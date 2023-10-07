Центральный матч первого круга АПЛ. Арсенал – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 08.10.2023

Английская Премьер-лига. 8-й тур.

8 октября. 18:30. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Противостояние двух сильнейших команд Англии прошлого сезона. Наверное, не будет преувеличением назвать эту встречу центральным матчем всего первого круга Английской Премьер-лиги. В турнирной таблице их разделяет всего один балл: для "канониров" это отличный шанс обойти принципиальных соперников, а для "горожан" — оторваться от назойливых преследователей.

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Новости "Арсенала"

На этой неделе подопечные Микеля Артеты проиграли свой первый матч в новом сезоне. Причем было это достаточно неожиданно, ведь обыграл их не какой-то гранд европейского или английского футбола, а относительно скромный французский "Ланс". В той встрече "канониры" потеряли свою главную звезду Букайо Сака, который досрочно покинул поле из-за повреждения, но это все равно не должно быть оправданием такой пассивной и пресной игре.

К слову, в этом сезоне пресную игру лондонцы демонстрируют не впервые, просто в прошлых матчах им так или иначе удавалось срывать победные результаты. В северо-лондонском дерби против "Тоттенхэма", которое завершилось вничью, ближе к победе были "шпоры". Матч против "Эвертона", где они одержали минимальную победу 1:0, также не назовешь уверенным, легкой прогулки не было и с "Кристал Пэлас" (0:1), "Ноттингемом" (1:2) или "Фулхэмом" (2:2). Почти все матчи выиграны, но классической легкости и уверенности в действиях команды Артеты мы не видим.

В матче против "Манчестер Сити" они не могут позволить себе играть в экономном режиме, или в полусонном состоянии. Этот соперник подобного не простит. Именно поэтому будет особенно интересно посмотреть, сможет ли испанский специалист оживить свою команду и вернуть ей уровень, который та демонстрировала в прошлом сезоне.

Новости "Манчестер Сити"

Манчестерская банда Пепа Гвардиолы начала сезон почти идеально. Почему "почти"? Потому что два поражения в последних трех матчах никуда не денешь. Сначала "горожане" уступили "Ньюкаслу" в рамках Кубка Лиги (стоит отметить, что это была вполне справедливая победа "сорок"). А потом потерпели первое поражение в новом сезоне Английской Премьер-Лиги, произошло это против "Вулверхэмптона" (2:1).

К слову, даже у такого монстра, как "Манчестер Сити", наблюдаются определенные игровые проблемы, особенно если сравнивать эту версию команды с прошлосезонной. Впрочем масштаб этих проблем не так велик, как у "Арсенала". На этой неделе они одолели "Лейпциг" (3:1) в рамках Лиги Чемпионов, забив победный гол лишь на 84-й минуте.

Гвардиола прекрасно осознает, что это далеко не самая сильная версия "Манчестер Сити" за период его работы в клубе и все еще пытается найти правильное взаимодействие, особенно в центре поля, где так не хватает сообразительного Кевина Де Брюйне.

Еще одной причиной для переживаний "горожан" внезапно стала голевая засуха от Эрлинга Холанда. Норвежец не забивает уже более 180 минут. Для любого другого нападающего в мире это вообще обыденное дело, но когда мы говорим об Эрлинге, то 2 матча без голов выглядят настораживающе.

Турнирная таблица

Личные встречи

06.08.23 СКА "Манчестер Сити" — "Арсенал" 1:1 (пен. 1:4)

26.04.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Арсенал" 4:1

15.02.23 АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сити" 1:3

27.01.23 КА "Манчестер Сити" — "Арсенал" 1:0

01.01.22 АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сити" 1:2

Цифры и факты

"Арсенал" не проигрывает в последних 8 матчах в рамках Английской Премьер-лиги;

"Манчестер Сити" выиграл 8 из последних 10 матчей против "Арсенала" во всех турнирах;

Это будет противостояние двух лучших оборон этого сезона АПЛ: "Арсенал" пропустил всего 6 голов, а "Манчестер Сити" — 5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В команде Микеля Артеты травм не так много, но эти повреждения имеют очень важные футболисты "Арсенала". Точно пропустит игру Юрриен Тимбер, которого в этом календарном году на поле ждать не стоит. И под вопросом участие в игре Габриэла Мартинелли и Букайо Сака. Последний особенно под большим вопросом и особенно важен для своей команды. Судя по информации, которую предоставляют британские СМИ, шансы вингера выйти в стартовом составе на этот матч 50 на 50.

Похожая ситуация и у Пепа Гвардиолы: травм немного, но если есть травмированный, то ключевой игрок. Речь о Кевине Де Брюйне, к жизни без которого "горожане" продолжают привыкать. Кроме этого, из-за красной карточки, которую Родри получил в матче против "Ноттингема", он пропускает встречу с "Арсеналом" и это еще сильнее бьет по и без того обескровленному центру поля манчестерцев.

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко — Эдегор, Райс, Виейра — Троссар, Нкетиа, Жезус

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол — Филлипс, Ковачич — Фоден, Альварес, Доку — Холанд

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Скорее всего, обе команды будут обескровлены потерями лидеров. "Горожане" не рассчитывают на Де Брюйне и Родри, а "канониры" почти наверняка будут играть без Сака. Однако эти потери примерно сопоставимы, поэтому учитывая игровую форму каждой команды, прогнозируем выездную победу "Манчестер Сити", но без пропущенного гола "Эмирейтс Стэдиум" они не покинут.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.