Эвертон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.09.2023

Английская Премьер-лига, пятый тур

17 сентября, 18:30. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Особый матч для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты. “Эвертон” – это команда, в которой он провел свои золотые годы карьеры футболиста в АПЛ. В то же время в роли наставника против "ирисок" у него неутешительная статистика: четыре поражения и три победы. Сегодня расклад сил будет явно на стороне "канониров", но сможет ли "Арсенал" этим воспользоваться?

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Новости Эвертона

Старт у подопечных Дайча очень не удался. В первых четырех турах удалось заработать только одно очко. Да и то, ничейный результат был добыт в матче против команды, которая только что поднялась из Чемпионшипа – "Шеффилд Юнайтед". Более того, "ириски" могли и этот бал потерять, если бы не безумный сейв Пикфорда на 90+9 минуте. Плачевные результаты.

Единственным позитивом начала сезона является победа над "Донкастером" из четвертого дивизиона в Кубке лиги, которую удалось вырвать только на 88-й минуте. К слову, это был единственный матч Миколенко в этом сезоне. И это даже не о выходе в старте – на замену Виталий в АПЛ тоже не появлялся. На левом фланге обороны играет 38-летний Янг, устраивающий Дайча. Да и вообще к выбору состава тренер подходит достаточно консервативно: за первые четыре тура практически не внес изменений. Однако это дает только одну стабильность: отрицательную.

Кадры хозяев

Виталий Миколенко провел во время международной паузы 180 минут, в том числе полностью закрыл на своем фланге одного из лучших игроков АПЛ Букайо Сака – тот растворился на поле в матче Украина – Англия. Возможно Дайч все-таки пересмотрит свои довольно странные предпочтения Янгу. Лазарет пока остается прежним: Деле Алли (да, он в "Эвертоне"), Коулмен, Гомеш, Кин и Гаррисон. У последних троих есть шанс сыграть сегодня.

Новости Арсенала

Как для своего уровня, "канониры" тоже довольно тяжело входят в новый розыгрыш чемпионата. Стартовали они с двух минимальных побед, затем потеряли очки в домашнем матче против "Фулхэма", играя в большинстве. Только против "Манчестер Юнайтед" в прошлом туре "канониры" имели ощутимое преимущество. Однако только разве ленивый сейчас будет уступать в игре МЮ…

Пока подопечные Артеты занимают пятое место, но победа может их сравнить в очках со вторым "Тоттенхэм" и третьим "Ливерпулем". Насыщенность на вершине турнирной таблицы высока – борьба идет очень горячая. Однако пока именно "Арсенал" со всей верхней пятерки (еще "Брайтон" и "Манчестер Сити") выглядит менее уверенно. Причина может крыться в том, что еще не все лидеры набрали форму: те же Зинченко и Жезус только возвращаются после долгой паузы, Райс и Хаверц привыкают к схеме Артеты. Делать вывод по результатам и игре “Арсенала” нужно хотя бы после определенного времени – сейчас слишком рано.

Кадры гостей

В лазарете находятся трое футболистов: Эльнени, Партей и Тимбер. Пока они не могут помочь команде. Однако только Томаса можно выделять как потерю важного игрока – он действительно важный шурупчик этой команды.

Последние пять матчей Эвертона и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

02.09. Шеффилд Юнайтед – Эвертон 2:2 (АПЛ)

30.08. Донкастер – Эвертон 1:2 (Кубок лиги)

26.08. Эвертон – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)

20.08. Астон Вилла – Эвертон 4:0 (АПЛ)

12.08. Эвертон – Фулхэм 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

03.09. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)

06.08. Арсенал – Фулхэм 2:2 (АПЛ)

21.08. Кристал Пэлас – Арсенал 0:1 (АПЛ)

12.08. Арсенал – Ноттингем Форест 2:1 (АПЛ)

06.08. Манчестер Сити – Арсенал 1:1 (1:4 в с. п.) (Суперкубок Англии)

Последние пять личных встреч между командами

01.03.23. Арсенал – Эвертон 4:0 (АПЛ)

04.02.23. Эвертон – Арсенал 1:0 (АПЛ)

17.07.22. Арсенал – Эвертон 2:0 (ТМ)

22.05.22. Арсенал – Эвертон 5:1 (АПЛ)

06.12.21. Эвертон – Арсенал 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 5 5 0 0 14 - 3 15 2 Тоттенхэм 5 4 1 0 13 - 5 13 3 Ливерпуль 5 4 1 0 12 - 4 13 4 Брайтон энд Хоув Альбион 5 4 0 1 15 - 7 12 5 Арсенал 4 3 1 0 8 - 4 10 6 Вест Хэм Юнайтед 5 3 1 1 10 - 7 10 7 Астон Вилла 5 3 0 2 11 - 10 9 8 Кристал Пэлас 5 2 1 2 6 - 7 7 9 Фулхэм 5 2 1 2 5 - 10 7 10 Брентфорд 5 1 3 1 8 - 6 6 11 Ньюкасл 5 2 0 3 8 - 7 6 12 Ноттингем Форест 4 2 0 2 6 - 6 6 13 Манчестер Юнайтед 5 2 0 3 6 - 10 6 14 Челси 4 1 1 2 5 - 5 4 15 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5 - 11 3 16 Борнмут 4 0 2 2 4 - 8 2 17 Шеффилд Юнайтед 5 0 1 4 5 - 9 1 18 Эвертон 4 0 1 3 2 - 8 1 19 Бернли 3 0 0 3 3 - 11 0 20 Лутон Таун 4 0 0 4 2 - 10 0

Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Арсенал

Прогноз матча Эвертон – Арсенал от UA-Football

Несмотря на неравную форму "канониров", пропасть между возможностями команд велика. "Ириски" получше играют дома, поэтому на разгром надеяться не стоит, однако четвертое поражение "Эвертона" вполне реально. И тут даже потенциальный выход Миколенко в старте не поможет – проблема более глубоко зарыта. Например, в тренере. Пока игроки не могут выполнить его наставления, или эти установки не работают должным образом. У Артеты с этим проблем меньше. Прогноз: Победа "Арсенала" 1:2.