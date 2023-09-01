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Серия синих продолжится? Челси – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ на 02.09.2023
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "синими" и "лесниками" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 4-й тур.
2 сентября. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Тим Робинсон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
"Челси" сыграет на "Стэмфорд Бридж" третий матч кряду. Подопечные Почеттино справились с "Лутоном", прошли "Уимблдон", а теперь примут в домашних стенах еще одну не особо статусную команду – "Ноттингем Форест". Тем не менее, "лесники" уже показали, что они могут доставить проблемы более грозным соперникам. Продлит ли "Челси" свою серию? Или же "красные" наконец-то снимут скальп с гранда? Постараемся выяснить.
Новости "Челси"
За три стартовых тура "синие" заполнили все столбики напротив себя в таблице единичками: победы, ничьи, поражения, везде 1, 1, 1. После боевого паритета с "Ливерпулем" (1:1) и проигранного лондонского дерби "Вест Хэму" (3:1) "Челси" наконец-то одержал победу. В это трудно поверить, но "пенсионеры" не выигрывали в официальных матчах 107 дней. В последний раз успех был достигнут еще 6 мая, на выезде с "Борнмутом". В официальных поединках на домашней арене "Челси" не выигрывал даже больше – 167 дней. Так, "Лутон" стал долгожданным поставщиком эндорфинов в раздевалку хозяев "Стэмфорд Бридж".
Уровень "шляпников" позволил лондонцам разбежаться. Сегодняшний "Лутон" – это точно не "Вест Хэм", который будет бороться, перехватывать инициативу и безжалостно наказывать за ошибки. За 90+ минут аутсайдер создал только один голевой момент у ворот Санчеса, в то время как "Челси" забил трижды и в целом мог отличиться еще несколько раз (3:0). По-настоящему зажег Стерлинг, англичанин выбил дубль и ассист. Сам вингер на днях признался, что Почеттино подобрал к нему ключи и наконец-то поставил на ту позицию, где Рахим максимально эффективен.
Также в среду, 30 августа, "Челси" встречался с "Уимблдоном" во втором раунде Кубка лиги (2:1). Пропустил первым и отыгрался. Да, потасованная обойма "синих" реально порой придумывала сама себе проблемы, но по совокупности созданных моментов проход лондонцев в следующий этап турнира вопросов точно не вызывает.
"Челси" приобрел нового голкипера, подписав за 17.5 миллионов долларов Джордже Петровича, одного из лучших вратарей MLS. Теперь именно 23-летний серб будет конкурировать с Робертом Санчесом. Еще "синие" взяли юного форварда Дейвида Вашингтона, правда, он, скорее всего, уедет куда-то за игровой практикой. По этой же причине "синие" отдали в аренду бразильского таланта Андрея Сантоса, полузащитник отправился как раз таки в "Ноттингем". По той же дорожке последует не оправдавший надежды воспитанник "Челси" Каллум Хадсон-Одои, но без опции возвращения в Лондон.
Both on the scoresheet. ????#CarabaoCup pic.twitter.com/nsjf3U0egc— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2023
Новости "Ноттингем Форест"
В прошлом сезоне АПЛ "лесники" заняли 16-е место, тогда еще новичок сохранил прописку в Высшем дивизионе. Аналогичная задача будет стоять перед Стивом Купером и его подопечными и в кампании-2023/24. Пока "Ноттингем" идет в графике, три очка на каждые три тура, и это еще при том, что уже пришлось пересечься с "Арсеналом"(2:1) и "Манчестер Юнайтед" (3:2) на выезде.
Тактика у "Фореста" не особо хитрая. Серж Орье отвечает за рейды и протаскивание мяча на правом фланге, оттуда он активно ищет навесами страйкера Авоньи или "Гулливера" Вуда. Техничные Морган Гиббс-Уайт и Бреннан Джонсон способны обыграться с Тайво или Крисом накоротке поближе к штрафной площадке. Это работает в тех матчах, где "Ноттингем" может зацепиться за владение. Например, дома парни Купера так одолели "Шеффилд Юнайтед" (2:1).
Естественно, против грандов в силу
слабость класса "Форест" преимущественно действует на контратаках. При этом тройка центрбеков сзади призвана количеством тушить моменты соперников. "Лесники" дали бой и "канонирам", и "красным дьяволам". "Ноттингему" почти удалось разделить очки с выключающимся по ходу поединков "Арсеналом", не хватило доли везения. Сенсацию чуть не сотворили и на "Олд Траффорд", гости вели со счетом 0:2 уже к 5-й минуте, однако команда Тен Хага отыгралась по ходу встречи. У "Фореста" остались вопросы к судейству, хотя недовольство нужно списать на сильное разочарование из-за упущенной победы. Ничего криминального Стюарт Атвелл не натворил.
Посреди недели "Ноттингем" сыграл в Кубке лиги с "Бернли". Кстати, после международного перерыва "лесники" вновь встретятся с "бордовыми", но уже в чемпионате. У себя дома "Форест" тоже выпустил далеко не основу и, в итоге, и по игре, и по цифрам закономерно уступил с минимальным счетом (0:1). Парни Компани смотрелись интереснее и действовали преимущественно первым номером.
Defeat in the @Carabao_Cup.#NFOBUR pic.twitter.com/TsrYAo6LOX— Nottingham Forest (@NFFC) August 30, 2023
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|10
|"Челси"
|3
|1
|1
|1
|5
|1
|4
|14
|"Ноттингем Форест"
|3
|1
|0
|2
|5
|-1
|3
Личные встречи
13.05.23 АПЛ "Челси" – "Ноттингем Форест" 2:2
01.01.23 АПЛ "Ноттингем Форест" – "Челси" 1:1
05.01.20 FA Cup "Челси" – "Ноттингем Форест" 2:0
05.01.19 FA Cup "Челси" – "Ноттингем Форест" 2:0
20.09.17 EFL "Челси" – "Ноттингем Форест" 5:1
Цифры и факты
– В 8 из 10 последних матчей с участием "Ноттингем Форест" в АПЛ залетала ставка ТБ 2.5;
– В 5 последних домашних матчах с "Форестом" во всех турнирах "Челси" забивал не менее 2 голов.
– "Синие" не знают поражений в последних 6 матчах с "Ноттингемом" во всех соревнованиях.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Тревожно за Михаила Мудрика. На прошлой неделе украинец вылетел из-за повреждения, полученного на тренировке, а тут еще и Рахим Стерлинг во всю разыгрался. Вернулся к занятиям с командой украинец в четверг, 31 августа. Все еще в лазарете "Челси" находятся Беттинелли, Броя, Джеймс, Нкунку, Фофана, Чалоба и Чуквуэмека. Под вопросом, кроме Мудрика, Лавия и Бадьяшиль. Менеджер "Фореста" не рассчитывает на Хеннесси, Маккенну и Мангала.
"Челси", 3-4-2-1: Санчес – Дисаси, Силва, Колвилл – Гюсто, Фернандес, Кайседо, Чилвелл – Мадуэке, Стерлинг – Джексон
"Ноттингем Форест", 3-4-2-1: Тернер – Боли, Ниакате, Маккенна – Орье, Йетс, Данило, Айна – Джонсон, Гиббс-Уайт – Авоньи
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Ноттингем Форест" от UA-Футбол
ТБ 2.5 – 2:1. На бумаге "Челси" способен победить и здесь. Класс игроков у команды Почеттино выше, лондонцы играют дома и пребывают в хорошем настроении. Впрочем, "Ноттингем" кусачий и неприятный для грандов коллектив, особенно на старте сезона. Если не верите в "Челси" и не против рискнуть, то можно попробовать зарядить на ничью.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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