Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.08.2023

Английская Премьер-лига, первый тур

14 августа, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Первый тур нового сезона АПЛ закрывает действующий бронзовый призер чемпионата и команда, которая в прошлом сезоне только в концовке окончательно избежала вылета в Чемпионшип. Оба летом пережили определенную ротацию, особенно это касается "волков": они недавно получили нового тренера. Сейчас хозяева кажутся более подготовленными к матчу.

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Манчестер Юнайтед

“Манкунианцы” в период июля-августа сыграли сравнительно большое количество товарищеских матчей. Подопечные тен Хага провели сразу восемь спаррингов. Что интересно, у них вышло мировое турне, ведь матчи прошли сразу в пяти странах: от Норвегии до США. Результаты посредственные: четыре победы, три поражения и одна ничья. Однако каждый матч нужно пересматривать с особым вниманием, ведь тен Хаг не пренебрегал выпускать не только резервистов, а и молодежную команду.

"Красных дьяволов" летом как и покинули важные игроки, так и несколько новичков присоединились к команде. Многолетний основной голкипер Давид де Хеа больше не защищает цвета МЮ. Также из "Олд Траффорд" ушли Фред, Эланга, Телес, Вегхорст, Забитцер, Батленд и Фил Джонс. Вместо этого "манкунианцы" оформили трансферы Андре Онана из "Интера", Мейсона Маунта из "Челси" и Расмуса Гейлунда из "Аталанты". За эту тройку заплатили 191,7 миллиона евро. Кроме них вернулся на "Олд Траффорд" центрбек Джонни Эванс.

Последний призван подстраховать центральную зону обороны в случае необходимости. В настоящее время Лиссандро Мартинес и Рафаэль Варан – основная пара защитников в прошлом сезоне – уже покинула лазарет. Однако, например, весной они синхронно пропустили завершение прошлого чемпионата.

Вулверхэмптон

Хулен Лопетеги возглавил "волков" по ходу прошлого сезона и сделал все, чтобы команда отдалилась от зоны вылета и комфортно сохранившую прописку в АПЛ. Однако испанский наставник, по-видимому, захотел дальше немного больше, чем бороться за выживание. В СМИ сообщалось, что специалист обеспокоен тем, что данный состав команды не готов к большим вызовам в Премьер-лиге. Нежелание (или отсутствие возможности) клуба выполнять требования Лопетеги по отношению к игрокам и стало причиной разрыва контракта между сторонами.

Летом "Вулвз" усилился тремя игроками. За нападающего Матеуса Кунью из "Атлетика" заплатили 50 миллионов евро (это полноценный выкуп после полугодовой аренды), опорник Бубакар Траоре пришел за 11 млн. Также Мэтт Догерти вернулся в команду на правах свободного агента. Вместо этого клуб продал лидера команды Рубена Невеша и нападающего Рауля Хименеса. Также ушли Диего Коста и Адама Траоре.

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Новый тренер Гарри О'Нил – бывший наставник "Борнмута" – возглавил "волков" 9 августа. Всю предсезонную подготовку команда проходила без него. В общем, известно о проведении пяти спаррингов, в которых удалось одержать три победы и дважды сыграть вничью.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптона

Последние пять встреч хозяев

06.08. Манчестер Юнайтед – Атлетик 1:1 (ТМ)

05.08. Манчестер Юнайтед – Ланс 3:1 (ТМ)

31.07. Боруссия Д – Манчестер Юнайтед 3:2 (ТМ)

27.07. Реал – Манчестер Юнайтед 2:0 (ТМ)

26.07. Манчестер Юнайтед – Рексем 1:3 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

05.08. Вулвергхэмптон – Ренн 3:1 (ТМ)

02.08. Вулверхэмптон – Лутон 0:0 (ТМ)

29.07. Селтик – Вулверхэмптон 1:1 (ТМ)

25.07. Порту – Вулверхэмптон 0:1 (ТМ)

09.07. Гимарайнш – Вулверхэмптон 1:2 (ТМ)

Последние пять личных встреч между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптоном

13.05.23. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)

31.12.22. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

03.01.22. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)

29.08.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

23.05.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

Цифры и факты

За последние шесть матчей на "Олд Траффорд" "волкам" удалось трижды не проиграть: одна победа и две ничьих.

Более двух голов за поединок в последних 10 встречах между командами было забито только один раз.

"Вулвз" не побеждают в гостевых матчах АПЛ с февраля. Тогда они взяли верх над последним в таблице Саутгемптоном.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон от UA-Football

В прошлом сезоне МЮ тяжело начал чемпионат – на старте было два поражения. Теперь у подопечных тен Хага больше стабильности, а также есть Каземиро (а это очень важный фактор) и в соперниках ослаблен "Вулверхэмптон" с тренером, возглавляющим команду пять дней. Более того, "Борнмут" О'Нила в минувшем сезоне дважды проиграл команде тен Хага с общим счетом 0:4. Пока это разные полюса английского высшего дивизиона. Прогноз: Победа "Манчестер Юнайтед" 2:0.