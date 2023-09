Серия синих продолжится? Челси – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ на 02.09.2023

Английская Премьер-лига. 4-й тур.

2 сентября. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

"Челси" сыграет на "Стэмфорд Бридж" третий матч кряду. Подопечные Почеттино справились с "Лутоном", прошли "Уимблдон", а теперь примут в домашних стенах еще одну не особо статусную команду – "Ноттингем Форест". Тем не менее, "лесники" уже показали, что они могут доставить проблемы более грозным соперникам. Продлит ли "Челси" свою серию? Или же "красные" наконец-то снимут скальп с гранда? Постараемся выяснить.

За три стартовых тура "синие" заполнили все столбики напротив себя в таблице единичками: победы, ничьи, поражения, везде 1, 1, 1. После боевого паритета с "Ливерпулем" (1:1) и проигранного лондонского дерби "Вест Хэму" (3:1) "Челси" наконец-то одержал победу. В это трудно поверить, но "пенсионеры" не выигрывали в официальных матчах 107 дней. В последний раз успех был достигнут еще 6 мая, на выезде с "Борнмутом". В официальных поединках на домашней арене "Челси" не выигрывал даже больше – 167 дней. Так, "Лутон" стал долгожданным поставщиком эндорфинов в раздевалку хозяев "Стэмфорд Бридж".

Уровень "шляпников" позволил лондонцам разбежаться. Сегодняшний "Лутон" – это точно не "Вест Хэм", который будет бороться, перехватывать инициативу и безжалостно наказывать за ошибки. За 90+ минут аутсайдер создал только один голевой момент у ворот Санчеса, в то время как "Челси" забил трижды и в целом мог отличиться еще несколько раз (3:0). По-настоящему зажег Стерлинг, англичанин выбил дубль и ассист. Сам вингер на днях признался, что Почеттино подобрал к нему ключи и наконец-то поставил на ту позицию, где Рахим максимально эффективен.

Также в среду, 30 августа, "Челси" встречался с "Уимблдоном" во втором раунде Кубка лиги (2:1). Пропустил первым и отыгрался. Да, потасованная обойма "синих" реально порой придумывала сама себе проблемы, но по совокупности созданных моментов проход лондонцев в следующий этап турнира вопросов точно не вызывает.

"Челси" приобрел нового голкипера, подписав за 17.5 миллионов долларов Джордже Петровича, одного из лучших вратарей MLS. Теперь именно 23-летний серб будет конкурировать с Робертом Санчесом. Еще "синие" взяли юного форварда Дейвида Вашингтона, правда, он, скорее всего, уедет куда-то за игровой практикой. По этой же причине "синие" отдали в аренду бразильского таланта Андрея Сантоса, полузащитник отправился как раз таки в "Ноттингем". По той же дорожке последует не оправдавший надежды воспитанник "Челси" Каллум Хадсон-Одои, но без опции возвращения в Лондон.

