Двойной дебют. Бернли – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.08.2023

Английская Премьер-лига, первый тур

11 августа, 22:00. "Терф Мур" (Бернли)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Setanta Sports Ukraine

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Большой футбол возвращается. Сегодня стартуют сразу три топовых европейских чемпионата: Лига 1, Серия А и АПЛ. Более того, английское первенство дебютирует очень интересным противостоянием учителя (Гвардиолы) и ученика (Компани). В прошлом сезоне "Сити" камня на камне не оставил от своего соперника в очном противостоянии Кубка Англии. Усвоил ли бельгийский наставник этот урок на "Этихаде"?

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Манчестер Сити

Действующий обладатель Требла начинает очередной поход за титулом АПЛ. За последние шесть лет "горожане" одержали пять побед в чемпионате Англии – их гегемонию прервал только "Ливерпуль" в сезоне 19/20. Возможно, старт не всегда удаются Гвардиоли, однако завершение сезона выглядят чуть ли не идеальными.

На этот раз в "Сити" схожий случай, как и в прошлом году. Подопечные испанского тренера снова проиграли матч за Суперкубок Англии. После завоеванного Требла это не является большой проблемой – тем более, что на Туманном Альбионе не считают этот розыгрыш официальным трофеем. Однако все равно не хватило против “Арсенала” определенной свежести. В конце матча "горожанам" пришлось не доигрывать, а тянуть время, за что в итоге они поплатились поражением.

Кадры хозяев

У "горожан" летом была достаточно активная трансферная компания. После значимого вклада в результаты команды пошел один из лидеров Гюндоган, также Марез перебрался в Саудовскую Аравию. Бенжамен Менди покинул команду: в "Лансе" он сейчас нужнее. А вот подписали "Сити" рекордного защитника Гвардиола и полузащитника Ковачича. Замены Мареза пока нет – еще идет работа на трансферном рынке.

Бернли

Один сезон хватило "бордовым", чтобы вернуться в АПЛ. Более того, сделали они это досрочно – почти за два месяца до завершения чемпионата. Кроме этого, Компани еще и завоевал свой первый титул на посту тренера благодаря победе в Чемпионшипе. Команда не слишком удачно стартовала (особенно было много ничьих), однако по ходу сезона набрала темп и надолго закрепилась на вершине.

Для бельгийского наставника это будет дебютный матч на столь высоком уровне. В прошлом сезоне он выводил свою команду в 1/4 финала Кубка Англии, однако завершилось это все на "Этихаде" очень плачевно. В этот раз “Бернли” примет “Сити” на собственном поле. В розыгрыше Чемпионшипа 22/23 у "бордовых" было лидерство также и среди набранных очков в домашних матчах. Кроме этого в периоде с октября по февраль подопечные Компани одержали 12 побед подряд на "Терф Мур". Теперь пора испытать "муры" этой крепости на высшем уровне.

Кадры гостей

Как и подобает новичку АПЛ, "Бернли" тоже закупился на трансферном рынке. В общей сложности клуб пригласил десять игроков: двоих на правах свободного агента, одного на правах аренды, а еще за семерых заплатили почти 80 миллионов евро в целом. Больше всего отдали за нападающего "Базеля" Зеки Амдуни – 18,6 млн евро. Из трансферов "на выход" стоит отметить только Вегхорста: его отдали в аренду в "Хоффенхайм".

Последние пять матчей Бернли и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

05.08. Майнц – Бернли 1:0 (ТМ)

28.07. Бетис – Бернли 1:1 (ТМ)

25.07. Бенфика – Бернли 0:2 (ТМ)

22.07. Генк – Бернли 2:0 (ТМ)

08.05. Бернли – Кардифф 3:0 (Чемпионшип)

Последние пять встреч гостей

06.08. Манчестер Сити – Арсенал 1:1 (1:4 в с. п.) (Суперкубок Англии)

30.07. Манчестер Сити – Атлетико 1:2 (ТМ)

26.07. Бавария – Манчестер Сити 1:2 (ТМ)

23.07. Йокогама Маринос – Манчестер Сити 3:5 (ТМ)

10.06. Манчестер Сити – Интер 1:0 (Лига чемпионов)

Цифры и факты

Последние семь поединков между командами завершились с общим счётом 25:0.

"Сити" выиграл последние пять матчей на "Терф Мур" с общим счетом 12:1.

В прошлом поединке между командами МС забил столько голов, сколько "Бернли" ударил по воротам Ортеги (по шесть).

В последний раз "Бернли" побеждал "горожан" в 2015-м году (2:0).

Стоимость составов по данным аналитического портала Transfermarkt отличается в 6,25 раза: почти 200 миллионов евро в "Бернли" против 1,25 млрд в "Сити".

Последние пять личных встреч между соперниками

18.03.23. Манчестер Сити – Бернли 6:0

02.04.22. Бернли – Манчестер Сити 0:2

16.10.21. Манчестер Сити – Бернли 2:0

03.02.21. Бернли – Манчестер Сити 0:2

28.11.20. Манчестер Сити – Бернли 5:0

Ставки и коэффициенты на матч Бернли – Манчестер Сити

Прогноз матча Бернли – Манчестер Сити от UA-Football

Компани строит на "Терф Мур" крепость. На повторение 0:6 в прошлом сезоне точно не стоит надеяться, да и вряд ли вообще будет разгромная победа "горожан". Скорее Бернли будет иметь возможность навязывать свою игру и находить пробелы в обороне соперника. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,93).