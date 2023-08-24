Долгожданная победа синих? Челси – Лутон Таун. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ на 25.08.2023

Английская Премьер-лига. 3-й тур.

25 августа. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

В последний раз "Челси" и "Лутон" встречались в рамках чемпионата Англии больше 30 лет назад, тогда первенство еще даже официально не называлось Премьер-лигой. По итогам сезона-1991/92 "Лутон" покинул Высший дивизион, упустив возможность стать одним из клубов-основателей АПЛ.

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Новости "Челси"

"Челси" не выигрывал в официальных матчах 107 дней. В последний раз успех был достигнут еще 6 мая, на выезде с "Борнмутом". "Челси" не выигрывал на "Стэмфорд Бридж" в официальных поединках даже больше – 167 дней. Последняя виктория на домашнем стадионе у "синих" датируется 7 марта, тогда еще подопечные Поттера одолели дортмундскую "Боруссию" в ответном матче 1/8 Лиги Чемпионов.

Встреча с "Лутоном" на "Бридже" рассматривается всем синим лагерем исключительно как набор трех очков и долгожданный выдох. В первых двух турах чемпионата "Челси" набрал один балл, а именно в игре с "Ливерпулем" (1:1). У себя дома "пенсионеры" не просто дали бой плохо готовым физически мерсисайдцам – большую часть матча именно хозяева выглядели лучше.

Сказать так же о лондонском дерби с участием "Челси" не выйдет. Команда Почеттино вполне по делу проиграла в гостях "Вест Хэму" (3:1). "Пенсионеры" пропустили уже в дебюте, правда, здорово отреагировали и до конца перерыва и счет сравняли, и в целом неплохо угрожали воротам Ареоля.

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Однако промах Энцо Фернандеса с 11-метровой отметки в конце первой 45-минутки стал переломным моментом в игре. После перерыва подопечные Мойеса воспользовались ошибками Дисаси и Кайседо и даже в меньшинстве забрали три пункта. Во втором тайме "Челси" слабо напоминал команду, банально скис. Мудрик заменил травмированного Чуквуэмеку и лишь поддался общему несыгранному течению лондонцев.

Новости "Лутона"

27 мая 2023 года, переиграв в финале плей-офф "Ковентри Сити", "Лутон" впервые в истории вышел в Английскую Премьер-лигу и впервые с 1992 года получил право сыграть в элитном футбольном дивизионе страны.

Домашний стадион "шляпников" еще не готов к проведению матчей уровня АПЛ, арену реконструируют поэтому в кампании-2023/24 команда Роба Эдвардса провела только один поединок, на выезде. Встретиться с "Бернли" придется позже.

В матче же 1-го тура "Брайтон" разбил дебютантов со счетом 4:1. Веселая и открытая в обе стороны игра завершилась для "Лутона" весьма печально. Подопечные Эдвардса допускали глупые ошибки в обороне, при редких шансах у ворот соперника они постоянно терялись.

На данный момент "шляпники" – самый главный претендент на дангрейд обратно в Чемпионшип. И вряд ли опыт ветерана голкиперского цеха Тима Крула или сбитого английского летчика Росса Баркли способен сильно помочь команде. Можете взглянуть на один из голов, который "Лутон", по сути, забил сам себе (по ссылке уже с таймкодом). Такого, вероятно, у них будет еще очень много.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 15 "Челси" 2 0 1 1 2 -2 1 17 "Лутон" 1 0 0 1 1 -3 0

Личные встречи

02.03.22 Кубок Англии "Лутон" – "Челси" 2:3

24.01.21 Кубок Англии "Челси" – "Лутон" 3:1

28.12.91 Первый дивизион футбольной лиги "Лутон" – "Челси" 2:0

31.08.91 Первый дивизион футбольной лиги "Челси" – "Лутон" 4:1

06.04.91 Первый дивизион футбольной лиги "Челси" – "Лутон" 3:3

Цифры и факты

– Команды провели между собой 44 матча: 19 побед "Челси", 13 побед "Лутона", 12 ничьих;

– "Челси" не смог выиграть 6 своих последних матчей в АПЛ.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Чуквуэмека травмировал колено в матче с "Вест Хэмом", Карни уже перенес операцию. Продолжают лечиться Беттинелли, Броя, Джеймс, Нкунку, Фофана и Чалоба. Уже работал с командой Бадьяшиль, но зато Мудрик и новичок Лавия пропустили занятие в среду. Официальный сайт "Челси" сообщил, что Михаил получил повреждение на тренировке.

Менеджер "Лутона" не рассчитывает на Берка, Кларка, Ошо и Поттса.

Также интересно, выйдет ли Почеттино вновь со стартовой расстановкой 3-4-2-1. "Лутон" – точно не тот соперник, с которым необходимо оставлять аж троих оборонцев на первой трети поля.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес – Гюсто, Дисаси, Колвилл, Чилвелл – Кайседо, Фернандес – Мадуэке, Галлахер, Стерлинг – Джексон

"Лутон", 3-5-2: Каминский – Андерсен, Локьер, Белл – Каборе, Мпанзу, Накамба, Чонг, Джайлс – Моррис, Адебайо

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" – "Лутон Таун" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Лутоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 3:1. Трудно представить, как боссы "Челси" ментально переживут потерю очков в игре против "Лутона". Да и еще на "Стэмфорд Бридж". В любом случае, за Почеттино будет очень и очень тревожно. В общем, на бумаге "синие" должны уверенно одолеть дебютанта АПЛ. Тут все довольно просто и односторонне.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.