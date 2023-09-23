Тест в виде дерби. Арсенал – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 24.09.2023

Английская Премьер-лига. 6-й тур.

24 сентября. 16:00. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Нас ждет очень интересное дерби Северного Лондона, впрочем, как и всегда. Просто сейчас эффект от противостояния усиливается еще и благодаря положению команд в турнирной таблице. "Арсенал" набрал уверенный ход, то же самое можно сказать и о "Тоттенхэме". Банда Постекоглу вообще-то сейчас опережает коллектив Артеты при равном количестве очков, имея лучшую разницу забитых и пропущенных.

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Новости "Арсенала"

На старте сезона "Арсенал" тоже побеждал, но при этом всегда чем-то расстраивал. Матч за Суперкубок Англии был переведен в серию пенальти только благодаря подкорректированному Аканджи удару Троссарда на последней компенсированной минуте (1:1, 4:1 в лотерее). Во втором тайме поединка против "Фореста" лондонцы бросили играть и рисковали потерять очки (2:1). В матчах с "Пэлас" (0:1) и "Фулхэмом" (2:2) сами себе придумывали проблемы на ровном месте, теряя концентрацию (красная Томиясу, привоз Сака на гол соответственно).

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Тем не менее, в сентябре "Арсенал" пока не позволяет журналистам заливать в свои колонки тонны скепсиса. "Манчестер Юнайтед" все 90+ минут пытался мешать "пушкарям" играть в футбол и, скорее, раздражал индивидуализмом, а не впечатлял. В итоге заслуженно получил, ведь "Арсенал" наконец-то до самого конца гнул свою линию (3:1).

На "Гудисон Парк" Миколенко и компания минимально уступили "Арсеналу" (0:1), однако команда Артеты наиграла на большее количество голов и в целом выглядела гораздо увереннее, контролируя ход встречи. Также лондонцы успели покуражиться в 1-м туре группового этапа Лиги Европы – нидерландский ПСВ получил на выезде полную торбу (4:0).

Новости "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" пока очень приятно удивляет. Казалось бы, ушел Гарри Кейн, один из лучших форвардов современности, пришел Анге Постекоглу, новый и не самый звездный тренер, но сводить процесс к такой грубой формулировке – кощунственно. На данный момент у "шпор" тотальная синергия с менеджером, нагрузка распределилась равномерно между всеми футболистами. Команда отошла от вертикальных пасов, которые так любил раздавать и принимать Кейн, и перешла к тонким комбинациям, часто прямо перед штрафной соперника. В такой стиль идеально вписался Джеймс Мэддисон. В пяти матчах у английского плеймейкера 2+2 по системе "гол + пас".

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Правда, сейчас каждый в "Тоттенхэме" старается демонстрировать свои лучшие качества ради блага команды, не только Мэддисон. Каждая из линий кадрово претерпела большие изменения и пока Постекоглу удается мотивировать новых исполнителей выдавать максимум. Посмотрим, как будет дальше.

От ног футболистов "Тоттенхэма" уже пострадали разобранный "МЮ" (2:0), сырой "Борнмут" (0:2), новички лиги "Бернли" (2:5) и "Шеффилд Юнайтед" (2:1). Если в первых трех случаях у "шпор" больших проблем не возникло, то с "клинками" пришлось напрячься. Оно того стоило. "Шеффилд" приехал в Лондон исключительно отбиваться, гостям повезло забить первыми, но подопечные Постекоглу организовали камбэк. Справедливая развязка зрителям однозначно понравилась (Ришарлисон, 90+8, Кулусевский, 90+10).

Турнирная таблица

Личные встречи

15.01.23 АПЛ "Тоттенхэм" – "Арсенал" 0:2

01.10.22 АПЛ "Арсенал" – "Тоттенхэм" 3:1

12.05.22 АПЛ "Тоттенхэм" – "Арсенал" 3:0

26.09.21 АПЛ "Арсенал" – "Тоттенхэм" 3:1

08.08.21 КТМ "Тоттенхэм" – "Арсенал" 1:0

Цифры и факты

– "Арсенал" не проигрывает дома в матчах с "Тоттенхэмом" с 2010 года;

– "Тоттенхэм" выиграл 4 своих последних поединка в АПЛ;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Арсенала" все еще лечатся Тимбер, Эль-Ненни и Парти. В матче с "Эвертоном" получил повреждение задней поверхности бедра Мартинелли. Скорее всего, бразилец не сыграет в лондонском дерби. В то же время Постекоглу не рассчитывает на Бентанкура, Ло Чельсо, Сессеньона и Хиля. Также загремел в лазарет с крестами Перишич.

Отметим, что в последних матчах Артета доверяет место в воротах Райе, а не Рамздейлу. Испанец не столь хорош как англичанин при выборе позиции, но в плане игры ногами Давид превосходит Аарона.

"Арсенал", 4-3-3: Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Райс, Виейра – Сака, Жезус, Троссард

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио – Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи – Сарр, Биссума – Кулусевский, Мэддисон, Соломон – Сон

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

В рамках данного противостояния, тем более, у себя дома "Арсенал" – фаворит. Дерби станет самым большим вызовом для Постекоглу за все его не столь долгое время работы в Англии. Даже проиграть "шпорам" будет абсолютно незазорно, или владеть мячом меньше соперника – тоже. Главное не предать уже установленные в первых матчах принципы и не наделать ошибок, которых хватит на три поединка вперед.

Зарядим на результативную ничью, скажем, 2:2 (ТБ 2.5, обе забьют).

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.