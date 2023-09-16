Забарный против Мудрика. Борнмут - Челси. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 17.09.2023

Английская Премьер-лига. 5-й тур.

17 сентября. 16:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Главный вопрос, которым задаются сейчас все футбольные эксперты: можно ли неудачный старт сезона от "Челси" назвать кризисом? Встреча подопечных Маурисио Почеттино с одним из главных аутсайдеров чемпионата, возможно, не даст четкий ответ на этот вопрос, но точно внесет определенную ясность.

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Новости "Борнмута"

Подопечные Андони Ираолы не очень удачно начали новый сезон Премьер-лиги, впрочем полностью провальным старт от "вишен" назвать невозможно. Они сумели добыть две боевые ничьи против "Вест Хэма" и "Брентфорда". Ну а когда у тебя в соперниках "Ливерпуль" или "Тоттенхэм", то на положительный результат рассчитывать сложно, поэтому в тех встречах их постигли два поражения.

Однако концентрировать внимание хотелось бы скорее на тех матчах, где "Борнмут" добывал очки. В первом туре они провели абсолютно равный матч против "Вест Хэма", который они могли даже проиграть, ведь сравняли счет только на 82-й минуте. Это было бы максимально несправедливо, поэтому тот зачетный балл в матче против одного из лидеров турнирной таблицы, был чрезвычайно ценен.

Против "Брентфорда" они вообще были в шаге от победы. И матч с "пчелами" также проходил достаточно ровно. Впрочем добытое преимущество в счете "Борнмуту" удержать не удалось и уже в компенсированное время Мбемо сравнял счет.

Среди главных героев у "вишен" хочется выделить Доминика Соланке, который все чаще находит возможности для ударов и, что самое важное, все чаще эти возможности конвертирует в голы. А также неутомимого Филиппа Билинга, который успевает как помогать в опорной зоне, так и создавать моменты впереди. Илья Забарный является одним из лучших оборонцев команды, он стал неотъемлемой частью стартового состава своего клуба, поэтому ожидаем его с первых минут.

Новости "Челси"

"Челси" прошлым летом снова победил всех на трансферном рынке, правда на футбольном поле побеждать это пока что им не помогает. Команда Почеттино выиграла только один матч после первых четырех туров, да и тот был против главного аутсайдера АПЛ "Лутона". Действительно, кроме встречи против "Лутона" у болельщиков "Челси" нет причин для радости.

Провальный второй тайм против "Вест Хэма" и провальный чуть ли не весь матч против "Ноттингема" обеспечили "синим" ноль очков. Хотя начиналось все не так печально, ведь когда в первом туре на "Стэмфорд Бридж" приехал "Ливерпуль", то "Челси" дал достойный ответ, сыграв с мерсисайдцами вничью и дав надежду собственным болельщикам на светлое будущее.

Светлого будущего пока нет, но если сравнивать эту команду "Челси" с тем, что мы видели в прошлом сезоне, то прогресс прослеживается. Вряд ли у кого-то есть вопросы по поводу того, во что и каким образом хочет играть Маурисио Почеттино. Другой вопрос, что у его подопечных пока не получается идеально воплощать идеи тренера на поле.

Эксперимент аргентинского специалиста с Беном Чилуэллом на левом фланге атаки не очень тепло принимается болельщиками. Чилуэлл фактически играет левого вингера, закрывая путь в стартовый состав Михаилу Мудрику и Нони Мадуэке. Возможно, именно после международного перерыва Почеттино прекратит свой эксперимент с Беном в атаке. Но пока это лишь догадки.

Турнирная таблица

Личные встречи

06.05.23 АПЛ "Борнмут" - "Челси" 1:3

27.12.22 АПЛ "Челси" - "Борнмут" 2:0

27.07.21 КТМ "Борнмут" - "Челси" 1:2

29.02.20 АПЛ "Борнмут" - "Челси" 2:2

14.12.19 АПЛ "Челси" - "Борнмут" 0:1

Цифры и факты

В 6 из последних 7 матчей между "Борнмутом" и "Челси" на "Виталити Стэдиум" проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси" выиграл 3 последних матча против "Борнмута" во всех турнирах;

"Челси" забил как минимум 2 гола в последних четырех матчах против "Борнмута" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В лазарете "Борнмута" есть достаточно футболистов, которые не смогут помочь своей команде в воскресенье. Среди главных потерь выделяется атакующий фланговый полузащитник Данго Уаттара и правый защитник Райан Фредерикс. Также недоступны еще после момента летнего переезда полузащитники Тайлер Адамс и Алекс Скотт. Впрочем другое летнее подписание, Луис Синистерра, может дебютировать за новый клуб именно против "синих".

"Челси" и вечные травмы были самой романтичной парой прошлого сезона. Как оказалось, в этом сезоне пока ничего не меняется. Маурисио Почеттино не может рассчитывать на помощь Риса Джеймса, Кристофера Нкунку, Уэсли Фофана, Армандо Брои, Карни Чуквуемеки, Бенуа Бадиашиля и Трево Чалоба.

Также в лазарете третий голкипер лондонцев Маркус Беттинелли. Почеттино уже заявил, что Броя и Бадиашиль близки к возвращению, но сыграть в воскресенье все же не смогут.

"Борнмут", 4-2-3-1: Нето — Ааронс, Забарный, Сенеси, Керкез — Биллинг, Ротвелл — Синистерра, Кристи, Семеньо — Соланке

"Челси", 4-2-3-1: Санчез — Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл — Фернандес, Кайседо — Стерлинг, Галлахер, Чилуэлл — Джексон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. "Челси" — чрезвычайно труднопрогнозируемая команда, от которой можно ожидать буквально чего угодно. Пока непонятно, будет ли идти команда Почеттино на выздоровление, или серия неудачных результатов продолжится. Не забывайте, что противостоять им будет неудобный "Борнмут", который умеет играть низким блоком и останавливать даже очень организованных соперников. Однако возьмем на себя ответственность и скажем, что "вишни" не проиграют, а учитывая тенденции прошлых матчей, без голов команды нас не оставят.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.