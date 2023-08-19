Первое в сезоне дерби Лондона. Вест Хэм – Челси. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 20.08.2023

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

20 августа. 18:30. Лондон. "Олимпийский стадион"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

В 1-м туре новой кампании чемпионата Англии обе лондонские команды скатали справедливые ничьи. "Вест Хэм" не удержал победу над "Борнмутом" в гостях, а "Челси" отыгрался в матче с "Ливерпулем" на родном "Стэмфорд Бридж". И там, и там – 1:1. Теперь каждая из сторон желает наконец-то ощутить вкус долгожданной победы.

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Новости "Вест Хэма"

Действующий победитель Лиги конференций стартовал в АПЛ очень пассивно. "Борнмут" действовал не хуже "молотобойцев", а эпизодами так и вовсе переигрывал своих гостей. Конструктив преобладал именно в игре хозяев.

"Вест Хэм" забил гол, в котором смешались и работа, и красота: Форнальс в подкате прервал выход соперника из обороны в атаку, Боуэн подхватил мяч и по шикарной дуге закрутил снаряд в ворота. Правда, под занавес поединка Зума неоправданно выключился из борьбы с Соланке и позволил форварду "вишен" сравнять счет. Результат точно не должен вызывать вопросов у подопечных Мойеса, при определенном стечении обстоятельств с "Вайталити Стэдиум" они рисковали не вывезти даже один балл.

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Отметим, что летом раздевалку "Вест Хэма", помимо форварда Скамакки и оборонца Масуаку, также покинула троица скилловых полузащитников: Влашич, Лансини и капитан команды Райс. Естественно, руководство "молотобойцев" не могло не усилить среднюю линию. Клуб пригласил хавбека "Аякса" Эдсона Альвареса и одного из лучшего исполнителей штрафных в мире – легенду "Саутгемптона" Джеймса Уорда-Прауза.

Our new Hammers ⚒️ pic.twitter.com/YKhKzWb5rf — West Ham United (@WestHam) August 16, 2023

Новости "Челси"

65,4% – это средний показатель владения мячом от "Челси" в матче с "Ливерпулем". Никогда "синие" так хорошо не контролировали снаряд в противостояниях с мерсисайдцами, по крайней мере, с того момента, как Opta начала собирать статистику (сезон-2003/04). Главная причина хорошего перформанса "Челси" – вертикальность "Ливерпуля". "Красные" вынужденно садились в средний блок и отдавали мяч команде Почеттино. Подопечных Клоппа хватало на старт обоих таймов, в первом случае они давили добрых минут двадцать, во втором – ну, от силы десять. Дальше лондонцы легко забирали инициативу в свои ноги. К слову, не вывозила темп и средняя линий гостей: Макаллистер далеко не всегда успевал резать волны на позиции шестерки, Гакпо просто плохо смотрелся в качестве бокс-ту-бокса.

Получили ничью, которую на данном этапе однозначно можно занести в актив "Челси". Кстати, седьмую подряд в красно-синем противостоянии. Понравился Джексон, заряженностью и нацеленностью на ворота он напомнил Дидье Дрогба. Успевали и в атаке, и в обороне Джеймс с Чилвеллом, полностью выжгли центр поля Энцо Фернандес и Конор Галлахер. Набедокурил, а потом исправился новичок Дисаси. Правда, хотелось бы верить, что оборонительная схема 3-4-2-1 стала исключительно вынужденным шагом под "Ливерпуль". Почеттино даже не наигрывал ее на сборах.

Жаль, что Мудрик вышел уж слишком поздно – Михаил мог много чего дать по такой игре. Вообще, изначально украинец выскочил на неродной правый фланг, и только в компенсированное время перешел налево. В чем была задумка Почеттино? В терзании уставшего Робертсона? Стоило Мудрику оказаться на родной позиции – как тут же они с Джексоном чуть не сообразили гол.

За неделю "Челси" успел оформить трансфер Кайседо, самый дорогой игрок в истории британского футбола взял себе 25-й номер и разбил местную легенду о том, что цифра был закреплена за Джанфранко Дзолой. На самом деле, просто никто не рисковал ее брать, боясь запятнать наследие итальянца в клубе. Мойзес не побоялся – это потенциально говорит о многом. Еще "Челси" взял в среднюю линию Ромео Лавию из "Саутгемптона". Теперь вопросы с опорной зоной закрыты.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 12 "Челси" 1 0 1 0 1 0 1 13 "Вест Хэм" 1 0 1 0 1 0 1

Личные встречи

11.02.23 АПЛ "Вест Хэм" – "Челси" 1:1

03.09.22 АПЛ "Челси" – "Вест Хэм" 2:1

24.04.22 АПЛ "Челси" – "Вест Хэм" 1:0

04.12.21 АПЛ "Вест Хэм" – "Челси" 3:2

24.04.21 АПЛ "Вест Хэм" – "Челси" 0:1

Цифры и факты

– "Челси" не смог выиграть 12 последних матчей из 13 в рамках АПЛ;

– Обе команды сыграли вничью 1:1 в рамках 1-го тура чемпионата Англии.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Вест Хэма" все здоровы, чего нельзя сказать о "Челси". Очередная проблема с коленом у Джеймса уже не шокирует, капитан "синих" пропустит от нескольких недель до месяцев. Нкунку лондонцы потеряли до середины зимы, надолго вылетел Фофана. Лечатся Бадьяшиль, Броя, Беттинелли и Чалоба.

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Ареоля – Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон – Уорд-Прауз, Соучек – Боуэн, Пакета, Бенрахма – Антонио

"Челси", 4-2-3-1: Санчес – Гюсто, Силва, Колвилл, Чилвелл – Фернандес, Кайседо – Мадуэке, Чуквуэмека, Мудрик – Джексон

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Вест Хэм Юнайтед" – "Челси" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 1:2. У себя дома "Вест Хэм" всегда грызет землю ради результата, тем более, если речь идет о дерби. И все же, с небольшим риском можно зарядить на фаворита. На прошлой неделе "Челси" продемонстрировал хороший футбол против "Ливерпуля", а "молотобойцы" не сумели обыграть не самый сильный "Борнмут". Более осторожный прогноз на лондонскую дуэль – ничья.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.