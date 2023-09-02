Манчестер Сити – Фулхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.09.2023

Английская Премьер-лига, четвертый тур

2 сентября, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: ОТТ-платформа Setanta Sports

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Защита титула "Сити" продолжается. В этот раз на их пути будет "Фулхэм" – крепкий середняк прошлого сезона. В розыгрыше чемпионата 22/23 гг. подопечные Гвардиолы в довольно трудных матчах одержали две победы над "дачниками". Повторятся ли сценарии тех поединков и сегодня?

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Новости Манчестер Сити

После неудачи в Суперкубке Англии против “Арсенала” подопечные Гвардиолы победили во всех матчах. Среди них завоевали и Суперкубок Европы – впервые в истории “Сити”. Действующий чемпион Англии подтверждает свой статус и продолжает уходить без потерь. В трех стартовых матчах МС добыл максимально возможные девять очков. Пока команда идет на втором месте, однако это лишь потому, что "Вест Хэм" в пятницу провел матч уже четвертого тура.

Будем откровенны, "горожанам" попалась в Лиге чемпионов очень легкая группа. Кроме "Црвены Звезды" и "Янг Бойза" подопечные Гвардиолы сыграют против "Лейпцига", который в прошлом сезоне уступил "горожанам" с общим счетом 1:8. Учитывая это, будет время и возможность сконцентрироваться на внутренних соревнованиях. В том числе и работать над защитой титула чемпиона АПЛ. И это несмотря на потери.

Кадры хозяев

Де Брюйне до конца года не может помочь "горожанам" непосредственно в игре – это известно уже давно. Также в лазарете находится Стоунс. В то же время МС недавно оформил трансферы вингера Жереми Доку и полузащитника Матеуса Нунеса. Если первый может стать достойной заменой Марезу, то насчет португальца есть вопросы. Он призван заменить Де Брюйне (или хотя бы его резервистов) – задача очень тяжелая.

Новости Фулхэма

“Дачники” на старте чемпионата собрали комбо: выиграли, проиграли и сыграли вничью. Сначала была победа над кризисным "Эвертоном", затем – провал против "Брентфорда". В лондонском дерби подопечным да Силвы не удавалось все: начиная от удаления, завершая нереализацией моментов. В конце концов – 0:3. А вот через неделю после того матча удалось вырвать ничью в гостевом поединке против “Арсенала” играя в меньшинстве. Вот такая она, АПЛ.

Посреди этой недели "Фулхэм" также создал и мини-сенсацию. "Тоттенхэм" неплохо ворвался в этот сезон без Харри Кейна и с новым тренером, сразу выбившись в лидеры АПЛ. Однако в матче Кубка лиги против "дачников" это не помогло. Подопечные да Силвы имели преимущество, и в конце концов довели встречу до победного конца – прошли дальше благодаря удачной серии пенальти.

Кадры гостей

У "Фулхэма" еще меньше потерь, чем у "Манчестер Сити". Вне игры в последних двух матчах был бывший вингер "Шахтера" Виллиан. Пока неизвестно, сыграет ли он сегодня. Но стоит также отметить, что в двух стартовых поединках сезона бразилец сыграл в общей сложности всего 70 минут.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Фулхэма

Последние пять встреч хозяев

27.08. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

19.08. Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед 1:0 (АПЛ)

16.08. Манчестер Сити – Севилья 1:1 (5:4 в с. п.) (Суперкубок УЕФА)

11.08. Бернли – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

06.08. Манчестер Сити – Арсенал 1:1 (1:4 в с. п.) (Суперкубок Англии)

Последние пять встреч гостей

29.08. Фулхэм – Тоттенхэм 1:1 (5:3 в с. п.) (Кубок лиги)

26.08. Арсенал – Фулхэм 2:2 (АПЛ)

19.08. Фулхэм – Брентфорд 0:3 (АПЛ)

12.08. Эвертон – Фулхэм 0:1 (АПЛ)

05.08. Фулхэм – Хоффенхайм 2:1 (ТМ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Вест Хэм Юнайтед 4 3 1 0 9 - 4 10 2 Манчестер Сити 3 3 0 0 6 - 1 9 3 Тоттенхэм 3 2 1 0 6 - 2 7 4 Ливерпуль 3 2 1 0 6 - 3 7 5 Арсенал 3 2 1 0 5 - 3 7 6 Брайтон энд Хоув Альбион 3 2 0 1 9 - 5 6 7 Астон Вилла 3 2 0 1 8 - 6 6 8 Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 4 - 4 6 9 Брентфорд 3 1 2 0 6 - 3 5 10 Челси 3 1 1 1 5 - 4 4 11 Кристал Пэлас 3 1 1 1 2 - 2 4 12 Фулхэм 3 1 1 1 3 - 5 4 13 Ньюкасл 3 1 0 2 6 - 4 3 14 Ноттингем Форест 3 1 0 2 5 - 6 3 15 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2 - 5 3 16 Борнмут 3 0 1 2 2 - 6 1 17 Шеффилд Юнайтед 3 0 0 3 2 - 5 0 18 Бернли 2 0 0 2 1 - 6 0 19 Эвертон 3 0 0 3 0 - 6 0 20 Лутон Таун 3 0 0 3 2 - 9 0

Последние пять личных встреч между соперниками

30.04.23. Фулхэм – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

05.11.22. Манчестер Сити – Фулхэм 2:1 (АПЛ)

05.02.22. Манчестер Сити – Фулхэм 4:1 (Кубок Англии)

13.03.21. Фулхэм – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

05.12.20. Манчестер Сити – Фулхэм 2:0 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Фулхэм

Прогноз матча Манчестер Сити – Фулхэм от UA-Football

"Сити" побеждает "дачников" на регулярной основе с 2012 года. В последних 14 матчах между командами именно "горожане" одержали все 14 побед. Более того, лондонцам удалось забить всего шесть голов в этих встречах. Победа "горожан" сегодня точно не удивит, тем более учитывая определенную усталость "Фулхэма" после недавнего тяжелого матча с "Тоттенхэмом". Вопрос только в том, каков будет счет. Однако “дачники” даже в таком состоянии смогут навязать борьбу и забить хотя бы один гол. Защита "Сити" на старте сезона далеко не идеальна. Прогноз: Обе забьют (КФ 2,15).