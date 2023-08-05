Манчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч за Суперкубок Англии на 06.08.2023

Суперкубок Англии (Коммьюнити Шилд)

6 августа 2023. Лондон, “Уэмбли”

“Манчестер Сити” 18:00 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Помните “Коммьюнити Шилд”-2022? Дарвин Нуньес забил эффектный гол, а Эрлинг Холанд с метра не попал по пустым воротам, и Кубок взяли “красные”. “Ливерпуль” и Нуньес в итоге провели невыразительный сезон, а Холанд переписал несколько рекордов и выиграл с “Манчестер Сити” требл. Результата Суперкубка Англии не скажет каким будет предстоящий сезон для его участников, что не отменяет интереса к этой игре с ее громкой вывеской.

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Новости Манчестер Сити

Возможно ли повторить требл? “Манчестер Сити” выиграл в прошлом сезоне Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии. Один из наиболее задаваемых вопросов Пепу Гвардиоле на последних пресс-конференциях – как команда будет мотивировать себя в новой кампании?

“Сити” может придумывать себе диковинные цели, как например победа в шести турнирах в календарном году (помимо Суперкубка Англии, “горожане” еще проведут матч за Суперкубок УЕФА и примут участие в клубном ЧМ). Но все же главное – это демонстрировать свой уровень из матча в матч в каждую неделю. “Сити” Гвардиолы не из тех команд, которые резко стают расслабленными.

Еще один метод Гвардиолы – это постоянная текучка кадров. “Сити” расстался с Марезом и Гюндоганом (с последним скорее против своей роли), подписал Ковачича и Йошко Гвардиола. Также на замену Марезу вероятно будет подписан новый вингер.

“Сити” провел всего три спарринга в межсезонье, но начинать медленно – это старая традиция “горожан”. Кевин Де Брюйне и Натан Аке под вопросом на матч с “Арсеналом”.

Новости Арсенала

На “Эмирейтс” еще не забыли о розачаровующем финале прошлого сезона, когда серия плохих результатов, и несвоевременная травма Салиба лишили “Арсенал” восьмиочкового отрыва.

Микель Артета – очень амбициозный тренер и в предстоящем сезоне он намерен сделать свою команду еще сильнее, добавив конкуренции на нескольких позициях. Кроме того, “Арсенал” будет вариативнее. Деклан Райс может сыграть и на позиции Парти в глубине, и “восьмерку” вместо Джаки. Гибкость Кая Хавертца позволяет ему действовать без фиксированной позиции на поле. Юрриен Тимбер должен был усилить правый фланг защиты или центр обороны, но в спаррингах он чаще всего играл слева. “Арсенал” продолжает меняться и развиваться.

Спарринги “Арсенала” во многом послужили для Артеты полем для экспериментов. Результаты и качество игры не всегда были убедительными, в частности есть вопросы к игре без мяча.

Матч против “Манчестер Сити” команда Артеты проведет без двух ключевых футболистов – Зинченко продолжает восстановление после мышечной травмы, и Жезуса проблемы с коленом.

Статистика команд, цифры и факты

Под руководством Пепа Гвардиолы “Манчестер Сити” выиграл 16 из 19 матчей против “Арсенала”. Последние семь поединков – с общим счетом 21-4.

Свои две победы над “Сити” Гвардиолы “Арсенал одержал” на “Уэмбли” в полуфиналах Кубка Англии-2017 и 2020.

“Арсенал” проиграл всего два из последних 15 матчей на “Уэмбли” во всех турнирах (девять побед, четыре ничьи).

Кевин Де Брюйне поучаствовал в восьми голах в ворота “Арсенала” в восьми последних матчах (шесть голов, два ассиста).

Последние пять матчей Манчестер Сити и Арсенала

Манчестер Сити

30.07 “Атлетико” 1:2 (Товарищеский матч)

26.07 “Бавария” 2:1 (Товарищеский матч)

23.07 “Йокогама Маринос” 5:3 (Товарищеский матч)

10.06 “Интер” 1:0 (Лига чемпионов)

03.06 “Манчестер Юнайтед” 2:1 (Кубок Англии)

Арсенал

02.08 “Монако” 1:1 (Эмирейтс Кап)

27.07 “Барселона” 5:3 (Товарищеский матч)

23.07 “Манчестер Юнайтед” 0:2 (Товарищеский матч)

20.07 “Звезды MLS” 5:0 (Товарищеский матч)

13.07 “Нюрнберг” 1:1 (Товарищеский матч)

Личные встречи

“Манчестер Сити” трижды победил “Арсенал” в прошлом сезоне (4:1 и 3:1 в чемпионате и 1:0) в Кубке Англии. “Горожане” выиграли семь последних матчей у “канониров”.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Арсенал

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Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аканджи – Стоунз, Родри – Силва, Альварес, Фоден, Грилиш – Холанд

“Арсенал”: Рэмсдейл – Тимбер, Габриэл, Салиба, Уайт – Хавертц, Парти, Эдегор – Троссард, Нкетиа, Сака

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Арсенал

Прогноз на матч Манчестер Сити – Арсенал от UA-Football

“Манчестер Сити” для “Арсенала” один из самых неудобных соперников. Возможно новые игроки “канониров” позволят ему переломить негативную тенденцию в играх с “Сити”, но они должны адаптироваться к футболу Артеты. Травмы Жезуса и Зинченко – большой минус для “Арсенала” в такой игре. “Горожане” подходят к поединку в более спокойном состоянии. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.