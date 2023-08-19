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Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.08.2023
Команда украинского защитника встретится с грозным соперником
Фото: afcb.co.uk
Английская Премьер-лига, второй тур
19 августа, 17:00. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Томас Брамалл
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
И "мерсисайдцы", и "вишни" в первом туре сыграли синхронные ничьи со счетом 1:1. Однако в то время, когда подопечные Клоппа провели этот поединок с оживленным (по крайней мере, в заключительный час игры) "Челси", "Борнмут" противостоял "Вест Хэму". Сегодня у "Ливерпуля" менее именитый соперник, да еще и на "Энфилде". Но так ли просто раскусить “вишенок” и не сломать зуба о косточку?
Новости Ливерпуля
Во время предсезонной подготовки соперниками "мерсисайдцев" были преимущественно не топовые команды. Из пяти коллективов два представляли вторую немецкую Бундеслигу, одна команда – Чемпионшип, еще одна – новичок Бундеслиги. Среди реально сильных соперников была "Бавария" – как раз она нанесла подопечным Клоппа единственное летнее поражение.
Во время текущего трансферного окна состав "Ливерпуля" существенно изменился в центральной зоне. Из команды ушли Кейта, Фабинью, Хендерсон. Зато к "мерсисайдцам" присоединились Макаллистер, Эндо, Собослай. На остальных позициях перемен не было, хотя Клопп заявлял о том, что клуб будет работать над усилением до конца трансферного окна. Пока имеющийся состав смог в первом туре провести очень интересный для нейтрального болельщика матч против "Челси". Фанатам "мерсисайдцев" он тоже мог понравиться – с точки зрения атаки. А вот если обратить внимание на оборону, то там будут скорее отрицательные эмоции. Потому и были качели на "Стэмфорд Бридж".
Кадры хозяев
Лазарет на "Энфилде" почти пуст. Действительно важной потерей до сих пор является Тьяго. Он последний раз выходил на поле еще в апреле – сейчас находится на финальной стадии восстановления. Также травмирован его конкурент и соотечественник Стефан Байчетич.
Новости Борнмута
Молодой (по тренерским меркам) испанский специалист Андони Ираола дебютировал вместе с "Борнмутом" в АПЛ. Его подопечные в первом туре дома принимали "Вест Хэм", который не изменился после прошлого сезона, разве чтоза исключением продажи Райса. То есть "вишенки" противостояли крепкой команде с сильными, опытными исполнителями и смогли вырвать ничью. В том поединке, кстати, Забарный провел все 90 минут.
Собственно выход украинца в старте не стал сюрпризом. Три из пяти летних спаррингов он начинал с первых минут, а два последних провел "от свистка до свистка". Среди них причиной стала травма основного центрбека Келли. Забарный против “Вест Хэма” сыграл уверенно, четко. Начал дело в защите, потом – после травмы и замены Сенеси – перешел налево.
Кадры гостей
В целом у "вишенок" есть проблемы с составом, особенно в защите. Участие того же Сенеси под вопросом – он залечивает травму. В похожей ситуации правый бек Адам Смит. А вот Кук, Скотт, Тавернье и Фредерикс точно не сыграют сегодня.
Последние пять матчей Ливерпуля и Борнмута
Последние пять встреч хозяев
- 13.08. Челси – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)
- 07.08. Ливерпуль – Дармштадт 3:1 (ТМ)
- 02.08. Ливерпуль – Бавария 3:4 (ТМ)
- 30.07. Ливерпуль – Лестер (ТМ)
- 24.07. Гройтер Фюрт – Ливерпуль 4:4 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 12.08. Борнмут – Вест Хэм 1:1 (АПЛ)
- 05.08. Борнмут – Лорьян 2:0 (ТМ)
- 29.07. Борнмут – Аталанта 1:3 (ТМ)
- 25.07. Саутгемптон – Борнмут 2:3 (ТМ)
- 16.07. Борнмут – Маккаби Тель-Авив 0:1 (ТМ)
Последние пять личных встреч между командами
11.03.23. Борнмут – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)
27.08.22. Ливерпуль – Борнмут 9:0 (АПЛ)
07.03.20. Ливерпуль – Борнмут 2:1 (АПЛ)
07.12.19. Борнмут – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)
09.02.19. Ливерпуль – Борнмут 3:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5
|Кристал Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6
|Фулхэм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7
|Манчестер Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8
|Ноттингем Форест
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13
|Челси
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17
|Шеффилд Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Борнмут
Прогноз матча Ливерпуль – Борнмут от UA-Футбол
Хотя и букмекеры отдают предпочтения "мерсисайдцам", однако прошлогодних 9:0 на "Энфилде" ожидать не стоит. Тогда команды играли также на старте чемпионата, но "Борнмут" только поднялся из Чемпионшипа. Теперь же большинство игроков "вишенок" имеют опыт выступления в АПЛ. Тем более, что во второй части прошлого сезона "Борнмут" все-таки победил "мерсисайдцев", взяв небольшой реванш. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,75).
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