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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на финал Кубка Англии на 03.06.2023
Впервые за 142-летнюю историю Кубка Англии в финале сыграют два клуба из Манчестера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Финал Кубка Англии
3 июня 2023. Лондон, “Уэмбли”
“Манчестер Сити” 17:00 “Манчестер Юнайтед”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Манчестер Юнайтед” остается единственным английским клубом в истории, которому удалось сделать требл. “Сити” в 2023 году может повторить это достижение, но в одном из двух финалов ему нужно обыграть именно “Юнайтед”.
- Новости Манчестер Сити
- Новости Манчестер Юнайтед
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед
- Личные встречи
- Где смотреть матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
- Прогноз на матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Новости Манчестер Сити
Последний конкурентный матч “Манчестер Сити” провел 17 мая, переиграв в ответном полуфинале Лиги чемпионов “Реал” Мадрид. Поражение “Арсенала” в 37-м туре превратило игру “Сити” против “Челси” в формальность. “Горожане” ее выиграли, а затем игроки “Сити”, по словам Гвардиолы, “выпили весь алкоголь в Манчестере”, празднуя очередное чемпионство.
До конца первенства осталось еще два матча и “Манчестер Сити” взял в них всего одно очко, сыграв вничью с “Брайтоном” (1:1) и проиграв “Брентфорду” (0:1). Игра с “Брайтоном” получилась очень увлекательной, “чайки” выполнили 20 ударов, “Сити” – меньше (13), обе команды создавали моменты и действовали с большой интенсивностью. Так “Сити” прервал свою серию из 12 побед в чемпионате. Против “Брентфорда” в последнем туре команда Гвардиолы играла совсем в ослабленном составе и закономерно проиграла.
Грилиш, Аканджи и Диаш пропустили два последних матчах чемпионата из-за болячек, помимо них против “Брентфорда” не играли Холанд, Де Брюйне, Стоунз, Родри, Гюндоган и Силва. Все они готовы к матчу. Интересно, что место в воротах займет кубковый вратарь Штефан Ортега. Почему бы и нет? В Кубке Англии экс-кипер “Арминии” не пропустил еще ни одного гола.
Новости Манчестер Юнайтед
“Манчестер Юнайтед” закончил сезон в АПЛ четырьмя подряд победами и итоговым третьим местом. Этот результат может стать хорошим толчком к возвращению одного из самых титулованных клубов Англии на передовые позиции, но МЮ ждет очень важное лето. Многое будет зависеть от того, кто станет новым владельцем клуба, и получит Эрик тен Хаг требуемое усиление состава.
Это все вопросы будущего, а в настоящем у “Юнайтед” остался последний матч сезона и шанс не только выиграть второй кубковой турнир в сезоне, но и остановить “Сити” от завоевания требла.
Главный тренер “Манчестер Юнайтед” правильно отвечает на вопрос, ставит ли его команда цель помешать “шумным соседям”. “Мы хотим выиграть Кубок. Вопрос не в них. У нас есть шанс, и мы хотим им воспользоваться”.
Тен Хаг не может рассчитывать на Марсьяля, Забитцера и Мартинеса, под вопросом Антони.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Сити” не пропустил ни одного гола в Кубке Англии 2022/23 и забил 17 голов – больше всех команд в турнире.
- Лучший бомбардир “Сити” Эрлинг Холанд забил один гол в последних шести матчах, а лучший бомбардир “Юнайтед” Маркус Рашфорд – три гола в 12 последних матчах.
- “Манчестер Сити” забил два гола в последних трех матчах.
- Показатели “Сити” против “Юнайтед” под руководством Гвардиолы – девять побед, две ничьи, семь поражений.
- Проиграв “Брентфорду”, “Манчестер Сити” прервал серию из 25 матчей без поражений (20 побед, пять ничьих).
- Всего один из последних 15 матчей между “Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед” закончился вничью (восемь побед “Сити”, шесть “Юнайтед”).
Последние пять матчей Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
- 28.05 “Брентфорд” 0:1 (АПЛ)
- 24.05 “Брайтон” 1:1 (АПЛ)
- 21.05 “Челси” 1:0 (АПЛ)
- 17.05 “Реал” Мадрид 4:0 (Лига чемпионов)
- 14.05 “Эвертон” 3:0 (АПЛ)
Манчестер Юнайтед
- 28.05 “Фулхэм” 2:1 (АПЛ)
- 25.05 “Челси” 4:1 (АПЛ)
- 20.05 “Борнмут” 1:0 (АПЛ)
- 13.05 “Вулверхэмптон” 2:0 (АПЛ)
- 07.05 “Вест Хэм” 0:1 (АПЛ)
Личные встречи
В первом круге “Манчестер Сити” выиграл у “Манчестер Юнайтед” 6:3, “МЮ” ответил победой на своем поле 2:1 со странным голом Рашфорда с офсайда. В прошлом сезоне “Сити” выиграл оба матча (4:1, 2:0).
Где смотреть матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Ортега – Уокер, Диаш, Аканджи – Стоунз, Родри – Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш – Холанд
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу – Каземиро, Эриксен – Санчо, Фернандеш, Рашфорд – Вегорст
Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Прогноз на матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед от UA-Football
“Манчестер Сити” считается явным фаворитом матча. Да, “Юнайтед” выиграл последний матч между командами, но это случилось еще в январе, и “Сити” был другим – без Стоунза в центре поля и с Канселу в составе. “Юнайтед” способен создать “горожанам” много неприятностей после контратак, но без Антони и Марсьяля реализовывать их будет сложнее. У “Сити” будет больше инструментов для победы. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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