Тоттенхэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 30.09.2023

Английская Премьер-лига. 7-й тур.

30 сентября. 19:30. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Противостояние второй и четвертой команд Английской Премьер-лиги обязательно будет вызывать ажиотаж, особенно если это матч между драйвовой бандой Юргена Клоппа и чрезвычайно симпатичной командой Анге Постекоглу, которая все больше и больше влюбляет в себя.

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Новости "Тоттенхэма"

Если вы ни на каплю не симпатизируете футболу "шпор", то вы явно не следили за ними в этом сезоне. Революция от Анхе Постекоглу настолько же эффективна, насколько и неожиданна. Даже уход Харри Кейна не мешает его коллективу демонстрировать великолепную игру против соперников любого калибра.

Единственное поражение у них было только в рамках Кубка Лиги, где еще во втором раунде турнира они уступили "Фулхэму" в серии пенальти. Если рассматривать чемпионат, то там лишь одна неожиданная ничья против "Брентфорда", а также достаточно боевая и мощная ничья против "Арсенала" в Северо-Лондонском дерби. Далее только победы, причем на разный вкус: от простых побед с "Борнмутом" и "Бернли", до настоящего геройства на последних минутах против "Шеффилд Юнайтед".

Команда Постекоглу доказала, что кроме интересной игровой идеи имеет и характер, без которого в современном футболе никуда. Они имеют все шансы обойти мерсисайдцев в турнирной таблице, если выиграют в субботу.

Новости "Ливерпуля"

Единственная потеря очков от "мерсисайдцев" произошла еще в первом туре против "Челси" на "Стэмфорд Бридж". С тех пор команда Клоппа только побеждает. К слову, как и их соперники по субботнему матчу, побеждают они по-разному: от спокойных трех очков против "Астон Виллы" до безумной развязки на "Сент-Джеймс Парк", когда они в меньшинстве забили дважды в концовке и вырвали победу.

"Ливерпуль" в хорошей форме. В среду они одержали очередную победу, на этот раз против "Лестера" в Кубке Английской Лиги. Единственное, что бросается в глаза, когда смотришь на результаты мерсисайдцев, так это их тенденция к пропусканию первыми. Такое впечатление, что им нужно сначала пропустить гол, чтобы ожить и начать играть в свой футбол. Такой сценарий был против "Борнмута" (3:1), "Вулверхэмптона" (3:1), "ЛАСКа" (3:1) и даже "Лестера" в среду (3:1).

Да, счет 3:1 для игроков "Ливерпуля" явно любимый. Они набрали достаточно уверенный ход, штампуя победу за победой. Но смогут ли они продолжить свою серию против "Тоттенхэма"? Узнаем уже в субботу вечером.

Турнирная таблица

Личные встречи

30.04.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" 4:3

06.11.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 1:2

07.05.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" 1:1

19.12.21 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 2:2

28.01.21 АПЛ "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 1:3

Цифры и факты

"Ливерпуль" выиграл 12 из своих последних 15 матчей в рамках Премьер-лиги;

В последних 12 из 15 матчей "Тоттенхэма" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

"Ливерпуль" выиграл 9 из последних 11 матчей против "Тоттенхэма" во всех турнирах;

"Ливерпуль" остается единственной командой Премьер-Лиги, которую "Тоттенхэм" не побеждал на своем новом стадионе после переезда с "Уайт Харт Лейн".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Несмотря на великолепную игровую форму подопечных Анхе Постекоглу, в команде хватает проблем с травмами. Точно не смогут сыграть в этом матче Райан Сессеньон, Брайан Хиль, Альфи Уайтмен и Иван Перишич.

Вряд ли будет готов сыграть Родриго Бентанкур, также под вопросом Джеймс Мэддисон, Джованни Ло Чельсо и Бреннан Джонсон, который только этим летом присоединился к команде. Впрочем, если верить инсайдерам из The Athletic, то Мэддисон будет готов к "Ливерпулю".

А Юрген Клопп впервые за долгое время может выдохнуть с облегчением, ведь лазарет "Ливерпуля" почти пуст. Сейчас на долгоиграющей травме только Тьяго Алькантара. Есть шанс, что на встречу со "шпорами" сможет вернуться Трент Алексендер-Арнолд, но пока этого никто не подтвердил.

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Сарр, Биссума — Кулусевски, Мэддисон, Соломон — Сон

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон — Гомез, Матип, ван Дейк, Робертсон — Собослай, Мак Аллистер, Джонс — Салах, Нуньез, Диаз

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. "Шпоры" еще никогда не обыгрывали "Ливерпуль" на "Тоттенхэм Стэдиум" и в последнее время им очень трудно давались встречи с командой Клоппа. Впрочем прямо сейчас они находятся в прекрасной форме, они не играли матч посреди недели, в отличие от своих соперников. Возможно, запала для победы не хватит, но и проиграть ребята Постекоглу не должны.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.