки и будут из-за определенной расслабленности, однако слишком много звезд должно сойтись для победы “Брентфорда”. Однако хозяева, по крайней мере, попытаются. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,6).