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Манчестер Сити – Фулхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.09.2023
"Горожане" попытаются сохранить 100%-ный результат в чемпионате
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, четвертый тур
2 сентября, 17:00. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Майкл Оливер
Прямая трансляция: ОТТ-платформа Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Защита титула "Сити" продолжается. В этот раз на их пути будет "Фулхэм" – крепкий середняк прошлого сезона. В розыгрыше чемпионата 22/23 гг. подопечные Гвардиолы в довольно трудных матчах одержали две победы над "дачниками". Повторятся ли сценарии тех поединков и сегодня?
Новости Манчестер Сити
После неудачи в Суперкубке Англии против “Арсенала” подопечные Гвардиолы победили во всех матчах. Среди них завоевали и Суперкубок Европы – впервые в истории “Сити”. Действующий чемпион Англии подтверждает свой статус и продолжает уходить без потерь. В трех стартовых матчах МС добыл максимально возможные девять очков. Пока команда идет на втором месте, однако это лишь потому, что "Вест Хэм" в пятницу провел матч уже четвертого тура.
Будем откровенны, "горожанам" попалась в Лиге чемпионов очень легкая группа. Кроме "Црвены Звезды" и "Янг Бойза" подопечные Гвардиолы сыграют против "Лейпцига", который в прошлом сезоне уступил "горожанам" с общим счетом 1:8. Учитывая это, будет время и возможность сконцентрироваться на внутренних соревнованиях. В том числе и работать над защитой титула чемпиона АПЛ. И это несмотря на потери.
Кадры хозяев
Де Брюйне до конца года не может помочь "горожанам" непосредственно в игре – это известно уже давно. Также в лазарете находится Стоунс. В то же время МС недавно оформил трансферы вингера Жереми Доку и полузащитника Матеуса Нунеса. Если первый может стать достойной заменой Марезу, то насчет португальца есть вопросы. Он призван заменить Де Брюйне (или хотя бы его резервистов) – задача очень тяжелая.
Новости Фулхэма
“Дачники” на старте чемпионата собрали комбо: выиграли, проиграли и сыграли вничью. Сначала была победа над кризисным "Эвертоном", затем – провал против "Брентфорда". В лондонском дерби подопечным да Силвы не удавалось все: начиная от удаления, завершая нереализацией моментов. В конце концов – 0:3. А вот через неделю после того матча удалось вырвать ничью в гостевом поединке против “Арсенала” играя в меньшинстве. Вот такая она, АПЛ.
Посреди этой недели "Фулхэм" также создал и мини-сенсацию. "Тоттенхэм" неплохо ворвался в этот сезон без Харри Кейна и с новым тренером, сразу выбившись в лидеры АПЛ. Однако в матче Кубка лиги против "дачников" это не помогло. Подопечные да Силвы имели преимущество, и в конце концов довели встречу до победного конца – прошли дальше благодаря удачной серии пенальти.
Кадры гостей
У "Фулхэма" еще меньше потерь, чем у "Манчестер Сити". Вне игры в последних двух матчах был бывший вингер "Шахтера" Виллиан. Пока неизвестно, сыграет ли он сегодня. Но стоит также отметить, что в двух стартовых поединках сезона бразилец сыграл в общей сложности всего 70 минут.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Фулхэма
Последние пять встреч хозяев
- 27.08. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)
- 19.08. Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед 1:0 (АПЛ)
- 16.08. Манчестер Сити – Севилья 1:1 (5:4 в с. п.) (Суперкубок УЕФА)
- 11.08. Бернли – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)
- 06.08. Манчестер Сити – Арсенал 1:1 (1:4 в с. п.) (Суперкубок Англии)
Последние пять встреч гостей
- 29.08. Фулхэм – Тоттенхэм 1:1 (5:3 в с. п.) (Кубок лиги)
- 26.08. Арсенал – Фулхэм 2:2 (АПЛ)
- 19.08. Фулхэм – Брентфорд 0:3 (АПЛ)
- 12.08. Эвертон – Фулхэм 0:1 (АПЛ)
- 05.08. Фулхэм – Хоффенхайм 2:1 (ТМ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2
|Манчестер Сити
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4
|Ливерпуль
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|7
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|8
|Манчестер Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9
|Брентфорд
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|10
|Челси
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11
|Кристал Пэлас
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|13
|Ньюкасл
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|14
|Ноттингем Форест
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15
|Вулверхэмптон
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16
|Борнмут
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17
|Шеффилд Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|18
|Бернли
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|20
|Лутон Таун
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
Последние пять личных встреч между соперниками
30.04.23. Фулхэм – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)
05.11.22. Манчестер Сити – Фулхэм 2:1 (АПЛ)
05.02.22. Манчестер Сити – Фулхэм 4:1 (Кубок Англии)
13.03.21. Фулхэм – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)
05.12.20. Манчестер Сити – Фулхэм 2:0 (АПЛ)
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Фулхэм
Прогноз матча Манчестер Сити – Фулхэм от UA-Football
"Сити" побеждает "дачников" на регулярной основе с 2012 года. В последних 14 матчах между командами именно "горожане" одержали все 14 побед. Более того, лондонцам удалось забить всего шесть голов в этих встречах. Победа "горожан" сегодня точно не удивит, тем более учитывая определенную усталость "Фулхэма" после недавнего тяжелого матча с "Тоттенхэмом". Вопрос только в том, каков будет счет. Однако “дачники” даже в таком состоянии смогут навязать борьбу и забить хотя бы один гол. Защита "Сити" на старте сезона далеко не идеальна. Прогноз: Обе забьют (КФ 2,15).
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