Фулхэм – Челси. Анонс и прогноз матча 7-го тура АПЛ на 02.10.2023

Английская Премьер-лига. 7-й тур.

2 октября. 22:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Подопечные Марку Силвы не проигрываются уже три матча подряд и на этот раз им придется принять у себя кризисный "Челси", который в среду забил свой первый гол и выиграл свой первый и единственный матч в сентябре, правда это было в рамках Кубка Английской Лиги. Станет ли октябрь для "синих" более успешным месяцем, в частности в АПЛ?

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Новости "Фулхэма"

В целом "дачники" достаточно неплохо начали этот сезон. И сейчас находятся на 11 месте в турнирной таблице, имея в активе 8 очков (это на 3 больше, чем "Челси"). Начало сезона для них было непростым частично и из-за расписания матчей, ведь за первые 6 туров они встречались с "Арсеналом" и "Манчестер Сити", а еще в Кубке Лиги играли с "Тоттенхэмом".

Но "шпор" в Кубке они прошли, а с "Арсеналом" получили боевую ничью 2:2. Что еще нужно в качестве доказательства того, что команда Марку Силвы умеет и готова биться до конца даже против очень сильных коллективов? На этот раз у них матч точно не против такого мощного коллектива, ведь в соперниках "Челси", который сейчас в поисках своего игрового баланса.

В последних трех матчах "дачники" вообще не проигрывают: победа над "Лутоном" (1:0), ничья с "Кристал Пэлас" (0:0) и победа над "Норвичем" в Кубке Лиги (2:1). Возможно, в понедельник серия без поражений продолжится.

Новости "Челси"

За весь сентябрь подопечные Маурисио Почеттино провели 4 матча и только в одном из них смогли забить хотя бы 1 гол. Как оказалось, того гола хватило, чтобы выиграть отдельный матч, но что делать с бедой, которую мы видели в предыдущих трех встречах?

Минимальные поражения против "Астон Виллы" и "Ноттингем Форест" (по 0:1), а также нулевая ничья против "Борнмута" - таковы реалии нынешних успехов "пенсионеров". Однако их последний матч против "Брайтона" в Кубке Лиги, как заявил главный наставник лондонцев, должен стать переломным моментом в этой неудачной серии. Они одержали победу благодаря голу Николя Джексона и наконец-то покинули поле без стыда в глазах.

Может ли та победа над "чайками" стать для "синих" переломным моментом? Возможно и так, но пока это только догадки и слова. В том победном матче мы все равно увидели старые-добрые проблемы команды с реализацией, которые могут стать главной причиной провала против "Фулхэма".

Турнирная таблица

Личные встречи

30.07.23 КТМ "Челси" — "Фулхэм" 2:0

03.02.23 АПЛ "Челси" — "Фулхэм" 0:0

12.01.22 АПЛ "Фулхэм" — "Челси" 2:1

01.05.21 АПЛ "Челси" — "Фулхэм" 2:0

16.01.21 АПЛ "Фулхэм" — "Челси" 0:1

Цифры и факты

"Челси" не проигрывает в 23 из последних 24 матчей против "Фулхэма" во всех турнирах;

"Челси" сохранил свои ворота в неприкосновенности в 5 из последних 7 матчей против "Фулхэма" во всех турнирах;

"Челси не может забить хотя бы 1 гол в последних 3 матчах Премьер-Лиги подряд.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Марку Силва имеет определенные проблемы с травмами и в лазарете его команды находятся Тосин Адарабиойо и Адама Траоре. Кроме двух тяжелотравмированных футболистов, есть два игрока с повреждениями, участие которых в этой игре находится под вопросом. Речь о Кенни Тете и Саше Лукиче.

Что касается "Челси", то там все стандартно ужасно. Не готовы сыграть в этом матче из-за травм: Уэсли Фофана, Кристофер Нкунку, Ромео Лавия, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Маркус Беттинелли, Бенуа Бадиашиль и Трево Чалоба.

Кроме того, Николя Джексон и Мало Гюсто отбывают свои дисквалификации: первый - за перебор желтых, а второй - за прямую красную карточку. Вполне возможно, в команду вернется Карни Чуквуемека. Почеттино заявил, что полузащитник вернулся к тренировкам с командой.

Из-за отсутствия Николя Джексона и неготовности Армандо Брои выходить с первых минут, у "Челси" может быть немало сюрпризов в стартовом составе. Это еще не говоря об отсутствии в составе номинальных правых защитников. Предсказать стартовый состав "синих" будет чрезвычайно трудно.

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Тете, Диоп, Рим, Кастань — Палинья, Рид — Уилсон, Перейра, Виллиан — Хименес

"Челси", 4-2-3-1: Санчез — Кукурелья, Дисаси, Силва, Колвилл — Кайседо, Фернандес — Стерлинг, Палмер, Мудрик — Броя

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Фулхэмом" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Статистика встреч между этими коллективами показывает, что "Челси" умеет найти ключ к воротам "Фулхэма", несмотря на форму, в которой они находятся. Реальные проблемы с забиванием голов, скорее всего, никуда не делись, впрочем победа над "Брайтоном" в Кубке Лиги может дать команде Почеттино необходимый запал для того, чтобы наконец выходить на стабильный победный путь. Но и о проблемах не забываем, "Фулхэм" один гол точно должен забивать.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.