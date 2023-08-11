Арсенал - Ноттингем Форест. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.08.2023

Чемпионат Англии, первый тур

12 августа 2023. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 14:30 “Ноттингем Форест”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” провел содержательную летнюю трансферную кампанию, и надеется провести новый сезон не хуже, чем предыдущий, когда команда Артета только в конце весны уступила первое место “Манчестер Сити”. В первом туре АПЛ 2023/24 “канониры” на своем поле сыграют с “Ноттингем Форест” – худшей выездной командой прошлого сезона.

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Новости Арсенала

Для Микеля Артеты стомиллионный трансфер Деклана Райса, переходы Кая Хавертца, Юрриена Тимбера и в скором времени – Давида Райи, это не только демонстрация амбиций, но и реализация желания сделать свою команду еще более гибкой и вариативной, а главное – добавить глубины составу. Травма Салиба и спад формы Парти в конце прошлого сезона стали определяющими в проигрыше чемпионского титула и во избежание повтора подобного сценария, “Арсенал” подписал футболистов, которые по своим возможностях и качествам должны создавать дополнительную конкуренцию.

Каю Хавертцу было не совсем удобно на позиции центрфорварда в матче с “Манчестер Сити” в Суперкубке Англии. Немецкий универсал подменял травмированного Жезуса, и не реализовал два хороших шанса. Вероятно, против “Ноттингем Форест” Хавертц сыграет в средней линии, а в атаке выйдут Нкетиа или Троссард.

К старту первого тура восстановились от травм Зинченко и Жоржиньо, но в стартовом составе их ожидать не стоит. Еще несколько недель нужно на восстановление Габриэлу Жезусу.

Учитывая Суперкубок Англии, “Арсенал” сыграл шесть товарищеских матчей в межсезонье, три раза сыграл вничью 1:1, дважды выиграл, в том числе и у “Барселоны” (5:3) и проиграл “Манчестер Юнайтед” (0:2).

Новости Ноттингем Форест

В прошлом сезоне “Ноттингем Форест” подписал 30 футболистов, и Стиву Куперу не всегда удавалось найти правильный баланс и удачное сочетание из такого большого разнообразия. Тренер “Фореста” два раза был на грани увольнения, в итоге свою работу потеряли два спортивных директора, а 43-летний тренер привел “Форест” к спасению как раз после победы над “Арсеналом” в 37-м туре, заодно и сделав “Манчестер Сити” чемпионом.

Лето-2023 проходит на “Сити Граунд” гораздо тише. “Ноттингем Форест” подписал американского кипера Мэтта Тернера вместо Кейлора Наваса и Дина Хендерсона, которые вернулись в свои клубы. Также была усилена атака трансфером вингера МЮ Антони Эланги, в качество свободного агента присоединился к “лесникам” фланговый защитника Ола Айна. Помимо двух вратарей, клуб покинули Лоди, Сарридж, Колбэк, Кук, Лингард и Андре Айю.

Предсезонка “Фореста” была не из простых. Команда Купера проиграла четыре из семи матчей, и смогла забить всего два гола.

Тренер “Ноттингем Форест” не сможет рассчитывать в матче с “Арсеналом” на защитников Фелипе, Ричардса и Ньякате, под вопросом игроки атаки Авонийи и Джонсон.

Статистика команд, цифры и факты

“Арсенал” не проигрывал “Ноттингем Форест” на своем поле в последних девяти матчах (пять побед, четыре ничьи).

В прошлом сезоне “Ноттингем Форест” выиграл всего один выездной матч АПЛ, проиграв 13 из 19 поединков. На “Эмирейтс” команда Купера проиграла 5:0.

“Ноттингем Форест” не выигрывал у “Арсенала” два матча подряд со времен легендарного Брайана Клафа (сентябрь 1978).

“Арсенал” никогда не выигрывал чемпионат, если проигрывал первый матч сезона.

“Арсенал” выиграл 17 из 22 последних матчей Премьер-лиги на своем поле.

Последние пять матчей Арсенала и Ноттингем Форест

Арсенал

08.08 “Манчестер Сити” 1:1 (Суперкубок Англии)

02.08 “Монако” 1:1 (Эмирейтс Кап)

27.07 “Барселона” 5:3 (Товарищеский матч)

23.07 “Манчестер Юнайтед” 0:2 (Товарищеский матч)

20.07 “MLS All Stars” 5:0 (Товарищеский матч)

Ноттингем Форест

05.08 “Айнтрахт” Франкфурт 0:0 (Товарищеский матч)

02.08 “Ренн” 0:5 (Товарищеский матч)

30.07 “ПСВ Эйндховен” 0:1 (Товарищеский матч)

27.07 “Лидс” 0:2 (Товарищеский матч)

22.07 “Леванте” 2:1 (Товарищеский матч)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. “Арсенал” выиграл 5:0, “Ноттингем Форест” – 1:0. Общая история АПЛ – девять побед “Арсенала”, четыре “Ноттингем Фореста”, три ничьи.

Где смотреть матч Арсенал – Ноттингем Форест

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Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер – Эдегор, Райс, Хавертц – Сака, нкетиа, Мартинелли

“Ноттингем Форест”: Тернер – Уоррэлл, Боли, Маккенна – Орье, Йейтс, Мангаля, Айна – данилу, Джонсон – Гибзз-Уайт

Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Ноттингем Форест

Прогноз на матч Арсенал – Ноттингем Форест от UA-Football

“Арсенал” считается фаворитом встречи, и это не должно удивлять. Команда Микеля Артеты провела позитивное лето, и в прошлом сезоне “канониры” удачно действовали на своем поле, а “Ноттингем Форест” был слишком слаб на выезде. Тенденции должны сохраниться. Прогноз – победа “Арсенала” 3:1 и гол Сака.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.