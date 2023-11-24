Глен Джонсон: Если кто-то и может остановить Холанда, это ван Дейк

Глен Джонсон поделился ожиданиями от матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль".

Команды встретятся в 13-м туре АПЛ. Матч состоится в Манчестере 25 ноября.

- Что вы думаете о предстоящем матче "Сити" - "Ливерпуль"?

- Как болельщик я надеюсь на взрывной поединок двух лучших команд лиги, но, вероятно, все будет не так, и игра может оказаться довольно закрытой. Это два гиганта Премьер-лиги, и, конечно, "Ливерпулю" будет чрезвычайно трудно выйти на "Этихад" и победить, но обе команды сделают все возможное, чтобы не проиграть. Если вы хотите выиграть лигу, главное - не терять очки в таких матчах и быть уверенным, что вы выиграете остальные.

- У "Ливерпуля" наконец-то появился тот тип полузащиты, который может конкурировать с "Сити" в плане техники?

- Я думаю, "Ливерпуль" точно может соревноваться на равных с "Сити" в полузащите в течение 90 минут. Возможно, они еще не так хорошо зарекомендовали себя, как игроки "Сити", но в отдельно взятом матче они могут справиться с кем угодно. Готовы ли они демонстрировать такой уровень игры стабильно на протяжении всего сезона? Мы пока что не уверены. "Ливерпуль" более чем способен противостоять "Сити" в очном матче.

- Холанд лишь один раз сыграл против "Ливерпуля" в Премьер-лиге, и "Ливерпуль" сыграл на ноль. Это одна из немногих команд, кому он не забивал в Премьер-лиге. Является ли Вирджил ван Дейк идеальным центральным защитником, способным противостоять физическому мастерству Холанда?

- Если кто-то и может остановить Холанда, то это ван Дейк. Проблема в том, что в "Сити" не только он, и угроза воротам есть везде. "Ливерпулю" нужно быть осторожным, не просто выстраивать весь план игры вокруг Холанда, но с точки зрения индивидуального противостояния между ним и ван Дейком, будет интересно посмотреть, как они поведут игру.

Мне интересно посмотреть, попытается ли Холанд играть рядом с воротами, или опустится глубже и попытается увести ван Дейка с линии обороны, - сказал бывший защитник "Ливерпуля".