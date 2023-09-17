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Эвертон – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.09.2023
Дерби команд украинцев в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, пятый тур
17 сентября, 18:30. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Саймон Хупер
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Особый матч для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты. “Эвертон” – это команда, в которой он провел свои золотые годы карьеры футболиста в АПЛ. В то же время в роли наставника против "ирисок" у него неутешительная статистика: четыре поражения и три победы. Сегодня расклад сил будет явно на стороне "канониров", но сможет ли "Арсенал" этим воспользоваться?
Новости Эвертона
Старт у подопечных Дайча очень не удался. В первых четырех турах удалось заработать только одно очко. Да и то, ничейный результат был добыт в матче против команды, которая только что поднялась из Чемпионшипа – "Шеффилд Юнайтед". Более того, "ириски" могли и этот бал потерять, если бы не безумный сейв Пикфорда на 90+9 минуте. Плачевные результаты.
Единственным позитивом начала сезона является победа над "Донкастером" из четвертого дивизиона в Кубке лиги, которую удалось вырвать только на 88-й минуте. К слову, это был единственный матч Миколенко в этом сезоне. И это даже не о выходе в старте – на замену Виталий в АПЛ тоже не появлялся. На левом фланге обороны играет 38-летний Янг, устраивающий Дайча. Да и вообще к выбору состава тренер подходит достаточно консервативно: за первые четыре тура практически не внес изменений. Однако это дает только одну стабильность: отрицательную.
Кадры хозяев
Виталий Миколенко провел во время международной паузы 180 минут, в том числе полностью закрыл на своем фланге одного из лучших игроков АПЛ Букайо Сака – тот растворился на поле в матче Украина – Англия. Возможно Дайч все-таки пересмотрит свои довольно странные предпочтения Янгу. Лазарет пока остается прежним: Деле Алли (да, он в "Эвертоне"), Коулмен, Гомеш, Кин и Гаррисон. У последних троих есть шанс сыграть сегодня.
Новости Арсенала
Как для своего уровня, "канониры" тоже довольно тяжело входят в новый розыгрыш чемпионата. Стартовали они с двух минимальных побед, затем потеряли очки в домашнем матче против "Фулхэма", играя в большинстве. Только против "Манчестер Юнайтед" в прошлом туре "канониры" имели ощутимое преимущество. Однако только разве ленивый сейчас будет уступать в игре МЮ…
Пока подопечные Артеты занимают пятое место, но победа может их сравнить в очках со вторым "Тоттенхэм" и третьим "Ливерпулем". Насыщенность на вершине турнирной таблицы высока – борьба идет очень горячая. Однако пока именно "Арсенал" со всей верхней пятерки (еще "Брайтон" и "Манчестер Сити") выглядит менее уверенно. Причина может крыться в том, что еще не все лидеры набрали форму: те же Зинченко и Жезус только возвращаются после долгой паузы, Райс и Хаверц привыкают к схеме Артеты. Делать вывод по результатам и игре “Арсенала” нужно хотя бы после определенного времени – сейчас слишком рано.
Кадры гостей
В лазарете находятся трое футболистов: Эльнени, Партей и Тимбер. Пока они не могут помочь команде. Однако только Томаса можно выделять как потерю важного игрока – он действительно важный шурупчик этой команды.
Последние пять матчей Эвертона и Арсенала
Последние пять встреч хозяев
- 02.09. Шеффилд Юнайтед – Эвертон 2:2 (АПЛ)
- 30.08. Донкастер – Эвертон 1:2 (Кубок лиги)
- 26.08. Эвертон – Вулверхэмптон 0:1 (АПЛ)
- 20.08. Астон Вилла – Эвертон 4:0 (АПЛ)
- 12.08. Эвертон – Фулхэм 0:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 03.09. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)
- 06.08. Арсенал – Фулхэм 2:2 (АПЛ)
- 21.08. Кристал Пэлас – Арсенал 0:1 (АПЛ)
- 12.08. Арсенал – Ноттингем Форест 2:1 (АПЛ)
- 06.08. Манчестер Сити – Арсенал 1:1 (1:4 в с. п.) (Суперкубок Англии)
Последние пять личных встреч между командами
01.03.23. Арсенал – Эвертон 4:0 (АПЛ)
04.02.23. Эвертон – Арсенал 1:0 (АПЛ)
17.07.22. Арсенал – Эвертон 2:0 (ТМ)
22.05.22. Арсенал – Эвертон 5:1 (АПЛ)
06.12.21. Эвертон – Арсенал 2:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2
|Тоттенхэм
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3
|Ливерпуль
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4
|Брайтон энд Хоув Альбион
|5
|4
|0
|1
|15 - 7
|12
|5
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7
|Астон Вилла
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|8
|Кристал Пэлас
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9
|Фулхэм
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|10
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|11
|Ньюкасл
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|12
|Ноттингем Форест
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|13
|Манчестер Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|14
|Челси
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15
|Вулверхэмптон
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|16
|Борнмут
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17
|Шеффилд Юнайтед
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
|18
|Эвертон
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19
|Бернли
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|20
|Лутон Таун
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Арсенал
Прогноз матча Эвертон – Арсенал от UA-Football
Несмотря на неравную форму "канониров", пропасть между возможностями команд велика. "Ириски" получше играют дома, поэтому на разгром надеяться не стоит, однако четвертое поражение "Эвертона" вполне реально. И тут даже потенциальный выход Миколенко в старте не поможет – проблема более глубоко зарыта. Например, в тренере. Пока игроки не могут выполнить его наставления, или эти установки не работают должным образом. У Артеты с этим проблем меньше. Прогноз: Победа "Арсенала" 1:2.
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