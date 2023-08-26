Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.08.2023

Английская Премьер-лига, третий тур

26 августа, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Обе команды в двух стартовых турах набрали по три очка. В том числе и "манкунианцы", и "лесники" проиграли лондонцам. Общее у них также то, что в таблице их разделяют всего два пункта, и пока именно "Ноттингем" идет выше. Однако для одной команды такой старт нормальный, а для другой, если учитывать ожидания, то плохой.

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Новости Манчестер Юнайтед

“Манкунианцы” возвращаются на “Олд Траффорд”. И это пока все из глобальных плюсов для тен Хага. В первом туре они играли дома против "Вулверхэмптона", и именно родные стены (и "немножечко" арбитр) помогли им победить со скользким счетом 1:0. Единственный гол был забит после розыгрыша стандарта, а в целом “волки” на поле преобладали “красных дьяволов” по многим показателям.

Похожая игра МЮ перешла и во второй тур, однако в этот раз они играли в гостях. Первый тайм можно занести подопечным тен Хага в актив, но отсутствие реализации свело все старания на нет. А вот после перерыва "манкунианцы" уже на поле не появились. "Тоттенхэм" использовал свои моменты и забил два безответных гола. "Красные дьяволы" не смогли сильно огрызнуться.

Кадры хозяев

В этих двух матчах систематически из игры выпадал Каземиро – он довольно неудачно вошел в сезон, хотя и сыграл максимальные 180 минут. Центр поля с новичком Маунтом тоже не поражал, но пока Мэйсон играть не будет: несколько недель проведет в лазарете. Там он составит компанию другому свежему приобретению МЮ Расмусу Гейлунду. Также вне игры Диалло, Маласия, Мейну, Хитон, Магуайр и Шоу.

Новости Ноттингема Форест

Старту "лесников" тоже не позавидуешь: в первом туре они сыграли против вице-чемпиона "Арсенала". И именно первый тайм провалили, пропустив дважды. После перерыва "канонирам" было труднее. Авонии даже отквитал один гол, однако лондонцы все-таки довели матч до тяжелой победы. В том поединке стоит отдать должное подопечным Купера.

А вот во втором раунде АПЛ "Ноттингем" все-таки получил три очка. Соперник только поднялся с Чемпионшипа, да и играли "лесники" дома. Однако “Шеффилд” мощно противился и хотя бы в обороне пытался играть надежно. Те же 2:1, но с победным голом для команды Купера на 89-й минуте. Отличился Крис Вуд, забивающий только важные голы за "Ноттингем". В феврале он принес ничью из “Манчестер Сити”, а теперь победу. Оба раза – после выхода на замену.

Кадры гостей

"Ноттингем" наконец-то стабилизировал состав. В прошлом туре вышли все игроки из прошлого сезона, только голкипер – Мэтт Тернер – является свежим приобретением "лесников". По сравнению с МЮ, лазарет у "Ноттингема" довольно небольшой. Там находятся Фелипе и Айна – пока еще не важные игроки для Купера. Также давно уже лечатся Хеннеси и Ричардс.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форест

Последние пять встреч хозяев

19.08. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

14.08. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)

06.08. Манчестер Юнайтед – Атлетик 1:1 (ТМ)

05.08. Манчестер Юнайтед – Ланс 3:1 (ТМ)

31.07. Боруссия Д – Манчестер Юнайтед 3:2 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

18.08. Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед 2:1 (АПЛ)

12.08. Арсенал – Ноттингем Форест 2:1 (АПЛ)

05.08. Айнтрахт Ф – Ноттингем Форест 0:0 (ТМ)

02.08. Ноттингем Форест – Ренн 0:5 (ТМ)

30.07. ПСВ – Ноттингем Форест 1:0 (ТМ)

Последние пять личных встреч между командами

16.04.23. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)

01.02.23. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 2:0 (Кубок лиги)

25.01.23. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)

27.12.22. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:0 (АПЛ)

06.02.99. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 1:8 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Брайтон энд Хоув Альбион 2 2 0 0 8 - 2 6 2 Манчестер Сити 2 2 0 0 4 - 0 6 3 Арсенал 2 2 0 0 3 - 1 6 4 Брентфорд 2 1 1 0 5 - 2 4 5 Тоттенхэм 2 1 1 0 4 - 2 4 6 Ливерпуль 2 1 1 0 4 - 2 4 7 Вест Хэм Юнайтед 2 1 1 0 4 - 2 4 8 Челси 3 1 1 1 5 - 4 4 9 Ньюкасл 2 1 0 1 5 - 2 3 10 Астон Вилла 2 1 0 1 5 - 5 3 11 Ноттингем Форест 2 1 0 1 3 - 3 3 12 Кристал Пэлас 2 1 0 1 1 - 1 3 13 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 1 - 2 3 14 Фулхэм 2 1 0 1 1 - 3 3 15 Борнмут 2 0 1 1 2 - 4 1 16 Шеффилд Юнайтед 2 0 0 2 1 - 3 0 17 Бернли 1 0 0 1 0 - 3 0 18 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1 - 5 0 19 Эвертон 2 0 0 2 0 - 5 0 20 Лутон Таун 2 0 0 2 1 - 7 0

Цифры и факты

В текущее трансферное окно "лесники" оформили трансфер игрока МЮ: за 17,5 млн евро был приобретен 21-летний Энтони Эланга. Пока он провел 33 минуты в двух матчах, не отличившись результативными действиями.

В прошлом сезоне "манкунианцы" четырежды встречались с "Ноттингемом", и во всех случаях праздновали сухие победы. Общий счет – 10:0.

В 2023 году "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" не проигрывал. Более того, всего дважды в АПЛ потерял очки, сыграв вничью.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест от UA-Football

Слишком уверено личное преимущество хозяев над соперником. Однако стоит отметить, что общее командное состояние "манкунианцев" во время тех матчей было куда лучше, чем сейчас. Весьма плохо они входят в сезон. Можно даже сказать, что вползают. Но индивидуальный класс у хозяев высок, а на ком тренироваться, как не на “Ноттингеме”? В то же время "лесники" не прочь порубить древесину. Однако пока лезвие у них не столь острое. Прогноз: Победа МЮ в первом тайме (КФ 1,73).