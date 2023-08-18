Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.08.2023

Английская Премьер-лига, второй тур

19 августа, 19:30. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Setanta Sports +

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Встреча команд, которые вроде и считаются коллективами топ-6 АПЛ, однако стабильности у них нет. Первый тур текущего чемпионата это подтвердил: "шпоры" не смогли победить "Брентфорд", а МЮ всеми правдами и неправдами едва добыл три очка против "Вулверхэмптона".

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Новости Тоттенхэма

На самом деле, в “шпор” начинается один из самых тяжелых периодов перестройки за последние годы. Из команды ушел лидер, капитан и прирожденный бомбардир Харри Кейн. Такую потерю тяжело заменить сразу. Также первый тур стал дебютным для нового наставника лондонцев Анге Постекоглу. И не только во главе "Тоттенхэма", но и в большом футболе тоже. Это его первый тренерский опыт в чемпионате уровня большой европейской пятерки.

И, конечно, на изменения в команде нужно время. В первом туре удалось привезти с “Брентфорд Коммюнити Стедиум” одно очко. "Шпоры" по ходу матча и выигрывали, и проигрывали, но все же не отличались своей мощностью над, казалось бы, менее именитым соперником. Например, хоть во втором тайме они и нанесли вдвое больше ударов за “пчел”, однако практически никакой опасности создать так и не смогли.

Кадры хозяев

В матче против “Брентфорда” дебютировали сразу четверо новичков, трое из которых – представители обороны. Постекоглу еще будет наигрывать свою стартовую одиннадцатку, так что изменения будут предусматриваться. В том числе и из-за травм. Центрбэк Ромеро сыграл на поле 13 минут: успел забить гол, но получил повреждение. Не факт, что он успеет восстановиться после травмы. Под вопросом также Ндомбеле и Форстер. А вот Бентанкур, Сессеньон и Хиль не сыграют точно.

Новости Манчестер Юнайтед

И "манкунианцам" дался тяжело первый тур. В соперниках был "Вулверхэмптон" – команда, которая всего пять дней перед матчем против МЮ поменяла тренера. "Волки" во многом преобладали соперника, однако им не хватало реализации. "Красные дьяволы" смогли выжать победный гол благодаря стандарту. Однако все могло пойти насмарку в компенсированное ко второму тайма время. Пусть Онана и отлично играл в течение матча, но он все-таки нарушил правила на 90+6-й минуте против Калайджича. Арбитры решили тогда пенальти не ставить – допустили очевидную ошибку.

В прошлом сезоне старт "красных дьяволов" тоже был провальным. Это были дебютные матчи тен Хага. Два поражения подряд, в том числе против "Брентфорда", с которым недавно играл "Тоттенхэм". Важной причиной таких неудачных результатов было в том числе отсутствие едва ли не главного героя прошлого сезона – Каземиро. И в матче первого тура с "вулвз" именно бразильский опорник провел очень неудовлетворительный матч. Сыплется его игра – весь МЮ следует за ним. Такая зависимость и приводит к нестабильным результатам.

Кадры гостей

Пропускавшие завершение прошлого сезона Варан и Мартинес восстановились. Однако аргентинец в первой игре провел всего 45 минут – был заменен из-за повреждения. Пока неизвестно, успел ли он восстановиться. А вот Хойлунд, Гринвуд, Диалло и Маласия пока точно вне игры.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

13.08. Брентфорд – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

08.08. Барселона – Тоттенхэм 4:2 (ТМ)

06.08. Тоттенхэм – Шахтер 5:1 (ТМ)

26.07. Лайон Сити – Тоттенхэм 1:5 (ТМ)

18.07. Вест Хэм – Тоттенхэм 3:2 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

14.08. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

06.08. Манчестер Юнайтед – Атлетик 1:1 (ТМ)

05.08. Манчестер Юнайтед – Ланс 3:1 (ТМ)

31.07. Боруссия Д – Манчестер Юнайтед 3:2 (ТМ)

27.07. Реал – Манчестер Юнайтед 2:0 (ТМ)

Последние пять личных встреч между соперниками

27.04.23. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

19.10.22. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)

12.03.22. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 3:2 (АПЛ)

30.10.21. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)

11.04.21. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ньюкасл 1 1 0 0 5 - 1 3 2 Брайтон энд Хоув Альбион 1 1 0 0 4 - 1 3 3 Манчестер Сити 1 1 0 0 3 - 0 3 4 Арсенал 1 1 0 0 2 - 1 3 5 Кристал Пэлас 1 1 0 0 1 - 0 3 6 Фулхэм 1 1 0 0 1 - 0 3 7 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3 8 Тоттенхэм 1 0 1 0 2 - 2 1 9 Брентфорд 1 0 1 0 2 - 2 1 10 Ливерпуль 1 0 1 0 1 - 1 1 11 Вест Хэм Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1 12 Челси 1 0 1 0 1 - 1 1 13 Борнмут 1 0 1 0 1 - 1 1 14 Ноттингем Форест 1 0 0 1 1 - 2 0 15 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0 - 1 0 16 Шеффилд Юнайтед 1 0 0 1 0 - 1 0 17 Эвертон 1 0 0 1 0 - 1 0 18 Лутон Таун 1 0 0 1 1 - 4 0 19 Бернли 1 0 0 1 0 - 3 0 20 Астон Вилла 1 0 0 1 1 - 5 0

Цифры и факты

"Тоттенхэм" не побеждает МЮ дома с 2018-го года: два ничьих четыре поражения.

За пять финальных гостевых поединков прошлого сезона "манкунианцы" выиграли только один раз.

В восьми из последних 16 матчей в Лондоне команды сыграли между собой вничью.

"Манчестер Юнайтед" имеет наибольшее количество побед в АПЛ над "шпорами" и "Эвертоном" (по 39).

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

В прошлом сезоне "манкунианцы" в гостях были легкодоступной командой – они предпочитали выигрывать на "Олд Траффорд". В этом году еще кардинальных изменений не произошло, поэтому МЮ ожидает очередной тяжелый выезд. "Тоттенхэм" же "отмучился" против "Брентфорда" и теперь должен легче выглядеть на родном стадионе. Однако и уровень соперника будет выше. Прогноз: ничья.