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Манчестер Сити – Фулхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.09.2023

Англия
(1 голосов)

"Горожане" попытаются сохранить 100%-ный результат в чемпионате

Манчестер Сити – Фулхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.09.2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, четвертый тур

2 сентября, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: ОТТ-платформа Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Содержание

Защита титула "Сити" продолжается. В этот раз на их пути будет "Фулхэм" – крепкий середняк прошлого сезона. В розыгрыше чемпионата 22/23 гг. подопечные Гвардиолы в довольно трудных матчах одержали две победы над "дачниками". Повторятся ли сценарии тех поединков и сегодня?

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Новости Манчестер Сити

После неудачи в Суперкубке Англии против “Арсенала” подопечные Гвардиолы победили во всех матчах. Среди них завоевали и Суперкубок Европы – впервые в истории “Сити”. Действующий чемпион Англии подтверждает свой статус и продолжает уходить без потерь. В трех стартовых матчах МС добыл максимально возможные девять очков. Пока команда идет на втором месте, однако это лишь потому, что "Вест Хэм" в пятницу провел матч уже четвертого тура.

Будем откровенны, "горожанам" попалась в Лиге чемпионов очень легкая группа. Кроме "Црвены Звезды" и "Янг Бойза" подопечные Гвардиолы сыграют против "Лейпцига", который в прошлом сезоне уступил "горожанам" с общим счетом 1:8. Учитывая это, будет время и возможность сконцентрироваться на внутренних соревнованиях. В том числе и работать над защитой титула чемпиона АПЛ. И это несмотря на потери.

Кадры хозяев

Де Брюйне до конца года не может помочь "горожанам" непосредственно в игре – это известно уже давно. Также в лазарете находится Стоунс. В то же время МС недавно оформил трансферы вингера Жереми Доку и полузащитника Матеуса Нунеса. Если первый может стать достойной заменой Марезу, то насчет португальца есть вопросы. Он призван заменить Де Брюйне (или хотя бы его резервистов) – задача очень тяжелая.

Новости Фулхэма

“Дачники” на старте чемпионата собрали комбо: выиграли, проиграли и сыграли вничью. Сначала была победа над кризисным "Эвертоном", затем – провал против "Брентфорда". В лондонском дерби подопечным да Силвы не удавалось все: начиная от удаления, завершая нереализацией моментов. В конце концов – 0:3. А вот через неделю после того матча удалось вырвать ничью в гостевом поединке против “Арсенала” играя в меньшинстве. Вот такая она, АПЛ.

Посреди этой недели "Фулхэм" также создал и мини-сенсацию. "Тоттенхэм" неплохо ворвался в этот сезон без Харри Кейна и с новым тренером, сразу выбившись в лидеры АПЛ. Однако в матче Кубка лиги против "дачников" это не помогло. Подопечные да Силвы имели преимущество, и в конце концов довели встречу до победного конца – прошли дальше благодаря удачной серии пенальти.

Кадры гостей

У "Фулхэма" еще меньше потерь, чем у "Манчестер Сити". Вне игры в последних двух матчах был бывший вингер "Шахтера" Виллиан. Пока неизвестно, сыграет ли он сегодня. Но стоит также отметить, что в двух стартовых поединках сезона бразилец сыграл в общей сложности всего 70 минут.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Фулхэма

Последние пять встреч хозяев

  • 27.08. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)
  • 19.08. Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед 1:0 (АПЛ)
  • 16.08. Манчестер Сити – Севилья 1:1 (5:4 в с. п.) (Суперкубок УЕФА)
  • 11.08. Бернли – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)
  • 06.08. Манчестер Сити – Арсенал 1:1 (1:4 в с. п.) (Суперкубок Англии)

Последние пять встреч гостей

  • 29.08. Фулхэм – Тоттенхэм 1:1 (5:3 в с. п.) (Кубок лиги)
  • 26.08. Арсенал – Фулхэм 2:2 (АПЛ)
  • 19.08. Фулхэм – Брентфорд 0:3 (АПЛ)
  • 12.08. Эвертон – Фулхэм 0:1 (АПЛ)
  • 05.08. Фулхэм – Хоффенхайм 2:1 (ТМ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 3 1 0 9 - 4 10
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3 3 0 0 6 - 1 9
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 2 1 0 6 - 2 7
4 Ливерпуль Ливерпуль 3 2 1 0 6 - 3 7
5 Арсенал Арсенал 3 2 1 0 5 - 3 7
6 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 3 2 0 1 9 - 5 6
7 Астон Вилла Астон Вилла 3 2 0 1 8 - 6 6
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 4 - 4 6
9 Брентфорд Брентфорд 3 1 2 0 6 - 3 5
10 Челси Челси 3 1 1 1 5 - 4 4
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 1 1 1 2 - 2 4
12 Фулхэм Фулхэм 3 1 1 1 3 - 5 4
13 Ньюкасл Ньюкасл 3 1 0 2 6 - 4 3
14 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 3 1 0 2 5 - 6 3
15 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 1 0 2 2 - 5 3
16 Борнмут Борнмут 3 0 1 2 2 - 6 1
17 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3 0 0 3 2 - 5 0
18 Бернли Бернли 2 0 0 2 1 - 6 0
19 Эвертон Эвертон 3 0 0 3 0 - 6 0
20 Лутон Таун Лутон Таун 3 0 0 3 2 - 9 0

Последние пять личных встреч между соперниками

30.04.23. Фулхэм – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

05.11.22. Манчестер Сити – Фулхэм 2:1 (АПЛ)

05.02.22. Манчестер Сити – Фулхэм 4:1 (Кубок Англии)

13.03.21. Фулхэм – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

05.12.20. Манчестер Сити – Фулхэм 2:0 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Фулхэм

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Прогноз матча Манчестер Сити – Фулхэм от UA-Football

"Сити" побеждает "дачников" на регулярной основе с 2012 года. В последних 14 матчах между командами именно "горожане" одержали все 14 побед. Более того, лондонцам удалось забить всего шесть голов в этих встречах. Победа "горожан" сегодня точно не удивит, тем более учитывая определенную усталость "Фулхэма" после недавнего тяжелого матча с "Тоттенхэмом". Вопрос только в том, каков будет счет. Однако “дачники” даже в таком состоянии смогут навязать борьбу и забить хотя бы один гол. Защита "Сити" на старте сезона далеко не идеальна. Прогноз: Обе забьют (КФ 2,15).

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В статье: Хосеп Гвардиола Фулхэм (Лондон) Манчестер Сити Марку Силва
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