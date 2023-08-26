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Борнмут - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 26.08.2023
Очередной непростой тест Забарного
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, третий тур
26 августа 2023. Борнмут, “Дин Курт”
“Борнмут” 14:30 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Борнмут” и “Тоттенхэм” начали сезон с новыми тренерами и новыми игровыми философиями. “Вишенки” пока остаются без побед, а “шпоры” в прошлом туре триумфально переиграл “Манчестер Юнайтед”.
- Новости Борнмута
- Новости Тоттенхэма
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Борнмута и Тоттенхэма
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Борнмут – Тоттенхэм
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Борнмут – Тоттенхэм
- Прогноз на матч Борнмут – Тоттенхэм от UA-Football
Новости Борнмута
Андони Ираола пока остается без побед в Премьер-лиге, но календарь у “Борнмута” на старте сезона не из простых. После матчей с “Вест Хэмом” (1:1) и “Ливерпулем” (1:3) “вишенки” сыграют с “Тоттенхэмом”, “Брентфордом”, “Челси”, “Брайтоном” и “Арсеналом”. Возможно первой победы придется подождать до октября.
Ираола появился в “Борнмуте” не сам по себе, но с большой группой новичков, однако еще не все они готовы к матчам, в частности травмирован Алекс Скотт, которого еще называют “Грилиш из Гернси”, не сыграет против “Тоттенхэма” и центрхав Тайлор Адамс, подписанный у “Лидса”. Восстанавливаются от повреждений Тавернье, Смит и Уттара.
“Борнмут” местами выглядел интересно в поединках с “Вест Хэмом” и “Ливерпулем”, но “вишенкам” еще понадобится время, чтобы играть так, как того хочет Ираола.
Новости Тоттенхэма
“Тоттенхэм”, похоже, адаптируется к новом изменениям быстрее. Победа над “Манчестер Юнайтед” вызвала настоящую эйфорию у фанов “шпор”. И действительно, во втором тайме преимущество “Тоттенхэма” было подавляющим. Однако в первом тайме у команды Постекоглу были некоторые проблемы, но “Юнайтед” не воспользовался своими шансами.
Анге Постекоглу выглядет авторитетной и глубокой фигурой, его назначение действительно похоже на глоток свежего воздуха для северных лондонцев. Конечно, не все тактические задумки австралийца пока работают, в частности фулбеки “Тоттенхэма” немало ошибаются при смещении в центр в начальной фазе атак, также не удается пока найти себя Ришарлисону. Однако в центре поля три Биссума - Сарр – Маддисон работает превосходно.
Маддисон был под вопросом в игре с “Борнмутом”, однако хавбек сборной Англии успел восстановиться. Травмированы Бентанкур, Хиль и Сессеньон.
Статистика команд, цифры и факты
- Три из четырех последних матча между “Тоттенхэмом” и “Борнмутом” закончились со счетом 3:2. Всего в 12 последних поединках между командами было забито 40 мячей.
- “Борнмут” не может выиграть в АПЛ шесть матчей подряд (пять поражений, одна ничья).
- “Борнмут” еще ни разу не побеждал “Тоттенхэм” в двух матчах подряд.
- “Тоттенхэм” выиграл всего один из девяти последних выездных матчей Премьер-лиги (пять поражений, три ничьи).
- Капитан “Тоттенхэма” Сон Хын Мин поучаствовал в семи голах в шести последних матчах АПЛ с “Борнмутом” (пять голов, два ассиста).
Последние пять матчей Борнмута и Тоттенхэма
Борнмут
- 19.08 “Ливерпуль” 1:3 (АПЛ)
- 12.08 “Вест Хэм” 1:1 (АПЛ)
- 05.08 “Лорьян” 2:0 (Товарищеский матч)
- 29.07 “Аталанта” 1:3 (Товарищеский матч)
- 25.07 “Саутгемптон” 3:2 (Товарищеский матч)
Тоттенхэм
- 19.08 “Манчестер Юнайтед” 2:0 (АПЛ)
- 13.08 “Брентфорд” 2:2 (АПЛ)
- 08.08 “Барселона” 2:4 (Товарищеский матч)
- 06.08 “Шахтер” 5:1 (Товарищеский матч)
- 26.07 “Лайон Сити Сейлорс” 5:1 (Товарищеский матч)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|2
|2
|0
|0
|8-2
|+6
|6
|2
|"Манчестер Сити"
|2
|2
|0
|0
|4-0
|+4
|6
|3
|"Арсенал"
|2
|2
|0
|0
|3-1
|+2
|6
|4
|"Брентфорд"
|2
|1
|1
|0
|5-2
|+3
|4
|5
|"Тоттенхэм"
|2
|1
|1
|0
|4-2
|+2
|4
|6
|"Ливерпуль"
|2
|1
|1
|0
|4-2
|+2
|4
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|2
|1
|1
|0
|4-2
|+2
|4
|8
|"Челси"
|3
|1
|1
|1
|5-4
|+1
|4
|9
|"Ньюкасл"
|2
|1
|0
|1
|5-2
|+3
|3
|10
|"Астон Вилла"
|2
|1
|0
|1
|5-5
|0
|3
|11
|Ноттингем Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|0
|3
|12
|"Кристал Пэлас"
|2
|1
|0
|1
|1-1
|0
|3
|13
|"Манчестер Юнайтед"
|2
|1
|0
|1
|1-2
|-1
|3
|14
|"Фулхэм"
|2
|1
|0
|1
|1-3
|-2
|3
|15
|"Борнмут"
|2
|0
|1
|1
|2-4
|-2
|1
|16
|"Шеффилд Юнайтед"
|2
|0
|0
|2
|1-3
|-2
|0
|17
|"Бернли"
|1
|0
|0
|1
|0-3
|-3
|0
|18
|"Вулверхэмптон"
|2
|0
|0
|2
|1-5
|-4
|0
|19
|"Эвертон"
|2
|0
|0
|2
|0-5
|-5
|0
|20
|"Лутон Таун"
|2
|0
|0
|2
|1-7
|-6
|0
Личные встречи
В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами 3:2. Общая статистика АПЛ: восемь побед “Тоттенхэма”, две “Борнмута”, две ничьи.
Где смотреть матч Борнмут – Тоттенхэм
Ориентировочные составы
“Борнмут”: Нету – Эйронз, Забарный, Сенеси, Керкез – Биллинг, Ротуэлл – Семеньо, Кристи, Энтони – Соланке
“Тоттенхэм”: Викарио – Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Порро – Биссума, Сарр – Сон, Маддисон, Кулушевски – Ришарлисон
Ставки и Коэффициенты на матч Борнмут – Тоттенхэм
Прогноз на матч Борнмут – Тоттенхэм от UA-Football
Обе команды на двоих провели пока только один сухой матч, и его не было бы, если бы не расточительность “Манчестер Юнайтед”. При этом и “Борнмут”, и “Тоттенхэм” много создают. Вероятно во втором матче третьего тура АПЛ голов будет много. Прогноз – ничья 2:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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