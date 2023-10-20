London is...? Челси – Арсенал. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 21.10.2023

Английская Премьер-лига. 9-й тур.

21 октября. 19:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Прямо сейчас, когда болельщики "Челси" и "Арсенала" начинают споры по поводу того, какого цвета Лондон: синего или красного, где-то сбоку насмехается Анге Постекоглу, лондонский коллектив которого сейчас возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Но даже 11-е место, на котором прямо сейчас застряли "синие", не убавляет интереса от этого матча.

Пострадает ли причинное место Михаила Мудрика после этого матча, как ему пригрозил Александр Зинченко? Это едва ли не главная интрига данного противостояния.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Челси"

Команда Маурисио Почеттино прямо сейчас проходит через трехматчевую победную серию, чего в этом сезоне мы еще не видели. Последние матчи "синих" были действительно выгодно качественнее по сравнению с тем, что мы видели буквально месяц назад. Но любой, взглянув на результаты "Челси", сразу отметит, что побеждали они относительно слабые коллективы.

Единственная победа над более-менее серьезным клубом состоялась 27 сентября, когда в рамках Кубка Лиги на "Стэмфорд Бридж" сложил оружие "Брайтон" (1:0). После того было еще два матча и две победы: над "Фулхэмом" (0:2) и "Бернли" (1:4).

В контексте хотя бы каких-то намеков на проявление характера со стороны команды Почеттино, следует отметить матч против "Бернли", в котором они пропустили первыми, но благодаря гению Рахима Стерлинга одержали уверенную по счету победу. Вообще прямо сейчас игроки лондонского коллектива могут чувствовать себя прекрасно: на их счету серия из нескольких побед, за них забивают игроки, от которых этого уже давно ожидали, что может быть лучше?

Лучше только победа над мощным, да еще и принципиальным соперником. Но реально ли одержать победу в матче против второй команды АПЛ, если у тебя полсостава в лазарете? Впрочем о травмах позже.

Новости "Арсенала"

Две недели назад "канониры" в непростом матче обыграли главного конкурента в борьбе за первую строчку в лице "Манчестер Сити". Это был действительно впечатляющий перформанс от команды Микеля Артеты, учитывая ограниченное количество шансов, которое они позволили создать у своих ворот. Они явно в отличном настроении и готовы продолжать свой путь к вершине.

До победы над "горожанами" было неожиданное поражение в Лиге Чемпионов от французского "Ланса" (2:1), после которого все начали задавать вопросы о способности "Арсенала" повторить подвиг прошлого сезона. Но это все еще выглядит как досадная случайность.

Прямо сейчас они вместе с "Тоттенхэмом" возглавляют турнирную таблицу лиги, проигрывая "шпорам" только по дополнительным показателям. Теперь именно эти две команды остаются единственными в нынешнем сезоне АПЛ с нулем в графе "поражения". Вряд ли Артета готов менять что-то в этой графе после визита на "Стэмфорд Бридж".

Турнирная таблица

Личные встречи

02.05.23 АПЛ "Арсенал" — "Челси" 3:1

06.11.22 АПЛ "Челси" — "Арсенал" 0:1

24.07.22 КТМ "Арсенал" — "Челси" 4:0

20.04.22 АПЛ "Челси" — "Арсенал" 2:4

22.08.21 АПЛ "Арсенал" — "Челси" 0:2

Цифры и факты

"Арсенал" выиграл последние 4 матча против "Челси" во всех турнирах;

"Арсенал" не проигрывает в последних 9 матчах в рамках Премьер-Лиги;

"Арсенал" не проигрывает на "Стэмфорд Бридж" с 2018 года;

Последняя победа "Челси" над "Арсеналом" была еще в августе 2021 года.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Не спрашивайте у Маурисио Почеттино о травмах, потому что аргентинец будет лить много слез, а объяснить такое физическое состояние своего коллектива все равно не сможет. Из-за травм стопроцентно пропустят эту игру Уэсли Фофана, Кристофер Нкунку, Ромео Лавия, Бен Чилуэлл и Маркус Беттинелли.

Очень маловероятно, что смогут вернуться в субботу Карни Чуквуемека, Трево Чалоба и Бенуа Бадиашиль. Хотя последний может оказаться на скамейке запасных, если верить словам Маурисио Почеттино. Под вопросом участие в матче Акселя Дисаси, Риса Джейма и Армандо Брои, хотя албанец почти наверняка не сыграет, об этом заявил аргентинский специалист. Были проблемы и у Коула Палмера, впрочем, похоже, он будет готов сыграть с "Арсеналом".

У Микеля Артеты также не все идеально, хоть и не настолько катастрофично, как у коллектива со "Стэмфорд Бридж". Травмированы Юрриен Тимбер и Леандро Троссард. Под вопросом участие в противостоянии Уильяма Салиба и Букайо Сака, впрочем британские СМИ уверяют, что они будут готовы. Да и Микель Артета хоть и не напрямую подтвердил их готовность сыграть, впрочем, намекнул на это.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл — Кайседо, Галлахер — Палмер, Фернандес, Стерлинг — Джексон

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко — Эдегор, Райс, Виейра — Сака, Жезус, Мартинелли

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Победная серия "Челси" может радовать болельщиков, но точно никак не показывает их реальные возможности в матчах против топ-коллективов. "Арсенал" знает как играть и что делать с любым соперником на поле. Конечно, следует учитывать, что "синие" не отдадут легкую победу на собственном стадионе, но и побороться хотя бы за ничью будет очень трудно. Победа "Арсенала".

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.