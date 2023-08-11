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Двойной дебют. Бернли – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.08.2023
Чемпионат Англии стартует!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, первый тур
11 августа, 22:00. "Терф Мур" (Бернли)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
Прямая трансляция: Setanta Sports Ukraine
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Большой футбол возвращается. Сегодня стартуют сразу три топовых европейских чемпионата: Лига 1, Серия А и АПЛ. Более того, английское первенство дебютирует очень интересным противостоянием учителя (Гвардиолы) и ученика (Компани). В прошлом сезоне "Сити" камня на камне не оставил от своего соперника в очном противостоянии Кубка Англии. Усвоил ли бельгийский наставник этот урок на "Этихаде"?
Манчестер Сити
Действующий обладатель Требла начинает очередной поход за титулом АПЛ. За последние шесть лет "горожане" одержали пять побед в чемпионате Англии – их гегемонию прервал только "Ливерпуль" в сезоне 19/20. Возможно, старт не всегда удаются Гвардиоли, однако завершение сезона выглядят чуть ли не идеальными.
На этот раз в "Сити" схожий случай, как и в прошлом году. Подопечные испанского тренера снова проиграли матч за Суперкубок Англии. После завоеванного Требла это не является большой проблемой – тем более, что на Туманном Альбионе не считают этот розыгрыш официальным трофеем. Однако все равно не хватило против “Арсенала” определенной свежести. В конце матча "горожанам" пришлось не доигрывать, а тянуть время, за что в итоге они поплатились поражением.
Кадры хозяев
У "горожан" летом была достаточно активная трансферная компания. После значимого вклада в результаты команды пошел один из лидеров Гюндоган, также Марез перебрался в Саудовскую Аравию. Бенжамен Менди покинул команду: в "Лансе" он сейчас нужнее. А вот подписали "Сити" рекордного защитника Гвардиола и полузащитника Ковачича. Замены Мареза пока нет – еще идет работа на трансферном рынке.
Бернли
Один сезон хватило "бордовым", чтобы вернуться в АПЛ. Более того, сделали они это досрочно – почти за два месяца до завершения чемпионата. Кроме этого, Компани еще и завоевал свой первый титул на посту тренера благодаря победе в Чемпионшипе. Команда не слишком удачно стартовала (особенно было много ничьих), однако по ходу сезона набрала темп и надолго закрепилась на вершине.
Для бельгийского наставника это будет дебютный матч на столь высоком уровне. В прошлом сезоне он выводил свою команду в 1/4 финала Кубка Англии, однако завершилось это все на "Этихаде" очень плачевно. В этот раз “Бернли” примет “Сити” на собственном поле. В розыгрыше Чемпионшипа 22/23 у "бордовых" было лидерство также и среди набранных очков в домашних матчах. Кроме этого в периоде с октября по февраль подопечные Компани одержали 12 побед подряд на "Терф Мур". Теперь пора испытать "муры" этой крепости на высшем уровне.
Кадры гостей
Как и подобает новичку АПЛ, "Бернли" тоже закупился на трансферном рынке. В общей сложности клуб пригласил десять игроков: двоих на правах свободного агента, одного на правах аренды, а еще за семерых заплатили почти 80 миллионов евро в целом. Больше всего отдали за нападающего "Базеля" Зеки Амдуни – 18,6 млн евро. Из трансферов "на выход" стоит отметить только Вегхорста: его отдали в аренду в "Хоффенхайм".
Последние пять матчей Бернли и Манчестер Сити
Последние пять встреч хозяев
- 05.08. Майнц – Бернли 1:0 (ТМ)
- 28.07. Бетис – Бернли 1:1 (ТМ)
- 25.07. Бенфика – Бернли 0:2 (ТМ)
- 22.07. Генк – Бернли 2:0 (ТМ)
- 08.05. Бернли – Кардифф 3:0 (Чемпионшип)
Последние пять встреч гостей
- 06.08. Манчестер Сити – Арсенал 1:1 (1:4 в с. п.) (Суперкубок Англии)
- 30.07. Манчестер Сити – Атлетико 1:2 (ТМ)
- 26.07. Бавария – Манчестер Сити 1:2 (ТМ)
- 23.07. Йокогама Маринос – Манчестер Сити 3:5 (ТМ)
- 10.06. Манчестер Сити – Интер 1:0 (Лига чемпионов)
Цифры и факты
- Последние семь поединков между командами завершились с общим счётом 25:0.
- "Сити" выиграл последние пять матчей на "Терф Мур" с общим счетом 12:1.
- В прошлом поединке между командами МС забил столько голов, сколько "Бернли" ударил по воротам Ортеги (по шесть).
- В последний раз "Бернли" побеждал "горожан" в 2015-м году (2:0).
- Стоимость составов по данным аналитического портала Transfermarkt отличается в 6,25 раза: почти 200 миллионов евро в "Бернли" против 1,25 млрд в "Сити".
Последние пять личных встреч между соперниками
18.03.23. Манчестер Сити – Бернли 6:0
02.04.22. Бернли – Манчестер Сити 0:2
16.10.21. Манчестер Сити – Бернли 2:0
03.02.21. Бернли – Манчестер Сити 0:2
28.11.20. Манчестер Сити – Бернли 5:0
Ставки и коэффициенты на матч Бернли – Манчестер Сити
Прогноз матча Бернли – Манчестер Сити от UA-Football
Компани строит на "Терф Мур" крепость. На повторение 0:6 в прошлом сезоне точно не стоит надеяться, да и вряд ли вообще будет разгромная победа "горожан". Скорее Бернли будет иметь возможность навязывать свою игру и находить пробелы в обороне соперника. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,93).
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