Бернли – Челси. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 07.10.2023

Английская Премьер-лига. 8-й тур.

7 октября. 17:00. Бернли. "Терф Мур"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Неужели команда Маурисио Почеттино идет на выздоровление? Для подтверждения этих догадок им нужно как минимум побеждать "Бернли" и забирать в карман третью победу подряд. Впрочем подопечные Венсана Компани точно не выглядят как мальчики для битья, несмотря на то, что сейчас находятся в зоне вылета.

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Новости "Бернли"

Когда все любители европейского футбола наслаждались матчами Лиги Чемпионов, "бордовые" незаметно одержали свою первую победу в этом сезоне Английской Премьер-лиги. Во вторник они поехали на выезд к "Лутону" и на последних минутах забили победный гол. Эта победа не позволила им подняться выше зоны вылета, но позволила задышать немного свободнее.

Частично из-за сложности соперников, частично из-за собственной неудачной игры, но "бордовые" не очень удачно начали эту кампанию. Поражения против "Манчестер Сити", "Тоттенхэма", "Ньюкасла" или "Манчестер Юнайтед" выглядели логично на бумаге. Сенсаций от подопечных Компани мы там не увидели, хотя именно в матче против "красных дьяволов" они были близки к ничьей.

Также на счету "бордовых" ничья на выезде против "Ноттингема", хотя там они также были ближе к победе, чем их соперники. "Бернли" не повернется язык назвать слабой командой, которая ни на что не претендует. Они точно готовы бороться за выживание и приезд на "Терф Мур" лондонского "Челси" может обернуться для "синих" новой потерей очков, которых в этом сезоне и так хватает.

Новости "Челси"

Лондонский коллектив на этой неделе одержал свою первую победу в рамках Английской Премьер-лиги с августа. Произошло это в матче против "Фулхэма", в котором Михаил Мудрик смог забить свой первый матч за клуб, а Армандо Броя отметился первым голом после полугодового отсутствия в связи с травмой.

Если считать результаты Кубка Лиги, то на счету "синих" уже две победы подряд. Действительно, все выглядит так, что команда идет на выздоровление. О стопроцентном преодолении кризиса речь не идет, пока это лишь намеки на выздоровление, которое нужно подтверждать победой над "Бернли".

Сентябрь для команды Почеттино стал настоящим мраком. 3 матча в рамках АПЛ: 1 ничья и 2 поражения. В октябре все пошло на улучшение, но было сыграно всего 1 матч. Победа над "дачниками" была случайностью, или началом тенденции? Чтобы ответить на этот вопрос, надо смотреть следующие матчи лондонцев.

Турнирная таблица

Личные встречи

05.03.22 АПЛ "Бернли" — "Челси" 0:4

06.11.21 АПЛ "Челси" — "Бернли" 1:1

31.01.21 АПЛ "Челси" — "Бернли" 2:0

31.10.20 АПЛ "Бернли" — "Челси" 0:3

11.01.20 АПЛ "Челси" — "Бернли" 3:0

Цифры и факты

"Челси" забивал как минимум 3 гола в своих последних 4 выездных матчах против "Бернли" во всех турнирах;

"Челси" выиграл последние 5 выездных матчей против "Бернли" во всех турнирах;

В последних 5 матчах между "Бернли" и "Челси" на "Терф Мур" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

В 4 из последних 5 матчей между этими соперниками "Челси" покидал поле без пропущенных голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Венсан Компани из-за повреждения точно не может рассчитывать в этом матче на Йоханна Гудмундссона, Бенсона Мануэля, Натана Редмонда, Майкла Обафеми и Аарона Рэмзи. Также под вопросом участие в матче Хьялмара Экдаля.

Что касается "Челси", то здесь можно бесконечно перечислять имена переполненного лазарета лондонцев. Не смогут сыграть: Уэсли Фофана, Кристофер Нкунку, Ромео Лавия, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Трево Чалоба и Бенуа Бадиашиль.

Кроме этого мощного списка, под вопросом участие в матче Мойзеса Кайседо, Карни Чуквуемеки и Михаила Мудрика. Ну и не забываем о Мало Гюсто, который продолжает отбывать дисквалификацию за свою красную карточку, которую он заработал в матче против "Астон Виллы".

"Бернли", 4-3-3: Траффорд — Робертс, Дакхилл, Байер, Тейлор — Берге, Каллен, Браунхилл — Амдуни, Фостер, Колеошо

"Челси", 4-2-3-1: Санчез — Кукурелья, Дисаси, Силва, Колвилл — Галлахер, Кайседо — Стерлинг, Энцо, Мудрик — Броя

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Бернли" — "Челси" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Бернли" и "Челси" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 0:2. Если взглянуть на статистику прошлых встреч, то победа "Челси" выглядит как логичный и беспроигрышный вариант. Впрочем нужно учитывать нестабильность команды Почеттино. Да, они выиграли в прошлом туре, но мы не знаем, это выход на стабильные результаты, или все-таки разовая акция. Но верим во второе, поэтому прогнозируем "сухую" победу лондонцев на "Терф Мур".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.