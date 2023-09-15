Вест Хэм - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 16.09.2023

Английская Премьер-лига. 5-й тур.

16 сентября. 17:00. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Действующие чемпионы Англии отправляются на "Лондон Стедиум", который точно не назовешь комфортным местом для Пепа Гвардиолы и его команды. "Вест Хэм" готовится к очередному "теплому" приему манкунианцев и попытается вытеснить их с первого места турнирной таблицы.

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Новости "Вест Хэма"

Наверное, подопечные Дэвида Мойеса сами не ожидали такого удачного старта нового сезона. Единственная потеря очков "молотобойцев" состоялась еще в первом туре против "Борнмута" (1:1). Далее были только победы.

Сначала они обыграли у себя дома "Челси", разбив команду Почеттино на контратаках во втором тайме. Тот матч мог сложиться по-другому, если бы Энцо Фернандес забил гол с пенальти под конец первой половины встречи, но этого не произошло. Во втором тайме гений Майкла Антонио, Джеймса Уорд-Прауса и Лукаса Пакета сыграли свою роль.

Затем была победа над "Брайтоном", противоречившая всем законам логики. Но эта встреча стала отличным примером того, с каким хладнокровием следует завершать собственные созданные шансы. Статистически "молотобойцы" проиграли по всем показателям, но счет на табло зафиксировал их победу 3:1. Герои те же, только теперь к этому списку можно добавить и Джаррода Боуэна.

В матче против "Лутона" все оказалось не так легко, как того ожидали "молотобойцы", но свой результат они дожали, забрав очередные три очка в карман. Команда Мойеса показала, как можно подстраиваться под соперника и как нужно выжимать максимум из ограниченного количества моментов. Возможно, именно эти умения помогут им в матче против "Манчестер Сити".

Новости "Манчестер Сити"

"Горожане" остаются единственной командой Английской Премьер-лиги, которая еще не теряла очков в новом сезоне. Впрочем, некоторые отметят, что и уровень соперников был соответствующий, а когда пришлось противостоять мощному "Ньюкаслу", то они едва не посыпались, одержав лишь минимальную победу со счетом 1:0.

Да, далеко не каждая победа "Манчестер Сити" была уверенной, однако следует отметить, что команда Гвардиолы находится в поиске новых решений после ухода из клуба Илкая Гюндогана. Возможно, испанский специалист и не ставит себе цель найти прямую замену немцу, но подписание Матео Ковачича и Матеуша Нуньеша явно намекают, что работа над построением нового центра поля продолжается.

Точно не на пользу манкунианцам и тяжелая травма Кевина Де Брюйне, которая также усложняет жизнь Гвардиоле. Его поиски правильных взаимодействий в центре поля не проходят безболезненно, впрочем и на итоговые результаты пока это также не влияет. В обойме "горожан" остается забивной Эрлинг Холанд, которого прекрасно поддерживают Фил Фоден, Бернарду Силва, Джек Грилиш и Хулиан Альварес. Поэтому несмотря на некоторые эксперименты в центре поля, команда Пепа все еще на ходу, хорошим подтверждением этого стала победа над "Фулхэмом" в прошлом туре со счетом 5:1.

Турнирная таблица

Личные встречи

03.05.23 АПЛ "Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 3:0

07.08.22 АПЛ "Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 0:2

15.05.22 АПЛ "Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 2:2

28.11.21 АПЛ "Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 2:1

27.10.21 КЛ "Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 1:0

Цифры и факты

В последних 5 матчах на "Лондон Стэдиум" "Манчестер Сити" трижды играл вничью и одержал две победы;

"Манчестер Сити" выиграл 16 из последних 18 матчей в рамках Премьер-Лиги;

"Манчестер Сити" забивал как минимум 2 гола в 16 из последних 19 матчей против "Вест Хэма" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Вест Хэма" под вопросом участие в этом матче чешского полузащитника Томаша Соунчека, у которого незначительное повреждение. Дебютировать за "молотобойцев" будет иметь шанс новичок команды Константинос Мавропанос. Также ждем выхода еще одного летнего подписания клуба Мохамеда Кудуса, правда только со скамейки запасных, вряд ли Дэвид Мойес выпустит ганца с первых минут.

У "Манчестер Сити" все еще травмирован Кевин Де Брюйне. Под вопросом участие в матче Джека Грилиша, который досрочно покинул лагерь сборной Англии в начале международного перерыва, и Матео Ковачича, у которого травма спины, полученная во время игры за сборную Хорватии. Ожидается возвращение в состав "горожан" Джона Стоунса и Мануэля Аканджи.

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Ареоля - Цоуфал, Зума, Агер, Эмерсон - Альварес, Уорд-Праус - Боуэн, Пакета, Бенрахма - Антонио

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон - Уокер, Диаш, Аканджи, Гвардиол - Родри, Нуньеш - Силва, Альварес, Фоден - Холанд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 - 1:2. "Манчестер Сити" непросто даются матчи на "Лондон Стэдиум" и это подтверждает статистика, впрочем хорошие результаты "молотобойцев" на старте этого сезона не всегда были продуктом их слаженной командной игры, иногда элемент удачи становился достаточно очевидным. Да, они умеют завершать голевые моменты, поэтому на свой гол вполне могут рассчитывать. Но ожидаем итоговой непростой победы от манкунианцев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.