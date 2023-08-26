Борнмут - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.08.2023

Чемпионат Англии, третий тур

26 августа 2023. Борнмут, “Дин Курт”

“Борнмут” 14:30 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Борнмут” и “Тоттенхэм” начали сезон с новыми тренерами и новыми игровыми философиями. “Вишенки” пока остаются без побед, а “шпоры” в прошлом туре триумфально переиграл “Манчестер Юнайтед”.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше 2 500 грн Бонус на первый депозит Узнать больше

Новости Борнмута

Андони Ираола пока остается без побед в Премьер-лиге, но календарь у “Борнмута” на старте сезона не из простых. После матчей с “Вест Хэмом” (1:1) и “Ливерпулем” (1:3) “вишенки” сыграют с “Тоттенхэмом”, “Брентфордом”, “Челси”, “Брайтоном” и “Арсеналом”. Возможно первой победы придется подождать до октября.

Ираола появился в “Борнмуте” не сам по себе, но с большой группой новичков, однако еще не все они готовы к матчам, в частности травмирован Алекс Скотт, которого еще называют “Грилиш из Гернси”, не сыграет против “Тоттенхэма” и центрхав Тайлор Адамс, подписанный у “Лидса”. Восстанавливаются от повреждений Тавернье, Смит и Уттара.

“Борнмут” местами выглядел интересно в поединках с “Вест Хэмом” и “Ливерпулем”, но “вишенкам” еще понадобится время, чтобы играть так, как того хочет Ираола.

Новости Тоттенхэма

“Тоттенхэм”, похоже, адаптируется к новом изменениям быстрее. Победа над “Манчестер Юнайтед” вызвала настоящую эйфорию у фанов “шпор”. И действительно, во втором тайме преимущество “Тоттенхэма” было подавляющим. Однако в первом тайме у команды Постекоглу были некоторые проблемы, но “Юнайтед” не воспользовался своими шансами.

Анге Постекоглу выглядет авторитетной и глубокой фигурой, его назначение действительно похоже на глоток свежего воздуха для северных лондонцев. Конечно, не все тактические задумки австралийца пока работают, в частности фулбеки “Тоттенхэма” немало ошибаются при смещении в центр в начальной фазе атак, также не удается пока найти себя Ришарлисону. Однако в центре поля три Биссума - Сарр – Маддисон работает превосходно.

Маддисон был под вопросом в игре с “Борнмутом”, однако хавбек сборной Англии успел восстановиться. Травмированы Бентанкур, Хиль и Сессеньон.

Статистика команд, цифры и факты

Три из четырех последних матча между “Тоттенхэмом” и “Борнмутом” закончились со счетом 3:2. Всего в 12 последних поединках между командами было забито 40 мячей.

“Борнмут” не может выиграть в АПЛ шесть матчей подряд (пять поражений, одна ничья).

“Борнмут” еще ни разу не побеждал “Тоттенхэм” в двух матчах подряд.

“Тоттенхэм” выиграл всего один из девяти последних выездных матчей Премьер-лиги (пять поражений, три ничьи).

Капитан “Тоттенхэма” Сон Хын Мин поучаствовал в семи голах в шести последних матчах АПЛ с “Борнмутом” (пять голов, два ассиста).

Последние пять матчей Борнмута и Тоттенхэма

Борнмут

19.08 “Ливерпуль” 1:3 (АПЛ)

12.08 “Вест Хэм” 1:1 (АПЛ)

05.08 “Лорьян” 2:0 (Товарищеский матч)

29.07 “Аталанта” 1:3 (Товарищеский матч)

25.07 “Саутгемптон” 3:2 (Товарищеский матч)

Тоттенхэм

19.08 “Манчестер Юнайтед” 2:0 (АПЛ)

13.08 “Брентфорд” 2:2 (АПЛ)

08.08 “Барселона” 2:4 (Товарищеский матч)

06.08 “Шахтер” 5:1 (Товарищеский матч)

26.07 “Лайон Сити Сейлорс” 5:1 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Брайтон энд Хоув Альбион" 2 2 0 0 8-2 +6 6 2 "Манчестер Сити" 2 2 0 0 4-0 +4 6 3 "Арсенал" 2 2 0 0 3-1 +2 6 4 "Брентфорд" 2 1 1 0 5-2 +3 4 5 "Тоттенхэм" 2 1 1 0 4-2 +2 4 6 "Ливерпуль" 2 1 1 0 4-2 +2 4 7 "Вест Хэм Юнайтед" 2 1 1 0 4-2 +2 4 8 "Челси" 3 1 1 1 5-4 +1 4 9 "Ньюкасл" 2 1 0 1 5-2 +3 3 10 "Астон Вилла" 2 1 0 1 5-5 0 3 11 Ноттингем Форест 2 1 0 1 3-3 0 3 12 "Кристал Пэлас" 2 1 0 1 1-1 0 3 13 "Манчестер Юнайтед" 2 1 0 1 1-2 -1 3 14 "Фулхэм" 2 1 0 1 1-3 -2 3 15 "Борнмут" 2 0 1 1 2-4 -2 1 16 "Шеффилд Юнайтед" 2 0 0 2 1-3 -2 0 17 "Бернли" 1 0 0 1 0-3 -3 0 18 "Вулверхэмптон" 2 0 0 2 1-5 -4 0 19 "Эвертон" 2 0 0 2 0-5 -5 0 20 "Лутон Таун" 2 0 0 2 1-7 -6 0

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами 3:2. Общая статистика АПЛ: восемь побед “Тоттенхэма”, две “Борнмута”, две ничьи.

Где смотреть матч Борнмут – Тоттенхэм

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Борнмут - Тоттенгем Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

“Борнмут”: Нету – Эйронз, Забарный, Сенеси, Керкез – Биллинг, Ротуэлл – Семеньо, Кристи, Энтони – Соланке

“Тоттенхэм”: Викарио – Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Порро – Биссума, Сарр – Сон, Маддисон, Кулушевски – Ришарлисон

Ставки и Коэффициенты на матч Борнмут – Тоттенхэм

Прогноз на матч Борнмут – Тоттенхэм от UA-Football

Обе команды на двоих провели пока только один сухой матч, и его не было бы, если бы не расточительность “Манчестер Юнайтед”. При этом и “Борнмут”, и “Тоттенхэм” много создают. Вероятно во втором матче третьего тура АПЛ голов будет много. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.