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Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.08.2023
Встреча соседей в турнирной таблице
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, третий тур
26 августа, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Стюарт Эттвелл
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
- Новости Манчестер Юнайтед
- Новости Ноттингема Форест
- Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форест
- Последние пять личных встреч между командами
- Турнирная таблица чемпионата Англии
- Цифры и факты
- Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест
- Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест от UA-Football
Обе команды в двух стартовых турах набрали по три очка. В том числе и "манкунианцы", и "лесники" проиграли лондонцам. Общее у них также то, что в таблице их разделяют всего два пункта, и пока именно "Ноттингем" идет выше. Однако для одной команды такой старт нормальный, а для другой, если учитывать ожидания, то плохой.
Новости Манчестер Юнайтед
“Манкунианцы” возвращаются на “Олд Траффорд”. И это пока все из глобальных плюсов для тен Хага. В первом туре они играли дома против "Вулверхэмптона", и именно родные стены (и "немножечко" арбитр) помогли им победить со скользким счетом 1:0. Единственный гол был забит после розыгрыша стандарта, а в целом “волки” на поле преобладали “красных дьяволов” по многим показателям.
Похожая игра МЮ перешла и во второй тур, однако в этот раз они играли в гостях. Первый тайм можно занести подопечным тен Хага в актив, но отсутствие реализации свело все старания на нет. А вот после перерыва "манкунианцы" уже на поле не появились. "Тоттенхэм" использовал свои моменты и забил два безответных гола. "Красные дьяволы" не смогли сильно огрызнуться.
Кадры хозяев
В этих двух матчах систематически из игры выпадал Каземиро – он довольно неудачно вошел в сезон, хотя и сыграл максимальные 180 минут. Центр поля с новичком Маунтом тоже не поражал, но пока Мэйсон играть не будет: несколько недель проведет в лазарете. Там он составит компанию другому свежему приобретению МЮ Расмусу Гейлунду. Также вне игры Диалло, Маласия, Мейну, Хитон, Магуайр и Шоу.
Новости Ноттингема Форест
Старту "лесников" тоже не позавидуешь: в первом туре они сыграли против вице-чемпиона "Арсенала". И именно первый тайм провалили, пропустив дважды. После перерыва "канонирам" было труднее. Авонии даже отквитал один гол, однако лондонцы все-таки довели матч до тяжелой победы. В том поединке стоит отдать должное подопечным Купера.
А вот во втором раунде АПЛ "Ноттингем" все-таки получил три очка. Соперник только поднялся с Чемпионшипа, да и играли "лесники" дома. Однако “Шеффилд” мощно противился и хотя бы в обороне пытался играть надежно. Те же 2:1, но с победным голом для команды Купера на 89-й минуте. Отличился Крис Вуд, забивающий только важные голы за "Ноттингем". В феврале он принес ничью из “Манчестер Сити”, а теперь победу. Оба раза – после выхода на замену.
Кадры гостей
"Ноттингем" наконец-то стабилизировал состав. В прошлом туре вышли все игроки из прошлого сезона, только голкипер – Мэтт Тернер – является свежим приобретением "лесников". По сравнению с МЮ, лазарет у "Ноттингема" довольно небольшой. Там находятся Фелипе и Айна – пока еще не важные игроки для Купера. Также давно уже лечатся Хеннеси и Ричардс.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форест
Последние пять встреч хозяев
- 19.08. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)
- 14.08. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)
- 06.08. Манчестер Юнайтед – Атлетик 1:1 (ТМ)
- 05.08. Манчестер Юнайтед – Ланс 3:1 (ТМ)
- 31.07. Боруссия Д – Манчестер Юнайтед 3:2 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 18.08. Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед 2:1 (АПЛ)
- 12.08. Арсенал – Ноттингем Форест 2:1 (АПЛ)
- 05.08. Айнтрахт Ф – Ноттингем Форест 0:0 (ТМ)
- 02.08. Ноттингем Форест – Ренн 0:5 (ТМ)
- 30.07. ПСВ – Ноттингем Форест 1:0 (ТМ)
Последние пять личных встреч между командами
16.04.23. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)
01.02.23. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 2:0 (Кубок лиги)
25.01.23. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)
27.12.22. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:0 (АПЛ)
06.02.99. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 1:8 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2
|Манчестер Сити
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8
|Челси
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11
|Ноттингем Форест
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12
|Кристал Пэлас
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|15
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16
|Шеффилд Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20
|Лутон Таун
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Цифры и факты
- В текущее трансферное окно "лесники" оформили трансфер игрока МЮ: за 17,5 млн евро был приобретен 21-летний Энтони Эланга. Пока он провел 33 минуты в двух матчах, не отличившись результативными действиями.
- В прошлом сезоне "манкунианцы" четырежды встречались с "Ноттингемом", и во всех случаях праздновали сухие победы. Общий счет – 10:0.
- В 2023 году "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" не проигрывал. Более того, всего дважды в АПЛ потерял очки, сыграв вничью.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест от UA-Football
Слишком уверено личное преимущество хозяев над соперником. Однако стоит отметить, что общее командное состояние "манкунианцев" во время тех матчей было куда лучше, чем сейчас. Весьма плохо они входят в сезон. Можно даже сказать, что вползают. Но индивидуальный класс у хозяев высок, а на ком тренироваться, как не на “Ноттингеме”? В то же время "лесники" не прочь порубить древесину. Однако пока лезвие у них не столь острое. Прогноз: Победа МЮ в первом тайме (КФ 1,73).
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